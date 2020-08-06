Заманят ли Тимерзянова с Яруллиным творческую молодежь в Нацбиблиотеку?

В Казани презентовали новую концепцию многофункционального культурного пространства на месте бывшего НКЦ

Фото: Ринат Назметдинов

30 августа Национальная библиотека Татарстана откроется в реконструированном и расширенном здании бывшего НКЦ «Казань». Почти за месяц до открытия ее концепцию и новое руководство представили журналистам. Руководить книгохранилищем и новым храмом искусств под одной крышей будут известная телевизионная медийщица Мадина Тимерзянова и экс-глава Всемирного форума татарской молодежи Табрис Яруллин. Брифинг растянулся на полтора часа, и было видно, что спикеров переполняют эмоции. Многие из них пришли на встречу в новом, неожиданном статусе.

Новые фишки библиотеки



Директором Нацбиблиотеки назначена известная в телевизионных кругах Мадина Тимерзянова, ранее занимавшая пост заместителя гендиректора телерадиокомпании ТНВ, руководителя телерадиокомпании «Казань» и телестудии «Хоррият».

Национальная библиотека, ввиду нового для республики статуса — и учреждения культуры, и общественного пространства, по видимому, будет оставаться полем работы министра культуры РТ Ирады Аюповой и помощника президента РТ Наталии Фишман-Бекмабетовой. Очевидно, для обеих это очень важный проект.

Министр культуры, к примеру, в своей речи говорила об имидже библиотекаря и вспоминала о стажировке в Германии, в которой ее поразило, что в огромной библиотеке работало четыре человека, поскольку это была очень почетная должность. Показав рукописную древнюю книгу, она спросила у журналистов: «Конечно, это можно оцифровать, правда, ребят, но будет ли это иметь ценность? Это рукописные творения. Вы считаете, что ее ценность может быть сохранена путем оцифровки? Я сомневаюсь». Одним из проектов библиотеки станет центр, где будут преподавать арабскую графику, чтобы древние книги можно было читать, причем и в цифровом виде.

Министр культуры, к примеру, в своей речи говорила об имидже библиотекаря и вспоминала о стажировке в Германии, в которой ее поразило, что в огромной библиотеке работало четыре человека, поскольку это была очень почетная должность

Еще одной фишкой Аюпова назвала открытые фонды — книги оснастят чипами, так что 150 тысяч из них даже можно будет брать без помощи библиотекарей.

Фишман-Бекмамбетова дополнила ее рассказ, сообщив, что в библиотеке, наконец, появится абонентский отдел, а значит, некоторые книги можно будет брать на дом. В целом упор на открытость в обсуждении концепции библиотеки наблюдался во всех речах. Помощник президент Татарстана сравнивала здание НКЦ с саркофагом и несколько раз подчеркнула, что в ходе модификации его пространство раскрылось площади, набережной, стало светлым. К слову, огромную лестницу, беду всех мам с колясками и велосипедистов, также планируют сделать удобной для проезда.

Также Фишман-Бекмамбетова поделилась статистикой, что по исследованиям мэрии с июля 2019-го по январь 2020-го в Казани лишь 5-6% людей посещали библиотеки (театр — в пять раз больше). При этом в США в книжные пространства ходят больше, чем в кино. Она напомнила, как работала советником министра культуры Москвы Сергея Капкова, занималась библиотечной системой столицы, в частности библиотекой Достоевского, посещаемость которой в результате выросла в 15 раз.



Фишман-Бекмамбетова поделилась статистикой, что по исследованиям мэрии с июля 2019-го по январь 2020-го в Казани лишь 5-6% людей посещали библиотеки

Проектируют москвичи, насыщают казанцы

«Реальное время» уже рассказывало о том, как преобразилось здание НКЦ после реконструкции. В нем есть две читальные зоны, классическая и современная (с пространствами для подростков, детей, малышей, музыкальным и компьютерным залом), главный зал на 200 человек, выставочный зал, зал-трансформер, кофе-поинты, кафе и сувенирный магазин.

Уже в ходе встречи министра культуры и помощника президента с творческими сообществами две недели назад можно было догадаться, что кандидатом на пост директора Нацбиблиотеки станет Мадина Тимерзянова — она также принимала активное участие в обсуждении целей проекта. Можно сказать, назначение медийщика руководителем — больше креатура Аюповой, тогда как за Фишман-Бекмамбетовой остается козырь в виде утверждения проектировщика — архитектурное бюро «ХОРА». Ранее бюро занималось библиотеками Москвы, а после решения президента РТ Рустама Минниханова о превращении НКЦ в многофункциональное культурное пространство взялось за проект в Казани.



Журналисты интересовались, почему при разработке проекта не учитывали мнения горожан? На что спикеры ответили, что это все равно что спрашивать жителей о проектировании больницы, а учтены были мнения библиотекарей и творческих сообществ. «Поскольку я завела моду обсуждать проекты, не считаю, что специализированные проекты должны рассматриваться всем миром», — пояснила Фишман-Бекмамбетова, добавив, что это дело профессионалов.

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Некоторые из этих общественных деятелей присутствовали на брифинге. Например, руководитель центра «Смена» Роберт Хасанов, который намерен развивать в НКЦ книжный магазин и выставочное пространство. Ильяс Гафаров, консультировавший застройщиков по студии звукозаписи, поделился радостью, что теперь не придется искать место для репетиций и записи по всем городу (при этом статус рекорд-студии не прояснили).

Как сообщила Ирада Аюпова, ни один из резидентов юридически в библиотеке оформлен не будет, работа будет вестись проектная. Однако очень основательно уже сейчас выглядит план фонда «Живой город». После создания лаборатории «Угол» на ул. Парижской Коммуны и иммерсивного спектакля «Анна Каренина» в бывшем здании ЗАГСа Инна Яркова берется за так называемый Black box на 100 человек, в котором разместится театральная площадка «Моң». При этом курировать ее в течение года будет Туфан Имамутдинов, бывший главреж ТЮЗа и руководитель творческой группы «Алиф», известной по одноименному спектаклю и другим экспериментальным постановкам. Его группа давно мыкается без постоянного места проживания, притом что каждая постановка номинируется на «Золотую маску». Пару ему составит Елена Ковальская, арт-директор Центра имени Мейерхольда. В «Моң» будут показывать часть постановок «Угла», «Алифа», планируются спектакли «Театра горожан» с непрофессиональными актерами, а также заработают Школа современного татарского театра и театральная школа для непрофессионалов.



Тимерзянова объявила, что ее заместителем станет бывший глава Всемирного форума татарской молодежи Табрис Яруллин

«Первое кадровое решение»

Мадина Фатыховна сходу призналась, что назначение для нее было неожиданным, и обращалась в своей речи больше к министру культуры РТ Ираде Аюповой, чем к помощнику президента РТ Наталие Фишман-Бекмамбетовой.



Тимерзянова объявила, что ее заместителем станет бывший глава Всемирного форума татарской молодежи Табрис Яруллин: «Это первое кадровое решение. Обычно мужчина делает предложение девушке, а я сделаю предложение Табрису — стать моим замом. Чтобы все твои мечты исполнялись — ты сам будешь их воплощать». Находившаяся же рядом с ней бывший директор библиотеки Сююмбика Зиганшина скромно обживала новый статус четвертого заместителя Аюповой. Но очевидно, что медийному управленцу без опыта работы в библиотечном деле не обойтись без помощи человека, у которого должность в Нацбиблиотеке — единственная запись в трудовой.

Табрис Яруллин до своего внезапного назначения в принципе его уже обосновал. Ушедший с поста Всемирного форума татарской молодежи год назад, он продолжал участвовать в его основных проектах — акции «Мин татарча сөйләшәм» (в этом году она прошла в виде шестичасового онлайна), фестиваля «Печән базары». При этом в своей речи Яруллин признавался, что городские сообщества, с которыми ему приходилось работать, всегда мечтали о некоем месте силы, точке сбора. Несколько лет после указания президента тому же форуму предлагали различные здания, активисты сами прорабатывали различные варианты. Случившееся назначение можно считать компромиссом. Яруллина приглашают как доверенное лицо сообществ, которое должно притянуть их сюда. Насколько ему в этом деле поможет Мадина Тимерзянова — сестра Равиля Муратова, к слову, еще одного помощника президента, пока трудно сказать. Однако кандидатура Яруллина явно устраивает и Фишман, с которой он сотрудничал в рамках открытых мероприятий, и тем более Аюпову. С другой стороны, это означает, что явно татарского молодежного центра ожидать не стоит — разве что городские татарские сообщества проявят настолько большую активность, что национальная библиотека станет их точкой сбора.

Представители этих сообществ считают, что недостаточно просто создать для них в бывшем НКЦ новые общественные пространства. Ситуация напоминает историю с ГСИ, где в светлых залах работали все те же суровые сотрудницы музея. Библиотекаршам явно тоже придется поменяться, причем уже с новым руководителем — возможно, в этом и есть еще один смысл назначения Тимерзяновой, которой придется найти общий язык и с коллективом, и с Фишман-Бекмамбетовой, и с Яруллиным.

1 / 29 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов



Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов



