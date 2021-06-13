Спустя два года «Музыка веры» вновь прозвучала в Свияжске

В концерте приняли участие три хоровых коллектива из Казани

Фото: пресс-служба ГБКЗ им. Сайдашева

12 июня на острове-граде Свияжске прошел концерт «Музыка веры». Полтора часа собор «Всех скорбящих радость» был наполнен голосами профессиональных музыкантов, певчих и тихим подпеванием верующих. Чем сегодня живет фестиваль, ставший концертом, и кто первым на острове «обновил» дебаркадер, привезенный сюда с казанского пляжа, — в репортаже «Реального времени».

Новое пришествие «Музыки веры»

Фестиваль «Музыка веры» молодой: он прошел пока всего семь раз. Идея зародилась в 2011 году, а уже в 2012 году «Музыка веры» звучала по всему Татарстану — на острове-граде Свияжске, в Болгаре, а фееричный финал проводился на Пушечном дворе Казанского кремля и в Большом концертном зале им. С. Сайдашева. Продвижение туристических брендов шло рука об руку с популяризацией духовной музыки, и, как отмечала тогда неизменная участница фестиваля, руководитель Камерного хора Татарстана Миляуша Таминдарова, «способствовало объединению конфессий».

Еще одна особенность — все концерты бесплатные, они проходили в основном на свежем воздухе, и число зрителей было неограниченным. Можно только судить по охвату 2012 года — лишь в Свияжске тогда выступило более 350 участников, а количество слушателей исчислялось тысячами. Сегодня от фестиваля остался только один концерт, но зато какой!

В последний раз «Музыка веры» прозвучала в 2018 году — потом были организационные сложности, а затем грянула пандемия… В День России, спустя два года, фестиваль получил второе рождение. Это стало возможным благодаря организаторам — Министерству культуры Татарстана и ГБКЗ.

В последний раз «Музыка веры» звучала в 2018 году — потом были организационные сложности, а затем грянула пандемия… Фото: Олег Тихонов

Когда в храме аплодисменты уместны

По сути, концерт «Музыка веры» 2021 года — это три выступления с небольшим перерывом и сменой локаций — все прошло одним днем в Свияжске. Кстати, многие жители острова-града даже не подозревали, что в храме «Всех скорбящих радость» в День России вновь выступят хоровые коллективы, поэтому зрителей собралось немного. Способствовал тому и утренний дождь, который, возможно, испугал многих казанцев, отменивших поездку. Однако Свияжск всегда полон гостей. Если судить по автомобильным номерам и экскурсионным группам, туристы приехали из ближайших регионов, а еще — из Москвы, Питера, с юга страны...

Выступление хоров предварил концерт струнного квартета Татарстана в Музее истории Свияжска. И вот — полуторачасовой концерт в храме, на котором свое искусство представили сразу три казанских хора.

Выступление хоров предварил концерт струнного квартета Татарстана в Музее истории Свияжска

Первыми «слово взяли» хористы Благовещенского кафедрального собора под управлением регента Марины Литвиненко. Шесть замечательных произведений-молитв, положенных на музыку великих композиторов и священнослужителей, они исполнили, пока слушатели только подтягивались в храм. Сначала зрители словно боялись аплодировать после каждого песнопения — уместно ли в храме? Но мастерство участников хора было отмечено благодарностью собравшихся — слушателей все больше, тишина во время исполнения все глубже, пронзительнее. Только зарисовки-картинки остаются в памяти: преображенные лица певцов, замерший с открытым ртом ребенок на клиросной лестнице, поднятые для видеозаписи телефоны и тихое, робкое подпевание слушателями знакомых молитв.

Во что веришь — так и живешь

Вторым выступил камерный хор «Преображение». Его руководитель Николай Беляев уверен, что без фестивалей жизнь хора просто невозможна:

— Очень хорошо, что такой фестиваль существует, потому что если не будет веры, то нет и жизни. Я считаю, что человек живет, потому что он верит. Вернее, во что верит — так и живет. Верит в деньги — у него много богатства. Верит в дух — много духовности. Такая арифметика получается. А когда звучит музыка — слышны сердца и души людей.

Руководитель камерного хора «Преображение» Николай Беляев уверен, что без фестивалей жизнь хора просто невозможна

В День России хор исполнил классику духовных песнопений — «Достойно есть» Василия Калинникова и «Великое славословие» болгарского композитора Апостола Струмского, произведения современников — «От святые иконы» Юрия Фалика и «Ангел вопияше» Елены Юнек, а также главную молитву «Отче наш» на музыку Николая Кедрова. Хор был основан в 2000 году, был неизменным участником «Музыки веры», победителем многих фестивалей и конкурсов. Его часто можно услышать в разных храмах Казани на богослужениях.

«Шейха Моза вдохновляет»

С нетерпением все ждали выступления Камерного хора Татарстана, который тоже подготовил великолепную программу. Часть из нее, например «Да исправится молитва моя» Павла Чеснокова, поклонники коллектива уже слышали на недавних концертах в БКЗ. Однако здесь, в стенах храма, каждое исполнение было особенным. Руководитель хора взяла со всех слушателей обещание — отмечать День России именно здесь, в Свияжске, на «Музыке веры».

Интересно, что и в этот раз руководитель хора была в своем ярком образе, который уже становится визитной карточкой коллектива. Длинное платье, оригинальные украшения и чалма — эта концепция объясняется Миляушой Таминдаровой как знак собственного мироощущения жительницы восточной республики:

— Не могу сказать, что я такой «нацмен», но в последнее время, приезжая на международные форумы, хочу проявлять, что я все же представитель исламской культуры. Тем более что мы все чаще стали исполнять исламские песнопения, а музыка обязывает к определенному стилю. Это мои внутренние поиски. Меня очень вдохновила шейха Моза бинт Насер аль-Миснед, вторая жена эмира Катара, ставшая известной общественной и политической деятельницей. Наряд много говорит о человеке, ее стиль женственный и привлекательный, при этом сдержанный — согласно канонам религии, — рассказала «Реальному времени» Миляуша Таминдарова.

Камерный хор Татарстана тоже подготовил великолепную программу

В память о Семене Казачкове

Сильным аккордом, завершившим концерт, стало выступление сводного хора сразу из трех коллективов. Произведения для совместного творчества выбрала руководитель Камерного хора РТ:

— «Богородице» Сергея Рахманинова еще со времен Семена Абрамовича Казачкова, долгие годы возглавлявшего кафедру хорового дирижирования Казанской консерватории, стала для нас сакральным произведением. Нет ни одного выпускника Казанской консерватории, который бы не спел ее. Что касается «От юности моея», мы включили ее потому, что людям, кроме серьезных и сдержанных песнопений, хочется и такой колокольности духовной музыки, радости «Символа веры». Ведь вера — это не всегда печаль, по большей части она ликование и торжество любви.

Миляуша Таминдарова отметила, что лично для нее фестиваль «Музыка веры» значит очень много — в его камерности переживаются совсем иные эмоции, отличные от сценических. «Здесь больше решаешь свои внутренние вопросы», — считает она.

Миляуша Таминдарова: «Вера — это не всегда печаль, по большей части она ликование и торжество любви»

И по окончании музыкального дня Камерный хор Татарстана «обновил» дебаркадер с пляжа «Локомотив», нашедший свою новую стоянку на набережной Свияги. Если в храме исполнялась духовная музыка, то здесь для всех желающих коллектив спел любимые песни.