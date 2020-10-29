От золотописьма до граффити: в Казани заявила о себе арт-группа «Фатиха»

Каким будет татарский шамаиль и может ли каллиграфия быть рунической?

Фото: Максим Платонов

В день рождения пророка Мухаммеда в Галерее татарского шамаиля в Казанском Кремле открылась выставка «Фатиха: новые смыслы». Пять художников из трех городов представили свое видение касательно шамаиля, тазхиба и каллиграфии, от классических образцов до модерновых. С экспозицией ознакомился корреспондент «Реального времени».

Пришла вторая волна

«Фатиха» — название группы, в которую авторов объединил куратор галереи Рустем Шамсутов. Изначально в праздник Мавлид планировалось провести целый фестиваль «Шамаиль-арт», но его пришлось перенести на следующий год. Пока что «Фатиха» является аллюзией и на открывающую Коран суру, и на большие надежды, которые возлагаются на участников. В ходе экскурсии, которую авторы провели для посетителей во главе с заместителем министра культуры РТ Дамиром Натфуллиным, несколько раз проговаривалось, насколько важны эти специалисты в областях, имеющих у татар глубокую историю, которая сейчас оказалась прервана.

По сути, «Фатиха» — это вторая часть татарской каллиграфии, возникшая после всплеска интереса к ней в начале 90-х, когда ею занялись Наджип Наккаш (его работы стабильно украшают все выпуски популярного мусульманского календаря) и Владимир Попов (получивший Тукаевскую премию за тугры выдающихся и видных личностей). Наджип ага замечал в недавней беседе с корреспондентом «Реального времени», что его поколению, по сути, пришлось заново создавать татарскую каллиграфию, ведь ее не преподавали в университетах, чего не скажешь об арабской письменности. Благодаря этому они могли позволить себе и эксперименты, и работу со смыслами.



С тех пор, отмечает на открытии Натфуллин, в этом виде искусства наблюдалось затишье (шутка ли, Владимиру Попову — 86), однако сейчас в помощь мастодонтам пришли молодые мастера, с совершенно другим бэкграундом.

Картины Гульназ Исмагиловой

От традиционного до рунического

Начинается выставка с работ наиболее классических. Их автор — Гульназ Исмагилова, полиглот (знает татарский, английский, турецкий, арабский), певица, победитель конкурсов красоты. Каллиграфии ее сначала учил Владимир Попов, а сейчас она учится каллиграфии, эбру и тазхибу в Турции.

— Эти работы сделаны из настоящего золота, с помощью тонкого пера, — отмечает Исмагилова и подробно разбирает первые картины. Тазхиб — по сути, рисование золотом искуссных орнаментов, которое требует невероятного терпения. Гульназ показывают на одну из работ, обложку Корана, рассказывает, что рисовала ее ночами, пока училась, на нее ушло полгода. — Обычно на зарубежных выставках у таких работ висит лупа, чтобы можно было рассмотреть все детали. Я начинаю с того, что готовлю бумагу, на это уходит неделя.

В этом деле важно терпение. Так что, в некотором смысле, тазхиб сродни медитации. Важна не только точность, но и следование правилам — абы как соединять элементы здесь не получится. Организаторы выставки замечают, что у них в фонде сохранился местный древний Коран, украшенный тазхибом. Теперь надеются, что именно Исмагилова, как универсальный автор, вернет утраченное искусство в Татарстан. Любопытна еще одна работа — в ней текст написан куфическим письмом (угловатый стиль, один из древнейших в арабской каллиграфии) и раскручивается по своеобразной спирали. Обыкновенно тазхибом занимается один человек, а каллиграфией другой. Исмагилова для Татарстана в этом плане — уникальное дарование.

Картины Розы Хузиной

Войлок, маркер, акрил

Следом идет Роза Хузина, и тут начинаются эксперименты. Одна из ее работ сделана из войлока. Еще две стилизованы под птиц. Шамсутов вспоминает, что на других выставках были работы, в которых суры из Корана написаны так, чтобы получился меч или рыба. Соответственно, даже те, кто не читает по-арабски, могут считать один из смыслов.

Назим Исмагилов, с которым «Реальное время» недавно делало интервью — дизайнер и рэпер. Еще он сын Назипа Наккаша, однако сам начал заниматься арабскими буквами несколько лет назад, до этого отдавая предпочтение готике. Его работы — это уже вызов правилам. Другие авторы замечают, что и техника у Исмагилова современная, рисует он перманентным маркером, использует и другие техники, обрабатывает холсты. Буквы не соединяются в слова — это сплошь визуальное шоу, включая названия, типа «Зеленый пророк». К слову, несколько лет назад сын и отец выставлялись вместе, в музее исламской культуры.

Картины Назима Исмагилова

Екатеринбуржец Айрат Хисматуллин соединяет супрематические, импрессионистские пейзажи и арабские тексты. Организаторы называют его суфием и цитируют его тексты: «Даже если ты и не покинешь забор своего двора, все равно ты способен совершить великое путешествие, все равно ты имеешь шанс прикоснуться к тайнам и овладеть мудростью. Здесь не понадобится компас. В мире души не бывает направлений; не стоит искать «над», «позади» или «справа». Закрой глаза и разреши думать сердцу. Оно твой ближайший проводник и наставник».

Картина Айрата Хисматуллина

Последний участник, юный Айзат Мингазов, в некотором смысле, аккумулирует весь опыт коллег. У него есть и влияние классического шамаиля, и модерновых поисков, кроме того, он в последние месяцы активно пишет, используя руны. Как и Исмагилова, он учится в Турции, в Университете изящных искусств имени Мимара Синана. Последнее время активно живет в Казани, продвигает с сестрой современную одежду с татарской идентичностью.

— Почему авторитет у творцов низок? — рассуждает он. — В России есть ошибочное мнение, что художник, поэт, музыкант должен быть бедным. К ним не относятся серьезно. Как разрушить эту стену непонимания? Мне кажется, нужен серьезный запрос от государства, от коллекционеров, от предпринимателей среднего и малого бизнеса. Со своей стороны мы должны, чтобы привлекать людей, устраивать выставки, развивать свои социальные сети, проводить мастер-классы, перформансы. В конечном итоге, каллиграфия, тазхиб, миниатюра — это искусство, требующее много времени. Если никто не купит произведение, у него нет смысла, и оно умирает со смертью автора. Так что самое важное для нас — спрос, мы стараемся создать его сами, но многое не зависит только от нас.



Картины Айзата Мингазова

Да, соглашаются организаторы, для того, чтобы каллиграфисту сделать свою персональную выставку, потребуется немало времени, а ведь надо еще и прокормить себя. Так что волей-неволей им придется объединяться, чтобы показывать все грани древнего искусства, которое, даст Бог, получит новое развитие благодаря художникам, знающим и современность, и историю.

Выставка продолжит работу до февраля 2021 года.



1 / 36 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов