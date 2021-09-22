«Поколение NEXT» в Казанском ТЮЗе: прозрачные дети с «ярыми» попытками познать мир
Как республиканский фестиваль детских театров стал Всероссийским
В Казанском ТЮЗе до 23 сентября проходит Всероссийский фестиваль детских театральных коллективов «Поколение NEXT». Два года назад он состоялся в первый раз, но тогда имел статус республиканского. В этот раз 120 заявок поступило из 30 регионов России, а также Белоруссии и Казахстана, так что теперь фестиваль разросся не только до масштабов страны, но и стал международным.
«Калягин дает добро»
К участникам и организаторам с письмом-напутствием обратился Александр Калягин. Как председатель Союза театральных деятелей России он напомнил, что еще первый фестиваль стал одним из самых ярких театральных праздников, которые состоялись в 2019 году в стране. В этот раз известный актер отметил: «Надо знать и понимать, как в Татарстане относятся к подрастающему поколению и сколько внимания уделяется детям, как стараются приобщить их к культуре, воспитывать в них уважение к национальным традициям».
Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Татарстана. Именно такая помощь сделала возможным приезд на фестиваль сразу трех детских коллективов — из Петрозаводска (Алтай), Гусиноозерска (Бурятия) и Тюмени. Ребята живут в гостиницах в центре города, имеют возможность представить свои работы на профессиональной сцене, а сюрпризом для них станет приезд артиста и телеведущего Сергея Друзьяка, которого самые младшие участники фестиваля знают как Каляку-Маляку из детской передачи.
Опробовано на детях
Приезд такого гостя, как Сергей Дрзузьяк, неслучаен. Перед тем как выбрать хедлайнера фестиваля, организаторы — Казанский ТЮЗ — провели тестирование в интернете. Ребята сразу узнали знакомое лицо — артист снимался не только в детских передачах, но и в сериалах «Кремлевские курсанты», «Дальнобойщики 3», «Корабль», в фильме «1814».
Творческая встреча пройдет в театре 23 сентября. Билеты на все показы «Поколения NEXT» не продаются. Но это не значит, что попасть на фестиваль невозможно или это какой-то междусобойчик. Достаточно пройти регистрацию на сайте ТЮЗа, чтобы получить билет. Однако стоит отметить, что мест очень мало, а вот увидеть спектакль «Пусть всегда они танцуют» Молодежного театрального центра «Космос» и Театральной мастерской «ТеМа» и вовсе смогут только 30 счастливчиков — постановка особенная, зрители и артисты вместе располагаются на сцене.
«Это не просто интересно, но дорогого стоит»
Председателем экспертного жюри фестиваля выступил главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев. Он особенно отметил тюменскую постановку:
— Это спектакль о человеке, нашем современнике. Дети, скорее, даже не нам хотят что-то сказать, а себе. Пронять для себя, как нам дальше жить в современном мире, который больше разъединяет людей, нежели сплачивает их. Что же касается инструментов, при помощи которых это делается, тут уже подключается режиссер коллектива, а педагог при этом старается выяснить, что же у них болит. Дети постоянно пытаются найти свое место во взрослом мире, сформулировать «на какой планете я живу, расту и что мне дальше делать». У них нет ответов, но они пытаются познать этот мир, причем, очень яро. Вот даже спектакль-открытие фестиваля, «Алиса в стране чудес» — казалось бы, классика, но и она тоже повествует о некоем уходе от реальности в нашей несовершенной действительности. Театр юного зрителя просто обязан обращать особое внимание на детские коллективы, хотя бы в своем регионе. Во-первых, видишь срез интересов детей, контекст того, что происходит в их головах, как бы «считываешь бэкграунд». Во-вторых, вся эта энергетика, которую чувствуешь, собираешь, анализируешь, это не просто интересно, а дорогого стоит.
Интересно, что главный режиссер ТЮЗа, отбирая спектакли, не присмотрел будущих артистов для своего театра. «В таком возрасте ребята совершенно непредсказуемы. В 15 лет он на сцену рвется, а на следующий год космонавтом быть захочет», — улыбнулся Радион Букаев.
Юному артисту особенно нужен зритель
Прием заявок начался еще весной, а поступившие в видеоформате спектакли артисты театра отбирали практически всем коллективом, вкупе с хореографом, штатным композитором и руководством театра. После того, как были выбраны самые интересные работы, уже «лучших из лучших» оценивали Радион Букаев и программный директор фестиваля, руководитель студии для подростков «Театралка» и инклюзивной творческой лаборатории при ТЮЗе «Создавая театр» Дарья Хуртина. Так определили 34 спектакля, которые вошли в шорт-лист фестиваля, и четырех финалистов — творческая лаборатория «ТеатRoom» (Петрозаводск), студия творческого и ментального развития «Ихлас» (Казань), образцовый театр кукол «Родничок» (Гусиноозерск) и Молодежный театральный центр «Космос» и театральная мастерская «ТеМа» (Тюмень).
Организаторы фестиваля уверены, что «Поколение NEXT», и сам фестиваль, и театрально-образовательный онлайн-форум, которые чередуются друг с другом, выполняет сразу несколько важнейших задач. Конечно, это возможность для детей выступить на профессиональной сцене, юному артисту особенно нужен зритель. Однако наиважнейшая функция — создание сообщества детских театральных коллективов, их руководителей. Поддержка, обмен опытом, да просто — помощь делом и советом для энтузиастов, которые собирают детей вокруг себя, дают им высказаться, чтобы «не упасть, не пропасть и не исчезнуть» в мире взрослых особенно в самый трудный подростковый период.
Спасательный трос для подростка
Так получилось, что открытие фестиваля состоялось в день печальных трагических событий в Пермском университете, поэтому театральный праздник начался с минуты молчания.
— Мне трудно сейчас отрешиться от событий в Перми, поэтому и особенно остро сейчас воспринимается работа «Прозрачные» челябинского детского театра, которая не вышла в финал, но включена в число дипломантов фестиваля в номинации «Лучший спектакль на социальную тему». Подростки просто получили возможность рассказать о том, что их волнует. Прозвучала такая тема — в переходном возрасте дети чувствуют просто колоссальное давление со стороны родителей, педагогов, и зачастую чувствуют, что начинают исчезать как личность. Они не понимают, что с ними происходит, в какую строну идти. В этот момент театр для них как спасательный трос, за который можно зацепиться и искать дорогу обратно, к себе. Красной нить через спектакль идет — «Я есть, и я есть у себя, я видим и осязаем!». Ведь порой насилие, если нет такого троса, остается для таких детей единственным способом показать свою реальность, выпустив агрессию наружу, порой так разрушительно — ярость нарастает, как лава в вулкане и происходит нечто ужасное, необратимое. Нельзя допустить, чтобы такое случалось…. Ведь и задача всей нашей братии дополнительного образования — отвести от пропасти, удержать хоть немного. С помощью театра, музыки, спорта — любых дополнительных дисциплин, с помощью которых ребенок почувствует себя сопричастным к чему-то, — уверена Дарья Хуртина.
Трудно ли быть руководителем детского театра? Собеседница уверена, что лично ей трудно им не быть — «профессия, как волшебная палочка, выбирает человека». «Меня душа позвала к детям, в детский театр, когда я закончила режиссерский факультет. На тот момент, скорее, даже мне это было нужнее, чем детям», — резюмировала исполнительный директор фестиваля.
Спортзальные подмостки кукольного театра
Режиссер Образцового фестиваля кукол «Родничок» Лидия Волченкова узнала о казанском фестивале от режиссера театра кукол «Ульгэр» из Улан-Удэ Баярмы Бобоевой.
— В ковидные времена нам практически ничего не давали делать, поэтому мы отправили на конкурс записанный ранее спектакль «Аистенок и пугало». Это милая и добрая история не только для малышей, скорее, для всей семьи, она рассказывает о дружбе и преданности — когда умеешь дружить, легче сделать что-то стоящее. Все артисты нашего театра — дети, от 7 до 16 лет, разные группы есть. В Казань мы привезли сборный состав, девять актеров-кукловодов всех возрастов. Это их первый выезд на гастроли, настоящий праздник для наших артистов. Показ прошел 21 сентября, а вот время спектакля стало настоящим испытанием — у нас разница с Казанью в пять часов, так что начали представлять свою сказку мы в половине двенадцатого ночи по бурятскому времени. Это серьезный опыт для нас — и показ на сцене ТЮЗа, и бесценные мастер классы, организованные на фестивале. Своя сцена в Гусиноозерске у нас, можно сказать, самодельная — мы арендуем небольшое помещение в ДК шахтеров, бывший спортзал, в котором поставили зрительские кресла и смонтировали сцену. Кукол мы заказываем в «Ульгэр» благодаря республиканскому финансированию. Кроме того, мы подали заявку на грант.
Чему научит кэрролловская Алиса
Еще один гость фестиваля — петрозаводская творческая лаборатория «ТеатRoom» — привез на фестиваль «Алису в стране чудес». Руководитель Елена Политанская уверена, что главная героиня сказки не имеет возраста и очень многому учит зрителя. Воображение — вот чего не должны лишаться взрослые.
— В эпоху соцсетей мы подчас забываем, что такое настоящая дружба. Шлем друг другу смски, находясь в шаге от собеседника. Если вчитываться глубоко или читать сказку с конца до начала — у нас есть такая практика — можно вновь что-то важное понять. Участие в фестивале для нас — большой успех. Мало того, что мы можем показать весь спектакль целиком, тогда как на многие фестивали берут только отрывки в 10-15 минут, так мы еще выходим в Казани на профессиональную сцену! Для нас было просто удивительным, что не только проезд и проживание в Татарстане взяли на себя, в ТЮЗе нам еще и декорации изготовили. Ничего не нужно везти с собой из Карелии, мы, получается, на все готовое приехали. Необычно и удивительно для нас, настолько высокопрофессионально работает ваш театр. Сначала мы только мечтали войти в шорт-лист, но потом попали в четверку лучших — до сих пор не верится и мурашки по коже бегают, — рассказала Елена Политанская.
Сегодня, 22 сентября, фестиваль «Поколение NEXT» продолжится спектаклем «Пусть всегда они танцуют» театров Тюмени. 23 сентября состоится artist talk с известным российским актером и телеведущим Сергеем Друзьяком, а вечером пройдет торжественная церемония награждения с онлайн-подключениями всех лауреатов и дипломантов. Следующий фестиваль пройдет уже в 2023 году, поскольку на будущий год намечен второй образовательный форум.
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