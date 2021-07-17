«Нужно как-то бороться с Голливудом» — как российское кино спасают рибейты в регионах

Хотя многие фильмы, снятые по программе, не нашли своего зрителя, эксперты считают — без программы не обойтись

Фото: Василий Иванов

Четвертый год в России действует система поддержки региональных кинопроизводителей — программа рибейтов (налоговых возвратов), заработавшая на волне экономического кризиса 2017 года. Она позволяет компенсировать часть затрат по съемкам фильмов и сериалов из регионального бюджета. Правда, число субъектов страны, внедряющих проект, растет медленно. Почему программа буксует, а ее результаты не радуют зрителя — газета «Реальное время» обсудила эти вопросы с экспертами киносообщества, министром культуры Татарстана Ирадой Аюповой и представителями регионов, где рибейты заработали.

Какие регионы уже возмещают затраты кинопроизводителям

Рибейты в российской киноиндустрии ввели, чтобы компенсировать из региональных бюджетов часть затрат на съемки фильмов и сериалов. В список первых пилотных регионов вошли Калининградская, Ульяновская, Самарская, Новгородская, Иркутская, Московская, Ростовская области, Карелия, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Инициатором выступила Ассоциация продюсеров кино и телевидения.

Сейчас на сайте Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) указывается, что она «совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и при активном участии «Фонда кино» реализуют проект «Кино России», который «направлен на развитие регионов — приток инвестиций в них и повышение их туристической привлекательности — за счет создания благоприятных условий для кино- и телепроизводства».



Сейчас в России, по данным АПКиТ, работают 16 кинокомиссий, «которые безвозмездно оказывают кинокомпаниям помощь в организации и проведении съемок, в том числе в получении разрешений на них, в подборе локаций, в обеспечении безопасности с привлечением структур МВД, ДПС, МЧС, скорой помощи и т.д. во время съемочного процесса». Кроме того, в ряде регионов кинокомпании могут получать из местных бюджетов компенсации части своих затрат на съемки.

Возмещают часть средств, затраченных на территории региона на производство теле- и кинопродукции: Калининградская (до 40%, 40 млн рублей), Ульяновская (до 30%, 15 млн рублей), Новгородская (до 20%, 20 млн рублей), Вологодская (до 20%), Псковская (до 20%, 3 млн рублей) области, Приморский край (до 15%), Пермский край (до 50%, 6 млн рублей), Краснодарский край (до 20%), сообщает ассоциация.



В феврале 2019 года к проекту присоединилась Адыгея, которая должна была начать выплаты в 2020 году — до 20% затрат. Но то ли из-за пандемии, то ли по другим причинам, о компенсациях в этом регионе пока ничего не известно. По данным организаторов проекта, на сегодня кинокомпании могут претендовать на финансовую поддержку в виде компенсации части затрат на съемки лишь в восьми регионах.

Проект «Кино России» «направлен на развитие регионов — приток инвестиций в них и повышение их туристической привлекательности — за счет создания благоприятных условий для кино- и телепроизводства». Источник: rusproducers.com

«У нас историю с рибейтами приняли, но о ней еще рано говорить»

Однако в ряде случаев заявления АПКиТ были далеки от того, как ситуация с рибейтами развивалась на самом деле. Например, Федор Бондарчук еще в июне 2019 года раскритиковал власти Краснодарского края за систему поддержки кино: «Мы вынуждены снимать в Краснодарском крае, потому что [он] подходит по локациям. С точки зрения экономики это бессмысленно». По его словам, «работать в регионе очень дорого, так как в нем отсутствует грамотная система рибейта». Бондарчук посоветовал представителю региона «изучить книжки» про рибейт, чтобы привлечь кинокомпании. И внезапно резюмировал, что «единственная работающая территория с рибейтом — это Москва, где к этому, впрочем, «тоже шли долго».



К тому моменту программа рибейтов уже 2 года работала в вышеупомянутых регионах. И сама ассоциация еще в 2018 году назвала «тринадцать приоритетных для развития кино- и телепроизводства регионов», среди них был Краснодарский край. Власти Кубани книжки про рибейт, видимо, прочитали и летом 2020 года приняли закон о рибейтах с возмещением до 20% затрат кинопроизводителям «как шаг для повышения инвестиционной привлекательности региона». Но кинокомиссию смогли создать только к концу 2020 года. А саму систему рибейта ввели лишь в этом году.



В результате, согласно данным представителей местных властей, в Краснодарском крае к началу лета этого года насчитывалось «более 15 проектов, находящихся в производстве». В начале июля начались съемки фильма «Папы» с участием Сергея Безрукова — работу над картиной ведет студия Fresh Film, основанная Арменом Ананикяном и Михаилом Галустяном. Создатели фильма особенно отмечают, что «власти Краснодарского края оказали большую поддержку в подготовке к съемкам в рамках программы системы рибейтов, которая помогает кинопроизводителям частично компенсировать затраты на кинопроизводство.



Краснодарские власти даже запустили сайт для своей кинокомиссии с перечнем фильмов, российских и советских, которые были сняты на локациях Кубани, и собственно картой локаций.

