«Екатерина Великая» вновь в Казани: лекарство от психических осложнений во время эпидемий

В центре «Эрмитаж-Казань» открылась новая экспозиция из собрания Государственного Эрмитажа

Фото: Максим Платонов

В центре «Эрмитаж-Казань» открылась выставка «Екатерина Великая. Золотой век Российской империи». Один из наиболее ожидаемых музейных проектов этого года включает в себя ровно 525 экспонатов из собрания Государственного Эрмитажа. Выставка специально подготовлена для Казани — на ней представлены 30 отреставрированных для экспозиции предмета, а также 25 экспонатов выставляются впервые. В основном это редкостные предметы, касающиеся приезда императрицы в Казань, жизни города в эти времена, а также вещи из раздела, посвященного подавлению Пугачевского бунта. Пять залов казанского Эрмитажа как минимум до апреля будущего года будут наполнены изысканными вещицами из коллекции Екатерины Алексеевны, роскошными изделиями золотого века России — немыми очевидцами жизни в царских покоях.

Рецепт от Михаила Пиотровского

Выставка «Екатерина Великая» — 21-й совместный проект Государственного Эрмитажа и центра «Эрмитаж-Казань». Открывать экспозиции такого масштаба в Татарстан обычно приезжает руководитель санкт-петербургского музея Михаил Пиотровский. Однако в этом году по понятным причинам он ограничился видеопосланием:

— Наконец-то мы привезли «Екатерину» в Казань! Это красивая, поучительная и даже нравоучительная выставка. Кроме того, это жест нашей дружбы, которой пандемия помешать не может. Более того, это лекарство, как и каждая выставка, от психических осложнений, которые приходят во время эпидемий.

Генеральный директор Эрмитажа отметил, что люди склонны переписывать историю, но вещи не соврут. Именно они, личные вещи Екатерины, и расскажут о своей хозяйке настоящую историю точно и правдиво. Михаил Пиотровский добавил, что Екатерина была в свое время очарована Казанью. Она считала ее «воротами в Азию» и, по словам Гавриила Державина, первой среди российских правителей прибыла сюда с благими намерениями». «…Сей город, бесспорно, первый в России после Москвы…, во всем видно, что Казань столица большого царства», — так она высказала свое мнение о городе в письмах.

По словам Натальи Бахаревой, «Екатерина» — пожалуй, самая популярная выставка из собрания музея в России и за рубежом

«Быть веселым и ничего не грызть!»

По словам комиссара выставки, старшего научного сотрудника отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Натальи Бахаревой, «Екатерина» — пожалуй, самая популярная выставка из собрания музея в России и за рубежом.

— Каждый раз мы меняем концепцию, показывая новые вещи. Здесь мы представляем выставку, специально подготовленную для Казани. Мы подобрали все то, что, кажется нам, будет важным, нужным и интересным жителям и гостям Татарстана. Некоторые разделы включают предметы, которые еще ни разу не экспонировались. Их, к примеру, можно увидеть в таких разделах, как «Путешествия Екатерины» — походные вещи, дорожное платье, фарфор. Это и предметы, связывающие императрицу с Казанью, — например, Коран, переведенный на русский язык. Много премьер ждет посетителей и в разделе, посвященном подавлению бунта под предводительством Пугачева.

Интересно, что основательница Эрмитажа в 60-е годы XVIII века написала шуточные правила, которые необходимо соблюдать при посещении музея. С ними можно ознакомиться на выставке: «Во всяких невинных затеях, что один вздумает, другому в том не препятствовать», «Говорить умеренно и не очень громко, дабы у прочих, там находящихся, уши или головы не заболели», «Быть веселым, однако ж ничего не портить, не ломать и ничего не грызть» и другие, не менее занятные повеления.

Айрат Сибагатуллин: «Выставка состоит более чем из 500 предметов, а точнее их ровно 525, что делает экспозицию крупнейшей среди выставок регионов России»

Один сервиз — мужу, другой — губернатору

Всего в Казани впервые представлено 25 предметов из собрания Эрмитажа, сообщил на открытии директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Айрат Сибагатуллин. «Выставка состоит из более 500 предметов, а точнее их ровно 525, что делает экспозицию крупнейшей среди выставок регионов России. 30 предметов были специально отреставрированы. Выставка расположилась в пяти залах Центра», — подчеркнул он.

Действительно, уникальные вещицы есть во всех пяти залах и всех разделах. Говоря о «Походный» фарфор — это уникальный сервиз на шесть персон севрского фарфора, украшенного камеями. Его императрица подарила своему тайному супругу Григорию Потемкину-Таврическому. Позже тот продал его в казну — посуда подавалась во дворце только в особенных случаях. Кстати, по словам Михаила Пиотровского, Екатерина Великая примечательна еще и тем, что «свергла Петра III и выбирала музей по своему усмотрению, тем самым утверждая права женщин».

Еще один интереснейший сервиз подарен Екатериной казанскому губернатору — такое столовое серебро она распорядилась создать для всех губернаторов империи. Как казанский экземпляр снова оказался в Санкт-Петербурге? Наталья Бахарева сообщила, что это была «казенная вещь», то есть подлежащая описи, инвентаризации. По первому требованию такие дорогие подарки возвращались в казну — серебро часто переплавляли. Однако этот «казанский сервиз» сохранился, предметы из него работы французского мастера Робера-Жозефа Огюста можно увидеть в залах центра «Эрмитаж-Казань».

Уникальные вещицы есть во всех пяти залах и всех разделах

С кем советовалась Великая

Накануне, открывая выставку для прессы, Наталья Бахарева отметила, что первые русские подданные, которых в 1744 году принцесса Фике встретила на въезде в Ригу, были кирасиры под предводительством… барона Мюнхгаузена. Если бы этот реально существовавший исторический человек развернул в своем рассказе перед будущей правительницей правдивую историю ее дальнейшего царствования, все приняли бы это за фантастическую выдумку.

Как говорят историки, знаменитое путешествие по России Екатерина II предприняла накануне своих больших реформ. Свидетельства ее путешествий хранятся в Казани — например, карета в залах Национального музея Татарстана. Однако много диковинных вещиц тончайшей работы способны рассказать о быте императрицы. Вот мы видим бюро-цилиндр, за которым она, скорее всего, писала письма и путевые заметки. Рядом — золотая табакерка с эмалевым изображением Петра Великого. Сама царица писала, что этот предмет всегда лежит пред ее глазами, когда она работает: так она спрашивает совета у Первого Великого императора. Здесь же — перстни-печати царицы. В зале путешествий можно увидеть дорожный костюм, далее — костюм мундирный по форме армейской пехоты. Справедливости ради заметим, что это все же платье длиной «в пол».

Экспонаты второй части выставки рассказывают об основных событиях царствования Екатерины II, о развитии ремесел и художеств, о реформах императрицы, направленных на просвещение подданных. Известно, что и сама императрица была большой охотницей до необычных поделок. На выставке представлено небольшое костяное яйцо, самолично выточенное царицей на токарном станке к Пасхе. Внутрь яйца вложена записка, которая гласит, что сделала эту вещицу она для своего внебрачного сына от Григория Орлова.

Экспонаты второй части выставки рассказывают об основных событиях царствования Екатерины II, о развитии ремесел и художеств, о реформах императрицы, направленных на просвещение подданных

Повод заглянуть в энциклопедии

Особый интерес у казанцев вызовет стенд, рассказывающий о времени визита Екатерины Великой в Казань. Здесь можно увидеть и Коран, переведенный на русский язык, и две фигурки — татарин и татарка, и чертежи галеры «Тверь», которая входила во «флот» путешествующей по Волге Екатерины. Кроме того, здесь представлены гравюры с видами Казани и ее окрестностей, портреты Екатерины II в дорожном костюме и вещи, которые она брала с собой в путешествия.

— Находясь 34 года у власти, Екатерина Великая продемонстрировала всему миру, что и женщина-руководитель, императрица, может быть весьма продуктивной. За время своего правления она много сделала не только для экономического подъема страны. Она сильно способствовала тому, чтобы многочисленные народы на территории России жили в мире и гармонии, — сказала на открытии выставки министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. — Она близка жителям Казани еще тем, что с ее благословения вновь начали строиться мечети — вспомним недавнее 250-летие мечети Марджани, построенной именно благодаря ее разрешению.

Министр отметила, что «Екатерина Великая. Золотой век Российской империи» — не рядовая выставка. Она приглашает на нее всех татарстанцев и надеется, что после посещения центра «Эрмитаж-Казань» многие обратятся к энциклопедиями, историческим исследованиям и просто интернету, чтобы побольше узнать об истории своего края, страны.

1 / 41 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов