«Все задачи первоочередные», — Айрат Сибагатуллин возглавил «Казанский Кремль»

Экс-министр культуры Татарстана и исполнительный директор ТНВ с понедельника приступает к новой работе

Как выяснило «Реальное время», сегодня бывший глава Минкульта Татарстана и исполнительный директор — главный редактор ТНВ Айрат Сибагатуллин назначен директором музея-заповедника «Казанский Кремль». Нового руководителя уже представили коллективу, к руководству музеем он приступит со следующей недели. Как работники культуры, музейное сообщество, депутаты и члены правительства отреагировали на это назначение — подробнее в нашем материале.



«Печаль моя светла»



Экс-министр культуры республики Айрат Сибагатуллин назначен директором музея-заповедника «Казанский Кремль». Сегодня заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева, министр культуры Ирада Аюпова и председатель Общественной палаты Зиля Валеева представили коллективу нового руководителя.

Церемония прошла в выставочном зале «Манеж». Лейла Фазлеева поблагодарила за работу предшественницу Сибагатуллина — Зилю Валееву, 8 лет руководившую музеем-заповедником. Отметила, что ей на смену пришел «профессионал, принадлежащий сфере культуры, апологет исторического образования».

Ирада Аюпова заметила, что новый директор понимает исторические ценности. По ее словам, заповедник перешел из одних надежных рук в другие не менее надежные, а Кремль имеет общецивилизационное значение и впереди у него много новых проектов.

— Печаль моя светла. Я расстаюсь с коллективом, с которым проработала семь лет. Но приходит не чужой человек, а профессионал, которому не нужно будет объяснять все с нуля, — заявила Зиля Валеева, поблагодарив своих бывших сотрудников и пожелав успехов преемнику.

Сегодня заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева, министр культуры Ирада Аюпова и председатель Общественной палаты Зиля Валеева представили коллективу нового руководителя

«Пока только знакомлюсь с делами»

В ответном слове новый директор «Казанского Кремля» поблагодарил за оказанное доверие, пообещав постараться его оправдать. Позднее Айрат Сибагатуллин прокомментировал свое назначение «Реальному времени»:

— Я пока только знакомлюсь с делами, с понедельника приступаю к работе. Там много вопросов, как всегда, много задач. Поэтому сказать, что является первоочередной или второстепенной задачей — не могу, они все первоочередные. Сложная ли работа? Как сказать, работа у всех разная.

Управлявшая музеем с 2012-го Зиля Валеева в начале января этого года была назначена на пост председателя Общественной палаты Татарстана. Пришедший ей на смену Сибагатуллин с апреля 2018-го работал исполнительным директором — главредом ТНВ, а до этого занимал пост министра культуры республики.

Лейла Фазлеева поблагодарила за работу предшественницу Сибагатуллина — Зилю Валееву, 8 лет руководившую музеем-заповедником

Как партийный функционер строил «культурную» карьеру

В культурную повестку республики преподаватель истории по образованию Айрат Сибагатуллин погрузился еще в начале 90-х. Тогда выходец из села Богатые Сабы, 33-летний инструктор Бауманского райкома партии, получил назначение на должность замдиректора Татарского отделения Всесоюзного ТПО «Киноцентр» в Казани. В последующие 8 лет работал замглавы татарстанского Госкомитета по кинематографии, начальником отдела культуры и искусства Кабмина РТ и советником премьер-министра.

В конце 90-х — начале «нулевых» Сибагатуллин вернулся в сферу кино и телевидения. Сначала был зампредом Государственной телерадиовещательной компании «Татарстан», затем — заместителем гендиректора ОАО «Телерадиокомпания «Новый Век». После чего почти 10 лет (с 2002 по 2011 г.) — руководил ГТРК «Татарстан».

Новый этап в карьере начался в 2011 году, когда Сибагатуллин возглавил Министерство культуры Татарстана. Напомним, что и здесь его предшественницей была Зиля Валеева. В свою очередь, Айрата Миннемулловича на посту главы Минкульта в апреле 2018-го сменила Ирада Аюпова, экс-глава Госархива РТ, ранее проработавшая 5 лет первым замом Сибагатуллина. Приверженец новых подходов в сфере культуры Аюпова провела кадровые перестановки.

В последние полтора года Айрат Сибагатуллин продюсировал ряд крупных проектов ТНВ, в частности курировал создание первого татарского ситкома «Рәхәт яшибез!» («Хорошо живем!»), начиная с подбора команды сценаристов, заканчивая съемками и постпродакшеном.

Лейла Фазлеева заместитель премьер-министра РТ Считаю, Айрат Миннемуллович — замечательный человек, который на 100 процентов знает, что необходимо для нашего «Казанского Кремля» — жемчужины города и республики. Есть много задач, с которыми опыт Айрата Миннемулловича позволит справиться. Он очень тактичный, грамотный специалист. И, как мы уже знаем, был министром культуры РТ. Все вопросы, которые, возможно, возникнут в процессе работы, он с легкостью решит. И мы все вместе, коллеги, его поддержим и будем совместно работать. Первоочередные задачи связаны с ремонтом, реставрацией, они сейчас идут в музее-заповеднике. Кроме того, «Казанский Кремль» является объектом ЮНЕСКО, а следовательно, все мероприятия, связанные с данным объектом, которые будут проводиться в республике, также входят в задачи Айрата Миннемулловича на ближайшую перспективу.

Ильшат Аминов генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век» (ТНВ), депутат Госсовета РТ шестого созыва Айрат Миннемуллович — очень ценный человек, который хорошо знает нашу культурную среду, тщательно подходит к выполнению должностных обязанностей, умеет работать, находить талантливых людей. Кому, как не ему, руководить таким замечательным музеем?! Он имеет для этого все возможности, потому что знаком со многими директорами крупнейших музеев не только России, но и мира, лично знаком со многими деятелями культуры. Считаю, что у него все получится.

Ирада Аюпова министр культуры Татарстана Очень уважаю Айрата Миннемулловича. Он — душевный человек, профессионал своего дела, блестящий хозяйственник, патриот своего народа. Прекрасно знает историю, поскольку и по профессии историк. Объединяет команду, сильный руководитель. Здесь не могут работать люди, которые с точки зрения человеческих качеств проигрывают. Ценностная основа — главное требование к министру культуры. И «Казанскому Кремлю» в этом плане очень повезло. Руководитель, который строит свою стратегию в первую очередь на ценностной базе, — сильный руководитель. Можно только порадоваться, что он согласился на эту должность, потому что это — довольно хлопотная работа.

Зиля Валеева председатель Общественной палаты РТ, экс-директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Айрат Миннемуллович, когда и министром работал, Кремлем занимался как одним из выдающихся памятников республики. Поэтому ему не придется долго входить в эту работу, он ее знает. В Кремле есть программа музеефикации присутственных мест. Это первоочередная задача. Реставрация самих помещений уже завершается — тоже большой объем работ. В Кремле вообще мало работы не бывает. Конечно, Сибагатуллин — профессиональный человек, который с ходу возьмется за работу и, надеюсь, успешно продолжит все, что было сделано всеми его предшественниками. В то же время у каждого из работавших в Кремле — своя ноша, и я уверена, что Айрат Миннемуллович вполне готов с ней справиться, в том числе и благодаря его опыту. Он умеет работать с людьми, это очень важное качество сейчас, чтобы сразу погрузиться в работу.

Но Кремль — это и наш подлинный бриллиант, место, где ежедневно бывают тысячи туристов. Поэтому он должен быть в полном своем блеске. Некоторые люди могут увидеть его всего один раз в жизни, и он каждому должен запомниться в самом лучшем виде. А чтобы Кремль оставался таким, требуются огромные усилия большого числа людей, которые благоустраивают музей-заповедник, обеспечивают порядок — это огромная многопрофильная команда. Здесь много серьезной работы: и научной, и работы по продвижению этого объекта. В коллективе есть профессионалы — исследователи, сотрудничающие со всем научным миром республики. Кремль — один из самых посещаемых музеев в России, поэтому руководить командой специалистов высокой квалификации будет такой же профессионал.

Александр Славутский худрук, директор Казанского академического русского Большого драмтеатра им. Качалова Надеюсь, его опыт министра культуры поможет ему в новой деятельности на новом месте. Сибагатуллин — толерантный человек. Думаю, работу он будет выстраивать как полагается. Главное, чтобы были и разумные надежные помощники. Вообще, работа в культуре и искусстве сложна в любом качестве. Она требует понимания, образования, знаний. Руководителю важно слышать окружающих людей и принимать решения. Полагаю, Айрат Миннемуллович сможет сплотить вокруг себя группу людей, способных помогать. Он умеет прислушиваться, не рубит с плеча. Могу только пожелать ему успехов на новом месте.

Артем Силкин директор Государственного историко-архитектурного и художественного музея «Остров-град Свияжск» Айрат Миннемуллович, когда руководил министерством, производил исключительно приятное впечатление. После руководства министерством, думаю, он справится с руководством музеем. Конечно, «Казанский Кремль» — это один из наших центральных объектов в республике. Среди музеев-заповедников он занимает лидирующее место по посещаемости. Безусловно, это накладывает определенную ответственность, потому что миллион посетителей — серьезный туристический поток. Думаю, Айрат Миннеммуллович разработает какую-то программу работы и реализует ее. Уверен, он справится со всеми сложностями.



Александр Печёнкин директор музейного объединения Чистополя Айрат Миннемуллович занимал высокие должности, конечно, у него очень большой опыт в сфере культуры. О задачах не могу судить, но музей-заповедник на виду у большого числа туристов. Руководить им — огромная ответственность. А Сибагатуллин столько лет работал министром культуры республики, знает всю отрасль и музейную деятельность. Поэтому в этом назначении не может быть никаких сомнений.