— У нас в Краснодарском крае эту историю с рибейтами приняли, но о ней еще рано говорить, потому что пока ни одного рибейта де-факто не было сделано, — рассказали «Реальному времени» в местном правительстве, — Мы планируем, что уже в августе кинопроизводители начнут получать возврат средств за съемки фильмов и сериалов в нашем регионе. Пока же мы никому ничего не вернули, но собираемся это сделать. Все законопроекты приняты, подписаны.

Представители Краснодарского края в разговоре подчеркнули, что советовали бы ввести систему рибейтов и властям Татарстана:

— Конечно, это помощь. Потому что одно дело, когда федеральные деньги идут на съемки фильмов. Другое — когда в производство вкладываются частные инвестиции, и человеку, который рассчитывает на какую-то господдержку, ему, конечно, рибейты будут приятны.

В начале июля начались съемки фильма «Папы» с участием Сергея Безрукова. Фото: csn-tv.ru

Как фильмы и сериалы могут влиять на массовый туризм



Впрочем, первые кинопродукты, созданные по программе рибейтов, пока не сильно радуют зрителей. Но ряд экспертов приводят другие преимущества проекта: обеспечение населения рабочими местами; развитие туристического бизнеса; реклама и создание положительного образа региона; улучшение киноинфраструктуры региона и, как следствие, повышение его привлекательности для кинопроизводства.



Сторонники рибейтов приводят в пример положительное влияние кинопроизводства, в частности, Новую Зеландию, где проходили съемки «Властелина колец», после чего реквизит использовали для привлечения туристов (с 2000 по 2004 годы турпоток в страну увеличился на 40%). Это вывело туристическую отрасль на 2-е место по величине доходов Новой Зеландии после экспорта молочных продуктов.



Еще один пример: фанаты сериала «Игра престолов» только в 2018 году, по данным The Irish Times, посетив места съемок в Северной Ирландии, принесли в экономику страны 58 млн евро.



Представители киносообщества и власти регионов, где ввели рибейт, уверены, что сам инвестиционный поток в тот или иной регион, как и созданная в результате инфраструктура, гораздо важнее итогового качества кинопродукции. К тому же, чтобы появлялось больше качественных фильмов и сериалов, на которые будет массовый спрос, необходима прежде всего сама киноинфраструктура и финансовая помощь на местах — «тогда количество рано или поздно перейдет в качество».

Хоббитон в Матамата — одно из мест, где оставили декорации фильма «Властелин колец». Фото: wikipedia.org

В Калининградской области получили от киношников полмиллиарда рублей



Где же тот фильм, снятый в конкретном российском регионе, который заставил бы жителей других регионов, не говоря уже других стран, захотеть туда поехать? В ответ можно вспомнить, как после выхода фильма «Брестская крепость» посещаемость Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» выросла в 3,3 раза. И увеличился приток туристов в поселке Териберка Мурманской области, где проходили съемки фильма «Левиафан», «в связи с чем была улучшена инфраструктура района — были построены четыре новых гостиницы». Но эти фильмы не были сняты по программе рибейта. А вот те, что сняли в рамках проекта, не вызвали интереса у зрителя.

Первая региональная система рибейтов в России возникла в 2016 году в Приморском крае по инициативе губернатора Владимира Миклушевского. В 2017 году, когда началась «целенаправленная кампания по внедрению рибейтов в регионах», пять кинокомпаний, которые снимали фильмы в Калининградской области подали заявки на компенсацию части затрат на съем­ки и получили субсидии на общую сумму 14,6 млн рублей. В следующем году объем субсидий вырос до 30 млн, в 2019 году — до 50 млн. Власти региона возмещали 20% всех затрат, понесенных про­изводителями кино на территории региона. Возможно, поэтому именно Калининградскую область некоторые аналитики считают «регионом, наиболее развитым в области рибейтов».



Рибейтами Калининградской области воспользовались продюсерские компании «Среда», «Гамма-продакшн», «РОК» и другие. За 3 года дей­ствия рибейтов кинематографистами в данном регионе было потрачено порядка 500 млн рублей.



В марте этого года стало известно, что система рибейтов, действующая в Калининградской области, распространится и на производство музыкальных клипов и рекламы, снятых на территории региона. Как сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, из регионального бюджета будет компенсироваться 20% от затрат на производство: «В бюджете Калининградской области 2021 года на эти цели зарезервировано 10 млн рублей. С 2017 года в регионе кратно возросли расходы на рибейты: с 14 млн рублей в 2017 году до 50 млн рублей в 2020 году».

Как сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, из регионального бюджета будет компенсироваться 20% от затрат на производство. Фото: kt.kz

Фильмы без своего зрителя

Сейчас на сайте АПКиТ существует раздел «Кино России», где отражены субъекты в которых реализуется тот или иной проект. Согласно последним данным, общая сумма компенсаций кинокомпаниям части их затрат на съемки в регионе из бюджета Калининградской области в 2020 году составила 50,547 млн рублей. Одни из самых популярных локаций для киносъемок — Куршская коса (природный памятник из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО), фортификационные сооружения Кёнигсберга, променады по побережью Балтики, пляжи.



