Объем внебюджетных доходов по культурной отрасли в Татарстане составил почти 1,8 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году в Татарстане объем внебюджетных доходов по культурной отрасли составил почти 1,8 млрд рублей. Темп роста — более 55%, рассказала на итоговой коллегии Министерства культуры республики глава ведомства Ирада Аюпова.

— Не секрет, что статистика в сфере культуры всегда вызывает вопросы. Именно поэтому при формировании показателей национального проекта учитывались только платные посещения, — обратила внимание она.



Государственными и муниципальными учреждениями культуры Татарстана в 2022 году заработано на 48% и 72% соответственно больше чем в 2021-м. Самую хорошую динамику показывают театры, концертные учреждения и музеи.

Хороший рост у театрально-зрелищных учреждений. Наибольший доход на рубль бюджетного финансирования у Казанского цирка — 2,62 рубля и у Татарского государственного театра кукол «Экият» — 1,17 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По музеям произошел рост более чем в 1,5 раза. При этом внедрены новые социальные проекты, в частности бесплатный вход для детей и одного взрослого.

— Рост внебюджетных доходов можно увеличить, во-первых, за счет изменения подходов к работе с целевыми аудиториями. Три года назад мы поднимали вопрос о выпадающей целевой аудитории с 15 до 21 года. С сентября 2021 года в стране стартовал беспрецедентный проект — «Пушкинская карта», — напомнила Ирада Аюпова.

При этом у 68,3% средства «Пушкинской карты» использованы не полностью. Ирада Аюпова попросила усилить работу в этом направлении все районы, особенно Ютазинский, Спасский, Тетюшский.

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Радиф Кашапов