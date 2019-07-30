У Национального музея РТ будет мультимедийный гид

У Нацмузея Татарстана появится мультимедиа-гид по экспозиции «Историко-культурное наследие». Его можно будет скачать на смартфон, рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова на общественных слушаниях по нацпроекту «Культура».

С помощью такого гида возможно получение информации об экспонатах с использованием технологии дополненной реальности. Приложение появится у Национального музея в рамках регионального проекта «Цифровая культура». До конца 2024 года в республике должны появиться еще 35 мобильных гидов с подобной технологией.

Как ранее сообщало «Реальное время», национальный проект «Культура» представлен в республике тремя региональными проектами: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Последний предполагает создание виртуальных залов татарстанских музеев и библиотек.