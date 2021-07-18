«Летние вечера в Елабуге»: музыкальные подарки на фестивале Бориса Березовского
Сегодня концертом «Времена года» завершается III Международный музыкальный фестиваль
В Татарстане завершается III Международный музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». За четыре концертных дня (с 15 по 18 июля) на Шишкинских прудах выступили 200 музыкантов из России, Бельгии, Голландии, Франции и Израиля. Зачем пианисту с мировым именем необходимо такое выступление в провинции, планирует ли знаменитый артист уйти из профессии и какова истинная национальность Моцарта — в материале «Реального времени».
Чистая музыка — на чистом поле
В прошлом году фестиваль был отменен, да и в этом году зрителей было несколько меньше. Однако преданные поклонники классической музыки спешили в Елабугу со всей России. Бывалые завсегдатаи концертов open-air спешили на стадион на Шишкинских прудах, посреди которого была установлена сцена с суперсовременным оборудованием от японского партнера фестиваля Yamaha Music, с пледами и туристическими сидушками, пиццей и сладостями, чтобы с комфортом провести несколько часов на свежем воздухе, наслаждаясь классикой и джазом.
Отрадно отметить, что организаторы фестиваля, а это и Елабужский район и Елабужский музей-заповедник, позаботились о чистоте и порядке в местах проведения концерта, театральных лабораторий и в самом старом купеческом городе. От пытливого взгляда журналиста не скрылись незримые для остального зрителя сотрудники с рациями — где что подобрать, навести марафет.
До последнего дня фестиваля точное число зрителей и гостей города не объявят, но то, что их количество будет исчисляться тысячами, — это однозначно. Город живет полной жизнью в эти летние дни — снять номер в отеле невозможно, а найти местечко в кафе или пиццерии — проблематично. Однако на самом стадионе торговля сладостями парка аттракционов идет бойко, хотя зрители, конечно, идут на Шишкинские пруды совсем не за этим. Но минимальный комфорт организаторами обеспечен, а об остальном меломаны, идущие на концерт целыми семьями и большими компаниями, позаботились сами.
«Неожиданно соскучился по Елабуге»
Каждый вечер фестиваля имеет свою программу, соответствующую названию. Уже прошли концерты «Скрябин, Гершвин и Елабуга», «Карнавал на Шишкинских прудах» и «Маленькие и большие шедевры». Тем, кто отправится в Елабугу на закрытие фестиваля, предстоит услышать «Времена года» — в заключение «Летних вечеров» прозвучат одноименные произведения Чайковского, Вивальди, Пьяццоллы, а также другие сочинения известных композиторов.
Неизменно каждый концерт прерывается джазовым антрактом. Здесь «слово берет» пианист и композитор, джазовый импровизатор, хорошо известный казанцам Олег Аккуратов и трио Horizons. Оркестровые аранжировки всех произведений принадлежат соавтору фестиваля Игорю Лерману. Именно его оркестр практически не сходит со сцены весь фестиваль, на котором в этом году выступили пианист Юрий Мартынов и солистка Мариинского театра Айгуль Хисматуллина, брюссельский Tango Quartet под руководством Майкла Гутмана и Камерный хор Татарстана, Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» и ансамбль старинной музыки «Мадригал», а также многие другие. Кроме того, впервые на сцену вышли 17 юных музыкантов — лауреаты многочисленных всероссийских и международных музыкальных конкурсов.
— Когда приезжаешь в Елабугу, видишь людей, с которыми теперь уже многое связывает, этот божественный вид на пруды, тогда понимаешь, что безумно скучал. Да, я могу твердо сказать, что за прошедшие два года неожиданно соскучился и по городу, и по фестивалю. Я страшно рад, что вернулся сюда, спасибо всем, кто ждал и поддерживал, — поделился ощущениями Борис Березовский.
«Скорее Москва больше провинция»
Пианист отметил, что и в этом году фестиваль был под угрозой отмены, однако все обошлось. По словам маэстро, он в «диком восторге от Камерного хора РТ», который выступил на открытии фестиваля и исполнил музыкальные фрагменты из оперы «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина:
— Это коллектив мирового уровня. Так даже в Нью-Йорке не исполняют эту оперу. Лучше не бывает, можно только мечтать о встрече с такими музыкантами. Для меня «Летние вечера в Елабуге» вообще очень важны: мне нравится составлять программу, встречаться с новыми людьми — это необходимо для людей творчества, иначе мы просто становимся затворниками.
Когда Бориса Березовского спросили: «Насколько уместно проводить в провинции музыкальные вечера такого уровня», он ответил словами Сальвадора Дали: «Где я — там центр мира».
— Кроме того, в первый день фестиваля казанские коллективы показали мастерство такого уровня, что провинцией назвать Татарстан просто язык не поворачивается. Скорее тут Москва больше провинция, по сравнению с вами, — уверен пианист.
«Умейте довольствоваться малым»
Второй вечер фестиваля открыл Сергей Шакуров. Известный артист выбрал для этого образ Леонида Брежнева, которого когда-то сыграл в сериале. В первом отделении концерта он читал Пушкина — стихотворение «Гусар» и отрывок из поэмы «Анжело». Поэзия сочеталась не только с музыкой великих композиторов, но и с представлением, которое устроили рядом со сценой спортсмены из конноспортивной школы «Кентавр».
— Учащенными сердечными ударами во мне отзывается Татарстан, особенно когда я приезжаю в Тетюши, в деревню, где родился отец, на высокий берег Волги. Это очень волнительно для меня. Кроме того, я поддерживаю тесную связь с Министерством культуры Татарстана, до пандемии часто приезжал в Казань на праздники. В общем, дружба с республикой у меня большая и многолетняя, — рассказал Сергей Шакуров.
Он отметил, что не выбирал произведения Александра Пушкина, которого и сам очень любит, это сделали за него организаторы фестиваля. Потому что музыкальный ряд был специально подстроен под «Гусара» и «Анжело». При этом репетиция заняла всего полчаса — по словам артиста, сыгранность музыкантов настолько велика, что сразу пошло как по маслу. Хотя чтение под оркестр — это очень непросто, музыкальные врезки в текст идут постоянно. Кроме того, поэму «Полтава» он довольно часто читает с оркестром — а это произведение рассчитано часа на два. Кстати, эту запись легко найти в интернете.
— Конечно, я подстраиваюсь под оркестр, а не наоборот. Их 30—40 человек, а я один, конечно, мне проще. Пока не знаю, когда буду в Казани. Но как только пригласят — прилетаю сразу. Отодвигаю все дела, знакомым говорю: «Извините, меня ждет Татарстан». К слову, формат концертов на открытом воздухе меня ничуть не смущает. Живое, непосредственное общение — это же прекрасно. Посмотрите трансляции с зарубежных футбольных матчей, например: зрители сидят на полянке, смеются, разговаривают, отдыхают, наслаждаясь общением друг с другом. Так и здесь, ну что еще надо для счастья: лето, пятница, на небе ни единого облачка. Надо уметь довольствоваться малым, — уверен артист.
Недавно Николай Бурляев сообщил о своем уходе из профессии, категорично заявив о том, что больше ничего общего не хочет иметь со сценой и кино. Обеспокоенный корреспондент «Реального времени» поинтересовалась — не оставит ли нас Сергей Шакуров без своих новых ролей:
— У каждого свой резон, как говорится. Ну надоело человеку работать, это же очень трудная профессия, актерство. Мне вот пока не надоело, — заверил артист.
«Стеклянная» музыка и новая интерпретация «Турецкого марша»
Покидая сцену после выступления, Шакуров попытался утолить жажду водой из бокала, который уже стоял на столике среди множества других. Но вовремя спохватился — это был не просто сосуд с жидкостью, а... музыкальный инструмент. На них, а также стеклянных бутылках, соединенных между собой наподобие флейты Пана, играет «Хрустально трио» из Новосибирска. Известный в России, Европе, Японии, США коллектив исполняет разнообразную музыку, а с 2000-х годов ансамбль постоянно выступает на Венецианском карнавале, часто гостит в японском Музее венецианского стекла в Хаконе.
Вообще, «стеклянная» музыка — старинный вид искусства, имевший успех во многих аристократических домах Европы и Северной Америки в XVII—XIX веках. Собственно, поэтому трио в Елабуге и начало свое выступление с произведения Альфонсо Мудрого, короля Кастилии. Руководитель трио Игорь Скляров уверен, что их коллектив — единственный в своем роде подобного уровня, хотя в мире музыканты «на стаканах» встречаются.
— Фестиваль просто потрясающий, особенно если учесть, что проходит он в такие сложные времена. Нас пригласил Игорь Лерман, у которого на «Рождественском фестивале» в Набережных Челнах мы выступаем практически ежегодно. Если пан-флейту мы сделали сами, то остальные инструменты нам изготавливают в Германии на заказ. Они сделаны в основном из качественного немецкого стекла с небольшим добавлением хрусталя. Инструменты поначалу бились очень часто, пока мы не приноровились к ним — как снимать, расставлять. Настраивать стаканчики не нужно — они уже готовы к игре. Заметьте, только два бокала с водой, остальные — без, — раскрыл секреты мастер.
К слову, специально для елабужской публики музыканты вместе с оркестром исполнили «Турецкий марш» Моцарта, но «на татарский манер», используя особенности национальной гармонии. «Немногие знают, что Моцарт на самом деле был татарином. Недавние раскопки под Елабугой и найденные партитуры это подтвердили», — пошутил автор аранжировки Игорь Лерман.
«Татарские песни замечательно ложатся на джаз»
Пианист, композитор, импровизатор Олег Аккуратов — частый гость в Казани, однако в Елабугу он приехал впервые, как и на фестиваль Бориса Березовского. Слепой от рождения, он обладает уникальным слухом и редким музыкальным дарованием. В 2013 году участвовал в международном проекте Игоря Бутмана «Будущее джаза», через год выступал на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Сочи, а в 2020 году Олег Аккуратов занял второе место в проекте «Голос-9» на Первом канале.
— Мне очень понравилось здесь выступать — интересный фестиваль, с разноплановой музыкой. Я и один играю, и с трио Horizons. Кстати, Елабуга никогда не ассоциировалась у меня с музыкой Скрябина, которая исполнялась в первый вечер. Я всегда этот город чувствовал «по-моцартовски», который прозвучал уже во второй вечер. Елабуга — потрясающий город, с благоприятным климатом. Мне удалось побывать на нескольких экскурсиях, в том числе посвященных Марине Цветаевой, которую я очень люблю, как и всю поэзию Серебряного века на фестивале. Мне очень тепло и комфортно работать с елабужской публикой, отзывчивые люди, которые с удовольствием слушают как классическую музыку, так и джаз, — поделился Олег Аккуратов.
Интересно, что сотрудничество Бориса Березовского и Олега Аккуратова началось буквально в первый день фестиваля. Художественный руководитель «Летних вечеров» слышал только записи молодого пианиста и пригласил его поучаствовать в фестивале:
— Мы нашли общий язык, музыкальные точки соприкосновения. Да, приезжая в Татарстан, я часто исполняю песни на татарском языке. Почему я это делаю? Очень просто — люблю татарскую культуру, музыку, в основе которой лежит пентатоника. Она своеобразная и красивая. У татар есть несколько песен, которые замечательно ложатся на джаз. Я их обязательно спою на фестивале. А вообще, в моем репертуаре песни более чем на 20 языках. Мне нравится изучать языки, с детства.
Не музыкой единой
Не только музыка по вечерам звучит в дни фестиваля в Елабуге. Здесь в 16-й раз проходит ежегодный Международный арт-симпозиум по современному искусству. Вдохновляясь красотами Елабуги, 33 художника из России, Финляндии и Казахстана создают полотна на заранее заданную тему «Тепло родного дома». Кроме того, в рамках «Летних вечеров» в усадьбах Дома-музея И.И. Шишкина, Музея-усадьбы Н.А. Дуровой и Литературного музея М.И. Цветаевой каждый день проходят спектакли-эскизы творческой лаборатории Государственного Театра Наций. Так, например, свою работу в первый вечер фестиваля показал главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев. После каждого представления проходит зрительское голосование и обсуждение эскиза с создателями.
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