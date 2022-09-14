Минкульт Татарстана объяснил отмену тендера на создание сайта к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Министерстве культуры Татарстана объяснили «Реальному времени» отмену тендера по созданию сайта, посвященного 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, до окончания срока приема заявок. В ведомстве указали, что по российскому законодательству заказчик имеет на это право.

— Это делается для последующей корректировки и детализации технического задания, — добавили в пресс-службе Министерства культуры Татарстана. Также в ведомстве уточнили, что «работы по созданию сайта будут осуществлены после проведения тендера и подписания контракта».



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, тендер по разработке, созданию, сопровождению и продвижению сайта, посвященного 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, Минкульт республики объявил в конце августа. Исполнителю были готовы заплатить 10 миллионов от бюджета Татарстана.



В обязанности подрядчика, согласно проекту госконтракта, входило не только создание, сопровождение и продвижение сайта, но и организация и проведение не менее одного круглого стола на территории каждого из 43 районов Татарстана, а также Казани и Набережных Челнов. Заказчик также поставил задачу провести их и в Уфе, Москве, Санкт-Петербурге и Махачкале.

По этому положению к Минкульту Татарстана поступил запрос, автор которого посчитал, что ведомство установило требования, которые ведут к «жесткому ограничению конкуренции».



— Какие круглые столы по всей РФ ??? Приведите документацию в соответствие с законодательством РФ. Либо мы готовы подать в ФАС Российской Федерации» (пунктуация и орфография автора сохранены, — прим. ред.), — говорилось в запросе, адресат которого не указан.



Буквально на следующий день после размещения разъяснения Министерство культуры отменило определение подрядчика. Это произошло за шесть дней до даты окончания приема заявок. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина