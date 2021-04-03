«Лицо» наличности: красота «катеньки», монета в 16 кг и модница-копилка

2 апреля в Национальном музее открылась выставка «Время и деньги»

Фото: Ринат Назметдинов

Экспозиция «Время и деньги», созданная Национальным музеем Татарстана совместно с Отделением — Национальным банком по РТ Волго‑Вятского Банка России, — небольшая, но очень емкая. Она посвящена многовековой истории денег — от времен расцвета Волжской Булгарии до наших дней, способам их защиты, перевозки, хранения и подсчета. Соответственно, столько же и разделов в выставке.

Немые свидетели истории

Основные экспонаты — фотополотна, на которых рассказывается денежная история. Здесь можно узнать, когда в России появились первые печатные бумажные дензнаки, когда и как чеканили монеты, каким номиналом, размером и весом они были, как выглядел первый абак. В общем, на фотополотнах — все то, что не смогло поместиться на музейных витринах.

— Уникальность этой выставки в том, что экспонаты из фондов Национального музея Татарстана были дополнены артефактами, хранящимися в Нацбанке. Все вместе это дает через эволюцию денег по-новому посмотреть на историю страны. На мой взгляд, эта экспозиция будет интересна самой широкой аудитории, — сообщила на открытии первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Как всегда, Национальный музей РТ не смог обойтись без сюрпризов. На открытии об истории денег рассказывали не только экспонаты, но и научные сотрудники, переодетые то в женщин, менявших еду на меха, когда денег еще не было в ходу, то в знатока-кузнеца, рассказывающего купцу, как заморские партнеры хотят его обжулить монетами с низким содержанием серебра, или в инкассаторов военного времени, увозивших с предприятий добровольно сданные драгоценности на нужды фронта. Такая интерактивная часть экскурсии будет доступна на протяжении всего времени работы выставки.

На открытии об истории денег рассказывали не только экспонаты, но и переодетые научные сотрудники

«За морем телушка — полушка, да рубль перевоз»

Есть на выставке экспонаты, которые выделяются своей необычностью. Например, шведская медная плата в 8 далеров — полуметровая пластина весом в 16 кг, отчеканенная в Европе в 1659 году. Как рассказывают на выставке, ее не распиливали, несмотря на неудобность транспортировки такой «денежки», а рассчитывались за особо крупные заказы. Правда, была высказана и другая версия — видимо, как отголосок прошедшего Дня смеха. Якобы такая «деньга» — средневековой способ борьбы с коррупцией. Попробуй, дай такую взятку по-тихому.

Куратор выставки, научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела национального музея Татарстана Виталий Зайцев сообщил, что эта пудовая плата — самый ценный экспонат выставки. А вот знаменитые российские полкопейки здесь не найти — зато есть та самая «полушка», половина деньги. А деньга, в свою очередь, — четверть копейки. Так что получается, что полушка была самой мелкой денежкой в российском государстве. Возможно, поэтому она часто употреблялась в русских пословицах и поговорках. Есть и такая: «Шейка — копейка, алтын — голова, по три деньги нога, а душка — полушка».

Экспонаты из фондов Национального музея Татарстана были дополнены артефактами, хранящимися в Нацбанке

Полкопейки и цифровые деньги

До Екатерины Великой в России был разнобой в деньгах, но императрице удалось все привести к общему знаменателю. Интересно, что монету в полкопейки пытались возродить в СССР после денежной реформы 1961 года. Однако дело не пошло, и только около десятка полукопеечных монет сейчас хранятся как раритеты в Алмазном фонде России, — об этом рассказал «Реальному времени» Виталий Зайцев.

— К счастью это или нет, деньги имеют очень важное значение в нашей жизни. Мы хотели показать, прежде всего, движение денег. Они и сейчас продолжают изменяться и трансформироваться. Если два-три века назад их нужно было перевозить в телеге, то сегодня все расчеты переходят даже не в пластик, а в гаджеты. Уверена, что мы постепенно и сами движемся в эру цифровых денег. Наши сотрудники проделали для этой выставки большую кропотливую работу и вполне логично, что экспозиция размещена именно у нас, поскольку Национальный музей по праву считается главным хранителем истории. Кроме того, можно смело сказать, что деньги — это еще и важная часть культурного наследия народа, — рассказала и. о. генерального директора Национального музея Татарстана Алиса Вяткина.

