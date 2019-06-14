Перевернутый мир AES+F: кому немножечко абсурда?

В казанской ГСИ проходит выставка «Перевернутый мир»

Галерея современного искусства, открывшаяся несколько месяцев назад, продолжает презентовать казанцам самые необычные проекты, оправдывая таким образом свое название. На этот раз в Казань приехала известная группа AES+F. Подробности — в материале «Реального времени».

Прямо из Венеции

Название группы — это аббревиатура из фамилий ее участников. В 1987 году объединились в сообщество Татьяна Арзамасова, Лев Евзович и Евгений Святский. Позже к ним присоединился Владимир Фридкин. Стоит обратить внимание на год создания группы — конечно, кое-какие свободы в стране уже были, шла перестройка, но альтернативное искусство даже в столицах не было в особенном почете.

Так что создателям группы — респект за смелость. Впрочем, все их проекты именно смелостью и проникнуты, даже не просто смелостью, а дерзостью, не очень понятной обывателю. Но именно это — фишка группы, которая говорит со зрителем своим языком, не желая понижать планку. Хочешь понять — думай, анализируй. Любителям «салона», полагаю, не стоит ходить на эту выставку.

Проект «Перевернутый мир» был в 2015 году презентован на Венецианской биеннале, что касается продвижения группы, то она сотрудничает с известнейшей галереей «Триумф». Основанная в 2006 году Емельяном Захаровым и Дмитрием Ханкиным, галерея работает с крупнейшими российскими и зарубежными художниками и поддерживает современное искусство. Зал на Ильинке в Москве давно уже стал местом самых смелых экспериментов.

В Казань выставка «Перевернутое искусство» приехала благодаря стараниям Минкульта РТ, который вложил в финансирование проекта около 3 миллионов рублей. Кроме этого, новая Галерея современного искусства имеет все технические возможности подобный проект принять.

Художественный принцип работы группы AES+F — соединение классических форм изобразительного искусства и цифровых технологий, фото, видео. Фото aesf.art

Самый реалистичный жанр нашей жизни

В принципе, «Перевернутый мир», как это ни парадоксально, — проект достаточно реалистичный. Мы давно уже, часто того не замечая или не стараясь замечать, живем в мире абсурда. Просто создатели «Перевернутого мира» взяли на себя смелость, нарочито утрируя, показать нам эту абсурдистскую реальность, о которой, кстати, давно уже писали апологеты этого жанра в драматургии, например, Беккет или Ионеско. Теперь же зрителю надо найти в себе понимание, находясь в залах ГСИ РТ, эту реальность принять.

Звучит прекрасная музыка, например, ария из беллиниевской «Нормы» или Чайковский, Лист, а нам предлагают весьма жестокую сцену. Было ли это в мире? Было. К сожалению. Вспомните оркестры в концлагерях, которые играли все ту же божественную музыку, когда люди шли в газовые камеры. «Перевернутый мир» — это не абсурд ради абсурда, ради эпатажа, это — шок ради пробуждения от затертости восприятия жизни.

Художественный принцип работы группы AES+F — соединение классических форм изобразительного искусства и цифровых технологий, фото, видео. Все это рождает новую реальность. Пожалуй, одна из самых известных работ группы — свинья, которая планомерно разделывает тело мясника. Что это, предтеча обещанного фантастами «бунта машин»?

«Перевернутый мир», как это ни парадоксально, — проект достаточно реалистичный. Мы давно уже, часто того не замечая или не стараясь замечать, живем в мире абсурда. Фото aesf.art

Сцены жестокости, восходящие тематически к средневековым гравюрам, поданы весьма элегантно. Женщины, пытающие мужчин, красивые и женственные. Почти что бомж неожиданно может подать милостыню человеку состоятельному. Мир перевернулся, в этом мессендже создателей выставки есть и посыл к прошлому, есть и некий малоутешительный прогноз будущего.

А чему удивляться? «Ад пуст, все бесы на земле», — это еще Шекспир писал.

