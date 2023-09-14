В Татарстане расширят реестр объектов нематериального этнокультурного достояния

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в электронном реестре объектов нематериального этнокультурного достояния на сегодняшний день содержится информация о 88 объектах. До конца 2023 года в него внесут сведения о еще десяти объектах, сообщила на 47-м заседании Госсовета региона министр культуры республики Ирада Аюпова.

Она напомнила, что электронный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния в Татарстане создали в 2021 году. По ее словам, в районах республики в рамках культурного десанта разъясняют механизмы фиксирования муниципальных объектов нематериального этнокультурного достояния.

— Нам очень важно сохранить информацию о нашем культурном наследии, — заявила Ирада Аюпова.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в России создали федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния — сказок, былин, танцев, обрядов, ремесел, традиций и обычаев. Постановление о порядке его формирования и ведения подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



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Татьяна Демина