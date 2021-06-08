Фестиваль «Науруз» выходит на улицы и в Сеть

А якуты проведут в Казани премьеру соцреалистической классики

В Казани открылся XV Международный театральный фестиваль «Науруз». Почему татары не ставят эпосы, повлияет ли на планы организаторов новый закон о просветительской деятельности и почему самоизоляция вредна — об этом говорили на первой пресс-конференции. Подробнее — в материале «Реального времени».

В Камаловский? В Ютубовский!

С 7 по 13 июня в Казани выступит более 500 участников из 25 театров семи стран. У «Науруза», который в этом году проводится в 15-й раз, два формата проведения. Раз в два года он превращается в образовательную площадку для режиссеров, актеров, сценографов, критиков. А на следующий год театры показывают постановки зрителям. Иногда эти истории сплетаются — так было, когда весь форум был посвящен ритуалам, и на следующий год многие спектакли и впрямь были посвящены им.

В прошлом году, отметил главный режиссер театра Камала Фарид Бикчантаев, такой определенности в теме не было. Так что онлайн-показы стали главной фишкой фестиваля:

— Было заявлено много коллективов — Иран, Италия, Таджикистан, Афганистан, Киргизия... Очень хотел приехать для нас новый театр коренных малочисленных народов Севера, мы их очень ждали. Формат онлайн, в котором проходил и форум, позволит увидеть их на большом экране. Я думаю, качество будет неплохое.

Фарид Бикчантаев: «Было заявлено много коллективов — Иран, Италия, Таджикистан, Афганистан, Киргизия... Формат онлайн позволит увидеть их на большом экране. Я думаю, качество будет неплохое»

Да, часть спектаклей покажут в формате видео — на сайте Камаловского театра. Еще некоторые будут транслировать там же — но это уже будет живая игра актеров в реальном времени. Благодаря этому, с одной стороны, «Науруз» можно будет смотреть в любой точке планеты (оплата — 50 рублей за сеанс), с другой — на нем представят работы театров, которые не смогли добраться до Казани. Хотя никто, конечно, не говорит, что эмоции будут теми же. Однако когда-то тот же Камаловский не представлял, как можно смотреть театр на экране, после чего запустил проект «Камал мәктәбе», в пандемию выложил архивы в Youtube, а также освоил продажу на трансляции. Среди видеоспектаклей, к примеру, анонсированная нами Hууma, поставленная Сергеем Потаповым.

— С точки зрения привлечения людей, которые о фестивале ничего не знали, этот формат может быть уместен, — отметил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин. — Возможно, пассивные смотрители интернета потом приедут в Казань и станут участниками фестиваля.

«Теперь я понял, какая Россия огромная страна»

В целом трансферная история фестиваля заслуживает, наверное, отдельного абзаца. Как рассказал главный режиссер Якутского государственного драматического театра имени Ойунского Андрей Борисов, он до Казани летел два дня через пять городов:



— Теперь я понял, какая Россия огромная страна. Мы тут решили, что мне надо небольшой памятник поставить. Удалось это сделать благодаря дням Якутии в Татарстане (они проходят параллельно и включают в себя, в частности, кинопоказы, выставку и круглый стол «О путях развития литератур тюркоязычных народов России», — прим. авт.). Возможно, без них бы ничего не произошло. Мудрость руководства заключается в том, чтобы собрать все это «два в одном».

Андрей Борисов: «Теперь я понял, какая Россия огромная страна. Мы тут решили, что мне надо небольшой памятник поставить. Удалось это сделать благодаря дням Якутии в Татарстане. Возможно, без них бы ничего не произошло»

К слову, часть пресс-конференции спикеры и журналисты были вынуждены слушать, как в очередной раз меняют дорожное покрытие на улице Марджани. В целом фестиваль в отличие от прошлогоднего в формате онлайн выглядит очень публичным.

Как рассказал Андрей Борисов, специально к «Наурузу» для показа на открытой площадке была подготовлена сокращенная версия трагедии «Кудангса Великий» от театра Олонхо — ее покажут на площадке у театра, вход свободный. Недавно спектакль показывали в Греции — в амфитеатре.

Кроме того, он проведет на фестивале генеральный прогон спектакля «Алитет уходит в горы» по роману Тихона Семушкина: «По-якутски он, вообще, «убегает». Меня поразило, что отрицательный персонаж стал главным героем романа. И я взялся за тексты. Первый генпрогон будет здесь. Не обессудьте. Хотя театр на фестивале выделил мне два дня на работу».

Бикчантаев выделил в большом списке и башкирский спектакль «Гульбустан», действие которого происходит на закрытом промышленном комбинате:

— Спектакль этот был какое-то время запрещен, он был урезан.

Нияз Игламов: «У кочевых народов развито эпическое творчество, у оседлых — литература. Это не хорошо или плохо, это своеобразие, это богатство культур тюркского мира, которые вступают в творческие взаимодействия»

«У нас и качество драматургии лучше»

Корреспондент «Реального времени» задал вопрос: почему практически у всех театров в программе есть эпосы, а у татар нет?

— У кочевых народов развито эпическое творчество, у оседлых — литература, — объяснил худрук фестиваля Нияз Игламов. — Это не хорошо или плохо, это своеобразие, это богатство культур тюркского мира, которые вступают в творческие взаимодействия. У нас и качество драматургии лучше. К примеру, в Казахстане сейчас началась программа поддержки национальной драматургии, благодаря московскому казаху Олжасу Жанайдарову, который делает многое, чтобы молодые авторы писали на актуальные темы. А раньше для них было удобнее обращаться к эпосу.

— Мы мечтаем сделать фестиваль тюркских эпосов, — присоединился Бикчантаев. — А что татары смогут на нем предложить? Есть «Идегей», «Кыйссаи Йосыф», есть дастаны, которые можно изучить.

— Сейчас в Якутии строят центр эпоса, — сказал Борисов, — туда будут приезжать северные, скандинавские и другие.

— Пока в Казани есть идея сделать проект для цирка — объединить татарскую и бурятскую культуры, — сообщил Натфуллин.

Дамир Натфуллин: «В Казани есть идея сделать проект для цирка — объединить татарскую и бурятскую культуры»

В целом тема того, что можно, а чего нельзя, оказалась насущной. Игламов подробно ответил, к примеру, на вопрос о законе о просветительской деятельности, который, вероятно, касается и форума «Науруз»:

— Если формы гражданской активности проявятся, то будут и меры, через это закон. Я перечитал его проект несколько раз и не понял, кто сертифицирует, как сертифицируют, кто судьи, которые будут судить.

«Науруз» показывает реальную ситуацию с национальными языками, культурой на местах, отметил Игламов:

— Те республики, которые самоизолировались, но сохранили русский репертуарный театр, — там полный швах. Они пытались сохранить то, что было изначально не их. С языком ситуация разная. В Хакасии, к примеру, актеры порой учат тексты роли, не зная языка.

Огромный важный фестиваль до сих пор не замечают в Москве, посетовал Бикчантаев:

— При этом сейчас стало общим трендом — делать фестивали национальных театров. А давайте еще один, давайте еще! В этом плане «Науруз» — очень честный фестиваль.

