В Свияжске планируют открыть музей на дебаркадере

Памятник речного пароходства переходит министерству культуры Татарстана

Фото: аккаунт Павла Тиняева в Facebook

В Свияжске хотят открыть музей на воде — исторический дебаркадер 70-х годов направят из Казани на остров-град. Проект согласован на всех этапах, и его инициаторы теперь надеются если не на помощь государства, то хотя бы — на содействие частных лиц, для которых Волга — часть биографии. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дебаркадер будут красить волонтеры?

О радостном событии сообщила помощник президента Татарстана Олеся Балтусова. «Исторический дебаркадер 70-х годов 20 века при взаимном согласовании всех сторон в ближайшее время направляется с острова Локомотив на остров Свияжск. Благодарю Минтранс РТ и лично руководителя университета речного транспорта Ильяса Салахова за содействие, которое еще продолжается. Будет у нас новый музей на Свияжске, когда отремонтируем все вместе. Может быть, даже командой #томсойерфестказань! Ура!!!» — написала она у себя на странице в соцсетях и поздравила директора Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артема Силкина с новым хозяйством». Силкин подтвердил информацию:

— Он был на балансе у речного техникума, который хотел его списать. А мы попросили его себе. Мы хотели бы открыть в нем музей, который посвятили и речному пароходству, и сопутствующим темам. К примеру, для меня это важная часть жизни, как и у многих волжан.

Для меня примером такого проекта служит музей Рахми М. Коча в Стамбуле. В нем, кстати, нет уже настоящих дебаркадеров, только макеты.

Фото предоставлено Олесей Балтусовой

Индустриальный музей Рахми М. Коча в Стамбуле — частный музей транспорта и промышленности общей площадью 27 000 квадратных метров. В его экспозиции — автомобили, морские суда, паровозы, поезда, автобусы, мотоциклы, самолеты и трамвай. Открыл его бизнесмен Рахми Мустафа Коч, ныне уже почетный председатель Koç Group (113 компаний, 90 000 рабочих). Когда его коллекция перестала помещаться в его собственных помещениях, он открыл музей в 1994-м, а через два года к нему присоединили старую судоверфь. Вдохновил Коча музей Генри Форда в Мичигане.

Дебаркадеры постепенно исчезают и у нас, отмечает Силкин. Сейчас происходит длительный процесс передачи объекта на баланс Свияжска, рассказывает он:



— После мы начнем изыскивать средства для отдельного музея. Необходимо будет прописать его проект, заняться реставрацией. Если государство не сможет нам в этом плане посодействовать, мы надеемся на помощь многочисленных выпускников речного техникума, людей, работавших на Волге. Я думаю, в музее будет немало рассказано о них.

Дебаркадер, ранее служивший памятником советской эпохи, как и сам пляж «Локомотив» в целом — полутородечный (то есть однопалубный с сильно выраженными кормовыми и носовыми надстройками). Вопрос о сохранности ему подобных объектов поднимался, к примеру, в январе 2020 года в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия: проблема в том, что памятником может стать недвижимое имущество, а дебаркадер, все-таки, несамоходное судно. Балтусова говорила о том же в апреле 2019 года. В то же время прозвучало мнение, что один из дебаркадеров можно было бы поставить на постоянную стоянку на остров-град «Свияжск» (в данный момент там стоит относительно новый дебаркадер 2015 года).



Речное училище в Адмиралтейской слободе. Источник^ pastvu.com

— Мы с Павлом Тиняевым, Свияжским музеем-заповедником и Артемом Силкином проработали этот вопрос, — поясняет Олеся Балтусова. — Министерство транспорта нам в этом содействовало. Директор Казанского филиала Волжского государственного университета водного транспорта, как сейчас называется техникум, пошел нам навстречу. На дебаркадере располагалась их учебная база. Мы договорились, что он перебирается на остров Свияжск.

Сейчас идет длительная процедура передачи объекта из Росимущества в собственность Республики Татарстан, поясняет помощник президента, работа идет с помощью министерства земельных и имущественных отношений, министерства культуры — как минимум, это потребовало два месяца продолжительных переговоров.

— Мы получили принципиальное согласие Росморречфлота, оформили передачу, Министерство культуры ее приняло. Таким образом, мы дали этому дебаркадеру вторую жизнь. Тиняев и Силкин предполагают, что он станет частью большого музея Старой Волги, — отметила Балтусова.

Кроме того, предполагается, что в реставрации примут участии волонтеры фестиваля «Том Сойер фест» — после работы над средовыми домами, объектами культурного наследия, это станет для них новым этапом — еще нигде в России, похоже, такие работы не велись.



«Дебаркадер-103» в Костроме. Источник: kartarf.ru

В Костроме — Михалков, у нас — Девятаев?

История речного техникума началась в 1904 году. Тогда это было училище и располагалось оно на нынешней улице Клары Цеткин, левее парка «Сад рыбака». Лишь в 1958 году техникум переехал в нынешний учебный корпус по улице Несмелова, 7. В 1938 году учебное заведение окончил герой Советского Союза Михаил Девятаев — благодаря новому фильму о нем теперь знает вся Россия. После войны летчик-герой ходил по Волге.

Дебаркадеры в достаточно солидном возрасте (до 60 лет) используются «Татфлотом» в Печищах, Ташевке, Ключищах, Кызыл-Байраке, Матюшино, Шеланге, Нижнем и Верхнем Услоне и Студенцах. Зимой их хранят в речпорту. Раньше они представляли собой плавучие пристани с буфетом, комнатами отдыха, теперь же от былой роскоши осталась только касса. Большинство из них находятся в аварийном состоянии.

Перерождение дебаркадера можно изучить на примере Костромы. «Дебаркадер-103» приказ местного департамента культуры стал выявленным объектом культурного наследия регионального значения. Утверждены и границы его территории. Одна из причин бережного отношения к судну 1967 года — оно известно по фильму «Жестокий романс»: на него въезжает герой Никиты Михалкова.

