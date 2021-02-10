Какую судьбу Дому Пашковского готовит новый собственник?

Редкий образец деревянного зодчества в центре Казани стал предметом затяжного спора в арбитраже

Фото: Максим Платонов

В татарстанском арбитраже вновь рассматривают иск собственника Дома Пашковского — старинного особняка в центре Казани — к Комитету ОКН и Минкульту РТ. Требование коммерсанта о признании незаконным бездействия чиновников в середине января выделили в отдельное производство, накануне прошло первое слушание. Компания «Картли» требует исключить жилой дом второй половины XIX века из перечня исторически ценных градоформирующих объектов. Представитель владельца дома на Калинина, 13 заверил «Реальное время», что речь о сносе не идет, но и раскрывать карты относительно перспектив здания и земли под ним не стал. Между тем градозащитники обеспокоены судьбой редкого образца деревянного зодчества.



«Оставить без рассмотрения»



Компания «Картли» — владелец старинного особняка на Калинина,13, известного как Дом Пашковского, в середине января выиграла суд против Комитета ОКН и Минкульта РТ о признании незаконным бездействия чиновников. Собственник здания добивается исключения жилого дома второй половины XIX века из перечня исторически ценных градоформирующих объектов. Требование истца выделили в отдельное производство и начали рассматривать в феврале.

Судебное заседание накануне было кратким, но уже в самом начале представитель «Картли» Ильшат Каюмов сделал неожиданное заявление — попросил оставить иск без рассмотрения.



— На каком основании? — поинтересовался судья.

— В связи с моей неявкой, — пояснил Каюмов.

На уместное замечание судьи, что представитель истца находится в зале, Каюмов заявил, что заседание всего лишь предварительное. На основные он являться не планирует.

— Исковое заявление будет оставлено без рассмотрения, если вы дважды не явитесь в судебное заседание, в том числе по вызову суда, — согласился судья.

Представитель Минкульта РТ не явился. Судья пояснил, что ведомством было направлено ходатайство о признании его ненадлежащим ответчиком.

— Ходатайство не может быть удовлетворено, — подчеркнул представитель власти. — Так как в исковом заявлении указано два ответчика: Комитет РТ по охране ОКН и Министерство культуры Татарстана.

Признав дело подготовленным, судья вынес определение о назначении его к разбирательству. Первое основное слушание состоится 25 марта.

Собственник здания добивается исключения жилого дома второй половины XIX века из перечня исторически ценных градоформирующих объектов. Фото: Максим Платонов

Нас как будто не слышат



Старший преподаватель кафедры градостроительства КГАСУ, директор ООО «Забир», проводившего экспертизу здания на Калинина, 13, Фарида Забирова рассказала нашему изданию, что в первую очередь строение интересно своими архитектурными деталями.

— Типичный дом посадского типа. В другое время он мог бы стать настоящим памятником архитектуры. А сейчас почему-то его ценность ставится под сомнение.

Забирова уверена, что новый собственник хочет снести дом и построить на его месте «выгодную многоэтажку»:

— Мотивы «Картли» абсолютно прозрачны. Архитектурные вопросы никого не интересуют. Наши доводы не принимаются во внимание, нас будто не слышат! Снести, только снести!

При этом собеседница «Реального времени» признает, что дом не является уникальным. Подобные строения есть и на других казанских улицах, таких как Нагорная, Зои Космодемьянской, Тельмана.

— Однако строение — прекрасный пример освоения рельефа. Расположенный на склоне, с балконом и видом на воду. Яркий пример архетипа в современной архитектуре.

Фарида Забирова полагает, что снос исторических зданий — проблема всероссийского масштаба, обсуждаемая на всех уровнях.

— Нужно составить положение о градоформирующих объектах, — уверена архитектор. — Проект такой есть, и мы участвовали в его разработке. Но его до сих пор не пустили в работу.

Эксперт сообщила, что собственноручно разработала критерии отнесения строений к градоформирующим объектам. И теперь их необходимо обсудить хотя бы на татарстанском уровне.

