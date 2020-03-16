Памятник на памятнике: почему в Татарстане за два года не нашли места статуе хана Котрага

В республике не найдут место дару болгарского мецената в память об основателе Волжской Булгарии

Пословица «Дареному коню в зубы не смотрят» дала сбой в случае с подарком из Болгарии — бронзовой статуей хану Котрагу. Сначала ее планировали установить в Болгаре, затем ею заинтересовались в Тетюшах. Однако, как выяснило «Реальное время», выбранное место оказалось объектом культурного наследия, где действует особый охранный режим. Что происходит со знаковым монументом в настоящее время — в нашем материале.

Злоключения хана Котрага

Еще в августе 2018 года побывавший в Казани посол Болгарии в России Бойко Коцев сообщил о намерениях установить памятник этому историческому деятелю, сыну легендарного хана Кубрата, которого почитают как волжские, так и дунайские болгары. Считается, что под руководством Котрага болгары в VII веке переселились из Великой Болгарии на Северном Кавказе в Среднее Поволжье, где впоследствии было создано государство древних булгар, находившееся на территории современного Татарстана.

Монумент, представляющий собой восседающую на коне фигуру, отлили на средства болгарского мецената Ивелина Михайлова. Его компания строит крупнейший в Европе исторический парк стоимостью 50 млн евро. Статуя Котрага обошлась бизнесмену в переводе на наши деньги в 2 млн рублей. Все остальные работы — доставку, установку, изготовление двухметрового постамента — болгары планировали также профинансировать самостоятельно.

Первоначально памятник хотели поставить в Болгаре, но поскольку город является объектом всемирного значения ЮНЕСКО, вписать туда «новодел» невозможно. Болгарским товарищам было рекомендовано присмотреться к Тетюшам, расположенным на противоположном берегу Волги, тем более что там идею появления новой культурной достопримечательности восприняли с энтузиазмом, решив, что это повысит туристическую привлекательность места. Однако прошло почти два года, а подарок так и не пересек границ Болгарии.

Еще в августе 2018 года побывавший в Казани посол Болгарии в России Бойко Коцев сообщил о намерениях установить памятник этому историческому деятелю, сыну легендарного хана Кубрата, которого почитают как волжские, так и дунайские болгары. Фото tatarstan.ru

«Дату открытия переносили несколько раз»

Как удалось выяснить «Реальному времени», представителям болгарской стороны предложили на выбор три площадки. Они остановились на той, что расположена возле горы Вшиха, вблизи берега Волги, с которого открывается вид на Болгар. Была якобы даже объявлена дата торжественного открытия памятника — конец июля 2019 года. Однако потом все застопорилось.

Болгарам объяснили, что в месте установки статуи необходимо сделать археологические шурфы, с тем, чтобы выяснить, нет ли там случайно каких-нибудь ценных археологических объектов. Цена вопроса — 100 тыс. рублей. Болгарская сторона пыталась возражать — сумма для местного бюджета небольшая, они и так взяли на себя все расходы, вплоть до благоустройства территории. В итоге проект могли бы заморозить, но вмешались ульяновские общественники из некоммерческой организации «Булгарское возрождение». Узнав об этой истории, они, как утверждают, убедили мецената провести археологические работы за свой счет. Далее была объявлена новая дата открытия — ноябрь 2019 года.

Однако незадолго до торжественного перерезания ленточки администрация Тетюш, со слов ульяновцев, вновь проинформировала об отказе от мероприятия, мотивируя тем, что еще не совсем подготовлена площадка, не решены все организационные и технические вопросы, не определен бюджет. Как утверждают в «Булгарском возрождении», у них скопилось 9 таких писем.

Общественники обращались в правительство РТ, к президенту. Но воз и ныне там. Международного скандала не случилось, но братья-болгары были в большом недоумении. Тот же Ивелин Михайлов без проволочек установил памятник в Италии, в городе Челе де Булгария, младшему сыну хана Кубрата — Альцеку.

Тот же Ивелин Михайлов без проволочек установил памятник в Италии, в городе Челе де Булгария, младшему сыну хана Кубрата — Альцеку. Фото arhivar.blog.bg

— В 2015 году к нам обратились из Италии с просьбой о содействии. Они хотели поставить памятник хану Альцеку (брату хана Аспаруха, основателя Болгарии) в том месте, где он жил и погиб. Мы поставили этот памятник, и теперь каждый год многие болгары ездят туда на экскурсию — организовывают «соборы» (джиен), и им очень интересно узнавать эту историю. Затем мы решили поставить памятники каждому из братьев хана Аспаруха и таким образом ориентировать болгар, чтобы посещая эти места, они узнавали свою историю: видели места, где жили наши предки, где они умерли и где способствовали формированию народности и культуры. Это будет полезно как для стран, на территории которых они проживали (у них будет доход от туризма), так и болгарам, которые узнают больше о своей истории и своем происхождении. Мы решили поставить памятник хану Котрагу в Татарстане, потому что он переселился туда в свое время и заложил основы государства Волжская Булгария. Поскольку он жил и умер на этих землях, мы решили здесь поставить ему памятник, — рассказывал «Реальному времени» два года назад смысл своей затеи Михайлов.

«Он же памятник!»

Как пояснила «Реальному времени» министр культуры РТ Ирада Аюпова, идеологических причин затягивать установку памятника нет никаких, скорее всего, дело в том, что требуется решение Комитета РТ по охране объектов культурного наследия и Тетюшской администрации.

— Я про эту тему знаю. Это не совсем наш вопрос. Площадка, которая выбрана, является объектом культурного наследия, точнее, там нужно провести археологические изыскания. Есть регламенты установки памятников на таких территориях, — переадресовала нас в комитет ООКН министр.

Там пояснили, что выбранный земельный участок «непосредственно связан с объектом культурного наследия федерального значения (памятник археологии) «Тетюшское 2-е городище». В список охраняемых он занесен еще в 1959 году (постановление Совета Министров Татарской АССР «О мероприятиях по улучшению состояния, охраны, реставрации и популяризации памятников культуры, находящихся на территории Татарской АССР» от 30.10.1959 № 591).



— Любые строительные и хозяйственные работы на территории объекта культурного наследия должны осуществляться при условии разработки специальных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия и прохождения государственной историко-культурной экспертизы. До настоящего времени соответствующие документы для согласования в адрес Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия не представлялись, — ответили в ведомстве на запрос нашего издания, уточнив, что «принятие решений об установке памятников монументального характера не входит в компетенцию Комитета».



«Каждый так захочет в центре парка дом поставить, в лесу — коттедж построить»

Глава администрации Тетюшского района Рамис Сафиуллов, до которого мы дозвонились, то подозревал болгар в личной заинтересованности, то говорил, что «это правильно и хорошо».

— Земля, где они хотят установить памятник, относится к объектам культурного наследия, там это сделать невозможно, мы не имеем права нарушать федеральный закон. За это предусмотрена уголовная ответственность. Мы сейчас ищем выходы из сложившейся ситуации. Мы с большим уважением относимся к тем, кто помогает городу и району. Мы сами заинтересованы в том, чтобы установили памятник. Но они приехали, ввели нас в заблуждение, с кем-то договорились, пальцем показали — вот мы сюда поставим памятник, но никто им не давал разрешения. Мы ответ дали, но после этого должна делаться документация.

— Они установили постамент, не согласовав с вами?

— Фундамент стоит там. Я не видел… Так не делается, я говорю: ребята, так не пойдет, останавливаемся. Неправильно мы устанавливаем, не на том месте. В мое отсутствие привезли людей из Чувашии, начали копать. Каждый так захочет в центре парка дом поставить, в лесу — коттедж построить.

— Может, тогда вы предложите другое место?

— Мы людей не видим, они пишут жалобы только. Это неправильный подход. Конкретно мне никто не звонит, не обращается. Я вам честно говорю. Хотя бы кто-то вышел на связь, по телефону бы общались. Я никогда с ними не встречался. Странные они какие-то. Я ведь не против. Вопрос в том, что нужно все законно устанавливать, найти место.

В конце беседы глава района все же миролюбиво пообещал: «Найдем, поможем, поддержим».