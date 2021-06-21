Суд Самары подарил еще один шанс на спасение дома Пашковского в Казани

Апелляция отменила решение татарстанского арбитража об исключении особняка из перечня объектов с охранным статусом

Фото: Максим Платонов

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре отменил решение татарстанского арбитража, который обязал чиновников исключить старинный казанский особняк — дом Пашковского — из перечня исторически ценных градоформирующих объектов. Таким образом ООО «Картли» — собственник исторического здания на ул. Калинина, 13 — проиграл этот раунд борьбы Комитету Татарстана по охране ОКН. Какие доводы привели стороны и апелляционная инстанция и какая судьба теперь ждет знаковый объект, за который переживают казанские градозащитники и экскурсоводы, — в материале «Реального времени».

За дом Пашковского заступились в Самаре



Старинный казанский особняк на Калинина,13 — дом Пашковского — Писарева — получил еще один шанс на спасение. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре отменил решение татарстанского арбитража об исключении здания из перечня исторически ценных градоформирующих объектов и тем самым удовлетворил жалобу Комитета РТ по охране ОКН.



Судебные тяжбы вокруг здания тянутся с прошлого года. Хотя градозащитники начали бить тревогу еще раньше, когда строение выкупила компания, которая занимается продажей продуктов нефтехимии и строительной деятельностью.



Так называемый дом Пашковского был построен в конце XIX века, его считают уникальным образцом деревянного зодчества. Собственник дома и земли под ним — ООО «Картли» — добивается снятия охранного статуса со здания, даже нанял специалиста для проведения экспертизы деревянного строения. И когда тот вынес решение, что объект ценности не представляет, потребовал от татарстанских Минкульта и Комитета ОКН исключить его из перечня исторически ценных градоформирующих объектов.



Тем временем собственник дома успел разобрать хозяйственную постройку — старинный флигель, примыкающий к особняку

Не добившись желаемого, владелец дома обратился в суд, и в январе этого года татарстанский арбитраж поддержал его иск. Бездействие комитета признали незаконным, обязали его «устранить нарушение прав и законных интересов ООО «Картли» путем исключения объекта «Дом жилой, втор. пол. XIX в., Калинина, 13» из числа исторически ценных градоформирующих объектов, предмета охраны исторического поселения города Казани.

В ведомстве Ивана Гущина подали апелляционную жалобу на это решение. Тем временем собственник дома успел разобрать хозяйственную постройку — старинный флигель, примыкающий к особняку и составляющий с ним единый ансамбль. Между тем дому хотят присвоить статус объекта культурного наследия и включить его в реестр памятников.



«Вывод суда первой инстанции является ошибочным»



В апелляции в Самаре вновь изучили все обстоятельства спора. Компания «Картли» в октябре 2018 года купила на ул. Калинина, 13 земельный участок примерно на тысячу квадратных метров и жилой дом в 291,3 «квадрата». За полтора года до этого Минкульт РТ издал приказ, согласно которому объект «Дом жилой, втор. пол. XIX в., Калинина, 13» был включен в перечень исторически ценных градоформирующих объектов.

Однако в июне 2019 года «Картли» заказало АНО «СИНЭО» государственную историко-культурную экспертизу. С его результатами в октябре того же года компания потребовала сначала от Минкульта, затем от Комитета по охране ОКН исключить жилой дом из перечня. Последний ответил, что в настоящее время организована работа по инвентаризации исторически ценных градоформирующих объектов с целью их уточнения. При этом комитет указал, что представленные «Картли» материалы будут учтены. Но, как уже говорилось выше, владелец этим не удовлетворился и обратился в суд.

За полтора года до этого Минкульт РТ издал приказ, согласно которому объект «Дом жилой, втор. пол. XIX в., Калинина, 13» был включен в перечень исторически ценных градоформирующих объектов. Фото: tatarstan.ru

Апелляционная инстанция указала, что до настоящего времени приказ Минкульта РТ «в части включения объекта «Дом жилой, втор. пол. XIX в., Калинина, 13» в перечень исторически ценных градоформирующих объектов, не оспорен и не отменен». Также напомнила, что, согласно Концепции Минкульта России по развитию исторических поселений, исторически ценные градоформирующие объекты — это здания и сооружения, которые имеют самостоятельную историко-градостроительную ценность, формируют фронт застройки, являются «фоновой» или «рядовой» застройкой, формируют окружение памятника и историческую среду: «Таким образом, правомерно отнесение ценных объектов историко-градостроительной среды наряду с объектами культурного наследия к исторически ценным градоформирующим объектам, составляющим предмет охраны исторического поселения».

— При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции о необходимости представления комитетом доказательств, подтверждающих уникальность и ценность спорного здания для целей отнесения его к памятникам истории и культуры, является ошибочным, поскольку исторически ценный градоформирующий объект не является объектом культурного наследия, — говорится в постановлении апелляционного суда.

Далее перечисляются и другие ошибочные выводы суда первой инстанции. В частности, что представленный комитетом протокол заседания Научно-методического совета по вопросам госохраны, сохранения, использования и популяризации ОКН при Министерстве культуры РТ от 13.03.2017 No32пр сам по себе не может являться основанием для нахождения дома в числе исторически ценных градоформирующих объектов. И что на момент включения министерством спорного дома в перечень никаких исследований (экспертиз) на предмет определения его исторической ценности якобы не проводилось. А ссылка комитета на государственный контракт от 29.07.2013 No174 с ООО «Забир» не может быть принята, поскольку согласно соглашению фирма выполнила работы лишь по разработке проекта границ и режимов использования территории исторического поселения «город Казань».



Включение дома Пашковского в перечень исторически ценных градоформирующих объектов «произвольным не является», указали в апелляции. Фото: Максим Платонов

— Суд апелляционной инстанции полагает этот вывод суда первой инстанции ошибочным, поскольку предметом государственного контракта от 29.07.2013 No174, согласно техническому заданию, являлось не только выполнение работ по разработке проектов границ и режимов использования территории исторического поселения г. Казань, но и определение предмета охраны исторического поселения. Из протоколов заседаний научно-методического совета по вопросам государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия при Министерстве культуры Республики Татарстан от 14.10.2016 и от 13.03.2017 следует, что члены научно-методического совета обсуждали границы территории и предмет охраны исторического поселения г. Казань, предлагали разработчикам внести корректировки в границы территории исторического поселения и уточнить перечень исторически ценных градоформирующих объектов, вошедших в его границы, и впоследствии окончательно утвердили проект границ территории указанного исторического поселения и предмет охраны (перечень исторически ценных градоформирующих объектов).

Кроме того, указали в апелляции, проект границ территории исторического поселения и предмета охраны Министерством культуры Татарстана был согласован с городскими властями. Таким образом, включение дома Пашковского в перечень исторически ценных градоформирующих объектов «произвольным не является, поскольку этому предшествовали мероприятия по выявлению и обследованию объектов недвижимости, определению их исторической ценности, фиксации и изучения, составления учетных документов», подчеркнул апелляционный суд.



Суд: эксперт Матвеев был не вправе проводить экспертизу

Критике подверглась и ссылка «Картли» на подготовленную сотрудником АНОО ВО «Института культурного наследия и управления» И.Р. Кузьминой справку, согласно которой «идентифицировать дом No13 по изученным адресным книгам 1906-го и 1910 годов не удалось». Также отмели доводы, что проведенная работа по другим домам и письмо Госархива РТ от 06.05.2019 No502-2019/т не позволили идентифицировать спорный дом по владельцу в XIX—XX вв.



Была отклонена и досудебная историко-культурная экспертиза дома, выполненная по договору с АНО «Санкт-Петербургский институт независимой экспертизы и оценки» привлеченным аттестованным экспертом Б.М. Матвеевым. Согласно результатам его исследования, ценность спорного здания с точки зрения архитектуры отсутствовала. Но дело в том, что положение о государственной историко-культурной экспертизе четко указывает — в отношении каких объектов и кем может проводиться такое исследование. Но как обследовать исторически ценные градоформирующие объекты — в положении не сообщается. Таким образом, действующим законодательством не предусмотрено проведение экспертизы в отношении таких зданий. Аналогичный ответ комитет получил из Минкульта России.

Кроме того, указали в апелляции, проект границ территории исторического поселения и предмета охраны Министерством культуры Татарстана был согласован с городскими властями. Фото: citytraffic.ru

Кроме того, комитет указал, что для получения статуса эксперта нужно пройти аттестацию в Минкульте России, а в профиле экспертной деятельности эксперта Б.М. Матвеева отсутствует такой объект экспертизы, как «исторически ценный градоформирующий объект». Следовательно, по мнению ведомства Ивана Гущина, эксперт Б.М. Матвеев был не вправе проводить такую экспертизу, поскольку не имел аттестации.



— Допустимых и достаточных доказательств, опровергающих доводы Комитета, ООО «Картли» не представило. При таких обстоятельствах акт о результатах историко-культурной экспертизы объекта культурного наследия от 21.06.2019 не соответствует требованиям Закона No73-ФЗ, в связи с чем не может быть принят во внимание. Ссылка ООО «Картли» на то, что уполномоченным органом нарушена процедура включения объекта в реестр в качестве объекта культурного наследия, подлежит отклонению, поскольку жилой дом площадью 291,3 кв. м (кадастровый номер 16:50:011125:62), расположенный по адресу: г. Казань, ул. Калинина, д. 13, объектом культурного наследия не является и в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не включен, — добавили в самарском суде.

Кроме того, апелляционная инстанция отметила, что «такая процедура, как исключение объекта из числа исторически ценных градоформирующих объектов и предмета охраны исторического поселения, действующим законодательством не предусмотрена». А это значит, что при таких обстоятельствах «у Комитета отсутствовали правовые основания для исключения жилого дома» из перечня.

Решение суда первой инстанции было отменено в обжалованной части «в связи с несоответствием выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, и неправильным применением норм материального права» — говорится в постановлении апелляции. Было решено «в удовлетворении заявленных требований общества с ограниченной ответственностью «Картли» к Комитету Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия отказать».



Апелляционная инстанция отметила, что «у Комитета отсутствовали правовые основания для исключения жилого дома» из перечня. Фото: Максим Платонов

Данное постановление вступило в законную силу со дня принятия, 31 мая, и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Арбитражный суд Поволжского округа. В картотеке арбитража поданной жалобы на это решение пока нет.

В компании «Картли», куда «Реальное время» обратилось с просьбой прокомментировать постановление апелляции и дальнейшие действия, на запрос нашего издания пока не ответили. Комментарий будет опубликован по получении.