— Хорошо, что комитет (Комитет по охране ОКН РТ — прим. ред.) не согласен с исключением дома из перечня, — рассуждает эксперт. — Мы с ним в этом вопросе по одну сторону баррикад. Наша общая цель — не допустить сноса здания.

Фарида Забирова рассказала, что в первую очередь строение интересно своими архитектурными деталями. Фото: Максим Платонов

Забирова сообщила, что не собирается сдаваться. Будет бороться до конца:



— Сейчас все собственники старинных зданий побегут в суд — выводить из-под защиты государства ценные градоформирующие объекты. Дом на Калинина, 13 — «вписан» в историческую среду нашего города. За него надо биться!

«Картли»: сносить пока не будем



Ильшат Каюмов, руководитель юридического отдела ООО «Картли», заявил «Реальному времени», что компания, интересы которой он представляет, еще не утвердила проект планировки территории:

— Решение о сносе пока не принято. Никто и не собирался пока сносить… У нас идут судебные тяжбы с Комитетом. И суд уже признал, что здание было незаконно включено в перечень исторически ценных градоформирующих объектов.

Каюмов подчеркнул, что дальнейшие варианты развития еще на стадии обсуждения.

ООО «Картли» действует на рынке с 2010 года. Основным видом деятельности указана оптовая торговля промышленными химикатами. Директор и учредитель в одном лице — Марат Барнабишвили. Уставный капитал — 70 тыс. руб. В 2019 году выручка компании составила свыше 26 млн. рублей.

Ильшат Каюмов, руководитель юридического отдела ООО «Картли», заявил, что компания еще не утвердила проект планировки территории. Фото: Максим Платонов

Суд усомнился в ценности Дома Пашковского

В ходе судебных разбирательств было установлено, что на момент включения спорного дома в число исторически ценных градоформирующих объектов «исследований (экспертиз) на предмет определения исторической ценности дома, формирования им исторической застройки, не проводилось», говорится в материалах дела. Согласно контракту, ООО «Забир» выполнило работы лишь по разработке проекта границ и режимов использования территории исторического поселения «город Казань». Суду была представлена справка из Госархива Татарстана со сведениями о доме по ул.Третья Гора г.Казани в 113 квартале (вновь построен в 1887-1888 г.г. Мудровой М.Н. и вновь построен в 1901 г. Ширяевым И.И.).



«Между тем, из представленных самим ответчиком дореволюционных (до 1917 г.) карт города Казани — карта изданная М.М.Перевощиковым (т.4, л.д.19) и неназванной карты (т.4, л.д.29), видно что спорный дом находился в 104 квартале г.Казани», — сообщается в определении суда.



То же самое установила и нанятая «Картли» сотрудница Института культурного наследия и управления Кузьмина И.Р. при проведении научно-исследовательской работы в отношении спорного дома. В справке дипломированный специалист указала:

«Улица Третья Гора была переименована в улицу Калинина в 1927 году. Дом No13 по ул.Калинина располагается на нечетной стороне улицы, напротив объекта культурного наследия регионального значения «Здание Шамовской больницы, 1908 г., арх.К.С.Олешкевич» (ул.Калинина, д.5). На плане г Казани со слободами 1912 года видно, что дом No13 находится в квартале 104 (номер квартала попал на линию сгиба и не полностью читается, местоположение дома показано крестиком). В связи с тем, что современная нумерация дома не соответствует изначальной, так как менялась в советский и постсоветский периоды несколько раз, а в начале XX века нумерация в этом районе города была присвоена лишь единичным домам, то идентифицировать исторический дом по своевременному адресу не представляется возможным. Поэтому было принято решение о проведении сплошного изучения имеющихся в Государственном архиве Республики Татарстан исторических материалов о всех деревянных постройках в 104 квартале, где располагалась часть улицы Третьей Горы с целью выявления возможных владельцев интересующего дома».



Источник: etomesto.ru

Далее сообщалось, что «идентифицировать дом №13 по изученным адресным книгам 1906 и 1910 гг. не удалось», и что проведенная работа по другим домам и письмо Госархива РТ также не позволили идентифицировать спорный дом по владельцу в XIX-XX в.в. «Таким образом, ценность спорного здания с точки зрения истории не установлена» — заключил суд.

Кроме того, истец заказал досудебную историко-культурную экспертизу автономной некоммерческой организации «Санкт-Петербургский институт независимой экспертизы и оценки» (АНО «СИНЭО»). Исследование провел привлеченный «СИНЭО» аттестованный эксперт Матвеевым Б.М, который установил следующее:

«Интерьеры — историческое оформление помещений утрачено, в помещениях выполнен косметический ремонт. Отделка помещений современная. Сравнение выявленных и изученных фотографических материалов по выявленному объекту культурного наследия с начала XX в., до 2019г. свидетельствует о постепенной деградации архитектурного облика памятника из-за неграмотных ремонтов, пренебрежения требованиями систематического ухода за деревянными сооружениями, отсутствия охраны».«С точки зрения архитектуры, рассматриваемый объект является типовым зданием жилого дома конца 19 века, выполненным в стиле эклектики без ярко выраженного декоративного убранства. Лицевой фасад решен с ориентацией на классицизм, дворовые фасады выполнены без декоративного убранства. Возведенная в начале XX века пристройка, примкнувшая с востока к дворовому корпусу под общей отметкой карниза, выполнена меньшего размера (в поперечных стенах), без декоративного убранства и не представляет архитектурной ценности. Объект не обладает большим потенциалом с точки зрения реставрации с выявлением и раскрытием исторического облика объекта культурного наследия».

Из изложенного также следует, что «ценность спорного здания с точки зрения архитектуры отсутствует», пришел к выводу суд.

«Ценность спорного здания с точки зрения архитектуры отсутствует», пришел к выводу суд. Фото: Максим Платонов

Заменить на близнеца?

Архитектор-реставратор Светлана Мамлеева, к которой «Реальное время» обратилось за независимым комментарием по спорному зданию, высказала некоторые опасения. Например, что на месте старинного жилого здания появится бесформенная постройка из стекла и бетона, лишенная души.

— Однако здесь очень много вопросов, — подчеркнула эксперт. — Надо разобраться, в каком состоянии находится здание, надо ли укреплять конструкции. Возможно, гораздо дешевле будет построить новый дом, чем приводить в порядок старый.

Мамлеева полагает, что из-за бездумного сноса старинных сооружений Казань теряет собственное лицо, а люди забывают историю. По мнению собеседницы «Реального времени», типовое проектирование убивает индивидуальность города.

— Конечно, я обеими руками за то, чтобы здание не сносили, а сохранили, — подытожила Мамлеева. — Но даже если дом снесут, хотелось бы, чтобы на освободившемся пространстве появилась конструкция со схожей стилистикой и планировкой.

Реставратор привела в пример здание МВД на Черном озере. В этом случае постройка была снесена. Но взамен старому появился дом, внешне очень напоминающий своего предшественника.



Дом Пашковского

Краевед Лев Жаржевский уверен, что деревянное здание на Калинина, 13 единственное в своем роде. Предположительно, оно было построено в начале 1900-х годов.

— Известно, что здесь со своей семьей жил архитектор Христофор Пашковский, — сообщил краевед .- Но информации о том, когда и кто этот дом построил, к сожалению, не сохранилось.

Ученый напомнил, что Пашковский (1842 г.р.) спроектировал несколько казанских домов, имеющих в наши дни большую историческую ценность. Среди строений, являющихся детищами Пашковского, — здание реального училища (ныне –Межлаука, 1) и дом купца Леонтия Кекина (сейчас — ул. Горького, 3).

— Христофор Григорьевич окончил в 1866 году Всероссийскую Академию художеств, — рассказал Жаржевский. — И стал обычным учителем рисования и черчения в казанском реальном училище. Однако диплом Академии дал Пашковскому разрешение на архитектурную деятельность, чем тот не замедлил воспользоваться.

У Христофора Григорьевича, дослужившегося до статского советника, было двое сыновей. Оба стали артистами. Один из сыновей, Донат, сыграл роль в первом советском игровом фильме «Уплотнение».

