«Мин батыр, булган, уңган»: в детсады Татарстана отправят 4000 татарских кукол

Мальчик Гумер и девочка Гульбика одеты в национальные костюмы, разговаривают и поют татарские песни

Как стало известно «Реальному времени», республиканский Минкульт заказал для детсадов Татарстана 4 тысячи кукол, говорящих на татарском языке. Пластиковые мальчик и девочка Гумер и Гульбика в национальных костюмах будут уметь здороваться, прощаться, читать стишки и произносить по полутора десятка фраз на языке Тукая. Оправившийся от скандалов Республиканский центр развития традиционной культуры снабдит развивающими игрушками почти 2 тысячи дошкольных учреждений. На эти цели из бюджета Татарстана выделено почти 7 млн рублей, тендер достался кировской фабрике игрушек «Весна». О роли говорящих кукол в сохранении и развитии культурных традиций титульной нации республики — в нашем материале.



«Глаза у меня карие, лицо румяное»



Говорящие на татарском языке куклы для индустрии — не новинка. Еще летом «Реальное время» писало, что Ивановская фабрика игрушек стала выпускать аналогичные изделия: одетые в татарские костюмы Айнур и Айгуль произносили несколько фраз на национальном языке одного из самых многочисленных народов России. Однако ивановцы не стали бороться за право поставлять свою продукцию в Татарстан. На объявленный под конец года тендер заявился лишь один участник — кировская фабрика игрушек «Весна». С нею, как выяснило «Реальное время», и заключили контракт.



К 16 апреля «Весна» должна поставить Республиканскому центру развития традиционной культуры (структурному подразделению Минкульта РТ, — прим. ред.) 3 984 говорящие пластиковые куклы в национальных сельских татарских костюмах — 1 992 «мальчика» и столько же «девочек».

Игрушки уже распределены по детским садам республики. В зависимости от количества дошкольных учреждений и численности их воспитанников районные управления образования получат от 94 (Нижнекамский район) до 13 (Камско-Устьинский район) пар говорящих кукол. В Набережные Челны уедет 123 пары, а в Казань — 320 пар.



Как следует из техзадания, говорящие куклы должны быть кареглазыми, с каштановыми волосами, ростом 40—43 см, со встроенными звуковыми модулями и иметь обширный (для кукол) словарный запас. Девочка должна уметь здороваться, прощаться, произносить полтора десятка регламентированных техзаданием коротких предложений (в том числе вопросительные предложения и пословицы с поговорками) и читать четыре небольших стихотворения. Мальчик, как и положено мужчине, менее разговорчив — ему задали «выучить» всего три стишка и чуть меньше фраз.

Кукла-девочка по имени Гульбика в числе прочего должна уметь описать свои достоинства: «Минем күзләрем көрән, битләрем алсу, кулларым чиста». А мальчик, которого зовут Гумер, — подчеркнуть личные деловые качества: «Мин батыр, булган, уңган. Барысын да булдырам. Әтиемә булышам».

Говорящие куклы должны быть кареглазыми, с каштановыми волосами, ростом 40—43 см, со встроенными звуковыми модулями и иметь обширный (для кукол) словарный запас

К одежде кукол также выставлены жесткие требования — определены длина штанов, жилета и платья, их материал (хлопок и костюмная ткань), высота сапожек и размеры головного убора (на голове у девочки должен быть белый по-татарски завязанный платок). Даже рисунок и цвета вышивки на алъяпкыч (переднике) девочки регламентированы и узнаваемы.

Согласно техзаданию, куклы, заказанные для татарстанских детсадов, должны говорить детскими голосами — мальчиков и девочек 7—8 лет. С учетом того, что игрушки должны выполнять серьезную образовательно-воспитательную функцию, логично было предположить, что их речь должна звучать не только по-детски звонко, но и правильно.

Вопрос о том, каким образом кукол учили правильно говорить по-татарски, «Реальное время» задало начальнику отдела развития продаж кировского ОАО «Весна» Алексею Доротюку, однако секреты фирмы он раскрывать не стал:

— У нас разработан звук, и мы уже записали все аудио на татарском языке.

Стоимость одной говорящей куклы — 1 733,18 рубля, стоимость всего контракта — 6,9 млн рублей. Источник финансирования закупки — бюджет Республики Татарстан.

«Чтобы запомнили»

— Это новый совместный экспериментальный проект министерства культуры и министерства образования республики, — пояснила «Реальному времени» директор ГБУ «Республиканский центр развития традиционной культуры» Алсу Мифтахова. — Эти куклы будут переданы в дошкольные образовательные учреждения республики в рамках исполнения поручения президента Татарстана по сохранению языков, культур, традиций представителей народов нашей республики.

Мифтахова также сообщила, что эксперимент планируется продолжить:



— Мы исходим из того, что у ребенка отложится в памяти то, что он прежде всего увидит. Увидит зарубежных кукол — один образ подсознательно на всю жизнь отложится, увидит кукол в национальных костюмах — запомнит их. Эти куклы ведь не только разговаривают на татарском — у них традиционная одежда, где все продумано до мелочей, вплоть до вышивки на переднике у куклы-девочки. Но четыре тысячи кукол — это, конечно, мало, это не решит проблему. Тут ведь еще важен пример — это значит, что российская фабрика спокойно может производить этих кукол, и мы можем рекомендовать родителям их продукцию покупать.

Куклы как инструмент пропаганды и поддержки

— Этот проект вырос из предложения, с которым к президенту Татарстана обратилась молодая предпринимательница, — сообщила «Реальному времени» министр культуры республики Ирада Аюпова. — Идея первоначально заключалась в том, что нам нужны куклы, которые будут демонстрировать национальную одежду и говорить и петь песни на национальном языке. Автор и ГБУ «Республиканский центр развития традиционной культуры» защитили этот проект, и теперь он реализуется.

По мнению министра, пропагандировать с помощью игрушек национальные традиции (а заодно — и критерии красоты) сегодня очень важно:

— У нас сейчас какими игрушками дети играют? Американскими, китайскими, идеал красоты — Барби… Надо этому что-то свое противопоставить. К тому же мы не можем сами все делать, но наши учреждения — министерства культуры — должны быть проводниками креативных идей любого гражданина на территории нашей республики и оказывать поддержку социальному предпринимательству, бизнесу, осуществляющему проекты в сфере культуры. И вот эта идея — говорящие куклы — безусловно, заслуживала внимания и продвижения!

Дорогие мальчики и девочки



Для кировского ОАО «Весна» этот 7-миллионный госконтракт — первый. А вот для ГБУ «Республиканский центр развития традиционной культуры» это — вторая попытка закупить «татароязычных» кукол: первоначально тендер на их поставку стоимостью 6,49 млн рублей был объявлен в апреле 2019 года, и ОАО «Весна» в нем участвовало, но не выиграло. А контракт, заключенный с победителем электронного аукциона — с московским ООО «Агрегатор», был вскоре расторгнут по соглашению сторон.

ОАО «Весна», в отличие от «Агрегатора», являющегося крупной, но чисто торговой компанией, специализируется на производстве игрушек. В каталоге, представленном на сайте компании, более 30 кукол в этнических костюмах — от русских и казахских до баварских и норвежских. А есть еще куклы в профессиональной одежде, в новогодних и просто в красивых нарядах.

В каталоге, представленном на сайте ОАО «Весна», более 30 кукол в этнических костюмах — от русских и казахских до баварских и норвежских. Фото nnintour.ru

И судя по каталогу, из этнических кукол еще не попавшие в каталог татарские — по цене свыше 1 700 рублей за экземпляр — стали самыми дорогими. Самым недорогим оказался «мальчик в баварском костюме» — всего 805 рублей. Зато его подруга на сайте держит первенство — блондинка в пышной юбке, алом корсаже и кружевном переднике стоит 1 421 рубль.

Как свидетельствует «Спарк-Интерфакс», ОАО «Весна» имеет в штате почти 400 работников, и 2018 год завершило с выручкой от продажи в 596,11 млн рублей и чистой прибылью в 77,4 млн. Кроме кукол оно занимается пошивом одежды, торговлей, перевозками… В 2016 году предприятие на 20 процентов принадлежало гендиректору компании Ольге Доротюк, информация о более поздних изменениях на сервисе отсутствует.

Текст для озвучивания куклы-девочки Текст для озвучивания куклы-мальчика 1 Сәлам! Минем исемем Гөлбикә. Ә синең исемең ничек? Минем исемем Гомәр. Ә синең исемең ничек? 2 Минем күзләрем көрән, битләрем алсу, кулларым чиста. Мин батыр, булган, уңган. Барысын да булдырам. Әтиемә булышам. Ә син нинди? 3 Әйдә бармак уены уйныйбыз: Бу бармак безнең бабай, Бу бармак безнең әби, Әби, бабай нишли? Күзлек кия, гәҗит укый. Бу бармак безнең әти. Әти эшкә йөри. Бу бармак безнең әни. Әни чәчен тарый, матурлый. Бабай, әби, әти, әни — өй төзи. Өй эчендә кечкенә бәби яши. Егет кешегә җитмеш төрле һөнәр дә аз. Ә синең нинди һөнәрләрең бар? 4 Мин матур күлмәк кидем. Ә син нәрсә кидең? Синең һөнәрләрең күп икән! Яхшы дус зирәк була. 5 Минем күлмәгем бала итәкле. Алъяпкычым чигүле. Җырлый да бии беләм, гармунда да сыздырам, курайда да булдырам, сыбызгы да сызгыртам, кыңгырау да чыңлатам.

Син тыңлап, танып кара?

Кайсы гармун, кайсы курай моңы була? 6 Аягымда читекләр, тыпыр-тыпыр бииләр. «Өммегөлсем» җыры (кыз җырлый) Бас, әйдә, Өммегөлсем, Идәннәре бөгелсен. Басуыңда зур бәхетнең Чаткылары күренсен! Гармун тавышы («Туган тел» җырының кушымтасы) 7 Минем дустым бар. Аның исеме Гомәр. Ә синең дустың кем? Курай тавышы («Әллүки» җырының кушымтасы) 8 Егылсаң, торып була, Торсаң, йөгереп була, Йөгерсәң, җитеп була - Дусларың гына булсын! Сөйләшеп, уйнап була, Күп нәрсә белеп була, Шаярып-көлеп була - Дусларың гына булсын! (шигырь) Минем дустым бар. Аның исеме Гөлбикә. Ә синең дустың кем? 9 Башымдагы яулыгым ап-ак, ул пакъ. Аш-су, табынга хөрмәт. Дустым, шат күңелле бул, инсафлы бул! Инсафлының теле саф! Әйткән сүзләреңнән башкалар елмайсын. 10 Чәк-чәк чәй өчен, Кыстыбый аш өчен, Гөбәдия кунак өчен, Ә бәлеш гаилә өчен. Ә син нинди ризыкларны беләсең? Уяндыңмы, елмай — Көнне башла шулай. Елмай үз-үзеңә, Әйтәсе сүзеңә, Тәрәзәдән кергән, Өйне нурга төргән, Һәрчак изге көнгә, Сәлам биргән гөлгә. Елмай, елмай, елмай, Елмай, елмай, елмай. 11 Әдәп төбе — матур гадәт Зыялы булу — теләк! Мин синең белән танышуыма шат! Безнең милли бәйрәмнәр күп. Мин дә бәйрәмгә чыгам, Түбәтәй, камзул киеп. 12 Бәхетле бул! Сау бул! «Бәйрәм бүген» җыры (малай җырлый) 13 Синең белән бик күңелле! Зиһенле бул, гадел бул! Сау бул, дустым, сау бул!