«Начнем в любом случае»: как театр Камала будет открывать театральный сезон в офлайне

Первый раз после снятия карантина артисты выйдут на сцену 21 августа

Фото: Максим Платонов

Накануне в Камаловском театре прошел сбор труппы. Актеры собрались «над стеной» — трансляция с Zoom велась на экране над сценой. Непосредственно в зрительном зале были директор театра Ильфир Якупов и главный режиссер Фарид Бикчантаев, которые рассказали о предстоящих премьерах сезона. А вот о том, когда театр начнет работу, сказала гостья театра — министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

«Черная бурка» в подарок

Главной интригой для собравшихся была дата открытия нового театрального сезона. Разрешила ее министр культуры РТ Ирада Аюпова. Сделала это она, к слову, в свой день рождения.

— В августе, если будет собираться хотя бы 50 процентов зала, можно начинать работу. Но 21 августа начнем в любом случае. Роспотребнадзор должен дать четкие рекомендации по работе театров. Как только они появятся, мы эту информацию опубликуем и будут ясны правила работы артистов, рассадки зрительного зала, эксплуатации театра в целом. Главное — чтобы никто не заболел, не пострадал от инфекции, ни артисты, ни зрители, — заявила Ирада Аюпова.

Министр также пообщалась с артистами, которые присутствовали на сборе труппы онлайн. «Устали отдыхать уже?» — спросила она. Коллектив театра поздравил министра культуры Татарстана с днем рождения. Помимо праздничного букета, ей вручили постер с фотографией сцены из ее любимого спектакля Камаловского театра — «Кара чикмен» («Черная бурка»).

Актеры собрались «над стеной» — трансляция с Zoom велась на экране над сценой

Когда и как купить билет в театр

Ирада Аюпова отметила, что, помимо общей работы театра в новых условиях, спорными остаются два вопроса. Первый вопрос касается рассадки зрителей. Зрители приходят провести досуг семьями, поэтому рассаживать их через одно-два кресла нецелесообразно — живут люди вместе. Таким образом, при планировании продаж билетов предлагается сохранить семейную рассадку. Вместе с тем многие приходят в театр не только посмотреть спектакль, но и пообщаться друг с другом. Здесь отдельно сидящие зрители тоже будут смотреться странно.

Второй момент — основные сложности могут возникнуть не в самом зрительном зале, а на входе-выходе в него или в театр, в коридорах, буфете или туалетах. Здесь также предстоит дождаться четкого регламента Роспотребнадзора, после чего региональный штаб будет принимать конкретные решения.

— Мы с вами понимаем, что продать билеты за один день невозможно. Это не продуктовая корзина, которую можно заполнить за один визит в магазин. Здесь должна быть проделана определенная работа, связанная с рекламой, продвижением, маркетингом. Поэтому все культурные учреждения сегодня продают билеты на 50-процентную загрузку зала, как только решение Роспотребнадзором будет принято, начнется и полная продажа. Очень надеемся, что количество больных будет с каждым днем уменьшаться. Мы видим, как актеры соскучились по сцене, а зрители — по театру, — рассказала Ирада Аюпова.

В кассе театра подтвердили, что продажи билетов на конец августа и сентябрь стартуют с сегодняшнего дня, 14 июля. Продавать билеты будут также в онлайн-формате.

По словам Фарида Бикчантаева, в нем задействована вся труппа, все службы театра, а это может быть опасным в связи с распространением вируса

«Голубую шаль» заменят «Угасшие звезды»

До собрания предполагалось, что первым спектаклем нового сезона станет «Голубая шаль». Однако, по словам Фарида Бикчантаева, в нем задействована вся труппа, все службы театра, а это может быть опасным в связи с распространением вируса:

— Мы приняли решение показать более камерный по актерскому составу спектакль. Возможно, это будут «Угасшие звезды». Это премьера, мы до самоизоляции смогли сыграть ее всего 2-3 раза. А открыть сезон музыкальным спектаклем, да еще о Сайдашеве, Тинчурине — это очень хорошо. Хотелось бы, конечно, начать и с премьеры, но я не уверен, успеем ли. Мы не можем проводить репетиции с большим количеством актеров. Кроме того, все счета закрыты до 1 сентября, так что для спектакля что-то купить, даже материалы для костюмов, это проблемно. А премьера — это спектакль по пьесе Ильгиза Зайниева «Женюсь.тат». До сегодняшнего собрания предполагалось сыграть премьеру 11 сентября. Мы, конечно, постараемся и к августу, но я не уверен.

Премьеры сезона

7 ноября главный режиссер планирует показать премьеру по пьесе Артура Шайдуллина «Сагынырсызмы?», которая заняла первое место на конкурсе «Новая татарская пьеса» в декабре 2019 года. В планах также пьеса Ркаила Зайдуллы «Двойник» — острая политическая работа. Айдар Заббаров с 15 июля приступает к репетиции документального проекта для малой сцены театра. Проехав по умирающим деревням Татарстана, он находит в них людей, которые до сих пор в них живут. Спектакль будет сделан небольшой группой актеров в 5-6 человек.

— Вообще, сезон будет трудным и необычным. Мы еще не знаем, насколько активным будет зритель, есть некая двойственность. С одной стороны, кажется, что люди соскучились по театру, с другой — многие по-прежнему сторонятся массовых мероприятий. Сыграл свою роль и экономический удар, который пандемия нанесла по кошельку россиян. Это тоже немаловажный фактор, несмотря на то, что цена билетов в наш театр всегда была демократичной. Так что мы пока нащупываем свою линию работы в новом сезоне, — резюмировал Фарид Бикчантаев.

1 / 30 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов