От золотописьма до граффити: в Казани заявила о себе арт-группа «Фатиха»
Каким будет татарский шамаиль и может ли каллиграфия быть рунической?
В день рождения пророка Мухаммеда в Галерее татарского шамаиля в Казанском Кремле открылась выставка «Фатиха: новые смыслы». Пять художников из трех городов представили свое видение касательно шамаиля, тазхиба и каллиграфии, от классических образцов до модерновых. С экспозицией ознакомился корреспондент «Реального времени».
Пришла вторая волна
«Фатиха» — название группы, в которую авторов объединил куратор галереи Рустем Шамсутов. Изначально в праздник Мавлид планировалось провести целый фестиваль «Шамаиль-арт», но его пришлось перенести на следующий год. Пока что «Фатиха» является аллюзией и на открывающую Коран суру, и на большие надежды, которые возлагаются на участников. В ходе экскурсии, которую авторы провели для посетителей во главе с заместителем министра культуры РТ Дамиром Натфуллиным, несколько раз проговаривалось, насколько важны эти специалисты в областях, имеющих у татар глубокую историю, которая сейчас оказалась прервана.
По сути, «Фатиха» — это вторая часть татарской каллиграфии, возникшая после всплеска интереса к ней в начале 90-х, когда ею занялись Наджип Наккаш (его работы стабильно украшают все выпуски популярного мусульманского календаря) и Владимир Попов (получивший Тукаевскую премию за тугры выдающихся и видных личностей). Наджип ага замечал в недавней беседе с корреспондентом «Реального времени», что его поколению, по сути, пришлось заново создавать татарскую каллиграфию, ведь ее не преподавали в университетах, чего не скажешь об арабской письменности. Благодаря этому они могли позволить себе и эксперименты, и работу со смыслами.
С тех пор, отмечает на открытии Натфуллин, в этом виде искусства наблюдалось затишье (шутка ли, Владимиру Попову — 86), однако сейчас в помощь мастодонтам пришли молодые мастера, с совершенно другим бэкграундом.
От традиционного до рунического
Начинается выставка с работ наиболее классических. Их автор — Гульназ Исмагилова, полиглот (знает татарский, английский, турецкий, арабский), певица, победитель конкурсов красоты. Каллиграфии ее сначала учил Владимир Попов, а сейчас она учится каллиграфии, эбру и тазхибу в Турции.
— Эти работы сделаны из настоящего золота, с помощью тонкого пера, — отмечает Исмагилова и подробно разбирает первые картины. Тазхиб — по сути, рисование золотом искуссных орнаментов, которое требует невероятного терпения. Гульназ показывают на одну из работ, обложку Корана, рассказывает, что рисовала ее ночами, пока училась, на нее ушло полгода. — Обычно на зарубежных выставках у таких работ висит лупа, чтобы можно было рассмотреть все детали. Я начинаю с того, что готовлю бумагу, на это уходит неделя.
В этом деле важно терпение. Так что, в некотором смысле, тазхиб сродни медитации. Важна не только точность, но и следование правилам — абы как соединять элементы здесь не получится. Организаторы выставки замечают, что у них в фонде сохранился местный древний Коран, украшенный тазхибом. Теперь надеются, что именно Исмагилова, как универсальный автор, вернет утраченное искусство в Татарстан. Любопытна еще одна работа — в ней текст написан куфическим письмом (угловатый стиль, один из древнейших в арабской каллиграфии) и раскручивается по своеобразной спирали. Обыкновенно тазхибом занимается один человек, а каллиграфией другой. Исмагилова для Татарстана в этом плане — уникальное дарование.
Войлок, маркер, акрил
Следом идет Роза Хузина, и тут начинаются эксперименты. Одна из ее работ сделана из войлока. Еще две стилизованы под птиц. Шамсутов вспоминает, что на других выставках были работы, в которых суры из Корана написаны так, чтобы получился меч или рыба. Соответственно, даже те, кто не читает по-арабски, могут считать один из смыслов.
Назим Исмагилов, с которым «Реальное время» недавно делало интервью — дизайнер и рэпер. Еще он сын Назипа Наккаша, однако сам начал заниматься арабскими буквами несколько лет назад, до этого отдавая предпочтение готике. Его работы — это уже вызов правилам. Другие авторы замечают, что и техника у Исмагилова современная, рисует он перманентным маркером, использует и другие техники, обрабатывает холсты. Буквы не соединяются в слова — это сплошь визуальное шоу, включая названия, типа «Зеленый пророк». К слову, несколько лет назад сын и отец выставлялись вместе, в музее исламской культуры.
Екатеринбуржец Айрат Хисматуллин соединяет супрематические, импрессионистские пейзажи и арабские тексты. Организаторы называют его суфием и цитируют его тексты: «Даже если ты и не покинешь забор своего двора, все равно ты способен совершить великое путешествие, все равно ты имеешь шанс прикоснуться к тайнам и овладеть мудростью. Здесь не понадобится компас. В мире души не бывает направлений; не стоит искать «над», «позади» или «справа». Закрой глаза и разреши думать сердцу. Оно твой ближайший проводник и наставник».
Последний участник, юный Айзат Мингазов, в некотором смысле, аккумулирует весь опыт коллег. У него есть и влияние классического шамаиля, и модерновых поисков, кроме того, он в последние месяцы активно пишет, используя руны. Как и Исмагилова, он учится в Турции, в Университете изящных искусств имени Мимара Синана. Последнее время активно живет в Казани, продвигает с сестрой современную одежду с татарской идентичностью.
— Почему авторитет у творцов низок? — рассуждает он. — В России есть ошибочное мнение, что художник, поэт, музыкант должен быть бедным. К ним не относятся серьезно. Как разрушить эту стену непонимания? Мне кажется, нужен серьезный запрос от государства, от коллекционеров, от предпринимателей среднего и малого бизнеса. Со своей стороны мы должны, чтобы привлекать людей, устраивать выставки, развивать свои социальные сети, проводить мастер-классы, перформансы. В конечном итоге, каллиграфия, тазхиб, миниатюра — это искусство, требующее много времени. Если никто не купит произведение, у него нет смысла, и оно умирает со смертью автора. Так что самое важное для нас — спрос, мы стараемся создать его сами, но многое не зависит только от нас.
Да, соглашаются организаторы, для того, чтобы каллиграфисту сделать свою персональную выставку, потребуется немало времени, а ведь надо еще и прокормить себя. Так что волей-неволей им придется объединяться, чтобы показывать все грани древнего искусства, которое, даст Бог, получит новое развитие благодаря художникам, знающим и современность, и историю.
Выставка продолжит работу до февраля 2021 года.
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