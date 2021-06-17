В Эрмитаж — за счастьем: слоны мира, грибы долголетия и карп-карьерист

В Казани открылась выставка благопожеланий в китайском искусстве

Фото: Ринат Назметдинов

В центре «Эрмитаж-Казань» открылась выставка «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII — XX веков из собрания Государственного Эрмитажа». Почти 300 экспонатов, привезенных в столицу Татарстана, охватывают несколько веков древней цивилизации, которая за 5 тысяч лет не прерывалась ни разу. Летучие мыши и пионы, персики и жабы — все к счастью, как становится понятно из экспозиции. Зачем изображениям богов мазали рты медом, что символизируют китайская капуста и грибы линчжи и для чего нужны трехлапые жабы — в репортаже «Реального времени».

«Ни пуха, ни коронавируса»

Дни Государственного Эрмитажа в Казани проходят 16 и 17 июня. Это не только масштабная выставка, но и экскурсии с куратором, кинопоказы, образовательная программа для детей и даже заседание Геральдического совета при президенте Татарстана. Но если эти мероприятия закончатся в центре «Эрмитаж-Казань» уже сегодня, то сама выставка «Пять символов счастья» будет работать до 30 января 2022 года.

Генеральный консул КНР в Казани У Инцинь отметил на открытии, что очень рад присутствовать на такой интересной выставке:

— Мне было очень тепло находиться здесь, я словно в Китае побывал. Мы заметили, что все экспонаты здесь оригинальные, что особенно ценно: через них можно узнать о китайской цивилизации, не прерывавшейся пять тысячелетий. Отношения между государствами зависят на самом деле от близости народов, а такие мероприятия способствуют взаимопониманию. Благодарю министерство культуры Татарстана за энтузиазм в отношении налаживания культурного обмена между нашими регионами, Татарстаном и китайскими провинциями. Надеемся, что после снятия всех ограничений наши отношения возобновятся. Но для более глубокого понимания нашей культуры лучше посетить Китай, конечно. Мы тоже, как и Россия, великая и многонациональная держава, у нас живут и монголы, и уйгуры, и, конечно, татары. Хочу всем вам пожелать, как говорится, «ни пуха, ни коронавируса!»

Генеральный консул КНР в Казани У Инцинь отметил на открытии, что очень рад присутствовать на такой интересной выставке.

«Дух Эрмитажа живет в Казани»

Открыл 23-й проект Государственного Эрмитажа в Казани его директор Михаил Пиотровский. На этот раз видеоприветствием. Он, в частности, подчеркнул, что «искусство построено на том, чтобы создавать обереги и благопожелания»:

— Когда добрые слова пишутся на красивых вещах, это очень помогает в жизни. Все экспонаты — это не просто музейные предметы, а дух Эрмитажа в Казани, это бренд и тоже символ, который уже много лет живет в столице Татарстана.

Экспозиция расположилась во всех залах центра. Каждое из помещений отвечает за определенное пожелание. Пять — цифра условная, символов и пожеланий больше. Однако это сакральное для китайцев число. Есть несколько толкований «пяти видов счастий». Во время правления династии Хань, за два столетия до нашей эры, они выглядели так: 1 — долголетие, 2 — благосостояние или богатство, 3 — знатность, которая включает и успешную карьеру, 4 — покой, мир, согласие и семейное счастье и 5 — многочисленное мужское потомство.

— Мы собрали уникальную по составу предметов выставку, — рассказала куратор, научный сотрудник отдела Востока Государственного Эрмитажа Лидия Поточкина. — Символы, привлекающие счастье, были в Китае едины и для простолюдинов, и для императоров. Понятно, что изображались они на разных материалах и в разных техниках. Все это многообразие мы и привезли в Казань: настенные картинки и бронзовые вазы, фарфор и ткани, дерево, нефрит и слоновую кость.

Лидия Поточкина отметила, что многие экспонаты были специально отреставрированы для казанской выставки.

Няньхуа: подсластить и сжечь

Лидия Поточкина отметила, что многие экспонаты были специально отреставрированы для казанской выставки. Получается, что 60 предметов впервые покинули запасники Эрмитажа, «выйдя в свет» именно в Татарстане. Среди них, например, новогодние картинки няньхуа, которые музейщики часто называют «лубочными». Таковых было отреставрировано порядка 30 штук, а всего на выставку приехали 80 «лубков».

Интересно, что в самом Китае они почти не сохранились, а самая богатая коллекция в мире, состоящая из 5 тысяч картинок, находится именно в России. Она собрана профессором Василием Алексеевым в начале прошлого века и передана в Эрмитаж. Не сохранились на родине няньхуа по простой причине: они были очень дешевы и потому доступны каждому. Обыватели покупали их перед новым годом. Изображения богов, бессмертных, эпизодов истории и легенд древности несли определенные пожелания счастья. Няньхуа висели в доме весь год, а перед встречей нового их сжигали. Перед этим рты изображенных божеств смазывались медом: считалось, что они после сожжения являлись с докладом к верховному божеству о делах семьи. Если же уста их были в меду, то и говорить о своих владельцах они должны были только хорошее, а значит, счастье и милость обеспечены.

Приманка для жадины

Легенды и притчи о богах в Китае передавались поколениями. Например, об одном из бессмертных: один колодец пересох из-за того, что в нем поселилась жаба. Бессмертный знал, что это жадная жаба, поэтому решил выманить ее на денежку, которую привязал к веревке и бросил в колодец. Жаба, пытаясь достать денежку, тянулась за нею до самого верха, так и покинула колодец. В нем снова появилась вода, а жаба с денежкой стала символом достатка и благосостояния как источник, полный живительной влаги.

Можно даже новую примету нашего времени обозначить: сходите в «Эрмитаж» на счастье.

Самый простой способ пожелания счастья, добавивший к ряду китайских символов некоторые популярные мотивы, — это посредственное изображение предмета мечтаний. Например, пожелание рождения здоровых сыновей отражает фигурка или рисунок толстого улыбающегося мальчика. Поэтому толстых детишек мужского пола можно увидеть на самых разных предметах. На выставке, например, на няньхуа «Когда рыба превращается в дракона, она высоко поднимается вверх по реке». На картинке карп, преодолевающий речные пороги, сравнивается со студентом, стремящимся сдать экзамены для получения должности чиновника. Такой речной образ «социального лифта».

Нефритовая капуста и ворованные персики

Привлекает внимание и как-то настораживает огромное блюдо из фарфора с девятью красными летучими мышами. Это вовсе не намек на Ухань: нетопырь — самый известный и часто встречающийся символ счастья. Оригинально смотрится представленная в зале с символами богатства вазочка из нефрита. Она выполнена в виде вилка китайской капусты и призвана принести своему хозяину большой куш. Ее изображение трактуется как «пусть ваше богатство приумножится». Не потому ли и в России деньги окрестили «капустой»? К слову, о богатстве говорят и пионы.

Другая ваза, из фарфора в цветной глазури, имитирует гриб линчжи. Издавна этот древесный гриб входил в состав «пилюль бессмертия», его длительное применение обещало долголетие. Еще один символ долголетия — персик, его изображения часто встречаются на разных предметах. Легенда рассказывает об одной даосской бессмертной, в саду у которой росли персики. Дерево плодоносило раз в несколько столетий или больше, тогда на пир богиня собирала равных, других бессмертных. Конечно, и обычным людям хотелось отведать заветного плода. А как это сделать, если не прокравшись тайком и не украв? Сделала это и одна обезьяна, которая впоследствии превратилась в Сюнь Укуна, царя обезьян, известного позже по роману «Путешествие на Запад» У Чэнъэня. Этот хитроумный герой есть у многих народов: остроумный Полишинель у французов, мудрый, прикинувшийся простачком Петрушка или даже отчасти Бригелла из Дель-Арте.

«Я желаю каждому, чтобы эти пять символов счастья были маячками в нашей жизни, позволяли преодолевать трудности, успевать видеть и чувствовать счастье», — рассказала Ирада Аюпова.

Приметы нашего времени

Слоны же являются символом мира, спокойствия и процветания, достатка и богатства не только в отдельной семье, но и по всей стране. На экспозиции об этом рассказывает пара алтарных ваз в виде слонов. Они сделаны из бронзы с чеканкой, патиной и гравировкой при династии Цин в XVIII веке.

На самом деле всего не перечислишь — есть и мебель, и фронтальный коврик для праздничного стола, и напольный двухсторонний экран, инкрустированный стихами одного из императоров, и изящные стаканчики для полоскания кистей, вазы-фляги и свадебные наряды знати... Однако стоит остановиться на забавной трехлапой жабе из бронзы XVI-XVII веков. Эту фигурку из бронзы мастер во времена династии Мин сделал одновременно и курильницей, и копилкой. А недостаток конечностей у нее — для смеха. Во всяком случае как рассказывает поясняющая литература.

Можно даже новую примету нашего времени обозначить: сходите в «Эрмитаж» на счастье.

— Выставка не скажет вам, что же такое счастье. Но она научит, как пожелать счастья и как научиться его ощущать. Символы — один из важных критериев уровня развития цивилизации, особенно когда через них транслируются вечные ценности. Эта выставка дает возможность осознать и оценить свое прошлое, и главное — определить для себя будущую стратегию личностного роста. Я желаю каждому, чтобы эти пять символов счастья были маячками в нашей жизни, позволяли преодолевать трудности, успевать видеть и чувствовать счастье, — рассказала на выставке министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

1 / 44 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов