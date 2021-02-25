Ирада Аюпова: «Посещаемость учреждений культуры должна вырасти в 3 раза!»
В Минкульте Татарстана подвели итоги работы за 2020 год и обсудили планы на будущее
В Татарстане в минувшем году на реализацию национального проекта «Культура» было направлено 279 млн рублей. Еще почти четверть миллиарда было выделено на реконструкцию республиканских школ искусств. Об этом в ходе традиционного брифинга в кабмине рассказала министр культуры республики Ирада Аюпова. Подробнее — в репортаже «Реального времени».
Посещаемость должна вырасти в 3 раза
— Основная цель нацпроекта «Культура» — это не поддержка каких-то крупных учреждений культуры, а попытка дойти до каждого жителя нашей страны, — отметила в начале выступления министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. — Нам удалось дотянуться до каждого татарстанца.
Основной задачей 2021 года спикер назвала увеличение трафика в учреждениях культуры. По ее словам, подход к показателям посещаемости существенно изменился.
— Раньше мы должны были повысить посещаемость на 15% к 2024 году, — рассказала Аюпова. — Однако после принятия стратегических национальных приоритетов страны задача усложнилась. Теперь посещаемость должна вырасти в 3 раза к 2030 году. Это очень амбициозные планы.
Аюпова назвала Татарстан «территорией с высокой базой». По утверждению министра, жители нашей республики проявляют активный интерес к искусству и культуре.
— В 2019 году число посещений культмассовых мероприятий составило более 57 млн человек, — сообщила спикер. — Значит, к 2030 году в учреждения культуры должны будут приходить более 160 млн человек в год. Это колоссальная цифра.
К слову, в 2020 году культурные учреждения Татарстана посетили 22 млн 92 тыс. человек, что на 45% в среднем выше уровня посещаемости по всей стране.
Четверть миллиарда на школы искусства
Ирада Аюпова рассказала, что всего на реализацию национального проекта «Культура» в 2020 году было выделено финансирование в объеме 279 млн рублей. При этом здесь не учитывается сумма, направленная на реконструкцию татарстанских школ искусств.
— Это почти 250 млн рублей, — объяснила министр. — Начиная с 2021 года реконструкция учреждений допобразования станет отдельным направлением нацпроекта.
Спикер также отметила, что 106 млн рублей было израсходовано на закупку музыкальных инструментов для 14 образовательных учреждений культуры.
— Там и фортепиано, и гитары, и скрипки, и духовые инструменты, и баяны, — пояснила министр.
Глава Минкультуры РТ добавила, что в прошлом году в рамках республиканских программ велась работа по строительству 12 сельских клубов и в 37 объектах культуры был сделан капитальный ремонт.
— Закончен капремонт Набережночелнинского театра кукол. Сейчас мы заняты тем, что дооборудываем сцену. Ждем, когда театр переедет в здание, которое освободилось после переезда драматического театра, — сказала Аюпова.
Большой Uen fest в мае — июне
Министр сообщила, что в прошлом году в Спасском, Арском и Высокогорском муниципальных районах были открыты 3 модельные библиотеки.
— Было создано два кинозала, — рассказала Аюпова. — Частный — в Высокогорском районе. Муниципальный — в Ютазинском районе.
В ходе реализации регионального проекта «Творческие люди» в 2020 году 20 любительских творческих коллективов получили грантовую поддержку, было проведено 5 фестивалей детского творчества и разработано 5 культурно-просветительских программ для школьников.
— Республика со своей стороны инициировала очень крупные проекты, — заявила министр. — В частности, у нас первого августа стартовал масштабный фестиваль Uen fest. 30 апреля первый этап этого события завершится. И уже в мае — июне мы планируем провести большой фестиваль традиционных детских игр.
Спикер рассказала, что в 2019—2020 годах профессиональную переподготовку прошли почти 1,1 тыс. работников культуры Татарстана.
— Теперь у нас будет переобучаться 1 101 специалист ежегодно, — рассказала Аюпова. — В нашей стране открыто всего 16 центров повышения квалификации и переподготовки специалистов сферы культуры. 16-м в этом году стал Казанский институт культуры.
Помимо прочего, по словам министра, на площадке КГУКИ будет проводиться повышение квалификации по вопросам цифровой трансформации отрасли культуры. В 2021 году по этому направлению запланировано обучение 591 специалиста со всей страны.
— В рамках проекта «Цифровая культура» в республике было создано 5 виртуальных концертных залов, — рассказала Аюпова. — В Арском, Спасском, Мамадышском, Бавлинском и Елабужском муниципальных районах.
Министр пояснила, что работа в направлении цифровизации будет продолжена. На данный момент уже оцифровано 500 книжных памятников, создано три мультимедиагида (для Национального музея, для Государственного музея ИЗО и для Музея исламской культуры Казанского Кремля). Планируется строительство трех сельских клубов.
— Что самое важное, у нас стартует строительство двух культурных центров в Елабуге и Зеленодольске, — сообщила Аюпова. — Всего по стране центров культурного развития будет строиться восемь. В прошлом году проходила разработка проектно-сметной документации по этим комплексам. И из восьми комплексов два будут строиться в Татарстане.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым