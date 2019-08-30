«Где самый танцующий министр?» Глава Минкульта РТ станцевала с горожанами на Баумана

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Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова станцевала с празднующими День города и республики горожанами на улице Баумана в Казани.

На видеозаписи в инстаграме министерства Аюпова под национальную музыку танцует с музыкантами. «Где самый #танцующийминистр? У нас в минкульте!» — гласит подпись к видео.

Напомним, празднование Дня города и Дня Республики Татарстан также активно освещается в инстаграме президента республики Рустама Минниханова. Кроме того, на автомотошоу Kazan City Racing, приуроченному к празднику, он проехал во главе колонны мотоциклистов клуба Harley-Davidson.

