Молодежь со всей России приехала в Татарстан за «золотом тюрков»

Тюркская молодежь привезла в республику свои проекты

Фото: Ринат Назметдинов

В эти дни в Казани проходит V Всероссийский форум тюркской молодежи «Золото тюрков», на него съехались 150 человек из 18 регионов России. Накануне в МЦ «Волга» у делегатов форума был насыщенный день. После встреч с важными людьми ребята выплеснули энергию на Сабантуе, который, хотя и не по сезону, организовали специально для гостей республики, чтобы познакомить с татарскими традициями. Подробнее о том, что волнует тюркскую молодежь, — в репортаже «Реального времени».

«Загрузили по полной»

На форум тюркской молодежи в молодежный центр «Волга» в Боровом Матюшино приехали в основном студенты из Омска, Оренбурга, Тюмени, Москвы, а также с Алтая, из Тувы, Хакасии, Башкирии, Чувашии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и других уголков страны. Казань представляли 20 человек. Чтобы попасть на «Золото тюрков», нужно было подать заявку и написать эссе на волнующую тебя тему родного языка, культуры или традиций одного из тюркских народов России.

Этот форум проходит в рамках госпрограммы по национальной политике, а также в рамках празднования 100-летия ТАССР, он продвигает молодежные проекты на территории страны и выявляет лидеров среди молодых людей. «Золото тюрков» организовали Федеральное агентство по делам национальностей при поддержке правительства Татарстана, Министерство по делам молодежи республики и Молодежная ассамблея народов Татарстана.

У участников «Золота тюрков» такая плотная программа, что они пока не успевают пообщаться в свободном режиме, вне рамок мероприятий, а знакомятся в процессе событий. Но зато уже приняли участие в спортивных мероприятиях и творческих мастерских, побывали на лекциях, мастер-классах и тренингах ведущих российских экспертов и представителей госвласти, встретились с министром культуры республики Ирадой Аюповой и депутатом Госсовета Татарстана Светланой Захаровой.

Ильдар Гильмутдинов, отвечая на вопросы студентов, предстал перед ними, скорее, старшим родственником, который и наставить, и отчитать может

Без интернета понимать что хорошо, что плохо

Накануне в МЦ «Волга» приехал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей, председатель Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов, который не вел с ребятами скучные беседы. Он, конечно, рассказал о своей работе, о возведении спортивных объектов, в том числе и о взаимодействии автономий татар разных стран во Всемирном конгрессе татар. Но отвечая на вопросы студентов, предстал перед ними, скорее, старшим родственником, который и наставить, и отчитать может.

Одна из участниц спросила Ильдара Гильмутдинова, какими хочет видеть старшее поколение молодых людей в этом форуме лет через пять — десять.

— Наша ошибка в том, что вы все время хотите, чтобы мы вас представляли. А нам бы хотелось чтобы вы нам рассказали, какими вы будете. Что вам нужно, чтобы вы были достойными продолжателями своих родителей, которые любят страну, знают свой язык. Меня что беспокоит. Вы не обижайтесь только. В моем понимании, мы вам сейчас создали такие условия — все на готовое: мы вас кормим, поим, обучаем, мероприятия вам делаем, программы, за руки вас водим, трудоустраиваем. У меня огромное количество звонков, каждые 2 — 3 дня, трудоустройте сына, дочку. А нас школы выпустили, сказали: «Ребята, дерзайте!» — позволил себе нравоучения депутат Госдумы.

Ему бы хотелось, чтобы ребята научились самостоятельно понимать, где плохо, где хорошо, а не искали это в через сайты, интернет.

— Некоторые говорят: «Вы же нас все обманываете!». Вы — наши дети, как мы можем вас обмануть?! Вы же — наше будущее, у меня такой же ребенок как вы, чуть старше. Если мы вас обманем, вы нас же.. Зачем? Может, мы перегнули с опекой над вами... Мне бы хотелось, чтобы вы сами формировали содержание программ, не боясь этого, и чтобы мы не боялись, что вы формируете. И хотелось бы, чтобы через эти инструменты вы себя реализовали, — пожелал Гильмутдинов.

Чтобы попасть на «Золото тюрков», нужно было подать заявку и написать эссе на волнующую тебя тему родного языка, культуры или традиций одного из тюркских народов России

Татарстан всех примет, пусть регионы не обижаются

Приветствуя делегатов форума, Дамир Фаттахов сказал, что все соскучились по такому живому формату.

— Самое ценное, что вы друг с другом познакомились, и может быть эта дружба продлится очень долго, и по жизни кто-то будет идти рядом. Может кто-то встретил свою судьбу, и родятся семьи. Для Татарстана это будет очень приятно. Молодой человек, видимо, уже определился, — радостно кивнул министр на одного из парней.

Фаттахов сообщил, что Татарстан — хороший пример мирного сосуществования разных религий и народов, здесь проживают 173 национальности.

— Ваша миссия — передавать эту ценность. Какой-то период времени буду делиться с вами нашим молодежным хештегом «Не важно, где родился, в Татарстане пригодился». И вдруг примете решение, будем вам рады, всегда приглашаю к нам в Татарстан. Пусть на меня не обижаются ваши регионы. Будьте уверены, на нашей татарстанской земле молодым людям есть возможность реализовать себя и быть просто счастливым человеком, — пригласил Фаттахов.

Некоторые участники «Золота тюрков» продвигают традиции и изучение своих языков в аккаунте в Инстаграме, размещая сюжеты на эту тему, привел в пример проекты делегатов один из организаторов форума. Эти проекты и будут оценивать во время форума эксперты.

Приветствуя делегатов форума, Дамир Фаттахов сказал, что все соскучились по такому живому формату

Кыргызска Аруке Токонова — методист по сохранению и развитию народов Средней Азии и Казасхтана в ДК в Тюмени. Она надеется пройти во время форума повысить квалификацию, получить больше информации, которая пригодится в организации мероприятий для национальных диаспор, для детей и взрослых.

Студент Шерхан Кожоев из Москвы представляет общественную кыргызскую организацию. Он уверен: нет языка — нет народа. Поэтому хочет создавать школы, чтобы дети могли изучать родной язык и в Москве.

От башкирского народа из Оренбурга приехал студент-психолог медуниверситета Ильшат Давлетшин.

— Наша организация факультативно преподает язык в башкирских селах. Увлекаюсь историй своего народа, а также татар и казахов. Влиятельные люди, с которыми мы знакомимся на таких форумах, могут подсказать и посодействовать решению твоих задач, — сказал Ильшат Давлетшин.

Студентка КФУ Аида Сахарова из Казани — активистка молодежного движения кряшен. Рассказывает на форуме о своем народе.

— Спикеры дают советы по сохранению языка. Когда у нас будут дети, мы должны будем заботиться об этом. И мы не должны ходить на готовенькое, нам тоже надо организовывать, собирать людей , чтобы новое поколение росло и развивалось, — по-взрослому рассуждает юная девушка.

Молодежи было где разгуляться. Самые энергичные прыгали в мешках, координацию и ловкость проверяли на бегу, неся во рту ложки, а также пытаясь не расплескать воду из ведер на коромысле

Дамир Фаттахов объявил старт Сабантуя, и организаторы вручили каждому участнику на память народный музыкальный инструмент варган. Молодежи было где разгуляться. Самые энергичные прыгали в мешках, координацию и ловкость проверяли на бегу, неся во рту ложки, а также пытаясь не расплескать воду из ведер на коромысле. Творческие молодые люди изучали струнные и ударные инструменты всевозможных форм. Голодные отправились на мастер-класс по приготовлению чак-чака и доставали шоколадные монетки из кефира. Настырные и сильные отнимали друг у друга палку, а хладнокровные и меткие стреляли из лука.

Форум продлится до 20 сентября. Сегодня у тюркской молодежи зарядка с двукратным призером Олимпийский игр, депутатом Госдумы Иреком Зиннуровым, а после обеда ребята пообщаются председателем Комитета Госдумы по делам национальностей Валерием Газзаевым.

Лучшие из проектов форума поддержит Федеральное агентство по делам национальностей, и реализуют в регионах России.

1 / 36 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов