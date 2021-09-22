«Поколение NEXT» в Казанском ТЮЗе: прозрачные дети с «ярыми» попытками познать мир

Как республиканский фестиваль детских театров стал Всероссийским

Фото: Максим Платонов

В Казанском ТЮЗе до 23 сентября проходит Всероссийский фестиваль детских театральных коллективов «Поколение NEXT». Два года назад он состоялся в первый раз, но тогда имел статус республиканского. В этот раз 120 заявок поступило из 30 регионов России, а также Белоруссии и Казахстана, так что теперь фестиваль разросся не только до масштабов страны, но и стал международным.

«Калягин дает добро»

К участникам и организаторам с письмом-напутствием обратился Александр Калягин. Как председатель Союза театральных деятелей России он напомнил, что еще первый фестиваль стал одним из самых ярких театральных праздников, которые состоялись в 2019 году в стране. В этот раз известный актер отметил: «Надо знать и понимать, как в Татарстане относятся к подрастающему поколению и сколько внимания уделяется детям, как стараются приобщить их к культуре, воспитывать в них уважение к национальным традициям».

Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Татарстана. Именно такая помощь сделала возможным приезд на фестиваль сразу трех детских коллективов — из Петрозаводска (Алтай), Гусиноозерска (Бурятия) и Тюмени. Ребята живут в гостиницах в центре города, имеют возможность представить свои работы на профессиональной сцене, а сюрпризом для них станет приезд артиста и телеведущего Сергея Друзьяка, которого самые младшие участники фестиваля знают как Каляку-Маляку из детской передачи.

Сергея Друзьяка самые младшие участники фестиваля знают как Каляку-Маляку из детской передачи. Фото: mogtyz.ru

Опробовано на детях

Приезд такого гостя, как Сергей Дрзузьяк, неслучаен. Перед тем как выбрать хедлайнера фестиваля, организаторы — Казанский ТЮЗ — провели тестирование в интернете. Ребята сразу узнали знакомое лицо — артист снимался не только в детских передачах, но и в сериалах «Кремлевские курсанты», «Дальнобойщики 3», «Корабль», в фильме «1814».

Творческая встреча пройдет в театре 23 сентября. Билеты на все показы «Поколения NEXT» не продаются. Но это не значит, что попасть на фестиваль невозможно или это какой-то междусобойчик. Достаточно пройти регистрацию на сайте ТЮЗа, чтобы получить билет. Однако стоит отметить, что мест очень мало, а вот увидеть спектакль «Пусть всегда они танцуют» Молодежного театрального центра «Космос» и Театральной мастерской «ТеМа» и вовсе смогут только 30 счастливчиков — постановка особенная, зрители и артисты вместе располагаются на сцене.

«Это не просто интересно, но дорогого стоит»

Председателем экспертного жюри фестиваля выступил главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев. Он особенно отметил тюменскую постановку:

— Это спектакль о человеке, нашем современнике. Дети, скорее, даже не нам хотят что-то сказать, а себе. Пронять для себя, как нам дальше жить в современном мире, который больше разъединяет людей, нежели сплачивает их. Что же касается инструментов, при помощи которых это делается, тут уже подключается режиссер коллектива, а педагог при этом старается выяснить, что же у них болит. Дети постоянно пытаются найти свое место во взрослом мире, сформулировать «на какой планете я живу, расту и что мне дальше делать». У них нет ответов, но они пытаются познать этот мир, причем, очень яро. Вот даже спектакль-открытие фестиваля, «Алиса в стране чудес» — казалось бы, классика, но и она тоже повествует о некоем уходе от реальности в нашей несовершенной действительности. Театр юного зрителя просто обязан обращать особое внимание на детские коллективы, хотя бы в своем регионе. Во-первых, видишь срез интересов детей, контекст того, что происходит в их головах, как бы «считываешь бэкграунд». Во-вторых, вся эта энергетика, которую чувствуешь, собираешь, анализируешь, это не просто интересно, а дорогого стоит.

Председателем экспертного жюри фестиваля выступил главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев

Интересно, что главный режиссер ТЮЗа, отбирая спектакли, не присмотрел будущих артистов для своего театра. «В таком возрасте ребята совершенно непредсказуемы. В 15 лет он на сцену рвется, а на следующий год космонавтом быть захочет», — улыбнулся Радион Букаев.

Юному артисту особенно нужен зритель

Прием заявок начался еще весной, а поступившие в видеоформате спектакли артисты театра отбирали практически всем коллективом, вкупе с хореографом, штатным композитором и руководством театра. После того, как были выбраны самые интересные работы, уже «лучших из лучших» оценивали Радион Букаев и программный директор фестиваля, руководитель студии для подростков «Театралка» и инклюзивной творческой лаборатории при ТЮЗе «Создавая театр» Дарья Хуртина. Так определили 34 спектакля, которые вошли в шорт-лист фестиваля, и четырех финалистов — творческая лаборатория «ТеатRoom» (Петрозаводск), студия творческого и ментального развития «Ихлас» (Казань), образцовый театр кукол «Родничок» (Гусиноозерск) и Молодежный театральный центр «Космос» и театральная мастерская «ТеМа» (Тюмень).

Организаторы фестиваля уверены, что «Поколение NEXT», и сам фестиваль, и театрально-образовательный онлайн-форум, которые чередуются друг с другом, выполняет сразу несколько важнейших задач. Конечно, это возможность для детей выступить на профессиональной сцене, юному артисту особенно нужен зритель. Однако наиважнейшая функция — создание сообщества детских театральных коллективов, их руководителей. Поддержка, обмен опытом, да просто — помощь делом и советом для энтузиастов, которые собирают детей вокруг себя, дают им высказаться, чтобы «не упасть, не пропасть и не исчезнуть» в мире взрослых особенно в самый трудный подростковый период.

«Задача всей нашей братии дополнительного образования — отвести от пропасти, удержать хоть немного. С помощью театра, музыки, спорта — любых дополнительных дисциплин, с помощью которых ребенок почувствует себя сопричастным к чему-то», — уверена Дарья Хуртина

Спасательный трос для подростка

Так получилось, что открытие фестиваля состоялось в день печальных трагических событий в Пермском университете, поэтому театральный праздник начался с минуты молчания.

— Мне трудно сейчас отрешиться от событий в Перми, поэтому и особенно остро сейчас воспринимается работа «Прозрачные» челябинского детского театра, которая не вышла в финал, но включена в число дипломантов фестиваля в номинации «Лучший спектакль на социальную тему». Подростки просто получили возможность рассказать о том, что их волнует. Прозвучала такая тема — в переходном возрасте дети чувствуют просто колоссальное давление со стороны родителей, педагогов, и зачастую чувствуют, что начинают исчезать как личность. Они не понимают, что с ними происходит, в какую строну идти. В этот момент театр для них как спасательный трос, за который можно зацепиться и искать дорогу обратно, к себе. Красной нить через спектакль идет — «Я есть, и я есть у себя, я видим и осязаем!». Ведь порой насилие, если нет такого троса, остается для таких детей единственным способом показать свою реальность, выпустив агрессию наружу, порой так разрушительно — ярость нарастает, как лава в вулкане и происходит нечто ужасное, необратимое. Нельзя допустить, чтобы такое случалось…. Ведь и задача всей нашей братии дополнительного образования — отвести от пропасти, удержать хоть немного. С помощью театра, музыки, спорта — любых дополнительных дисциплин, с помощью которых ребенок почувствует себя сопричастным к чему-то, — уверена Дарья Хуртина.

Трудно ли быть руководителем детского театра? Собеседница уверена, что лично ей трудно им не быть — «профессия, как волшебная палочка, выбирает человека». «Меня душа позвала к детям, в детский театр, когда я закончила режиссерский факультет. На тот момент, скорее, даже мне это было нужнее, чем детям», — резюмировала исполнительный директор фестиваля.

«Аистенок и пугало» — это милая и добрая история не только для малышей, скорее, для всей семьи. Фото предоставлено пресс-службой Казанского ТЮЗа

Спортзальные подмостки кукольного театра

Режиссер Образцового фестиваля кукол «Родничок» Лидия Волченкова узнала о казанском фестивале от режиссера театра кукол «Ульгэр» из Улан-Удэ Баярмы Бобоевой.

— В ковидные времена нам практически ничего не давали делать, поэтому мы отправили на конкурс записанный ранее спектакль «Аистенок и пугало». Это милая и добрая история не только для малышей, скорее, для всей семьи, она рассказывает о дружбе и преданности — когда умеешь дружить, легче сделать что-то стоящее. Все артисты нашего театра — дети, от 7 до 16 лет, разные группы есть. В Казань мы привезли сборный состав, девять актеров-кукловодов всех возрастов. Это их первый выезд на гастроли, настоящий праздник для наших артистов. Показ прошел 21 сентября, а вот время спектакля стало настоящим испытанием — у нас разница с Казанью в пять часов, так что начали представлять свою сказку мы в половине двенадцатого ночи по бурятскому времени. Это серьезный опыт для нас — и показ на сцене ТЮЗа, и бесценные мастер классы, организованные на фестивале. Своя сцена в Гусиноозерске у нас, можно сказать, самодельная — мы арендуем небольшое помещение в ДК шахтеров, бывший спортзал, в котором поставили зрительские кресла и смонтировали сцену. Кукол мы заказываем в «Ульгэр» благодаря республиканскому финансированию. Кроме того, мы подали заявку на грант.

Чему научит кэрролловская Алиса

Еще один гость фестиваля — петрозаводская творческая лаборатория «ТеатRoom» — привез на фестиваль «Алису в стране чудес». Руководитель Елена Политанская уверена, что главная героиня сказки не имеет возраста и очень многому учит зрителя. Воображение — вот чего не должны лишаться взрослые.

Елена Политанская уверена, что главная героиня «Алисы в стране чудес» не имеет возраста и очень многому учит зрителя

— В эпоху соцсетей мы подчас забываем, что такое настоящая дружба. Шлем друг другу смски, находясь в шаге от собеседника. Если вчитываться глубоко или читать сказку с конца до начала — у нас есть такая практика — можно вновь что-то важное понять. Участие в фестивале для нас — большой успех. Мало того, что мы можем показать весь спектакль целиком, тогда как на многие фестивали берут только отрывки в 10-15 минут, так мы еще выходим в Казани на профессиональную сцену! Для нас было просто удивительным, что не только проезд и проживание в Татарстане взяли на себя, в ТЮЗе нам еще и декорации изготовили. Ничего не нужно везти с собой из Карелии, мы, получается, на все готовое приехали. Необычно и удивительно для нас, настолько высокопрофессионально работает ваш театр. Сначала мы только мечтали войти в шорт-лист, но потом попали в четверку лучших — до сих пор не верится и мурашки по коже бегают, — рассказала Елена Политанская.

Сегодня, 22 сентября, фестиваль «Поколение NEXT» продолжится спектаклем «Пусть всегда они танцуют» театров Тюмени. 23 сентября состоится artist talk с известным российским актером и телеведущим Сергеем Друзьяком, а вечером пройдет торжественная церемония награждения с онлайн-подключениями всех лауреатов и дипломантов. Следующий фестиваль пройдет уже в 2023 году, поскольку на будущий год намечен второй образовательный форум.

1 / 24 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов