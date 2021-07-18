«Летние вечера в Елабуге»: музыкальные подарки на фестивале Бориса Березовского

Сегодня концертом «Времена года» завершается III Международный музыкальный фестиваль

Фото: Максим Платонов

В Татарстане завершается III Международный музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». За четыре концертных дня (с 15 по 18 июля) на Шишкинских прудах выступили 200 музыкантов из России, Бельгии, Голландии, Франции и Израиля. Зачем пианисту с мировым именем необходимо такое выступление в провинции, планирует ли знаменитый артист уйти из профессии и какова истинная национальность Моцарта — в материале «Реального времени».

Чистая музыка — на чистом поле

В прошлом году фестиваль был отменен, да и в этом году зрителей было несколько меньше. Однако преданные поклонники классической музыки спешили в Елабугу со всей России. Бывалые завсегдатаи концертов open-air спешили на стадион на Шишкинских прудах, посреди которого была установлена сцена с суперсовременным оборудованием от японского партнера фестиваля Yamaha Music, с пледами и туристическими сидушками, пиццей и сладостями, чтобы с комфортом провести несколько часов на свежем воздухе, наслаждаясь классикой и джазом.

Отрадно отметить, что организаторы фестиваля, а это и Елабужский район и Елабужский музей-заповедник, позаботились о чистоте и порядке в местах проведения концерта, театральных лабораторий и в самом старом купеческом городе. От пытливого взгляда журналиста не скрылись незримые для остального зрителя сотрудники с рациями — где что подобрать, навести марафет.

До последнего дня фестиваля точное число зрителей и гостей города не объявят, но то, что их количество будет исчисляться тысячами, — это однозначно. Город живет полной жизнью в эти летние дни — снять номер в отеле невозможно, а найти местечко в кафе или пиццерии — проблематично. Однако на самом стадионе торговля сладостями парка аттракционов идет бойко, хотя зрители, конечно, идут на Шишкинские пруды совсем не за этим. Но минимальный комфорт организаторами обеспечен, а об остальном меломаны, идущие на концерт целыми семьями и большими компаниями, позаботились сами.

«Неожиданно соскучился по Елабуге»

Каждый вечер фестиваля имеет свою программу, соответствующую названию. Уже прошли концерты «Скрябин, Гершвин и Елабуга», «Карнавал на Шишкинских прудах» и «Маленькие и большие шедевры». Тем, кто отправится в Елабугу на закрытие фестиваля, предстоит услышать «Времена года» — в заключение «Летних вечеров» прозвучат одноименные произведения Чайковского, Вивальди, Пьяццоллы, а также другие сочинения известных композиторов.



Неизменно каждый концерт прерывается джазовым антрактом. Здесь «слово берет» пианист и композитор, джазовый импровизатор, хорошо известный казанцам Олег Аккуратов и трио Horizons. Оркестровые аранжировки всех произведений принадлежат соавтору фестиваля Игорю Лерману. Именно его оркестр практически не сходит со сцены весь фестиваль, на котором в этом году выступили пианист Юрий Мартынов и солистка Мариинского театра Айгуль Хисматуллина, брюссельский Tango Quartet под руководством Майкла Гутмана и Камерный хор Татарстана, Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» и ансамбль старинной музыки «Мадригал», а также многие другие. Кроме того, впервые на сцену вышли 17 юных музыкантов — лауреаты многочисленных всероссийских и международных музыкальных конкурсов.

— Когда приезжаешь в Елабугу, видишь людей, с которыми теперь уже многое связывает, этот божественный вид на пруды, тогда понимаешь, что безумно скучал. Да, я могу твердо сказать, что за прошедшие два года неожиданно соскучился и по городу, и по фестивалю. Я страшно рад, что вернулся сюда, спасибо всем, кто ждал и поддерживал, — поделился ощущениями Борис Березовский.

«Скорее Москва больше провинция»



Пианист отметил, что и в этом году фестиваль был под угрозой отмены, однако все обошлось. По словам маэстро, он в «диком восторге от Камерного хора РТ», который выступил на открытии фестиваля и исполнил музыкальные фрагменты из оперы «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина:

— Это коллектив мирового уровня. Так даже в Нью-Йорке не исполняют эту оперу. Лучше не бывает, можно только мечтать о встрече с такими музыкантами. Для меня «Летние вечера в Елабуге» вообще очень важны: мне нравится составлять программу, встречаться с новыми людьми — это необходимо для людей творчества, иначе мы просто становимся затворниками.

Когда Бориса Березовского спросили: «Насколько уместно проводить в провинции музыкальные вечера такого уровня», он ответил словами Сальвадора Дали: «Где я — там центр мира».

— Кроме того, в первый день фестиваля казанские коллективы показали мастерство такого уровня, что провинцией назвать Татарстан просто язык не поворачивается. Скорее тут Москва больше провинция, по сравнению с вами, — уверен пианист.

«Умейте довольствоваться малым»

Второй вечер фестиваля открыл Сергей Шакуров. Известный артист выбрал для этого образ Леонида Брежнева, которого когда-то сыграл в сериале. В первом отделении концерта он читал Пушкина — стихотворение «Гусар» и отрывок из поэмы «Анжело». Поэзия сочеталась не только с музыкой великих композиторов, но и с представлением, которое устроили рядом со сценой спортсмены из конноспортивной школы «Кентавр».



— Учащенными сердечными ударами во мне отзывается Татарстан, особенно когда я приезжаю в Тетюши, в деревню, где родился отец, на высокий берег Волги. Это очень волнительно для меня. Кроме того, я поддерживаю тесную связь с Министерством культуры Татарстана, до пандемии часто приезжал в Казань на праздники. В общем, дружба с республикой у меня большая и многолетняя, — рассказал Сергей Шакуров.

Он отметил, что не выбирал произведения Александра Пушкина, которого и сам очень любит, это сделали за него организаторы фестиваля. Потому что музыкальный ряд был специально подстроен под «Гусара» и «Анжело». При этом репетиция заняла всего полчаса — по словам артиста, сыгранность музыкантов настолько велика, что сразу пошло как по маслу. Хотя чтение под оркестр — это очень непросто, музыкальные врезки в текст идут постоянно. Кроме того, поэму «Полтава» он довольно часто читает с оркестром — а это произведение рассчитано часа на два. Кстати, эту запись легко найти в интернете.

— Конечно, я подстраиваюсь под оркестр, а не наоборот. Их 30—40 человек, а я один, конечно, мне проще. Пока не знаю, когда буду в Казани. Но как только пригласят — прилетаю сразу. Отодвигаю все дела, знакомым говорю: «Извините, меня ждет Татарстан». К слову, формат концертов на открытом воздухе меня ничуть не смущает. Живое, непосредственное общение — это же прекрасно. Посмотрите трансляции с зарубежных футбольных матчей, например: зрители сидят на полянке, смеются, разговаривают, отдыхают, наслаждаясь общением друг с другом. Так и здесь, ну что еще надо для счастья: лето, пятница, на небе ни единого облачка. Надо уметь довольствоваться малым, — уверен артист.

Недавно Николай Бурляев сообщил о своем уходе из профессии, категорично заявив о том, что больше ничего общего не хочет иметь со сценой и кино. Обеспокоенный корреспондент «Реального времени» поинтересовалась — не оставит ли нас Сергей Шакуров без своих новых ролей:

— У каждого свой резон, как говорится. Ну надоело человеку работать, это же очень трудная профессия, актерство. Мне вот пока не надоело, — заверил артист.

«Стеклянная» музыка и новая интерпретация «Турецкого марша»

Покидая сцену после выступления, Шакуров попытался утолить жажду водой из бокала, который уже стоял на столике среди множества других. Но вовремя спохватился — это был не просто сосуд с жидкостью, а... музыкальный инструмент. На них, а также стеклянных бутылках, соединенных между собой наподобие флейты Пана, играет «Хрустально трио» из Новосибирска. Известный в России, Европе, Японии, США коллектив исполняет разнообразную музыку, а с 2000-х годов ансамбль постоянно выступает на Венецианском карнавале, часто гостит в японском Музее венецианского стекла в Хаконе.

Вообще, «стеклянная» музыка — старинный вид искусства, имевший успех во многих аристократических домах Европы и Северной Америки в XVII—XIX веках. Собственно, поэтому трио в Елабуге и начало свое выступление с произведения Альфонсо Мудрого, короля Кастилии. Руководитель трио Игорь Скляров уверен, что их коллектив — единственный в своем роде подобного уровня, хотя в мире музыканты «на стаканах» встречаются.

— Фестиваль просто потрясающий, особенно если учесть, что проходит он в такие сложные времена. Нас пригласил Игорь Лерман, у которого на «Рождественском фестивале» в Набережных Челнах мы выступаем практически ежегодно. Если пан-флейту мы сделали сами, то остальные инструменты нам изготавливают в Германии на заказ. Они сделаны в основном из качественного немецкого стекла с небольшим добавлением хрусталя. Инструменты поначалу бились очень часто, пока мы не приноровились к ним — как снимать, расставлять. Настраивать стаканчики не нужно — они уже готовы к игре. Заметьте, только два бокала с водой, остальные — без, — раскрыл секреты мастер.

К слову, специально для елабужской публики музыканты вместе с оркестром исполнили «Турецкий марш» Моцарта, но «на татарский манер», используя особенности национальной гармонии. «Немногие знают, что Моцарт на самом деле был татарином. Недавние раскопки под Елабугой и найденные партитуры это подтвердили», — пошутил автор аранжировки Игорь Лерман.

«Татарские песни замечательно ложатся на джаз»

Пианист, композитор, импровизатор Олег Аккуратов — частый гость в Казани, однако в Елабугу он приехал впервые, как и на фестиваль Бориса Березовского. Слепой от рождения, он обладает уникальным слухом и редким музыкальным дарованием. В 2013 году участвовал в международном проекте Игоря Бутмана «Будущее джаза», через год выступал на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Сочи, а в 2020 году Олег Аккуратов занял второе место в проекте «Голос-9» на Первом канале.

— Мне очень понравилось здесь выступать — интересный фестиваль, с разноплановой музыкой. Я и один играю, и с трио Horizons. Кстати, Елабуга никогда не ассоциировалась у меня с музыкой Скрябина, которая исполнялась в первый вечер. Я всегда этот город чувствовал «по-моцартовски», который прозвучал уже во второй вечер. Елабуга — потрясающий город, с благоприятным климатом. Мне удалось побывать на нескольких экскурсиях, в том числе посвященных Марине Цветаевой, которую я очень люблю, как и всю поэзию Серебряного века на фестивале. Мне очень тепло и комфортно работать с елабужской публикой, отзывчивые люди, которые с удовольствием слушают как классическую музыку, так и джаз, — поделился Олег Аккуратов.

Интересно, что сотрудничество Бориса Березовского и Олега Аккуратова началось буквально в первый день фестиваля. Художественный руководитель «Летних вечеров» слышал только записи молодого пианиста и пригласил его поучаствовать в фестивале:

— Мы нашли общий язык, музыкальные точки соприкосновения. Да, приезжая в Татарстан, я часто исполняю песни на татарском языке. Почему я это делаю? Очень просто — люблю татарскую культуру, музыку, в основе которой лежит пентатоника. Она своеобразная и красивая. У татар есть несколько песен, которые замечательно ложатся на джаз. Я их обязательно спою на фестивале. А вообще, в моем репертуаре песни более чем на 20 языках. Мне нравится изучать языки, с детства.

Не музыкой единой

Не только музыка по вечерам звучит в дни фестиваля в Елабуге. Здесь в 16-й раз проходит ежегодный Международный арт-симпозиум по современному искусству. Вдохновляясь красотами Елабуги, 33 художника из России, Финляндии и Казахстана создают полотна на заранее заданную тему «Тепло родного дома». Кроме того, в рамках «Летних вечеров» в усадьбах Дома-музея И.И. Шишкина, Музея-усадьбы Н.А. Дуровой и Литературного музея М.И. Цветаевой каждый день проходят спектакли-эскизы творческой лаборатории Государственного Театра Наций. Так, например, свою работу в первый вечер фестиваля показал главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев. После каждого представления проходит зрительское голосование и обсуждение эскиза с создателями.

1 / 60 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов