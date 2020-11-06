В Казани распахнулись «Красные ворота»: как современные художники плывут «Против течения»

Две недели ноября в Национальной галерее «Хазинэ» будет работать выставка современного изобразительного искусства

Фото: Ринат Назметдинов

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась VI межрегиональная академическая выставка-конкурс «Красные ворота/Против течения-2020». Проект уже проехал по Поволжью — выставки прошли в Саратове, Тольятти и Саранске, но, по утверждению арт-критика и куратора Арсения Штейнера, именно казанская экспозиция — самая светлая и представительная. На казанском этапе к проекту присоединились 30 татарстанских художников, четверо из которых на торжественном открытии получили премию имени Николая Фешина.

Изорефлексия на пандемию

Большую часть второго этажа галереи «Хазинэ» до 17 ноября заняли работы современных российских художников. В Казани представлено более 160 картин. Сам руководитель проекта — вице-президент Российской академии художеств Константин Худяков приехать на открытие не смог — коронавирус. Однако он прислал видеообращение к казанским коллегам и ценителям современной живописи:

— В этом году, несмотря на сложности пандемии, участников значительно больше, чем в прошлом проекте 2018 года. Более того, еще одна тенденция: из регионов страны заявок пришло больше, чем из Москвы и Санкт-Петербурга. Альбом выставки мы выпустим к концу этого года, он поступит в музеи, библиотеки, выставочные залы. Хочу отметить, что проект «Красные ворота» хорош тем, что в нем может принять участие любой художник, вне зависимости от того, состоит он в каком-либо творческом союзе, имеет ли звание. Только мастерство имеет значение, как и то, как художник может отрефлексировать на вызовы нашего времени.

«Я такой, я так вижу!»

Выставочный проект проходит один раз в 2 года. Каждый раз художникам предлагается высказаться на одну из тем. В этом году таковых было 10: «Механизмы и приборы», «Оружие», «Игрушки и куклы», «Колесо», «Средства перемещения», «Дом», «Город», «Интерьер», «Отражения», «Крылья». В этом году в конкурсе приняли участие представители из 20 регионов России.

Директор Государственного музея изобразительных искусств Татарстана Розалия Нургалеева отметила на открытии, что проект включает в себя не только выставочную часть. Художников отмечают и премиями — имени Дробицкого, Репина, Петрова-Водкина. Так, в Казани четверым участникам проекта была вручена Премия в сфере изобразительного искусства имени Николая Фешина. Лауреатами этого года стали профессор набережночелнинского филиала КФУ, заслуженный художник России Владимир Акимов, художник-график и педагог казанского художественного училища Вера Карасева, засуженный художник России Григорий Эйдинов и член Союза художников России и РТ Рустам Хузин.

— Проект заставляет думать. Причем, не только молодых художников, но и их старших коллег. Дается 10 тем, но как к ним подойти, с какой философией? Например, как выразить темы «Интерьер», «Природа»? Вот главное в проекте. Еще одна особенность проекта — любой художник может сравнить свой взгляд на, казалось бы, один и тот же предмет с видением другого участника. Как я говорю, — в каждой работе, представленной здесь, есть своя «уверенная наглость». То есть каждый автор говорит своей работой: «Вот я такой, я так вижу!» Это большой плюс, — считает участник проекта, председатель регионального отделения Творческого союза художников России по Татарстану Ильгизар Самакаев.

«Задачи демонстрировать шедевры нет»

Рассказывать о картинах и объяснять, что именно хотел сказать художник — дело неблагодарное. Выставка современного изобразительного искусства — как раз то явление, которое хоть один раз, да нужно увидеть самому, чтобы составить свое суждение о положении дел с этим видом искусства в России. Работы очень разные, смыслы — тоже. Насколько они оптимистичные и должно ли искусство приносить радость — это тема отдельного разговора. Однако некоторые мысли художников лежат на поверхности. Например, Зураб Церетели представил на выставку «Мечту детства» — на картине изображены два ярких как бы оплавленных кадиллака. Привлекает внимание и «Русская валькирия» Галины Ерещук — дама в теле, облаченном в черное белье, возлежит на ложе с воткнутым в него сияющим клинком на первом плане. Собаки с перевернутыми лапами, побитый шут-гусляр, курящие обнаженные женщины у открытого окна, мобильные телефоны, красные пули в пулеметной ленте… Все, чего душа желает и даже не желает, а боится или отвергает, здесь в изобилии.

— По сравнению с предыдущими годами, а я видел выставки в 2014, 2016 и 2018 годах, разница колоссальная. Проект не только увеличивается, как и его каталог, выставка становится разнообразнее и богаче. Отмечу, что ни у какой коллективной выставки нет задачи демонстрировать исключительно шедевры. Мне, как члену кураторской группы, кажется, что «Красные ворота» — это большой успех и особенно прекрасной экспозиция получилась в Казани, — уверен Арсений Штейнер.

Как «схлопывается» высшее образование для художников

До открытия выставки в галерее «Хазине» состоялся круглый стол. Учредители и организаторы проекта, кураторы, искусствоведы, участники выставочного проекта и журналисты рассуждали на тему: «Современное профессиональное искусство в России, и вопросы взаимодействия с новейшими художественными практиками». Однако высказавшись о проекте 2020 года обсуждение неожиданно свернуло в новое русло. Владимир Акимов, художник и педагог из Набережных Челнов, задал участникам вопрос — почему на периферии «схлопывается» высшее художественное образование? Как пример он привел закрытие отделения дизайна в своем городе, та же картина, по его наблюдениям, в Елабуге и в Нижнекамске. Художник отметил, что в городе не осталось ни одного бюджетного места для юных художников автограда, им теперь доступно (и доступно ли при плате в 220 тысяч рублей) только платное образование.

Масла в огонь подлил корреспондент «Реального времени». Пользуясь присутствием московского критика, педагогов татарстанских художественных учреждений и профессиональных художников автор издания спросил: «Навсегда ли ушло из Казани высшее образование для художников после закрытия филиала Суриковской академии?» Оказалось, что это болевая точка и для художников, и для искусствоведов.

— Давайте будем говорить от обратного? Кому нужно в Татарстане такое количество художников с высшим образованием? Куда они пойдут работать? Да и разница между художниками, окончившими Суриковскую академию в Москве и ее филиал в Казани, огромная, пусть они и имеют равнозначные дипломы, — заявил участник проекта Александр Абрамов.

В жарком споре точку поставила Розалия Нургалеева:

— Никто не сомневается в необходимости своего художественного вуза в Татарстане. Но это должен быть не филиал, а свой национальный институт. Нужно приглашать лучших педагогов — на полгода, на год, как это делают наши китайские коллеги. На этом нельзя экономить. Сейчас акцент делается на интеллектуальный потенциал, а он и раскрывается именно в таких вузах.

Нужен ли художникам госзаказ

Участники круглого стола сошлись во мнении, что вуз необходим, однако и художники должны, как выразился Арсений Штейнер, быть «социально адаптированы». Сейчас те, кто хочет остаться и реализовать себя в этой профессии, вынуждены «добирать» знания в современных школах, которые как раз и обучают умению «правильно себя продать». Кроме того, было отмечено, что на самом деле, проблема не только в недостатке специализированных вузов, но и в отсутствии прямой горизонтальной связки, например, «музей — студент», «выпускник — будущий работодатель», «ученик — наставник», «художник — госзаказ». К слову, с вопросом о последней «связке» и о госзаказах художники обратились к подошедшему к концу обсуждения заместителю министра культуры Татарстана Дамиру Натфуллину. Тот, в свою очередь, парировал — именно чтобы возродить или просто понять нужность института госзаказа и был проведен конкурс для художников, посвященный 100-летию образования ТАССР. «Многие ли из вас участвовали в нем?». Оказалось, что знали все, а участвовали единицы.

Не доспорив, все участники круглого стола, проекта «Красные ворота», да и просто пришедшие на церемонию открытия выставки гости переместились в один из залов, где казанский этап наконец стартовал. Лауреаты получили Премии, участники — дипломы, а все собравшиеся — массу впечатлений и пищу для размышлений.

Выставка продлится до 17 ноября.

1 / 46 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов