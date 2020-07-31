«Наша цель — чтобы актеры работали и не теряли форму»

Театры пытаются выйти в оффлайн

Пережившие первую волну пандемии через череду онлайн-трансляций, флешмобов и фотографий с отдыха, казанские театры приступают к открытию сезонов. Однако сейчас театр — не только спектакли, но и другие формы работы с аудиторией. В условиях, когда форматы оффлайна меняются ежедневно, традиционные встречи со зрителем также приходится менять. Подробнее о том, как татарстанские театры пытаются выйти в оффлайн по-новому, — в материале «Реального времени».

Кариев взялся за сказки

Одним из первых, как полагается молодой организации, выходит из спячки ТЮЗ имени Кариева. В театре начинает вторую режиссерскую лабораторию TAMGA — с 1 по 8 августа режиссеры из Казани, Томска и Москвы подготовят четыре эскиза, причем все — по сказкам, баитам, легендам.



Об этом организаторы рассказали на пресс-конференции в «Татар-информ». Как объяснил главный режиссер татарского тюза Ренат Аюпов, «в сказке можно много импровизировать, она дает множество возможностей актерам и режиссерам. Это универсальный формат. Вообще, когда молодых учат в ГИТИСе, «Щуке», их испытывают, в первую очередь через жанр сказки».

В прошлом году после первой апрельской лаборатории в репертуаре театре оказались комедия «Умник» о двух братьях, один из которых живет в интернате для умственно отсталых, а также камерная постановка «Пушистая мечта», состоящая из детских воспоминаний. В этом году выбрали один жанр, и причина тут прагматическая, говорит директор Кариевского Гузель Сагитова: «В репертуаре у нас мало спектаклей категории 0+. К нам обращаются родители, просят постановки, мы предлагаем, а они отвечают, что все их видели. К тому же я сама мама, так что и о себе подумала».

Как объяснил главный режиссер татарского тюза Ренат Аюпов, «в сказке можно много импровизировать, она дает множество возможностей актерам и режиссерам»

В число сказок попала и авторская «Девочка с головой волка», победившая во Всероссийском конкурсе драматургии для детской, подростковой и молодежной аудитории ASYL, который также организовал театр. «Мы провели голосование, зрители сами выбирали, какую пьесу хотят в «Тамгу». Это недетская сказка, для интеллектуальной аудитории. Она показывает страхи молодежи, их скрытность. Ставит ее и свой режиссер и актер из Кариевского — Эльдар Гатауллин.

Что касается второго казанского автора, постоянного режиссера лаборатории «Угол» Регины Саттаровой, то она выбрала «Кисекбаш»: «Для меня большая честь ставить текст именно на татарском языке, а с Тукаем приятно работать, потому что крепкая литература — подарок для режиссера. Что касается формы, наша команда будет работать в формате 6+ и мы будем делать несколько новый вид постановки, в жанре «бродилки», когда спектакль перемещается в пространстве».

Кроме того, Павел Зобнин (Томск) взялся за сказку «Жена падишаха и Алтынчеч», а москвичка Марфа Горвиц — за Камыр-батыра.

Гузель Сагитова с гордостью поделилась и другими планами театра. 3 и 4 сентября ожидается открытие 33-го сезона — премьерой спектакля «Корт»(«Колорадские» страсти») по повести Фанавиля Галиева в постановке Рената Аюпова, а далее последует спектакль по повести «Долгое-долгое детство» Мустая Карима от уфимца Ильсура Казакбаева и инсценировка повести «Мио, мой Мио» Астрид Линдгрен в версии Екатерины Гороховской (Санкт-Петербург). «Наша цель — чтобы наши актеры работали и не теряли форму», — заключила директор тюза.

Сейчас, однако, театр беспокоит другой вопрос — как эти эскизы увидят зрители. Постановление кабинета министров РТ запретило проведение массовых мероприятий с 1 по 9 августа, сообщает куратор спецпроектов Лейсан Фаизова. И теперь «окрыленная» администрация решает, что с этим делать. Может, показать результаты лаборатории только «для своих», или выйти на улицы, резко изменив форматы, выбранные режиссерами.



Как рассказала Ирада Аюпова, пройдет фест согласно требованиям Роспотребназдора

Uen Fest идет во дворы

Также актеры приняли активное участие в фестивале традиционных детских игр Uen Fest, который стартует в августе.

Как рассказала на пресс-конференции «Татар-информа» министр культуры РТ Ирада Аюпова, пройдет он, согласно требованиям Роспотребназдора. Поэтому в рамках подготовки фестиваля актеры республиканских театров, студенты КГУКИ и работники домов культуры записали инструкции — как играть в эти игры. Причем среди забав не только татарские и русские, но и чувашские, марийские и мордовские. Их можно будет найти во всех соцсетях, включая TikTok, по хештэгу #уенфест.

В частности, как сообщила актриса Камаловского Миляуша Шайхетдинова, для съемок она вспомнила игры, в которые играла с родителями, бабушкой, а также в родном театре.

Теперь остается надеяться на детей, которые эти игры освоят и захотят попробовать во дворах, где им пока разрешено собираться. «Мы решили создать библиотеку наших традиционных народных игр в социальных сетях, которая будет постоянно пополняться», — объяснила затею министр. Теперь, когда в республике разрешат проведение мероприятий на свежем воздухе до 40 человек, поиграть можно будет вместе с волонтерами, которые отправятся в тысячу дворов внедрять их среди детворы и взрослых (какие дворы, легко понять по программе ремонта «Наш двор»).

Кроме того, с 1 августа министерство запускает в «Инстаграме» онлайн-марафон «Покажи свою команду, и мы приедем к вам!». Здесь уже ждут активности от жителей: необходимо записать ролик с играми с хештегом #УенФестКонкурс, а за это получить приз — дворовый праздник с участием профессиональных аниматоров и звезд татарской эстрады.

Миляуша Шайхетдинова для съемок вспомнила игры, в которые играла с родителями, бабушкой, а также в родном театре

Как только будет получено разрешение Управления Роспотребнадзора по РТ на проведение интерактивных мероприятий на открытом воздухе до 40 человек, артисты отправятся во дворы, чтобы рассказывать о многообразии старинных игр, истории их появления, ценности и значении в воспитании детей, а также учить всех желающих в них играть. Игровые представления планируется провести в тысяче с лишним дворов по всей республике.

Кроме того, как рассказала директор Республиканского центра развития традиционной культуры Алсу Мифтахова, будут проведены мастер-классы с педагогами и психологами с разъяснением важности игры в воспитании детей. Также центр выложит в интернете записи игр, найденных в ходе экспедиций.

В следующем году в мае начнется конкурсная часть фестиваля Uen fest, победителей которой пригласят на шоу с вручением подарков 1 июня перед зданием НКЦ «Казань». Очевидно, в министерстве надеются, что к тому времени оффлайн-форматы вернутся к доковидной версии.

