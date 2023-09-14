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В Татарстане расширят реестр объектов нематериального этнокультурного достояния

17:15, 14.09.2023 1
В Татарстане расширят реестр объектов нематериального этнокультурного достояния
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в электронном реестре объектов нематериального этнокультурного достояния на сегодняшний день содержится информация о 88 объектах. До конца 2023 года в него внесут сведения о еще десяти объектах, сообщила на 47-м заседании Госсовета региона министр культуры республики Ирада Аюпова.

Она напомнила, что электронный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния в Татарстане создали в 2021 году. По ее словам, в районах республики в рамках культурного десанта разъясняют механизмы фиксирования муниципальных объектов нематериального этнокультурного достояния.

— Нам очень важно сохранить информацию о нашем культурном наследии, — заявила Ирада Аюпова.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в России создали федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния — сказок, былин, танцев, обрядов, ремесел, традиций и обычаев. Постановление о порядке его формирования и ведения подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Татьяна Демина
ОбществоКультураИсторияВластьТехнологии Татарстан Министерство культуры Республики ТатарстанАюпова Ирада Хафизяновна

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 сен
    Предлагаю в виде исключения включить в реестр объектов нематериального этнокультурного достояния наше приветствие "исен мэ сез", в котором в кратчайшей форме закодирована история булгар.
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