По итогам 2020 года бюджетные субсидии от Калининградской области получили семь кинопроектов, в том числе новый фильм «Отель» актера и режиссера Александра Балуева (дата выхода не анонсирована), сериалы «Водоворот», «Психология преступления» и другие. Пока можно говорить об относительной популярности разве что «Водоворота», который вышел на стриминговой платформе «Кинопоиска» и получил там оценку 7,3 из 10 баллов на основе 76,8 тысячи голосов (что достаточно много для такого проекта).



У кинокомиссии Калиниграда тоже есть свой сайт, на котором перечислены фильмы, которым было «оказано содействие за 2017—2020 годы». Фильм «На Париж» при бюджете в 165,2 млн рублей провалился в прокате, собрав всего 9,2 млн рублей — зрителям он категорически не понравился, на «Кинопоиске» стоит оценка в 3,2 балла из 10.



Фильм «Герой» Карена Оганесяна при бюджете в 250 млн рублей провалился в прокате, собрав 178 млн рублей и получив разгромную критику от зрителей. Едва окупился эротический фильм «Верность» Нигины Сайфуллаевой.



По большому счету, успешными можно считать только два проекта, и оба из них сериалы — это «Желтый глаз тигра» и «По законам военного времени» («Верность» же получила скорее положительные отзывы среди кинокритиков и фактически в прокате «вышла в ноль», но может добрать деньги на видеоносителях или стриминговых платформах).



Многие сериалы ушли в забвение. Среди неудачников можно назвать «Золотая парочка», «Черные бушлаты», «Живой» Михаила Кабанова, второй сезон сериала «Преступление», «Морские дьяволы. Особое задание», «Андреевский флаг». Проекты «Дайвер» и «Золотая дюна» еще не увидели свет. Если верить властям, киношники за 3 года потратили в регионе полмиллиарда рублей, но немалая часть созданных здесь проектов оказалась не нужна российскому зрителю. Впрочем, в этом вряд ли можно винить регионы создания картин.

«Это несомненные плюсы для нашего региона»

Представители кинокомиссии Калининграда (за нее теперь отвечает АНО «Фестивальная дирекция») рассказали «Реальному времени», почему считают свою систему рибейтов результативной. Специалисты сопроводили комментарий двумя графиками, красноречиво свидетельствующими об экономическом эффекте от рибейтов.

Так, в 2017 году Калининград отдал рибейтов кинопроизводителям на 14 млн рублей, а киноинвестиции в регион в том же году составили 72,7 млн рублей. На 28,38 млн рублей рибейтов в 2018 году Калининград получил 142,6 млн рублей инвестиций. В 2019 и 2020 гг. на рибейты области выделили чуть более 50 млн рублей, а получили по 250,3 и 211,5 млн рублей, то есть в четыре-пять раз больше собственных затрат.

— На графиках видно, что регион получил инвестиции в экономику от кинопроизводственных кинокомпаний (проживание, питание, аренда техники и др.). Также, благодаря кинопроизводству, в регионе были созданы рабочие места для местных кинематографистов (второй состав киногруппы) и были организованы кинопрактики для молодых кинематографистов на съемочных площадках для приобретения ими опыта и практических навыков для дальнейшего трудоустройства. Это несомненные плюсы для нашего региона — развитие внутреннего кинокластера и повышение квалификаций наших специалистов, — рассказала нашему изданию главный специалист отдела кинематографии калининградской АНО «Фестивальная дирекция» Екатерина Чумак. — По практике, кинокомпании полученный рибейт вкладывают либо в постпродакшн, либо в окончание съемок за территорией региона.

Екатерина Чумак также указала на тот факт, что рибейт возвращается от суммы, потраченной именно в регионе, «поэтому утверждать, что налогоплательщики возвращают 20—30% от бюджета всего фильма/сериала не совсем корректно, это рассматривается в каждом индивидуальном случае (весь проект был снят на территории региона или снималась только часть проекта)».

Примеров успешных фильмов в регионах пока нет

Можно взять Приморский край, который стал первым регионом России, который ввел и выплатил первый рибейт — «он был выплачен в 2016 году кинокомпании «Марс медиа» за фильм «На районе» с Данилой Козловским в главной роли». В результате фильм получил уничтожающие оценки российских зрителей (4,7 балла на «Кинопоиске») и провалился в прокате, собрав менее 80 млн рублей, хотя бюджет фильма составил 60 млн (чтобы фильму окупиться в системе кинопроката он должен собрать как минимум в два раза больше своего бюджета). С тех пор Приморский край не может похвастаться уже вышедшими на экран или в прокат известными или кассовыми художественными картинами в последние годы: у фильмов «Нахимовцы» и «Владивосток», снятых в этом крае, еще не было премьеры.

Приморский край стал первым регионом России, который ввел и выплатил первый рибейт за фильм «На районе» с Данилой Козловским в главной роли. Фото: irk.ru

Относительно удачным можно назвать результат программы рибейта в Новгородской области (здесь он составляет 20%), где был снят мини-сериал «Рюриковичи» от кинокомпании Star Media, который был показан Первым каналом и заслужил высокие оценки зрителей. Но и здесь ввергает в уныние множество не выстреливших проектов: сериал «Агентство три Б» компании Александра Цекало «Среда» (сериал пропал с радаров, хотя снимался еще 3 года назад), тот же сериал «Морские дьяволы» от «Гамма Продакшн» зрители оценили в 4,3 балла на «Кинопоиске».



Наконец, красноречивая история с фильмом студии «АВК» «Спасти Ленинград», который тоже провалился в прокате: с бюджетом в 237 млн рублей он собрал чуть более 202 млн рублей. Это значит, что продюсеры не получили прибыль, а просто потратили свои и чужие средства, в том числе средства налогоплательщиков Новгородской области. В прошлом году, впрочем, в этом регионе кинопроизводители из ГК «Гамма» оставили в регионе 46,06 млн рублей: там были сняты шесть сериалов для телеканалов ТВЦ, «Россия 1», «Домашний» и НТВ. В 2021 году планируется снять два сериала и три художественных фильма, не считая документального кино. Будут ли они успешны, в итоге покажет время.

В мае 2019 года было подписано соглашение о введении рибейтов в Псковской области, а в сентябре того же года прошло первое засе­дание конкурсной комиссии. В 2019 году на территории Псковской области прошли съемки первых двух фильмов с расчетом на получение субсидий: киностудия «Ленфильм» приступила к съемкам филь­ма «Учености плоды» Игоря Угольникова, а режиссер Алексей Учитель — к съемкам фильма о лидере музыкальной группы «Кино» Викторе Цое. Первый фильм (бюджет 3 млн рублей) пока так и не вышел в прокат. Зато фильм о Цое, который в теории должен был стать хитом проката, учитывая популярность музыканта, с треском провалился в прокате: с бюджетом аж в 150 млн рублей он собрал всего 25,8 млн рублей. Впрочем, этот результат можно, конечно, списать на коронавирус и полупустые из-за ковидных ограничений кинотеатры.

— Хочу заметить, что сегодня фильм далеко не только в прокате окупается. Это действительно самый быстрый способ и самые большие деньги, которые можно заработать. Но при этом фильм — материальный актив, который живет довольно долго. Он живет, по сути, десятилетиями. А сейчас развелось огромное число стриминговых платформ, где все это дополнительно монетизируется. Фильмы также уходят в зарубежный прокат, что тоже помогает собирать деньги, — так прокомментировала эти результаты питерский киноаналитик Ксения Леонтьева.

Особняком стоит история с кассовым хитом «Холоп»



Источник в структурах, отвечающих за рибейты в регионах и программу «Кино России», в разговоре с нашим изданием не совсем согласился с пессимистическим анализом снятых фильмов в регионах, обратив внимание на кассовый хит «Холоп», который снимали именно в Псковской области. Действительно, «Холоп» стал самым кассовым отечественным фильмом в российском прокате и вторым в списке самых кассовых лент вообще, уступив только «Аватару», собрав более 3 млрд рублей при бюджете в 320 млн рублей (120 млн из них ушло на рекламу).

Надо отметить, что «Холоп» был снят при поддержке канала «Россия-1» на деньги «Фонда кино» и вряд ли успел получить рибейт от властей региона, которые в 2019 году эту систему только запустили. Повлиял ли фильм на турпоток, тоже не совсем ясно. На сайте Ассоциации продюсеров кино и ТВ указано, что в 2019 году область посетили «более 800 тыс. человек». Однако председатель регионального комитета по туризму Псковской области Марина Егорова в апреле этого года озвучила более скромную цифру — «более 400 тыс. человек», заявив также, что в 2020 году из-за коронавируса турпоток снизился на 40%, составив лишь 257 тыс. человек.



Действительно ли зрители «Холопа» захотят увидеть, где его снимали, покажет 2021 год. Отметим, что представители туристической индустрии региона ждут в этом году «настоящего туристического бума в ряде регионов Северо-Запада». Так, число туристов за первую декаду мая превысило уровень 2019 года этого же периода, а в музеях Псковской области также отмечают рост числа посетителей. «Загрузка гостиниц составила порядка 80% (у многих гостиниц Пскова была стопроцентная загрузка). Для сравнения: средняя загрузка гостиниц в 2019 году была 32%».

Кассовый хит «Холоп» снимали в Псковской области. Фото: domkino.tv

Лучше всего в регионах с рибейтами «выстреливают» сериалы

В сентябре 2019 года был введен рибейт в Пермском крае. С самым большим на территории России возвратом в 50%. Претендовали на получение первого рибейта Пермского края продюсерская фирма Игоря Толстунова (ПРОФИТ) с сериалом «Два берега» и кинокомпания «Русское» с сериалом «Зулейха открывает глаза».

«Два берега» завершили съемки еще в прошлом году, с тех пор о них ничего не слышно. «Зулейха» же в итоге на 80% снималась не в Пермском крае, а в Татарстане, где никакого рибейта до сих пор нет. Продюсеры в результате заявляли, что бюджет их сериала превышал бюджет «традиционного сериала», благодаря как раз поддержке республики, для которой проект был «особенным, национальным бестселлером», и со стороны именно татарстанских властей и компаний была оказана «существенная финансовая помощь».

Несмотря на неоднозначные оценки «Зулейхи» (5,9 балла на «Кинопоиске») сериал стал самым рейтинговым сериалом на телеканале «Россия-1». Справедливости ради, рибейт Пермский край сериалу «Зулейха» все-таки выдал: он должен был возместить до 50% затрат кинокомпании «в ходе съемок на территории региона».



По Пермскому краю нет данных за 2020 год, но в 2019-м кинокомпании потратили в регионе более 80 млн рублей — к слову, здесь тогда снимался сериал «Территория» (реж. Игорь Твердохлебов), премьера которого состоялась на телеканале ТНТ и видеоплатформе Premier в октябре 2020 года. Согласно данным Mediascope, проект успешно стартовал в телеэфире: первая серия стала лидером по просмотрам в России, собрав долю в 16,8% по целевой аудитории ТНТ, оставив позади канал СТС (12,5%), Первый канал (6,7%), «Пятницу!» (6,5%) и «Россию-1» (5,5%).



Отметим, что сама платформа Premier делает в последние годы вероятно самые успешные проекты среди российских стримингов: сериал «Перевал Дятлова» стал в том же ноябре 2020 года хитом, а сериал «Эпидемия» был куплен «Нетфликсом» за 1,5 млн долларов и в результате вошел в топ-5 по просмотрам на платформе Netflix в мире.

Премьера другого перспективного проекта, фильма «Сердце Пармы» Антона Мегердичева (совместный проект кинокомпании Star Media, «Продюсерской фирмы Игоря Толстунова» и телеканала «Россия»), снятого в Пермском крае, должна состояться в 2022 году, но сами съемки начались в конце 2018 года и проходили на территории Пермского края. В этом году на территории края идут съемки детского полнометражного фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова» (фильм снимает кинокомпания «Проспект Мира», поддержку на территории региона оказывают Министерство культуры Пермского края, Пермская кинокомиссия и продюсерский центр «Капризка»), а кинокомпания «Первое кино» уже успела завершить съемки драматического триллера «Подельники».

Несмотря на неоднозначные оценки «Зулейхи» фильм стал самым рейтинговым сериалом на телеканале «Россия-1»

«Мы же с вами неглупые люди, все прекрасно понимаем»

— Мы же с вами неглупые люди, все прекрасно понимаем, — рассказал на условиях анонимности «Реальному времени» источник в правительстве одного из регионов, где действует система рибейтов, комментируя невысокое качество сделанных фильмов и сериалов. — Есть просто люди, для кого съемки кино — скорее бизнес в том смысле, что им даже не нужен прокат, не нужна прибыль. Им достаточно выделенных на эти съемки средств, частных или из федерального бюджета, скажем так. Тут больше стоит задавать вопросы «Фонду кино», тем людям, которые пускают в свет те киноленты, которые им кажутся интересными, но по факту не находят и не могут найти своего зрителя. Это все-таки не наш департамент, не наша исполнительная власть отвечает за то, какие ленты финансируются тем же «Фондом кино». Вопрос, какие продюсеры у лент и какие проекты в итоге «Фонд кино» отбирает.

Еще один источник «Реального времени» в департаменте другого региона отмечает, что ряд провалившихся вышеупомянутых проектов — «это скорее федеральная история», в частности фильм Алексея Учителя «Цой». Регионы и не могут отвечать за качество лент, по которым они выдают, согласно договорам кинокомиссий, рибейты. Критиковать можно за выдачу изначальных бюджетов на кинопродукцию на федеральном уровне, говорит он. А что могут и готовы делать региональные власти — так это создавать у себя киноинфраструктуру, привлекая деньги киноинвесторов и продюсеров.

«Фонд кино России», к сожалению, не ответил на запросы газеты «Реальное время». Ассоциация продюсеров кино и ТВ сначала дала официальный комментарий нашему изданию, но через несколько часов почему-то отозвала его.

Фото: fond-kino.ru

«Нужно как-то бороться с Голливудом»

Киноаналитик Ксения Леонтьева не считает, что примеры с кассовыми провалами ряда фильмов релевантные истории с рибейтами и должны как-то ее характеризовать. И ссылается на то, что господдержка существует не только в России, но и в Европе:

— В США господдержки нет. А во всех других странах она есть, потому что они понимают, что нужно как-то бороться с Голливудом. Если судить только мерками кассы и массового проката, то, конечно, успешным будет только Голливуд. У Голливуда свои какие-то стандарты, которые он несет всему миру, рассказывая о том, как надо жить — такая глобализация. И если вы хотите каким-то образом сохранять свою собственную идентичность, свое понимание того, как надо жить, транслировать свою культуру, культурный код — то вам нужно, чтобы в поле зрения зрителя были какие-то примеры, не только голливудские, — объясняет необходимость госфинансирования кинолент Леонтьева. — Но экономика устроена таким образом, что без поддержки государства все это не будет работать. Если ее не будет, то, как вы правильно заметили, большинство фильмов будет проваливаться в прокате. Именно эта господдержка помогает режиссерам и продюсерам сохранять силы свои в принципе, чтобы работать в этой сфере. Не будь ее — они бы вообще этого не делали. Цель господдержки заключается не в том, чтобы добиться суперуспешности всех производителей кино, а в том, чтобы сохранить хоть что-то!

Как раз существование и работу «Фонда кино» киноаналитик отчасти критикует. Сам «Фонд кино» в своем современном виде появился еще в 2009 году. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. №1215 «О Федеральном фонде социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии» была утверждена новая редакция Устава фонда, значительно расширившая круг его задач. Формальными целями нового «Фонда кино» стали: «поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в Российской Федерации и за рубежом».

— «Фонд кино» сегодня фактически «наращивает» число отечественных лидеров кинопроизводства, которым дают деньги, чтобы они сопоставимыми усилиями сражались с Голливудом. Они таким образом ставят во главу KPI — как раз-таки массовый успех той или иной кинопродукции, — отметила в разговоре с «Реальным временем» Ксения Леонтьева.

Фото: wikipedia.org

Регионы любят патриотическую тематику

Что касается трансляции собственной культуры или культурного кода в рамках борьбы с Голливудом, то тут регионы действуют по-разному. Нередко финансируя лишь те фильмы и сериалы, которые подпадают под определенные «приоритеты». По-видимому, это одна из причин того, что множество военно-патриотических фильмов и сериалов низкого качества мало кто хочет смотреть.

К примеру, Приморский край устанавливает процент рибейта в размере 15% и так определяет приори­тетные темы фильмов, среди которых: «Образы, модели поведения и созидатель­ная мотивация нашего современника — чело­века труда, военного, ученого. Образы, модели поведения и созидатель­ная мотивация в самореализации современ­ной молодежи во взаимодействии со старшим поколением и традиционными ценностями. Военная история России. Герои и события. Преемственность поколений, нравственных и исторических ценностей».

Что интересно, в Татарстане, где система рибейтов не запущена, а кинопроизводителям лишь выдают субсидии (причем только некоммерческим организациям), тоже есть круг тем, по которым можно получить деньги (от 500 тыс. до 2 млн рублей — не более). Так в сентябре прошлого года Минкульт республики объявил о старте приема заявок на предоставление субсидий НКО РТ для реализации проектов в сфере кинематографии в 2020—2021 гг. Среди тем «фильм о героях Татарстана, военно-патриотических клубах и движениях, военных частях и кораблях», «фильм, популяризирующий сельский уклад жизни и кооперативный формат хозяйствования среди молодежи», «детское кино, направленное на воспитание нравственности», «анимационное кино, посвященное 75-летию Великой Победы и направленное на воспитание патриотизма».



Очевидно (помимо того, что это напоминает советскую разнарядку на съемки фильмов), это заведомо не только снижает круг вероятных претендентов на субсидии, но и сильно срезает вообще круг любых тем. Впрочем, под пятый пункт («фильм, направленный на пропаганду общечеловеческих ценностей») теоретически может подпасть как «Зулейха открывает глаза», так и «Левиафан», а то и «Холоп».

«Мне нравится наше кино, оно глубоко философское, но больше арт-хаусное»

В Министерстве культуры Татарстана понимают, что многие ленты, спонсируемые по такой системе поддержки, тоже не отбивают себя в прокате. Но считают, что надо разделять кинобизнес и киноискусство.

— Если говорить о том, по каким KPI оценивать кинопроизводство, то не надо забывать, что это прежде всего бизнес. И поэтому именно рентабельность кинопроизводства — один из главных KPI сегодня: когда ты закладываешь в бюджет проекта затраты, которые несешь при этом производстве, и потом можешь их возместить при помощи сборов в кинопрокате. К сожалению, сегодня можно констатировать, что ни один созданный фильм по системе поддержки в Татарстане себя не отбивает, — призналась министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Как она объяснила «Реальному времени», это может свидетельствовать о двух системных проблемах. Во-первых, о проблеме продвижения фильмов: «мы неправильно продвигаем кино, это касается киномаркетинга, постпродакшна». А второе, с сожалением добавляет Аюпова — это, вероятно, низкая конкурентоспособность кинопроизводства:



— Я все-таки надеюсь, что у нас больше первое, нежели второе. Тем не менее проблема существует. И качество кинопроизводства — это тоже отдельная история. Но те фильмы, что снимаются у нас — фильмы поставленные по духовной проблематике. А современный язык кино более востребован, это хайповая история: люди больше хотят зрелищности. Мне нравится наше кино, оно глубоко философское, но оно больше арт-хаусное. И это скорее не кинопроизводство, а киноискусство. Но киноискусство всегда будет заведомо нерентабельным. А система продвижения киноискусства — уже другая история.

«Рибейт — это инструмент, как лопата»

— Не стоит забывать, что киноиндустрия — это венчурный бизнес. Успех того или иного проекта крайне сложно спрогнозировать заранее. Поэтому самые важные факторы для региона, как раз, сколько там снимается фильмов и сколько инвестиций привозят туда продюсеры, — настаивает в разговоре с «Реальным временем» человек, близко знакомый с работой федеральных структур, отвечающих за работу системы рибейтов.



С этой точкой зрения согласна и казанский кинопродюсер Альбина Нафигова, руководитель дирекции по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино», соучредитель АНО «Школа для всех», зампредседателя художественно-экспертного совета при Минкульте РТ, куратор питчинга кинопроектов в Казани.



— Рибейт — это инструмент, как лопата. Можно вспахать землю и сад посадить, а можно вырыть могилу — все зависит от того, в чьих руках, — считает Нафигова.

По ее словам, рибейты стимулируют рост собственной региональной индустрии, появляется спрос на специалистов, ренталы, услуги локейшн-сервиса. Налоги, зарплата специалистов, гостиницы и трансфер, кинотуризм — все это оседает в регионе, отмечает она.

— Но сначала должна заработать кинокомиссия, как служба одного окна, появиться документальная база, и уже потом можно говорить о появлении рибейтов. Это двусторонний взаимонаправленный процесс. Он может и должен быть направлен на то количество проектов, которые способен реализовать регион, с последующим переходом в качество. В идеале, если от проекта к проекту доля вовлеченности региональных ресурсов будет расти. Речь не о возвратной сумме, — говорит Нафигова.

Как Мединский с Медведевым мечтали об иностранных кинопроизводителях в регионах



К слову, далеко не все субъекты России спешат вводить у себя систему рибейтов, ограничиваясь лишь введением кинокомиссии — организации, за­нимающейся вопросами оптимизации съе­мочного процесса в конкретном регионе. Среди таких регионов как раз Татарстан, наряду с Башкортостаном (в списке также значатся Москва, Астра­хань, Тула, Крым, Карелия, Архангельск).

Само же развитие региональной системы рибейтов было направлено на развитие международной системы рибейтов, которой необходима развитая киноинфраструктура в регионах. Еще в 2019 году на тот момент премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении рибейтов для иностранных кинопроизводителей, что позволило бы получать в качестве возврата от 30% до 40% средств, потраченных при съемках на территории страны.

Как предполагал на тот момент министр культуры России Владимир Мединский, в 2019 году году на рибейты будет выделено 70 млн рублей, в 2020 г. — 700 млн рублей, а в 2021 и 2022 гг. — 1,5 млрд рублей. Но потом Мединского сняли с должности, и началась пандемия коронавируса. Кроме того, сам экс-министр не учел охлаждения отношений между Россией и западными странами, где сконцентрировано кинопроизводство, в частности с США и членами Евросоюза.



При этом у стран ЕС тоже есть свои системы рибейтов (не говоря уже про штаты США, в частности южные, в которых, благодаря предоставляемым налоговым льготам, снимаются многие голливудские ленты, принося в местные бюджеты немалые доходы). Так, у Австрии есть комиссия FISA — Film Industry Support Austria, выдающая рибейты в 25% от бюджета кинопродукции — ежегодно на это выделяется до 8 млн долларов, в Венгрии размер рибейта составляет 30% (ежегодный бюджет в 109 млн долларов).



В Бельгии действуют не рибейты, а так называемые tax shelter, которые на 42% сокращают налогооблагаемый доход для кинопроизводителей. В Ирландии комиссия Section 481 делает налоговые вычеты кинопроизводителям в 32%. В Германии кинокомиссий вообще две, это German Federal Film Fund, выдающая рибейты в 20—25% (бюджет в 137 млн долларов), и German Motion Picture Fund, выдающая рибейты в 20% (бюджет 16,5 млн долларов).

У стран ЕС тоже есть свои системы рибейтов. Фото: wikipedia.org

Почему не приглашают американских или европейских кинематографистов

— Ситуация с рибейтами сегодня в России развивается не очень системно, — согласна Леонтьева. — Есть действительно несколько регионов, которые пытаются это делать и реально это делают: Калининград, Ульяновская область… Проблема заключается в том, что нет какого-то единого центра, как во всех странах, скажем, в европейских, где существует единая кинокомиссия и от нее идут региональные кинокомиссии, которые уже отвечают за рибейты у себя. И смысл этой кинокомиссии заключается в том, чтобы не только внутри страны кинопроизводственный туризм развивать, но и привлекать из других стран кинопроизводителей. А у нас все это развивается «кто во что горазд», у кого-то даже нет сайта на английском языке! Но и самое главное, что наши кинокомиссии все-таки не настроены привлекать зарубежные съемочные группы.

Причина фактического отказа регионов работать с зарубежными кинопроизводителями, заключается в том, что одним из главных условий, по которому можно получить рибейт, является наличие удостоверения национального фильма. А оно касается фактически только российских фильмов, так как прописывает «очень жесткие условия по участию иностранцев». Удостоверение национального фильма или УНФ, выдается сегодня тем фильмам, где задействовано не более 30% иностранных финансов и такой же состав российских участников съемочной группы. Продюсеры и студии могли бы и не получать это УНФ, однако такое удостоверение позволяет фильму рассчитывать на государственную поддержку Министерства культуры и «Фонда кино», а также освобождает картину от выплаты НДС во время работы над производством картины. Как следствие, рассуждает Ксения Леонтьева, пока рибейты в регионах рассчитаны только на внутренний рынок, чтобы оттянуть от Москвы, Петербурга какие-то съемочные группы.

— И это работает! Я сейчас работаю на кафедре продюсирования СПбГИКиТ, и у нас преподают действующие продюсеры. Они занимаются сериалами. Я не знаю ни одного из них, у кого бы не было опыта работы в регионах: Калинград, Ульяновск, все туда ездят, снимают там сериалы. Потому что для них это возможность получить дополнительные деньги, вплоть до 40—50% от бюджета кинопродукции.

В заключение отметим, что Ассоциация продюсеров кино и ТВ, помимо девяти регионов, где рибейты запущены, выделяет также «регионы с благоприятными условиями для кино- и телепроизводства». Среди них Татарстана, увы, не значится. А из регионов ПФО упомянута только Самарская область, наряду с Иркутской, Московской, Ростовской областями, Санкт-Петербургом и Карелией. При этом с начала 2021 года к проекту «Кино России» присоединились также Нижегородская область, Ярославская область и Ленинградская область, губернаторы которых подписали соответствующее трехстороннее соглашение с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) и Агентством стратегических инициатив (АСИ).

Причина фактического отказа регионов работать с зарубежными кинопроизводителями, заключается в том, что одним из главных условий, по которому можно получить рибейт, является наличие удостоверения национального фильма. Фото: Виталий Невар / newkaliningrad.ru

«Политика рибейта приводит к снижению интенсивности съемок национального кино»

Как рассказала «Реальному времени» министр культуры Татарстана, сегодня, по сути, есть два вектора поддержки кино. Первый вариант — когда на год планируется бюджет, условно, например, в 20 млн рублей. И среди киностудий, кинокомпаний, которые заходят в регион, проводится конкурс: кто из них получит возмещение в форме рибейта в части затрат на организацию съемочного процесса.

Второй вариант поддержки — заявительный. В этом случае очень большие риски, когда регион делает единые правила для всех — по принципу налоговых льгот в особой экономической зоне, когда часть налогов льготируется по определению. Во втором случае государство априори недополучает часть налогов. Но и в первом, и во втором случае планы требуют детальной проработки, и содержат большое число подводных течений, считает министр.



— Почему мы сегодня говорим о рибейтах, и о том, что не во всех регионах они есть? Вот эта открытость того или иного региона к съемочным группам, к съемкам у себя, приводит к тому, что появляется большой спрос на ту или иную инфраструктуру кинопроизводства. Это, в свою очередь, может привести к удорожанию стоимости затрат на кинопроизводство. А если на территории региона есть национальное кино, то политика рибейта приводит в конечном случае к снижению интенсивности съемок этого национального кино, — уверена Ирада Аюпова.

«Вопрос не в том, чтобы за счет региона сделать успешный фильм»

О системе рибейтов с кинопроизводства в Татарстане заговорили в конце 2016 года, когда на заседании коллегии Минкульта Татарстана по «Проблемам и перспективам развития кинооотрасли РТ» выступила на тот момент аналитик «Невафильм Research» Ксения Леонтьева. Спикер рассказала о преимуществах фискальных стимулов. В их числе были упомянуты рост кинопроизводства в регионе и загрузка производственных мощностей, привлечение инвестиций и пополнение бюджета, повышение туристической привлекательности территорий.



— Когда к вам приезжают москвичи, или когда к нам в Москву или в Питер приезжают иностранцы, то идет колоссальный обмен опытом. Потому что та киноиндустрия, которая существует за рубежом, она серьезнее, чем в Москве, а московская индустрия намного лучше развита, чем в регионах, — объясняла Леонтьева, добавив, что это послужит «колоссальному повышению квалификации» местных кадров, — Они увидят, как работает настоящая киноиндустрия, после чего они будут делать это у себя по образу и подобию, и таким образом общий уровень подрастет. И тут вопрос не в том, чтобы взять и за счет региона сделать успешный фильм — цель рибейтов не в этом. А в том, чтобы на местах показать, как надо делать кино, найти на местах какие-то таланты.



Федор Бондарчук убежден в перспективности программы рибейтов. Фото: wikimedia.org

За несколько месяцев до этого, летом 2016 года, был дан старт программы рибейта. Перспективность программы рибейтов глава кинокомпании Art Pictures, председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук описывал так: «Во-первых, у нас безопасно по сравнению с другими странами. Во-вторых, в связи с девальвацией рубля у нас сейчас снимать дешевле, чем даже во Вьетнаме. При этом плюсов много — привлечение инвестиций, развитие туризма, прозрачность финансовых операций и обеспечение населения рабочими местами».



Таким образом, фактически, лишившись иностранных площадок, в том числе из-за дороговизны съемок за рубежом из-за ослабления рубля, продюсеры обратились в регионы. «Мы нуждаемся в новых локациях», — говорил председатель АПКиТ, директор СТВ Сергей Сельянов.



Сергей Афанасьев