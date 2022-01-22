Ирада Аюпова: «Мы обнаружили учреждения культуры, существующие только на бумаге»

Выездной аудит Минкульта в 13 районов Татарстана выявил профильные заведения с нулевыми показателями

В этом году Татарстан получит около 1,3 млрд рублей в рамках нацпроекта «Культура», что на треть больше, чем годом ранее. А начиная с 2019-го объем средств, привлеченных по этому направлению из российской казны, вырос в два раза. Цифры озвучили на коллегии Министерства культуры республики. В Татарстане предстоит построить новое здание для театра Камала, еще один театр в Набережных Челнах, провести реконструкцию ТЮЗа в Нижнекамске. При этом более половины республиканских учреждений культуры нуждаются в ремонте. Правда, есть заведения, что функционируют даже без собственного помещения, и, напротив, такие, которые существуют лишь на бумаге и с нулевыми показателями, посетовала министр. Подробности — в материале «Реального времени».

Следующий год в России станет годом культурного наследия

Повышенное внимание к культурному наследию особенно значимо в современных условиях, потому что мы наблюдаем непрерывное серьезное давление на российские традиционные ценности, отметил принявший участие в работе коллегии замглавы Управления президента России по общественным проектам Александр Журавский:



— Фиксация в нашем политическом, общественном сознании важности сохранения культурного кода говорит о том, что это и есть наш национальный, общегосударственный приоритет. Это находит свое отражение в большом количестве программных инструментов, разрабатываемых и на федеральном, и на региональном уровнях.

Журавский назвал в качестве таких инструментов финансирование Фонда кино, выделение 15 млрд рублей на развитие глобальной сети, а также поддержки креативных индустрий за счет средств Фонда культурных инициатив. В прошлом году по этой линии было выделено 8 млрд рублей, в этом — 10 млрд, и сумма будет расти. Выделяются огромные средства в различных формах поддержки культурных проектов, и здесь высокий уровень активности демонстрирует наша республика:

— Заявочная компания окончилась только вчера. И Татарстан по количеству заявок оказался на втором месте после Москвы. Что говорит о высоком уровне организации работы министерства культуры республики.

В работе коллегии принял участие замглавы Управления президента России по общественным проектам Александр Журавский. Фото: tatarstan.ru

Культурное наследие — это не только наши фонды и памятники

На коллегии подвели итоги Года родных языков и народного единства. Наступивший год для республики будет иметь особое значение. В июне Казань принимает представителей 194 стран на сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, страна готовится отметить 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова напомнила о разработанной республиканской стратегии развития культуры до 2030 года:

— Реализацию стратегии необходимо рассматривать как ценностный ориентир, что невозможно без изменения мыслительной парадигмы. Наша стратегия опирается на три основные составляющие: модернизация инфраструктуры, повышение эффективности кадровой политики и внедрение в отрасль инновационных решений.

По словам министра, жители каждого населенного пункта должны иметь возможность для качественного культурного досуга, а дети — для творческого развития. К сожалению, больше половины жителей России не слышали о национальном проекте «Культура», что говорит о необходимости более активной информационной работы.

Не только ремонтируем имеющееся, но и создаем новое

На капремонт краеведческого музея в Лаишево из федерального бюджета выделено более 20 млн рублей. Впервые на базе Казанского художественного училища откроется Школа креативных индустрий — новое культурное пространство для подростков от 12 до 18 лет, направленное на развитие творческих способностей, дизайн-мышления. Школа создается на средства гранта в размере 58 млн рублей.

Среди музеев в проекте «Пушкинская карта» наибольшим спросом пользовался Елабужский архитектурный музей-заповедник, продавший почти 14 тысяч билетов. Фото: territoriyapobedi.ru

В целом утвержденный лимит из федерального бюджета в 2022 году 1,29 млрд рублей, сообщила Ирада Аюпова. И это на 30% больше суммы предыдущего года.

— Со старта реализации национального проекта 2019 года объем привлеченных средств из федерального бюджета в республику вырос в два раза, — отметила она.

В настоящее время проводится международный конкурс на разработку архитектурной концепции нового здания театра Камала, подведение итогов запланировано в феврале. В этом году в рамках национального проекта «Культура» стартует реконструкция Нижнекамского юного зрителя. В целом в 2021 году капитальные вложения составляют 2,3 млрд рублей. За последние три года отремонтировали 13 крупных объектов. Но еще более половины республиканских учреждений культуры нуждаются в ремонте.

Обновления ждут почти 27% сельских домов культуры, 3,5% музеев, 23% зданий детских школ искусств. Министр сообщила, что в 2021 году впервые был проведен выездной аудит 13 районов:

— С одной стороны, есть функционирующие учреждения культуры, даже не имеющие собственного здания, но мы обнаружили и учреждения, существующие только на бумаге, с нулевыми показателями деятельности.

Ирада Аюпова сообщила, что в рамках проекта «Пушкинская карта» Татарстан по количеству проданных билетов смог обогнать даже Москву. В проекте участвовало 243 учреждения культуры. Наиболее посещаемыми стали Академический театр имени Галиасгара Камала, Русский большой академический театр имени Качалова, Татарская филармония имени Г. Тукая.

Среди музеев наибольшим спросом пользовались Елабужский архитектурный музей-заповедник, продавший почти 14 тысяч билетов, музей-заповедник «Казанский Кремль» — почти 11 тысяч билетов. В рамках «Пушкинской карты» проходил проект для школьников, объединивший в этом году рекордное количество участников.

Для республики крайне важно сохранить традиционные ремесла

Последние годы уделяется большое внимание тезису неразрывности экономики и культуры. Творческий талант и народные традиции сегодня, по мнению Лилии Нургатиной, заместителя директора Департамента развития промышленности социально значимых товаров, являются главным конкурентным преимуществом в постиндустриальной экономике. Этот тезис нашел свое выражение в татарстанском павильоне на выставке в Дубае и в принятой в прошлом году правительством концепции творческих индустрий.



В Татарстане экономически значимыми признаны 50 видов народных промыслов. Фото: culture.ru

— Этот вид индустрии во всем мире сегодня называется креативной индустрией и рассматривается как быстро растущий сектор экономики. И как эффективный инструмент развития территорий. В Татарстане экономически значимыми признаны 50 видов народных промыслов, — заявила Нургатина.

В республике, по мнению спикера, есть огромные возможности по созданию и развитию собственных национальных брендов, способных стать вполне конкурентоспособными не только на российском рынке, но и получить значительное экспортное распространение.



Более 10 тысяч мероприятий — то, что непосредственно формировало культуру многонационального Татарстана

Лейла Фазлеева, заместитель премьер-министра Татарстана. отметила сложности 2020 года. Однако пандемия не смогла нарушить планы культурной жизни республики. В то же время прошедший год дал исключительно ценный опыт работы в жестких пандемийных условиях.

— В 2021 году мы смогли приблизиться к показателям 2019 года. В этих условиях мы начинаем 2022 год. Единственно хочу отметить, что необходимо усилить работу по ознакомлению населения с тем, какая работа проводится в республике по направлениям культуры.

По мнению Лейлы Фазлеевой, необходимо уделять большое внимание не только развитию инфраструктуры, но и контенту того, что мы предоставляем в качестве культурного продукта. Безусловно, необходимо максимально объединить усилия целого ряда министерств и ведомств, в том числе министерства образования. Сегодня большие деньги на культуру выделяются по различным грантовским программам. В этой связи нельзя не упомянуть фонд культурных инициатив. Татарстан занял второе место по количеству заявок фонда. И сегодня потребуется приложить максимум усилий, чтобы выполнить все запланированное, заключила вице-премьер.

По мнению Лейлы Фазлеевой, необходимо уделять большое внимание не только развитию инфраструктуры, но и контенту того, что мы предоставляем в качестве культурного продукта. Фото: tatarstan.ru