«Мы с ними спорили, но…»: Минкульт Татарстана требует от киностудии Юзеева и Галицкой вернуть субсидии

Фото: Роман Хасаев

Министерство культуры Татарстана инициировало судебную тяжбу с киностудией «Инновация» Салавата Юзеева и Марины Галицкой. Причем об иске почти в 1 млн рублей супруги узнали лишь от корреспондента «Реального времени». Минкульт потребовал вернуть выделенные студии кинорежиссера Юзеева и продюсера Галицкой республиканские субсидии на производство двух фильмов к 200-летию Марджани: «Курьер» и «История одной фотографии». Тем временем обе ленты были выпущены и даже отмечены наградами на кинофестивалях.

К юбилею великого просветителя

История взаимоотношений киностудии и татарстанского Минкульта по спорным картинам берет начало в июле 2019 года. Тогда фонд «Инновация» (юрлицо студии) и министерство заключили соглашения о предоставлении субсидий из бюджета республики на производство двух фильмов к 200-летию выдающегося татарского просветителя и богослова Шигабутдина Марджани.

Согласно первому договору, деньги выделялись в целях реализации проекта в сфере культуры на тему: «Об известных людях, чья жизнь и творчество связаны с Татарстаном». В основе фильма должны были быть истории «одного или нескольких наших земляков, внесших значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие России и прославивших Татарстан в науке, политике, экономике, искусстве, спорте, журналистике и других сферах общественной жизни».

В данном случае речь шла о проекте документального фильма «История одной фотографии». На его создание Минкульт выделил субсидию в размере 500 тысяч рублей.

По второму соглашению, фонд «Инновация» должен был произвести игровой короткометражный фильм с рабочим названием «Курьер». На эти цели министерство выделило еще одну субсидию в размере 400 тысяч рублей. Чистовой вариант фильма, согласно договору, должен был быть предоставлен 15 декабря 2019 года.

Фонд «Инновация» и министерство заключили соглашения о предоставлении субсидий из бюджета республики на производство двух фильмов к 200-летию выдающегося татарского просветителя и богослова Шигабутдина Марджани. Фото: Олег Тихонов

Без подтверждения «достижения фактических показателей»

Однако суд установил, что ответчик в установленные соглашениями сроки и по настоящее время не представил истцу «документы, подтверждающие достижение фактических показателей реализации проектов». Как бы странно это ни звучало с учетом того, что фильмы все же вышли, были представлены широкой аудитории и даже получили призы на кинофестивалях.

Согласно материалам дела, в марте 2021 года истец направлял ответчику досудебные претензии о возврате средств. Однако договориться не удалось и тогда неисполнение требований стало поводом для обращения Минкульта в суд.

Дело рассмотрели всего за месяц и один день, причем представители фонда «Инновация», как говорится в судебных материалах, на заседаниях не присутствовали, хотя были извещены (сами ответчики это опровергают).

Рассмотрев все материалы, судья принял решение взыскать с фонда «Инновация» в пользу Министерства культуры Татарстана субсидии общей суммой в 900 тысяч рублей. На ответчика были возложены и судебные издержки.

Об иске почти в 1 млн рублей Юзеев и Галицкая узнали лишь от корреспондента «Реального времени». Фото: vk.com/kazanfilmfest

Фильм «История одной фотографии» выходил в прокат



Согласно данным из открытых источников, фонд «Инновация» зарегистрирован 26 мая 2006 года, занимается деятельностью в области художественного творчества, а также имеет 14 дополнительных видов деятельности, в том числе производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, а также деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

Генеральный директор фонда — продюсер Марина Галицкая. Она же, наряду с известным татарстанским режиссером и драматургом Салаватом Юзеевым, указана соучредителем студии. Работы творческого тандема и семейной пары Юзеева и Галицкой хорошо известны в Татарстане и за его пределами. Студия «Инновация» выпустила такие картины, как «Не уйдем», «Татары в Германии» и «Плетцензее — театр смерти».

Фильм «История одной фотографии», ставший предметом судебного спора, также был выпущен студией «Инновация» и принимал участие в ряде кинофестивалей. Документальный фильм был посвящен просветителю Шигабутдину Марджани, который решился на довольно смелый по тем временам шаг для татарской общественности — сфотографировался, хотя тогда это резко осуждалось мусульманами. В рамках XVI Казанского международного фестиваля мусульманского кино лента была отмечена призом мэра города Казани.

В рамках XVI Казанского международного фестиваля мусульманского кино фильм «История одной фотографии» был отмечена призом мэра города Казани. Фото: vk.com/kazanfilmfest

«Никто нас не приглашал в суд»

Кинорежиссер Салават Юзеев и Марина Галицкая лишь от «Реального времени» узнали об иске против их студии. «Это новость. Фильм про Марджани прокатился по многим фестивалям. Фильм «Курьер» тоже сделан и показан» — удивился Юзеев.

Как гендиректор «Инновации» Галицкая рассказала, что никаких оповещений о судебном процессе не получала, хотя переписка с Минкультом действительно была.

— Никто нас не приглашал в суд, мы просто вообще не видели этих документов. Из-за отсутствия финансовых средств, начиная с локдауна, мы не работали. Министерство культуры писало нам письма. Не претензии, а просто письма. Мы им отвечали, — рассказала она.

По мнению Марины Галицкой, спор с министерством возник больше из-за технических вопросов, которые стало сложно уладить из-за начавшейся пандемии коронавируса.

— Мы с ними спорили, у нас была своя точка зрения, но мы не ожидали, что они на нас в суд подадут. Претензии у них были в том, что мы не вовремя представили им какие-то отчеты. Уже ковид начинался, закрылись какие-то инстанции. Мы же в Москве оформляем «прокатки», в архивы сдаем, там очереди всегда бывают по несколько месяцев — это технические вещи. «ТатарКино» у нас попросило фильм на фестиваль — мы им его отдали на фестиваль. Потом второй фильм отдали на фестиваль — его тоже видели люди. Министерство закрылось, когда объявили ковид. У них сейчас нет специалиста, с которым это можно было бы обсудить, не у кого спрашивать. В Министерстве культуры нет ни отделов, ни специалистов, которые занимаются кино. Коммуникации никакой, — заметила продюсер.

Работа над фильмами, по ее словам, была завершена давно, все подтверждающие документы есть, но из-за отсутствия контактов со стороны министерства ситуация дошла до суда:



— Фильмы завершены в 2020 году, прокатные удостоверения оформлены в 2021 году, до судебного заседания и решений суда и предоставлялись в «ТатарКино» вместе с фильмами и материалами для фестиваля. Монтажные листы сданы в Минкульт РФ и архивы в порядке оформления прокатного удостоверения. В Министерстве культуры Татарстана, подавая в суд, никто не интересовался наличием фильмов и документов. На прием к министру меня не записали безо всяких объяснений в январе 2020 года, когда вопросы о сроках можно было урегулировать.

Галицкая рассказала, что все спорные вопросы планировалось урегулировать дополнительным соглашением к договору, однако подписать его стороны не смогли:

— Мы сначала делали допсоглашение, они его не подписали, потом те, с кем мы делали допсоглашение, уволились из Минкульта, вопрос повис в воздухе. Это какие-то бюрократические вопросы. Когда подписывался самый первый договор между нами, мы сразу обсудили, что будем делать дополнительное соглашение, они не возражали. Потом случился локдаун, и все коммуникации были оборваны».

Создатели киностудии сообщили, что в настоящий момент планируют ознакомиться с судебными материалами и принять решение о дальнейших действиях с юристами. «Реальное время» направило запрос в Министерство культуры Татарстана с просьбой прокомментировать позицию по спору.

— Документы о судебном заседании были направлены в установленном порядке. Получателем субсидии были допущены нарушения в части финансовой отчетности, о чем сообщалось представителям фонда при их взаимодействии с сотрудниками министерства, — ответили в Минкульте республики нашему изданию.