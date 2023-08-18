В Татарстане планируется создать цифровой фотобанк

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане планируется создать цифровой фотобанк, где соберут фотографии республики и ее известных уроженцев и жителей. Об этом сообщила заместитель министра культуры республики Юлия Адгамова на пресс-конференции.

— У нас предусмотрена на портале информация о наших объектах, о наших выдающихся деятелях. Естественно, она будет иллюстрирована фотоматериалом, видеоматериалом, но, как вы знаете, авторское право действует, то есть с учетом тех ограничений, которые есть: с указанием фотографа, с источником опубликования, — рассказала она, отвечая на вопрос, будет ли в Татарстане создаваться фотобанк, в котором будут снимки городов республики, политиков, ученых и писателей.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, в России действует федеральный проект «Цифровая культура». Он призван обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны.

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Татьяна Демина