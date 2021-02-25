Ирада Аюпова: «Посещаемость учреждений культуры должна вырасти в 3 раза!»

В Минкульте Татарстана подвели итоги работы за 2020 год и обсудили планы на будущее

В Татарстане в минувшем году на реализацию национального проекта «Культура» было направлено 279 млн рублей. Еще почти четверть миллиарда было выделено на реконструкцию республиканских школ искусств. Об этом в ходе традиционного брифинга в кабмине рассказала министр культуры республики Ирада Аюпова. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Посещаемость должна вырасти в 3 раза

— Основная цель нацпроекта «Культура» — это не поддержка каких-то крупных учреждений культуры, а попытка дойти до каждого жителя нашей страны, — отметила в начале выступления министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. — Нам удалось дотянуться до каждого татарстанца.

Основной задачей 2021 года спикер назвала увеличение трафика в учреждениях культуры. По ее словам, подход к показателям посещаемости существенно изменился.

— Раньше мы должны были повысить посещаемость на 15% к 2024 году, — рассказала Аюпова. — Однако после принятия стратегических национальных приоритетов страны задача усложнилась. Теперь посещаемость должна вырасти в 3 раза к 2030 году. Это очень амбициозные планы.

Аюпова назвала Татарстан «территорией с высокой базой». По утверждению министра, жители нашей республики проявляют активный интерес к искусству и культуре.

Основной задачей 2021 года спикер назвала увеличение трафика в учреждениях культуры. Фото: Максим Платонов

— В 2019 году число посещений культмассовых мероприятий составило более 57 млн человек, — сообщила спикер. — Значит, к 2030 году в учреждения культуры должны будут приходить более 160 млн человек в год. Это колоссальная цифра.

К слову, в 2020 году культурные учреждения Татарстана посетили 22 млн 92 тыс. человек, что на 45% в среднем выше уровня посещаемости по всей стране.

Четверть миллиарда на школы искусства



Ирада Аюпова рассказала, что всего на реализацию национального проекта «Культура» в 2020 году было выделено финансирование в объеме 279 млн рублей. При этом здесь не учитывается сумма, направленная на реконструкцию татарстанских школ искусств.

— Это почти 250 млн рублей, — объяснила министр. — Начиная с 2021 года реконструкция учреждений допобразования станет отдельным направлением нацпроекта.

Спикер также отметила, что 106 млн рублей было израсходовано на закупку музыкальных инструментов для 14 образовательных учреждений культуры.

— Там и фортепиано, и гитары, и скрипки, и духовые инструменты, и баяны, — пояснила министр.

Глава Минкультуры РТ добавила, что в прошлом году в рамках республиканских программ велась работа по строительству 12 сельских клубов и в 37 объектах культуры был сделан капитальный ремонт.

Спикер также отметила, что 106 млн рублей было израсходовано на закупку музыкальных инструментов для 14 образовательных учреждений культуры. Фото mincult.tatarstan.ru

— Закончен капремонт Набережночелнинского театра кукол. Сейчас мы заняты тем, что дооборудываем сцену. Ждем, когда театр переедет в здание, которое освободилось после переезда драматического театра, — сказала Аюпова.

Большой Uen fest в мае — июне

Министр сообщила, что в прошлом году в Спасском, Арском и Высокогорском муниципальных районах были открыты 3 модельные библиотеки.

— Было создано два кинозала, — рассказала Аюпова. — Частный — в Высокогорском районе. Муниципальный — в Ютазинском районе.

В ходе реализации регионального проекта «Творческие люди» в 2020 году 20 любительских творческих коллективов получили грантовую поддержку, было проведено 5 фестивалей детского творчества и разработано 5 культурно-просветительских программ для школьников.

— Республика со своей стороны инициировала очень крупные проекты, — заявила министр. — В частности, у нас первого августа стартовал масштабный фестиваль Uen fest. 30 апреля первый этап этого события завершится. И уже в мае — июне мы планируем провести большой фестиваль традиционных детских игр.



Спикер рассказала, что в 2019—2020 годах профессиональную переподготовку прошли почти 1,1 тыс. работников культуры Татарстана.

— Теперь у нас будет переобучаться 1 101 специалист ежегодно, — рассказала Аюпова. — В нашей стране открыто всего 16 центров повышения квалификации и переподготовки специалистов сферы культуры. 16-м в этом году стал Казанский институт культуры.

Республика инициировала крупные проекты, среди которых фестиваль Uen fest. Фото tinchurinteatr.ru

Помимо прочего, по словам министра, на площадке КГУКИ будет проводиться повышение квалификации по вопросам цифровой трансформации отрасли культуры. В 2021 году по этому направлению запланировано обучение 591 специалиста со всей страны.

— В рамках проекта «Цифровая культура» в республике было создано 5 виртуальных концертных залов, — рассказала Аюпова. — В Арском, Спасском, Мамадышском, Бавлинском и Елабужском муниципальных районах.

Министр пояснила, что работа в направлении цифровизации будет продолжена. На данный момент уже оцифровано 500 книжных памятников, создано три мультимедиагида (для Национального музея, для Государственного музея ИЗО и для Музея исламской культуры Казанского Кремля). Планируется строительство трех сельских клубов.

— Что самое важное, у нас стартует строительство двух культурных центров в Елабуге и Зеленодольске, — сообщила Аюпова. — Всего по стране центров культурного развития будет строиться восемь. В прошлом году проходила разработка проектно-сметной документации по этим комплексам. И из восьми комплексов два будут строиться в Татарстане.