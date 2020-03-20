Черный день кино: кассовые сборы в кинопрокате Казани рухнули до минимума

В первый день запрета мероприятий Минкультом РТ кинозалы потеряли 50% клиентов, а выручка упала в 4—5 раз

Как выяснило «Реальное время», за первый день запрета культурно-массовых мероприятий Минкультом РТ кассовые сборы в кинотеатрах Татарстана упали в разы — до 562 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные электронной системы ЕАИС по продаже билетов Фонда кино. Вчерашний день обнулил их сборы: буквально за день трафик посетителей в казанских залах упал вдвое — до 2,3 тысячи человек (данные на 19.38 мск). Следуя приказу Минкульта РТ о запрете собирать свыше 50 человек, ушел на карантин кинотеатр «Мир», с субботы перестанет принимать «Родина». Удар последовал и от интернет-конкурентов: онлайн-кинотеатры наперебой открывают бесплатный доступ к просмотрам фильмов — чтобы, по мнению операторов, перетянуть на себя больше аудитории.

Вслед за казанским кинотеатром «Мир» на карантин ушла «Родина»

Казань последовала примеру Москвы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введя «культурный мораторий» почти на 30 дней. Со вчерашнего дня начал действовать запрет на проведение любых культурно-массовых и досуговых мероприятий, которые предполагают одновременное нахождение в одном месте свыше 50 человек.

— В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции с 19 марта по 15 апреля приостановлено функционирование театров, филармоний, цирков, иных организаций исполнительских искусств, а также организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, — говорится в приказе, подписанном главой Минкульта Ирадой Аюповой.

Ограничения обязательны для государственных и муниципальных учреждений, а для частных коммерческих компаний носят рекомендательный характер. Не исключено, что режим карантина продлится дольше и может растянуться на неопределенное время, допускают в руководстве Минкульта РТ.



Перед натиском угрозы эпидемии не устояли многие татарстанские кинотеатры вне зависимости от того, частные они или государственные. Последние закрылись почти мгновенно. Так, казанский кинотеатр «Мир», принадлежащий казанскому КЗИО, отменил полную программу показов прямо в день подписания приказа Минкульта РТ. Судя по его афише, он возобновит показы 16 апреля. С опозданием на месяц он начнет сеансы мировой премьеры детского фильма «Тролли 2. Мировой тур». До этого времени, как говорится на сайте, «Мир» временно прекращает работу.

Кинотеатр «Мир», принадлежащий казанскому КЗИО, отменил полную программу показов прямо в день подписания приказа Минкульта РТ. Фото kzn.ru

Вслед за ним уходит на карантин некогда известный и популярный кинотеатр «Родина», располагающийся в историческом центре Казани. Управляющий кинотеатром Марсель Сагдуллин сообщил «Реальному времени», что с субботы, 21 марта, они приостанавливают работу, так как трафик посетителей падает.

— До того, как началась паника с покупкой продуктов в магазинах, было спокойно: люди ходили на сеансы, — рассказал он. — А теперь посещаемость упала в 10 раз! Даже коммунальные услуги не покрываем, даже электричество не можем оплатить. Нет смысла содержать кинозалы.

Простой продлится до 15 апреля. На это время администрация отправляет своих работников в вынужденный простой с сохранением 2/3 заработной платы, уточнил он. Что будет дальше — неизвестно.

Управляющий кинотеатра «Родина» отказался говорить о дальнейших перспективах возобновления проката фильмов, отметив полную неопределенность. «Пока ни у кого конкретных решений нет, все зависит от того, как надолго растянется мораторий», — сказал он.

Уходит на карантин некогда известный и популярный кинотеатр «Родина», располагающийся в историческом центре Казани. Фото Максима Платонова

«Киномакс» и «КАРО фильм» продолжают прокат

Как поведут себя федеральные сетевые игроки, остается неизвестным. Пока продажи билетов на сеансы кино не приостановили ни в сети «Киномакс», ни в «КАРО фильм». Однако центральные офисы обеих компаний, располагающиеся в Москве, перешли на удаленный режим работы. Получить комментарии от их пресс-служб не удалось.

Другой прокатчик кино — сеть «Алмаз Синема» — через сайт обратился к киноманам со специальным уведомлением о том, что кинотеатры работают в штатном режиме, соблюдая все необходимые санитарно-эпидемиологические меры. Правда, расписание сеансов «активно» только до воскресенья.

Закрылось на карантин большинство кинотеатров и в Набережных Челнах. О своей приостановке они предупредили зрителей через сайт, ссылаясь на решение исполкома Челнов и республиканского правительства.

В результате кассовые сборы в кинотеатрах Татарстана за последние сутки рухнули практически в три раза — до 562 тысяч рублей, свидетельствуют данные электронной системы ЕАИС по продаже билетов Фонда кино. Если в предыдущие недели зрительные кинозалы собирали в будний день от 1,5 до 2,5 млн рублей, а в выходные — до 4,5 млн рублей, то вчерашний день опустил планку доходов до исторического минимума — чуть более полумиллиона. По данным ЕАИС, вчера посетили кино 3,3 тысячи человек, что в 2-3 раза меньше, чем в обычное время. Особенно ощутимым оказалось «проседание» в Казани. Вместо привычных 4-5 тысяч человек пришло на киносеансы 2,2 тысячи. Вообще, нужно сказать, что казанцы любят кино. Так, с 9 до 19 марта они заплатили прокатчикам, по данным ЕАИС, свыше 17 млн рублей. Для сравнения, в целом по республике кинозалы собрали за 10 дней до начала коронавируса 27 млн рублей при средней стоимости билета от 250 до 400 рублей.

Управляющая кинотеатром «Корстон Казань» Василина Ваго заявила «Реальному времени», что их собственник не давал распоряжений по закрытию на картин. Фото afisha.ru

«Корстон» обошел запрет, введя продажу на 49 мест

Похоже, единственным, кто настроен решительно продолжать показы кинофильмов, остается кинотеатр в гостиничном комплексе «Корстон». Управляющая кинотеатром «Корстон Казань» Василина Ваго заявила «Реальному времени», что их собственник не давал распоряжений по закрытию на картин.

— Вместимость наших залов — до 50 мест. По приказу Минкульта РТ запрет касается помещений свыше 50 мест. Я отключаю одно место из продажи и получаю ровно 49 мест. Для меня это не ощутимо, — объяснила она, как они собираются продолжать работать.

— В московских кинотеатрах все то же самое — залы работают, только ограничивают продажу на одно место. Не все так страшно. Просто панику вводят. Мы давно ввели продажу билетов до 50 человек, но это не помогло, — заметил управляющий кинотеатром «Родина» Марсель Сагдуллин.



Расписание киносеансов на сайте «Корстона» не изменилось. Но посещаемость упала. «Не может быть так, чтобы у всех все плохо, а у нас все хорошо. Отменились школьные заявки. Но надеемся на «Тролле» заработать (премьера детского приключенческого фильма «Тролли 2. Мировой тур», — прим. ред.), — говорит Василина Ваго.

Больше всего ее беспокоит не угроза эпидемии, а отсутствие мировых премьер в России. Западные киностудии отменили показы анонсированных фильмов «Форсаж-9», «Кролик Питер — 2», «Новые мутанты», «Тихое место — 2», «Джеймс Бонд. Не время умирать», «Мулан», которые были запланированы на весну. «Конечно, мы лишились этих коммерческих релизов, как и все. Я переживаю больше не из-за коронавируса, а из-за отсутствия релизов. На прошлой неделе ничего такого сильного не вышло, поэтому посещаемость упала», — сожалеет управляющая кинотеатром в «Корстоне».

Убить конкурента

Пока кинотеатры ищут способы сохранить показы, конкуренты — онлайн-кинозалы — начали наперебой открывать бесплатный доступ к просмотрам фильмов. Так, спутниковый оператор «Триколор» «предлагает всем жителям России, которые не являются его клиентами, бесплатный доступ к основным пакетам каналов и фильмам». «С 19 марта и до 12 апреля — на время дополнительных карантинных каникул, введенных в российских школах, — Триколор предлагает новым клиентам возможность бесплатно смотреть через спутник свыше 230 телеканалов», — говорится на сайте. Чуть раньше с подобной инициативой выступил «Ростелеком».

«Это нельзя считать ударом под дых, ведь они предоставляют показы бесплатно и не наживаются на этом, — отмечает директор дирекции «Время кино» Альбина Нафигова. — Это преподносится как социальная акция, как приятный сюрприз. Но на самом деле блокада кинотеатров стала выгодным моментом для передела рынка, чтобы обратить все больше зрителей на свои платформы, — уверена она. — И карантин станет мощным катализатором в этом процессе». По ее словам, онлайн-операторы могли бы сделать минимальную подписку, чтобы хотя бы не обижать постоянных подписчиков, которые получают качественный контент за деньги. «Мне кажется, это недальновидная политика», — заметила она.

«Онлайн-кинотеатры в любом случае будут свой рынок завоевывать. Да, конечно, они наработают базу больше, чем есть. Но поверьте, не каждый готов платить за онлайн-просмотр кино», — возражает один из московских операторов.

С ним соглашается Василина Ваго, утверждая, что платить за премьеру домашнему пользователю придется в 2 раза больше, чем за поход в кинозал. «Бесплатный доступ — это не удар. Они дают доступ на неделю-две, а дальше вы платите, — полагает московский спикер. — А вообще, кино — это не просто фильм посмотреть. Это еще место встреч и свиданий. Кинотеатры останутся, но больше будут походить на рестораны».

