Станет ли Чистополь Нью-Васюками после пленэра известных художников Татарстана и России?

В Казань приехала выставка «Старинный Чистополь. Возрождение»

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани в Музее А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина открылась выставка «Старинный Чистополь. Возрождение». Экспозиция — результат работы 40 художников России и Татарстана, которые задались целью поднять провинциальный город до туристической Мекки всероссийского масштаба. Насколько это возможно, станет известно после ряда выставок в республике, Санкт-Петербурге и Москве.

Ударить пленэром по запустению старинного города

На выставке «Старинный Чистополь. Возрождение» представлено более 60 работ, созданных живописцами за 14 дней. Проект стал возможен благодаря выигранному гранту президента России и поддержке министерства культуры Татарстана. На самом деле цель, поставленная художниками, вполне достижима. Предпосылки возрождения города появились еще два года назад, когда Чистополь получил поддержку Министерства культуры России. Городу будут выделены средства по программе восстановления малых исторических городов, которая будет реализовываться до 2025 года.

Лето — благодатная пора для пленэров. Как отметил на открытии выставки председатель правления Союза художников Татарстана Альберт Шиабиев, живописцы работают сейчас в Заинске, на днях пленэр завершился в Аксубаево.

Чистопольский же проект начался 3 мая и продолжался две недели. За это время более 20 российских художников и столько же республиканских писали старые, дореволюционные здания, знаковые места и живописные уголки города и Чистопольского района. Все они взялись за кисть, чтобы ударить пленэром по запустению старинного города и «рассказать о нем всей России. Сделать так, чтобы к пристани Чистополя приходили теплоходы, в выставочных залах были туристы, а в музеях — толпы гостей».

Почему бы и нет, ведь в отличие от идеи Остапа Бендера эта цель подкреплена как государственными финансами, так и вдохновленными людьми творчества.

Как отметил Альберт Шиабиев, живописцы работают сейчас в Заинске, на днях пленэр завершился в Аксубаево

На что художники положили глаз

Итогом работы стала выставка, которая прошла 17 мая на двух музейных площадках Чистополя и в культурном центре «Чистай». Теперь экспозиция добралась до Казани.

Как рассказала директор Музея А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина Марианна Гаврилова, вернисаж не был запланирован:

— Буквально до последних дней мы не знали, пройдет ли выставка в наших стенах. Но поскольку Союз художников Татарстана является нашим давним и добрым партнером, мы не смогли остаться в стороне. Мы скорректировали свои планы, и теперь целый месяц гости и жители Казани могут приходить к нам, чтобы посмотреть на прекрасный город Чистополь.

На выставке представлено около 60 работ. В основном это пейзажи, тихие улочки, Кама с деревянными лодками у берегов. Есть и фантазийные пейзажи — художники попытались оживить прошлое, как это сделал, например, Камиль Ибрагимов в картине «На пристань приехала баржа». На самом деле не река или порт изображены на полотне, а выезжающий из ворот на щеголеватой бричке состоятельный купец, на которого глазеют дети в народных костюмах начала прошлого века.

Марианна Гаврилова: «Целый месяц гости и жители Казани могут приходить к нам, чтобы посмотреть на прекрасный город Чистополь»

Старые дома выглядывают «одним окошком» с полотна Ирины Чипенко «Дом Поляковых и Логутовых», деревянные постройки, когда-то уютные, но сегодня завалившиеся, увидела Валентина Мухачева в пейзаже «У гимназии». Глаз художника смог выхватить и передать всю красоту и атмосферу домашнего уюта старого купеческого городка, которого, возможно, скоро и не будет — или истлеет тихо, или за реставрацию и массовую застройку возьмутся так, что не узнаешь. Словом, успели, как в известном советском фильме, «увековечить Домниковку». Возможно, со временем эти пейзажи будут также ценны, как и виды Свияжска, который остался пронзительно памятным и дорогим сердцу на картинах Геннадия Архиреева, Евгения Голубцова, в фотоработах Евгения Канаева.

«Чистопольский воздух располагает к работе»

Не только очарование, но и проблемы города нашли свое место на картинах участников пленэра. Например, Иветта Лохматова на картине «Летний день в Чистополе» отобразила ту беду, которая так печалит и многих казанцев, — обрезанные по самый ствол ветви старых деревьев…

Но разве можно представить Чистополь без Бориса Пастернака? Писатель, прожив в городе два военных года, писал: «Чистопольский воздух располагает к работе», «Я в долгу у Чистополя». Именно его портрет написал Зуфар Гимаев:

— Я пришел на открытие выставки, чтобы сказать — она могла бы украсить собой любой европейский город, а работы, представленные на экспозиции, я считаю, достойны Третьяковки. Жаль, что в пленэре приняло участие не так много иногородних художников — им есть чему поучиться у наших татарстанских мастеров.

Зуфар Гимаев: «Жаль, что в пленэре приняло участие не так много иногородних художников — им есть чему поучиться у наших татарстанских мастеров»



Отзывчивые чистопольцы и открытие себя

Впервые познакомилась с Чистополем Лана Мусина-Медвецкая. Ее пейзаж «Дворик» удивляет буйством красок и философским смыслом — над обветшалыми постройками старого двора возвышается златоглавая церковь, как символ жизни и надежды на светлое будущее или вечную жизнь.

— У меня был большой пленэрный перерыв, два года я работала только в мастерской и больше внимания стала уделять жанровым работам. Чистопольский пленэр открыл меня для себя самой заново. Работа эмоциональная, быстрая, когда пишешь не головой, а сердцем, дает больше свободы, соответственно, и картины получаются другие, живые. Кроме того, лично познакомилась с художниками, творчество которых знала. Я обязательно приеду в Чистополь, и не раз, — рассказала художница.

Она также отметила и непосредственный интерес жителей к работающим на улицах художникам. Видно, как они любят город и гордятся им. По словам Ланы Мусиной-Медвецкой, чистопольцы с удовольствием рассказывали историю разных мест, сами вызывались отвести живописцев в красочные уголки города, подсказывали сюжеты. Ее слова подтвердил и Альберт Шиабиев: «Для жителей города пленэр стал большим культурным событием».

Лана Мусина-Медвецкая: «Чистопольский пленэр открыл меня для себя самой заново. Работа эмоциональная, быстрая, когда пишешь не головой, а сердцем, дает больше свободы, соответственно, и картины получаются другие, живые»

Все картины — в дар городу

В Казани выставка пробудет ровно месяц, после чего отправится в путешествие по Татарстану. Далее экспозиция поедет продвигать интерес к городу в Москву и Санкт-Петербург. Когда кочевая жизнь проекта завершится, все картины будут безвозмездно переданы Чистопольскому музею заповеднику, городу Чистополю и Чистопольскому мухтасибату — партнерам проекта.

Как обещают организаторы проекта, он будет масштабироваться. После завершения реконструкции зданий в Чистополе, планируется создать экспозицию «До и после», которая объединит художественные произведения до «большого ремонта», написанные в этом году, и после реконструкции, к 2025 году.

1 / 38 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов