Братья Хайруллины заморозили реновацию завода Петцольда ради лицензии Минкульта

Первую очередь лофт-квартала обещают сдать до конца года

«Эдельвейс Групп», временно заморозив работы, вынужден вторично получать лицензию Минкульта на реконструкцию пивоваренного завода Петцольда на набережной Кабана. Переоформление разрешения на превращение завода в лофт-квартал «Красный Восток» потребовалось из-за новых требований к лицензированию работ с памятниками, так что бумажная работа на время остановила строительную, но потом ее возобновили. В подвешенном состоянии — до утверждения проекта благоустройства набережной и центра Казани — находится и другой проект компании депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина: строительство рядом с заводом многоквартирного жилого комплекса. Не исключено, что в итоге он может быть признан «нецелесообразным». Что сейчас происходит на бывшем заводе «Красный Восток» и как отреагировали на новые препоны в «Эдельвейс Групп», выяснял корреспондент «Реального времени».

«Эдельвейсу» все-таки пришлось временно приостанавливать работы



Концепция развития центра Казани все еще не утверждена, по этой причине забуксовали все стройки на Кабане. В том числе, как выяснила газета «Реальное время», и реализация масштабного проекта реконструкции завода Петцольда («Красный Восток») компании «Эдельвейс Групп», совладельцем которой выступает депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин: превращение завода в лофт-квартал. Несмотря на временные сложности, как рассказал замгендиректора по строительству «Эдельвейс Групп» Ильяс Ганиев, сейчас компания все-таки «продолжает работу над реновацией комплекса старого пивоваренного завода Торгового дома «Наследники коммерции Советника И.В. Александрова» под названием «Лофт-квартал «Красный Восток». В то же время «в связи с изменениями требований к лицензированию проектных и подрядных организаций на работы с памятниками пришлось перестраиваться, и была временная приостановка работ внутри зданий».

— Лицензии пришлось получать заново и проектировщикам, и подрядчикам, и на АО «Эдельвейс Групп» в настоящее время идет получение лицензии Министерства культуры. — признался он.

— Тем не менее проводились масштабные работы на площадке по прокладке инженерных сетей: к первой очереди подключили водоснабжение и проложили основные сети канализации ко всем объектам комплекса, также пришлось выполнить насосную станцию, так как подвалы зданий по уровню расположения ниже отметок канализационных сетей по улице Тукая. На территории объекта проложены тепловые сети также для всех объектов комплекса, это позволило начать работы по благоустройству и заасфальтировать в один слой площадку двора и проездов. Полностью очищены подвальные помещения второй очереди комплекса, — сообщил Ганиев.



Сейчас АО «Эдельвейс Групп», пока идет процесс получения лицензии Министерства культуры, заканчивает работу над благоустройством территории и уже приступает к отделочным работам внутри первой очереди строительства. Они включают в себя выполнение дополнительной гидроизоляции всех подвальных помещений объекта, «так как со стороны улицы Тукая идет постоянный подпор воды техногенного характера», строители планируют проложить новые кабельные линии от электроподстанции, расположенной около автовокзала.

Сейчас АО «Эдельвейс Групп» заканчивает работу над благоустройством территории и уже приступает к отделочным работам внутри первой очереди строительства. Они включают в себя выполнение дополнительной гидроизоляции всех подвальных помещений объекта. Фото sntat.ru

Газета «Реальное время» обратилась за комментариями в Министерство культуры Татарстана, однако там заявили, что подобные лицензии выдает вышестоящая инстанция (заметим все же, что завод Петцольда до последнего времени считался памятником не федерального, а регионального значения). Мы направили запрос в Министерство культуры РФ, однако ответа пока не получили.

Несмотря на бесконечные согласования и пересогласования с Министерством культуры и сложности с проектом благоустройства набережной, в «Эдельвейс Групп» не теряют оптимизма и все-таки надеются, что первую очередь комплекса удастся открыть до конца 2019 года. А функционировать он, по плану, должен начать осенью 2020 года.

— Планируемая дата открытия первой очереди многофункционального комплекса не один раз уже изменялась. Из-за длительных процедур согласования каждого шага с Министерством культуры и другими инстанциями некоторые вопросы не решены и сегодня, — признается Ильяс Ганиев.

Из-за не утвержденной концепции центра города жилой комплекс пока остается только на бумаге

Жилой же комплекс, который «Эдельвейс Групп» планировала построить рядом на принадлежащей ей земле, находится в «бумажной стадии», и работы по нему пока не ведутся. Изначально «Эдельвейс Групп» действительно планировала возвести шестиэтажный комплекс зданий, но по решению президента РТ Рустама Минниханова, отмечает Ильяс Ганиев, уменьшили высоту до пяти этажей, а по рекомендации градостроительного совета пришлось уменьшить и плотность застройки.

— Но комиссию в итоге не прошли, ждем завершения работы по формированию концепции центра города. Затем будем решать целесообразность дальнейших работ в этом направлении, — сообщил топ-менеджер «Эдельвейс Групп» «Реальному времени».

Концепция развития центра Казани все еще не утверждена, по этой причине забуксовали все стройки на Кабане. Фото sntat.ru

Действительно, последний раз проект обсуждался на градостроительной комиссии при президенте РТ в декабре 2018 года, но эскизное предложение тогда не утвердили, так как эксперты настаивали и настаивают на малоэтажной застройке. Понятно, что компании выгодно построить коммерческое жилье почти одновременно с реконструкцией исторического здания с предоставлением помещений последнего под аренду. Об амбициозном, но довольно рискованном с точки зрения бизнеса проекте создания на базе завода Петцольда лофт-квартала газета «Реальное время» писало летом прошлого года.

«Парковку подземную строить будем обязательно, без нее лофт-квартал функционировать не сможет»

Парковка на 50 (и более) мест под заводом Петцольда тоже попала в своеобразные «ножницы»: между согласованием с Минкультуры (согласован эскизный проект парковки) и проектом благоустройства набережной, который не утвержден. В действительности, исходя из слов Ильяса Ганиева, парковки, о которой казанцы между собой говорят уже год, еще как бы и нет. Есть, скажем так, «недостроенная парковка», которую невозможно будет превратить в «достроенную» до тех пор, пока не будет утвержден проект благоустройства набережной.

— Парковку подземную строить будем обязательно, без нее лофт-квартал функционировать не сможет, — объясняет Ганиев. — Эскизный проект согласован и в Министерстве культуры и на градостроительном совете в части памятника, работы начаты, но завершить их будет возможно после утверждения проекта благоустройства набережной вдоль всего нашего комплекса. На сегодня выполнена часть работ на границе территории памятника, позволяющая благоустроить участок, прилегающий к первой очереди строительства.

Последний раз проект обсуждался на градостроительной комиссии при президенте РТ в декабре 2018 года, но эскизное предложение тогда не утвердили, так как эксперты настаивали и настаивают на малоэтажной застройке. Фото kazned.ru

Напомним, к самой парковке у части казанцев неоднозначное отношение, некоторые ее называют «самостроем», «незаконной», «черной», уверяя, что строители собираются сносить часть исторического объекта и что работают якобы без разрешения Министерства культуры. Кто-то уже даже успел подсчитать вместимость: паркинг — на 56 машиномест (отметим, что по проекту лофт-квартала стоимостью в 1—1,5 млрд рублей действительно полагалась парковка не менее чем на 50 машиномест). Несогласные с действиями проектировщиков и строителей уверены, что те «втихаря хотят снести подвальные помещения 10-го здания и построить на его месте новое здание». Выходы из подземной парковки и сегодня уже видны из-за забора и со стороны озера Кабан, что подтверждается фотографиями.



«Лофт-квартал «Красный Восток», или Реконструкция по-московски

Пивоваренный завод Петцольда изначально (с 2002 года) принадлежал «Эдельвейс Групп», впрочем, на его базе выпускалась молочная и кондитерская продукция, а не пиво «Красный Восток». В 2005 году команде Хайруллиных пришлось переезжать из-за аварийного состояния построек — последняя реконструкция зданий проводилась в советские времена, в 1975 году. Уже тогда «постройки деформировались и растрескались из-за сезонного затопления подвалов при подъемах грунтовых вод». Разрешение на реконструкцию и работы на объектах первой очереди «Эдельвейс», начав разработку проекта в 2008 году, получил лишь в 2016-м.

Разумеется, содержать на балансе полуразрушенное, хотя и исторически важное с точки зрения архитектуры и казанской памяти, здание ни одному инвестору не с руки. Вкладывать миллионы и миллиарды меценаты могут изредка ради престижа, но в основном это делалось и делается в обмен на определенные бенефиции и «плюшки» со стороны государства. Или же инвестиции в реконструкцию исторического здания должны как-то окупаться чисто коммерческим образом. Последний вариант, наряду с со строительством по соседству многоквартирного жилого комплекса, был и выбран «Эдельвейс Групп».

К парковке у части казанцев неоднозначное отношение, некоторые ее называют «самостроем», «незаконной», «черной», уверяя, что строители собираются сносить часть исторического объекта и работают якобы без разрешения Министерства культуры

Новый проект — лофт-квартал — анонсировали сначала летом 2017 года, затем летом 2018 года. Он предполагает реконструкцию только трех корпусов (5-го, 6-го, 11-го), объединенных общими стенами по улице Тукая — это пятая часть всего комплекса. Ради проекта пригласили москвичей из инвесткомпании Key Capital, представители которой рассказывали корреспонденту «Реального времени» о том, что проектировщики и строители попытаются выполнить объект «в духе популярных московских лофтов» вроде «Даниловских мануфактур», «Винзавода» или «Красной розы». Тогда же стало известно, что «Эдельвейс Групп» планирует вложить в каждый квадратный метр 110 тысяч рублей. Это составляет порядка 1,5 млрд рублей (общая площадь пивзавода Петцольда — более 14 тыс. кв. м).

Весной этого года стало известно, что план по открытию трех первых корпусов пока не выполнен: не успели завершить прокладку инженерных сетей и благоустройство. Общие затраты составили на тот момент около 290 млн рублей (сегодня в «Эдельвейсе» дают «Реальному времени» другую цифру — «более 215 млн рублей»). Так как власти поставили перед «Эдельвейсом» главную задачу — «восстановить здания со стороны улицы Тукая, чтобы городу было красиво», рассказывал заместитель генерального директора по строительству «Эдельвейс Групп» Ильяс Ганиев, то в первую очередь были укреплены именно они, обновили кровлю, выполнили инженерию и закончили фасадные работы, провели отопление, но до конца внутреннюю отделку не сделали. Помимо старого здания, которое после реконструкции должно стать «Лофт-кварталом «Красный Восток», собственники заявили о планах построить рядом новое, офисное — дополнительно к планируемому многоквартирному жилому комплексу.