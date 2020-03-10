Чай для «Департамента продовольствия», ремонт для музея ИЗО и музыкальные инструменты на 80 миллионов

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Олег Тихонов

1. 210 миллионов на музей ИЗО, парк усадьбы и дом Марджани

На ремонт Музея изобразительных искусств и Дома Марджани Главинвестстрой планирует потратить сумму в 210,2 млн рублей. О соответствующем тендере было объявлено 3 марта, заявки будут принимать до 11-го числа, тогда же состоится и аукцион.

Из документации можно узнать, что на ремонтно-реставрационные работы в музее ИЗО на Карла Маркса и обустройство парка усадьбы Сандецкого (на территории этого музея) выделят 175,2 млн рублей. На реставрацию Дома Марджани (судя по всему, расположен на улице Каюма Насыри) выделят еще 35 млн рублей. Работы должны быть выполнены до 30 апреля 2021 года.



2. Музыкальные инструменты для районов на 80 миллионов

Министерство культуры планирует потратить на музыкальные инструменты сумму в 79,8 млн рублей. О соответствующем аукционе стало известно 4 марта, заявки будут принимать до 12-го числа, а аукцион состоится 16-го.

Поставки будут осуществлять в течение 60 дней в школы искусств и музыкальные школы районов Татарстана. В списке, который занимает 302 страницы, встречаются такие музыкальные инструменты, как саксофоны, баяны, флейты и барабаны, домры и аккордеоны, гитары и пианино, фортепиано и рояли.



В списке, который занимает 302 страницы, встречаются такие музыкальные инструменты, как саксофоны, баяны, флейты и барабаны, домры и аккордеоны, гитары и пианино, фортепиано и рояли. Фото muz.shkola.hc.ru

3. Два года охраны КГЭУ за 61 миллион

Казанский государственный энергетический университет потратит на охранные услуги сумму в 61,2 млн рублей. О таком открытом конкурсе объявили 3 марта, заявки принимаются с 4 по 19 марта, итоги подведут также 19-го числа.

Услуги потребуется выполнять в течение двух лет — с 1 апреля 2020 по 31 марта 2022 года. В списке — 9 объектов университета, включая четыре учебных здания, три общежития и спортивно-оздоровительный лагерь «Шеланга» в Верхнеуслонском районе.



4. Запчасти для ПАТП №4

Казанское муниципальное «Пассажирское автотранспортное предприятие №4» купит автозапчасти на общую сумму в 16,9 млн рублей. Об этом стало известно 2 марта, заявки от потенциальных поставщиков будут приниматься до 10 марта, а итоги подведут 13-го числа.

Поставка запчастей должна осуществляться примерно в течение года — с даты заключения договора до 31 марта 2021 года, по заявкам заказчика. В списке — 53 вида запчастей, среди которых, например, по 50 датчиков ABS (передних и задних) по 1,8 и 1,6 тысячи рублей соответственно. Кроме того, в списке — насосы ГУРа по 9,9 тысячи, суппорты по 43 тысячи рублей, передние ступицы по 39,4 тысячи.



Аэропорт «Бугульма» собирается потратить 9,7 млн рублей на комплексное оснащение системой интеллектуального видеонаблюдения и автоматической идентификации личности. Фото wikipedia.org

5. Видеонаблюдение для бугульминского аэропорта

ООО «Аэропорт «Бугульма» собирается потратить 9,7 млн рублей на комплексное оснащение системой интеллектуального видеонаблюдения и автоматической идентификации личности по биометрическим характеристикам лица. Об этом объявили 28 февраля, заявки будут принимать до 6 марта, а итоги подведут 12-го числа.

Система должна быть готова в течение 30 рабочих дней после подписания договора, предназначается она для повышения уровня оперативности спецслужб, обеспечения оперативной деятельности, «выявления персон, в отношении которых необходимо применение процедур обеспечения безопасности» и для других целей. Система должна распознавать номера автомобилей, в том числе — с иностранными регистрационными знаками. В составе системы будет видеосервер, мониторы, две рабочие станции, около 20 видеокамер.



6. Школьные маршруты для Управления образования Казани

Управление образования Казани потратит 9,1 млн рублей на регулярные перевозки пассажиров автобусом в 2020 году. Об этом было объявлено на портале госзакупок 4 марта, заявки принимаются до 12-го числа. Сам аукцион состоится 16-го.

Как следует из технического задания, перевозки будут осуществляться по 13 маршрутам, до восьми школ (и в обратную сторону). Самый длинный маршрут будет соединять Киндери, Чебаксу и Кульсеитово со школой 101. Каждый километр пробега автобуса будет стоить от 33 до 42 рублей. Автобусы на маршрутах должны быть на 9—28 посадочных мест.



Каждый километр пробега автобуса будет стоить от 33 до 42 рублей. Фото Олега Тихонова

7. 400 путевок в лагеря по 706 рублей в день

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи «Ял» планирует выделить 5,9 млн рублей на отдых детей работников муниципальных и государственных учреждений Казани в загородных лагерях. О тендере было объявлено 3 марта, заявки принимаются до 27-го числа, а рассматривать их будут 27 марта и 2 апреля.

Всего понадобится обеспечить 8400 койко-дней, каждый будет стоить 706 рублей. Всего будут предоставлены 400 субсидируемых путевок. В одной смене будет 21 календарный день. Питание в лагерях должно быть пятиразовым, проживание — в отдельных зданиях, в комнатах по 3—5 человек.



8. Продление лицензии на Autodesk для КНИТУ за 5 миллионов

Казанский национальный исследовательский технологический университет планирует потратить 4,8 млн рублей на продление подписки к постоянным и годовым лицензиям программных продуктов Autodesk. Об аукционе объявили 3 марта, заявки принимают до 19 марта, а итоги подведут 24-го числа.

Подписку должны продлить в течение семи рабочих дней с даты заключения договора. Лицензия потребуется сроком на год. В составе должны быть лицензии на 7 комплектов Architecture Engineering & Construction Collection Commercial, 42 — Building Design Suite Premium Commercial, 10 — Infrastructure Design Suite Premium Commercial.



КНИТУ планирует потратить 4,8 млн рублей на продление подписки к постоянным и годовым лицензиям программных продуктов Autodesk. Фото Максима Платонова

9. Чай для департамента продовольствия

Тем временем акционерное общество «Департамент продовольствия и социального питания» собирается купить чай на 4,7 млн рублей. О редукционе объявили 4 марта, заявки принимаются до 12-го числа, а итоги подведут 17-го.

10 тысяч упаковок черного крупнолистового байхового чая должны быть по 100 грамм, каждая — стоимостью в 37 рублей. Еще 50 тысяч штук такого же чая должно быть в упаковках по 250 грамм. Каждая упаковка будет стоить 87 рублей. Поставки должны осуществляться до 31 января 2021 года, по заявкам заказчика.



10. Санитарное содержание парков Набережных Челнов за 3,8 миллиона

Исполком Набережных Челнов потратит 3,8 млн рублей на санитарное содержание парков. О тендере было объявлено 3 марта, заявки принимаются до 11-го числа, а сам аукцион состоится 12-го марта.

Работы должны выполняться до 31 декабря 2020 года. Санитарным содержанием займутся в парках «Гренада» и «Сидоровский», скверах Кереселидзе и «Комсомолец», парке «Комсомольский», на площади Высоцкого, в сквере на набережной Тукая, в парке Победы, на Шишкинском бульваре, бульваре имени Тинчурина, площади Азатлык. Подрядчик должен будет очищать и мыть урны, чистить газоны, ухаживать за дорожками.