«Мы хотели показать, прежде всего, движение денег», — говорит Алиса Вяткина

Пучок белок и шелковые купюры

Интерес представляют и деньги, обращавшиеся в Волжской Булгарии и Золотой Орде. Например, шкурка белки была универсальным видом товарных денег. Целые связки белок запечатывались в этих государствах специальными свинцовыми пломбами. Есть на выставке и древние монеты из разных металлов. На одном «кругляке» даже откушен небольшой кусок — кто-то из купцов или ремесленников прошлого пробовал мягкий металл на зуб: не подделка ли? Хотя, как мы сказали выше, первым видом товарно-денежных отношений все-таки был бартер — взаимовыгодный, но иногда хлопотный обмен. Несколько тысяч лет прошло до тех пор, как люди придумали деньги, которые стали эквивалентом, мерилом всего на свете. Они просто не могли не появиться.

Денежных фальшивок было много во все времена. Особый отдел выставки как раз посвящен способам защиты дензнаков. Ведь если раньше объем серебра или золота можно было проверить на вес или мягкость, то на банкнотах со временем появились водяные знаки, защитная радужная печать. Ведь во все времена пользователей интересовало не то, чей портрет или знаки отличия изображены на монете или купюре, а сколько в ней драгметалла или каков на заветной бумажке указан номинал. Хотя некоторые бумажные купюры действительно представляют собой произведения искусства. На выставке есть такие. Помимо обычных в тех годы кредитных билетов — от признанных шедевров «петеньки» и «катеньки» (времен Петра Первого и Екатерины Второй) длинных, с витиеватыми узорами, созданными по технологии орловской печати, до купюр, отпечатанных, например, на шелке. Интересная тенденция — чем труднее времена, тем меньшего размера печатаются купюры. Так, например, «керенки» были просто лилипутами по сравнению с денежными знаками времен царствования Романовых — всего в полтора-два спичечных коробка. Когда же было совсем туго, на место денег приходили займы — военный, например, в Гражданскую войну, или «Заем свободы» — при временном правительстве, хотя средства собирались опять же на войну.



Важная часть экспозиции посвящена хранению наличных. Сундуки, копилки, кошельки и бумажники, вошедшие в обиход вместе с бумажными деньгами — их немного, но каждая вещь с характером. Например, когда в прошлом веке были изобретены сейфы, на смену привычным фарфоровым свиньям-копилкам в самых передовых семьях появились железные (стальные или серебряные) копилки в виде миниатюрного сейфа. Если для хранения монет изначально делались сумочки, расшитые изящной вышивкой или бисером, то потом пришли бумажники и портмоне. Многие помнят, наверное, словечко «лопатники» — они и появились во времена, когда деньги были длинными…

Важная часть экспозиции посвящена хранению наличных

Куда и как текут наличные

Перевозка, перевод и особенно подсчет средств — вот что особенно динамично заряжает денежной энергией. Особые экспонаты расскажут и об этом. Так, можно увидеть фельдъегерский колокольчик конца XIX века — заслышав такой звон, обладатели валдайских колокольчиков под дугой лошадиной упряжки должны были посторониться и уступить дорогу государственному курьеру, сопровождающему казну. С ним всегда при себе была особая грамота, с водными знаками, подтверждающая полномочия.

Есть в музее и один из первых телеграфов. С появлением его денежный перевод в течение суток можно было получить в другом городе на почте, при предъявлении пришедшего телеграфом извещения. Есть и сумка инкассатора — правда, уже современная, любезно предоставленная Ак Барс Банком, настоящий передвижной сейф, в котором ценности перемещают внутри банка. Про подсчет своих и чужих капиталов расскажет арифмометр «Феликс» середины ХХ века, посвященный, разумеется, главе ЧК, микрокалькулятор «Электроника» 1970-х годов — заветная мечта школьников того времени, не желавших слагать и умножать в уме или столбиком, а также современные счетчики монет и банкнот.

Выставка продлится до 25 апреля.

1 / 29 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов