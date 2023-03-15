В Татарстане разработают дорожную карту по реализации «Пушкинской карты» в муниципальных кинотеатрах

Фото: «Татаркино»

Для татарстанских кинотеатров, открытых в том числе в рамках Фонда кино, разработают дорожную карту реализации «Пушкинской карты». Такую задачу поставила на республиканском совещании в Казани первый замминистра культуры Татарстана Юлия Адгамова.

По ее мнению, это поможет повысить эффективность реализации федеральной программы культурного просвещения молодежи. Она считает, что кино — это самое доступное из искусств, с которого можно начинать в том числе патриотическое воспитание подрастающего поколения. А программа «Пушкинская карта», действующая в том числе в категории «Кино» для молодежи от 14 до 22 лет на сеансы российского производства, служит хорошим подспорьем.

— Мы должны четко понимать, как двигаться в этом направлении дальше. Необходимо прописать фильмы, сроки показов и целевую аудиторию, которой будет интересен предлагаемый контент, чтобы демонстрировать кино не при пустых залах. Давайте внедрять различные фишки в наши киноучреждения, — сказала замминистра на встрече с представителями муниципальных кинотеатров.

Фото: «Татаркино»

По данным Министерства культуры, республика отстает от ряда регионов России в рамках реализации программы «Пушкинской карты» в категории «Кино». При этом есть и районы-лидеры республики, например, Чистополь и Нурлат.

Во время совещания были озвучены новые проекты, которые могут подстегнуть интерес к показам в муниципальных кинотеатрах. Например, директор Камаловского театра Ильфир Якупов выделил формат «Кино+театр».

Он заключается в демонстрации на киноэкранах как премьерных спектаклей, которые в настоящее время идут в репертуаре театра Камала, так и архивных постановок, которые уже сняты с репертуара. Учитывая, что спектакли идут на татарском языке, титры на русском языке будут вшиты в образцы, которые планируется демонстрировать на больших экранах кинотеатров.

Фото: «Татаркино»

Напомним, Татарстан занял второе место в топ-3 регионов по количеству покупок по «Пушкинским картам». Лидер рейтинга — Башкортостан, а на третьем месте Челябинская область.



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Айрат Назипов