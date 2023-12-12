В Татарстане пополнят реестр объектов нематериального этнокультурного достояния

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане в реестр объектов нематериального этнокультурного достояния на сегодняшний день внесено 97 наименований. Их количество планируют довести до 100, рассказала на брифинге в кабмине директор Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ Алсу Мифтахова.

— Если в 2020 году количество зафиксированных объектов нематериального этнокультурного достояния в муниципальных каталогах было 1 888, то в 2023 году мы уже достигли цифры 2 832, — заявила она, обратив внимание, что эти цифры — результат систематической целенаправленной работы.

Более 100 объектов нематериального этнокультурного достояния зарегистрировано в Агрызском, Алексеевском, Арском, Балтасинском, Верхнеуслонском, Заинском, Тетюшском, Кайбицком районах Татарстана. Менее 50 объектов зафиксировано в Менделеевском, Камско-Устьинском, Тюлячинском, Лаишевском, Дрожжановском, Лениногорском районах республики.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Есть еще над чем работать, — заявила Алсу Мифтахова, напомнив, что реестр объектов нематериального этнокультурного достояния находится в открытом доступе.

Министр культуры Татарстана рассказывала, что электронный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния в республике создали в 2021 году. Его оператор — Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ.



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Татьяна Демина