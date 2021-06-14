Казанский ТЮЗ встал на рельсы: приключения в «Ночном трамвае»

Первый аудиоспектакль на трамвайном маршруте, город как декорация и Казань для казанцев

Фото: пресс-служба Казанского ТЮЗа

12 июня Казанский ТЮЗ представил необычную премьеру. На трамвайном маршруте номер 5А состоялся аудиоспектакль «Ночной трамвай». Отныне каждую пятницу и субботу в 23.00 от остановки «Станция метро Проспект Победы» будет уходить последний рейс трамвая, преображающегося в театр. По Казани он следует без остановок. Правда, один раз двери в середине маршрута он откроет, а вот для чего — расскажем в нашем репортаже.

Когда душа с телом расстается

Создатели «Ночного трамвая» намеренно начали аудиоспектакль не в центре города, а в спальном районе. Как объясняет режиссер Радион Букаев, так они пытались расширить границы культурной Казани. За час до полуночи на остановке уже ждут зрители. Их немного — в трамвае только 21 место. Но все они уже «вооружены» беспроводными наушниками, которые и станут их пропуском в трамвай-театр. Все декорации — за окном: это ночной город, о котором и идет рассказ в наушниках — иногда это делает экскурсовод, иногда его перебивает главный герой, Саша Белов. Собственно, на его истории все и замешано — то город вклинивается в судьбу молодого байкера, то он сам оживляет его своими воспоминаниями, тем самым придавая личностную окраску уже знакомым зданиям и улицам.

По сюжету пьесы становится понятно, что Саша незримо обитает в трамвае, пока его тело после аварии на мотоцикле остается в палате реанимации РКБ. Он рассказывает о детстве, родителях, о своем стремлении поскорее умчаться во взрослую жизнь — и обязательно любыми путями покинуть Казань. Что из этого получилось — где душа и где тело — мы понимаем в самом начале. Но как все исправить и возможно ли это вообще, зритель узнает в самом конце.

Возрастной ценз постановки — 18+, но создатели считают, что это идеальная возможность для родителя провести вечер с детьми. Подросткам будет особенно интересно понаблюдать за судьбой байкера-бунтаря и, возможно, понять логику своих родителей. Взрослые же понастальгируют вволю под рассказы аудиогида, мелькающие дома, с которыми у многих тоже есть своя личная связь и история.

Создатели «Ночного трамвая» намеренно начали аудиоспектакль не в центре города, а в спальном районе. Фото: пресс-служба Казанского ТЮЗа

«Я в сотый раз опять начну сначала…»

Неслучайно спектакль заканчивается там же, где и начался: трамвай-то кольцевой. Возможно, это необходимое напоминание о непройденном уроке. Для кого-то — ностальгия, возвращение в прошлое, для другого — новое открытие в хорошо известном старом. Да и не всем еще довелось, возможно, промчаться по закольцованному маршруту, охватывающему не только центр, но и нетуристические тропы. По мнению главного режиссера Казанского ТЮЗа, автора Радиона Букаева, эта постановка с элементами экскурсии будет интересна прежде всего казанцам:

— Все воспоминания, заложенные в основу спектакля, придуманы. Да, я сам из Казани, в РКБ умерла моя мама, но это не значит, что сюжет — моя биография. Мне важно было в этой работе разобраться с самим городом и его жителями. Думаю, именно казанцам эта постановка будет более интересна. Потому что надо уже знать и понимать город, жить в нем, любить его. С домами и районами, которые мы проезжаем, должна быть связана своя история, на которую мы накладываем и судьбу нашего главного героя. Турист же просто посмотрит, какая Казань необъятная... А эта история глубинная для коренного жителя города или родившегося в нем.

Режиссер говорит, что в целом он премьерой доволен, но будет дорабатывать технические детали спектакля. Зрительскому глазу они, может, и не заметны, но творцу-перфекционисту покоя не дадут. Создатели уверены в долгой жизни спектакля: уже до премьеры билеты были раскуплены до середины лета. Осенью постановки тоже будут, возможно, именно в эту пору они приобретут еще более щемяще-ностальгическую ноту.

Режиссер говорит, что в целом он премьерой доволен, но будет дорабатывать технические детали спектакля. Фото: Ринат Назметдинов

Кровавый Азин и дорога на РКБ

В записи спектакля принимали участие 12 артистов театра. Многие голоса узнаются сразу. Вот экскурсовод-ведущий просит сначала проверить наушники, а потом рассказывает о красногвардейце Азине, «изрубившем множество белых офицеров», первых трамваях Казани, строительстве Козьей слободы… Это рассказывает Михаил Меркушин.

Он же и вступает в конце спектакля в диалог с главным героем, которого читает Сергей Мосейко. Именно ведущий останавливает трамвай и открывает его двери на повороте к РКБ, на повороте судьбы… Небольшая, но яркая роль досталась Роману Ерыгину, который исполнил роль отца Саши Белова. Отец бросил семью, когда сын был еще маленьким, и становится понятно, откуда эта нота нелюбви, сопротивления, желания все бросить и одним махом перечеркнуть судьбу вопреки безграничной любви матери.

В спектакле много аудиоэффектов, хотя, если снять наушники, шум машин за окном, стук колес на стыке рельс дублируются в реальном пространстве.

В записи спектакля принимали участие 12 артистов театра. Многие голоса узнаются сразу. Фото: пресс-служба Казанского ТЮЗа

Временные маркеры

Каждый музыкальный фрагмент подобран неслучайно. Автор пьесы Зоя Рутер, прежде чем приступить к работе, много общалась с байкерами. Первое, что она выяснила, — их любовь к рок-группе «Ария». Но в спектакле есть и «Дальнобойщик» Тани Овсиенко, и «Любэ» появляется, и даже Любовь Успенская — все в нужный момент. Звучит и музыка, написанная к постановке Камилем Гатауллиным. Звукорежиссером выступил Павел Овсянников.

— Мы не привязывали события пьесы к определенному времени. Эта история могла случиться в любой период. Но мы оставили некие маркеры, которые могут отослать к конкретному времени. Когда зефир в «Пятерочке» стоит 30 рублей? Почему герой слушает альбом «Арии» 2006 года? Когда появился хит Овсиенко, который неизменно слушают все водители большегрузов? Тут каждый «выцепит» свое. Что касается самой задумки спектакля, чтобы наполнить ее деталями, рассчитать точное время, когда должен появиться тот или иной персонаж, история, музыкальный фрагмент, мне пришлось много часов проездить по этому маршруту. Не знаю точно, сколько, но, по-моему, кондукторы стали меня узнавать, — призналась с улыбкой Зоя Рутер.

К слову, есть маркер и для переживших 90-е: во время кульминации сюжета герой мчится, буквально спасая свою жизнь от бандитов, по Технической — Авангардной улицам. Понимаешь, что он едет с улицы Хади Такташ и от кого пытается спастись.

Каждый музыкальный фрагмент подобран не случайно. Автор пьесы Зоя Рутер, прежде чем приступить к работе, много общалась с байкерами. Фото: пресс-служба Казанского ТЮЗа

Трамвай с репутацией

Пожалуй, главным действующим лицом спектакля можно назвать… водителя трамвая Лилию Горшкову. Именно она и никто другой будет единственной вагоновожатой на постановке. Дело в том, что в ее наушниках тоже звучит спектакль: только она знает, где притормозить, а где увеличить скорость. На пути, понятно, будут встречаться непредвиденные момент — именно ночью идут небольшие ремонтные работы трамвайных путей. Но будьте уверены, что вы — пассажир особенного трамвая-театра, вас везде пропустят, да еще и поприветствуют улыбкой за окном дорожные рабочие.

Как удалось выяснить, идея спектакля родилась еще в Краснодаре, когда Радион Букаев возглавлял местный театр. Эту задумку своей коллеги Евгении Карпаниной он и привез в Казань. Дальше была работа всего театра и ряда организаций города при поддержке Министерства культуры Татарстана и мэрии Казани. Так, директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева лично договаривалась с «Метроэлектротранспортом», который в итоге и выступил соорганизатором постановки.

По словам и.о. гендиректора предприятия Роберта Хайруллина, выбранная модель трамвая уже зарекомендовала себя только с хорошей стороны с точки зрения безопасности и комфорта. В салоне есть система видеонаблюдения, системы пожаротушения, а перед каждым выездом проводятся дополнительные проверки. Кроме того, трамвай оснащен системой ГЛОНАСС, что позволяет следить за его перемещениями со смартфона.

Главным действующим лицом спектакля можно назвать водителя трамвая Лилию Горшкову. Фото: пресс-служба Казанского ТЮЗа

«Позвони родителям...»

Зоя Рутер считает, что концовка, несмотря на все перипетии сюжета, а попросту говоря — всего, что по молодости и неопытности натворил главный герой, должна быть светлой. И она действительно оставляет добрые и светлые чувства и еще раз заставляет задуматься: «А как ты относишься к тем, кто любит тебя?» По окончании спектакля многие действительно бросаются к телефонам — позвонить родным.

Только в ночи этого лучше не делать. Пусть с телефонного звонка родным начнется утро, если вечером было такое особенное приключение, как «Ночной трамвай».