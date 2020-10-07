Как владельца Чернояровского пассажа принуждают к исторической памяти

Активисты требуют возвращения мемориальных досок на дореволюционное здание, в котором в советское время работали татарские поэты и журналист

Фото: Роман Хасаев

На протяжении последних трех лет татарские активисты тщетно пытаются вернуть на фасад Чернояровского пассажа мемориальные доски в честь поэтов Хади Такташа и Фатыха Карима, а также журналиста Вафы Бурнаша. Все трое работали в располагавшемся в этом здании издательстве «Гажур» — единственном месте, связанном с историей национальной журналистики и печати, как поясняют инициаторы вопроса. Символично, что именно в этом году национальной прессе исполняется 115 лет, а водить экскурсии с журфака вроде как пока некуда. Как выяснило «Реальное время», многолетний спор о возвращении имен известных татарских деятелей на фасад пассажа окончательно зашел в тупик и грозит обернуться курьезом. Неравнодушные казанцы якобы тонут в бюрократическом аду, в Минкульте Татарстана ссылаются на бессилие из-за невозможности решить вопрос в связи с несогласием собственника здания, а последний заявляет, что готов даже оплатить установку досок на фасаде отреставрированного за его счет особняка, но не может получить согласие властей.

«Решение вопроса не представляется возможным»

Возвращением мемориальных досок на привычное место — фасад Чернояровского пассажа на улице Кремлевской — вот уже несколько лет занимается кандидат филологических наук, доцент КФУ Милеуша Хабутдинова. Устав от бюрократической волокиты, активистка опубликовала пост на своей странице в «Фейсбуке», в котором обвинила Минкульт РТ в постоянных отписках, а владельца здания, Камиля Шайдарова, в «стирании памяти об истории татарской прессы и персоналиях национальной культуры».



Мемориальные доски с именами Хади Такташа, Фатыха Карима и Вафы Бурнаша были установлены на фасаде Чернояровского пассажа в 1980 году по инициативе С.В. Писаревой при участии Национального музея РТ. Позднее в процессе ремонтных работ доски сняли и так и не вернули. Стоит пояснить, что на Кремлевской, 21 размещалось издательство «Гажур», где работали все трое деятелей. Двое из них — Фатых Карим и Вафа Бурнаш — проживали по этому адресу.



— Я поговорила с Ринатом Харисом, Марселем Галеевым — это писатели, которые устанавливали доски изначально. Внутри были каморки, коммуналки, где действительно ночевали творцы. Но вообще речь идет о том, чтобы зафиксировать место, где было газетно-журнальное издательство, в котором все трое работали. У нас юбилей прессы, — пояснила Милеуша Хабутдинова, отметив, что в этом году национальной прессе 115 лет.

В беседе с нашим изданием Хабутдинова уточнила, что решила написать этот пост после того, как получила ответ из Минкульта республики (копия имеется в распоряжении редакции), в котором утверждалось, что «решение вопроса не представляется возможным», поскольку собственник здания не предоставил письменного согласия на установку мемориальных досок, а в телефонном разговоре и вовсе «выразил отказ».



— Через год юбилей Такташа, в этом году 100-летие ТАССР. Фатых Карим, Хади Такташ — писатели первого ряда, Вафа Бурнашев — известный журналист. Это люди, которые создали нашу государственность, нашу культуру, — комментирует «Реальному времени» Милеуша Хабутдинова. — Мы лишаем город истории. Мы будем подходить к кафе «Тюбетей» у пассажа, показывать на него и рассказывать людям о том, что когда-то тут жили великие татарские деятели? Это просто смешно. Должны же быть какие-то опознавательные знаки.

«Сейчас не советское время, чтобы вешать огромную мемориальную доску на фасад»

Как рассказал «Реальному времени» Камиль Шайдаров, он приобрел здание Чернояровского пассажа в 2012 году, а в 2014—2015-ом к нему впервые обратились по поводу установки памятных табличек. Причем, вопросом интересовалась не одна Милеуша Хабутдинова, но и родственники тех, чьи фамилии когда-то были указаны на мемориальных досках.

— Когда мы раскапывали подвалы, мы нашли оригиналы двух табличек (Такташа и Карима, — прим. ред.) под грудой земли и мусора. Одна из мрамора, другая металлическая. Я их вытащил, вычистил, они стоят у меня на складе, — сообщил нашему изданию собственник. — Но на мой взгляд, сейчас не советское время, чтобы вешать огромную, металическую мемориальную доску на стену. Она никуда не вписывается, не соответствуют современным требованиям и никто не помнит, где она была раньше.

Противоположной позиции касательно внешнего вида и размещения мемориальных досок придерживается Милеуша Хабутдинова.



— Если встать спиной к Почтамту, то места размещения этих досок даже из-под штукатурки видны. Есть фотографии, я лично собирала историческую справку, общалась с теми, кто эти доски устанавливал. Помимо этого, если мы возьмем табличку Хади Такташа, то она сама по себе является достоянием культуры. На место выезжала специальная комиссия и согласилась с тем, что оригинальная доска уже сама как памятник. Ее просто надо отреставрировать, — комментирует Милеуша Хабутдинова.

Милеуша Хабутдинова уже несколько лет занимается возвращением мемориальных досок на привычное место — фасад Чернояровского пассажа на улице Кремлевской. Фото Роман Хасаев

«Эти доски будут висеть на этом здании»

Беседуя с собственником здания, мы ожидали услышать от него жесткую аргументацию в пользу однозначного отказа в установке мемориальных знаков, однако он на удивление озвучил совершенно иную, максимально взвешенную позицию.

— Комитет по охране памятников культурного наследия считает, что нельзя размещать на фасадах таких зданий все подряд — это вопрос согласования. Ко мне не раз обращались по этому вопросу, и я отвечал, что если есть такое желание — согласуйте форму, материалы, место размещения на фасаде. Если нужно оплатить, я материально помогу — оплачу изготовление таблички и установку. Но месяцами бегать и заниматься согласованием я не буду. У меня человек уволился, потому что замучился ходить по всем этим инстанциям в свое время. Ситуация очень простая — согласуйте и приходите. Я вам не враг, — заверил Камиль Шайдаров.

Ирада Аюпова прокомментировала ситуацию: «Этот вопрос будет решен, и эти доски будут висеть на этом здании». Фото Роман Хасаев

Арбитром в этой ситуации мог бы выступить Минкульт РТ. «Реальное время» связалось с министром Ирадой Аюповой, которая кратко прокомментировала ситуацию следующим образом: «Этот вопрос будет решен, и эти доски будут висеть на этом здании». Спустя некоторое время мы получили более развернутый комментарий от Министерства культуры Татарстана.

— Министерство продолжает решение этого вопроса с собственником здания. Ввиду его неоднозначной позиции <...> для полного разрешения вопроса понадобится время. После выработки общего решения министерство готово проработать вопрос реставрации вышеуказанных мемориальных досок, — говорится в письме Минкульта РТ.

Тем временем, Милеуша Хабутдинова, оказавшаяся в бюрократическом тупике, планирует подготовить открытое письмо на имя президента республики Рустама Минниханова. Она настроена крайне решительно: «Прошло 3 года и этого времени более, чем достаточно. Я буду бороться за эту доску, поскольку мне не все равно. Я не хочу, чтобы стиралась историческая память, а татарский народ сошел с лица земли в глобальном ассимиляционном процессе».

