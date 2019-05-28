Год культурного рулевого: топ-10 достижений Ирады Аюповой на посту министра

Какими запомнят первые 12 месяцев работы главы соседнего с кабмином ведомства

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в обновленном музее Шарифа Камала прошла очередная встреча татарстанских журналистов с министром культуры республики Ирадой Аюповой, занявшей этот пост год назад. Тем на встрече обсудили много — от проведения «Каравона» и присуждения Тукаевских премий этого года до продвижения национального изобразительного искусства и увековечения памяти великих людей. «Реальное время» собрало топ-10 достижений и инициатив, которыми за время своего руководства отличилась новый министр культуры республики.

1. В диалоге с прессой

Пожалуй, с приходом нового министра культуры Ирады Аюповой, а в мае исполнился ровно год, как она заняла эту должность, Минкульт РТ стал самым открытым татарстанским министерством. Сама Аюпова начала проводить регулярные встречи с журналистами в формате открытого диалога, не избегая острых тем. Сегодняшняя встреча была посвящена событиям в мире культуры, которые произошли за последние три месяца, то есть с последней встречи с журналистами.

2. Курс на интерактивность

Ирада Хафизяновна начала разговор с прошедшего в минувшие выходные фольклорного праздника «Каравон», который регулярно проводят в селе Русское Никольское в честь престольного праздника — Николы Летнего. По словам Аюповой, праздник удался, собрав огромное количество зрителей.

«Но для меня было большим открытием, что люди не готовы становиться участниками интерактива, не готовы заниматься творческой реализацией», — отметила министр культуры. Хотя на «Каравоне» было предусмотрено несколько площадок, где человек мог почувствовать себя не только зрителем, но и полноценным участником праздника.

По словам Аюповой, праздник удался, собрав огромное количество зрителей. Фото Дмитрия Резнова

Безусловно, что интерактивность, стремление к коммуникации на таких фольклорных праздниках важна, потому что имеет непосредственное отношение к возрождению национальных культур, к пробуждению интереса к своим истокам у публики — будь то «Каравон» или Сабантуй. Когда человек что-то пробует сделать сам, приобрести хотя бы минимальный опыт, культура народа становится для него более осязаемой.

Поскольку встреча с журналистами проходила в обновленном музее Шарифа Камала, Ирада Аюпова упомянула, что музей, который уже первого июня примет первых посетителей, как раз и задуман как интерактивная площадка, он не будет скучным, с «хрестоматийным глянцем», а именно даст возможность для общения и интерактивности.

Еще один важный вопрос, который обсудила с журналистами Ирада Аюпова, касался транспортировки зрителей на «Каравон». До сих пор публику туда доставляли на бесплатных автобусах, что не для всех удобно, потому что они отправляются из Казани, а затем из Русского Никольского в строго обозначенное время. Аюпова высказала предположение, что, возможно, уместно будет ввести коммерческие рейсы, сделать их несколько, тогда люди бы сами распоряжались своим временем.

«Тема возрождения духовной культуры для нас сегодня очень актуальна. Важно, чтобы наш культурный багаж нас мотивировал к дальнейшему росту», — отметила Ирада Хафизяновна.

«Обсуждение комиссии было бурным, голосование шло в несколько этапов, правда, двое из получивших в дальнейшем Госпремию победили уже в первом туре голосования», — рассказала министр культуры. Фото Рината Назметдинова

3. Эксперимент с тукаевскими премиями

Ирада Аюпова коснулась и вопроса присуждения Государственных премий им. Г. Тукая этого года в области культуры и искусства. По ее словам, в этом году был проведен некий эксперимент, который оказался успешным. Перед тем как началось голосование комиссии по присуждению Государственных премий, номинанты для обсуждения были предложены экспертному совету, имена экспертов не раскрывались.

Эксперты выбрали восемь номинантов из всего длинного списка, позже, когда комиссия начала обсуждение и голосование, четверо из восьми отобранных получили высшие баллы при голосовании комиссии. «Обсуждение комиссии было бурным, голосование шло в несколько этапов, правда, двое из получивших в дальнейшем Госпремию победили уже в первом туре голосования», — рассказала министр культуры.

Отметим, что обычно имена новых лауреатов вызывают неоднозначную реакцию. Этот год стал исключением — действительно, награду получили достойные кандидаты. И, похоже, что практика обсуждения с экспертами получилась успешной.

4. Передача здания НКЦ «Казань» под Нацбиблиотеку

Известно, что еще совсем недавно дом магистрата на Баумана в Казани предполагалось отдать под филиал Русского музея, где, по подобию Центра «Эрмитаж-Казань», проводились бы сменные экспозиции коллекции музея с берегов Невы и разместился бы крупный образовательный центр. Одним из его главных направлений стала бы работа с детьми — это одна из фишек Русского музея.

Некоторое время назад ситуация изменилась, дом магистрата отдали музею НКЦ «Казань», который выехал из своего здания, там в скором времени разместится Национальная библиотека. Проект с библиотекой — однозначно важный и нужный, и в новом здании библиофилы получат современное, удобное пространство.

Ирада Аюпова отметила, что сотрудничество с Русским музеем интересует республику больше в рамках его образовательных программ. Фото Рината Назметдинова

5. Привезти в Казань Русский музей

На вопрос корреспондента «Реального времени», будет ли продолжаться сотрудничество с Русским музеем, Ирада Аюпова ответила утвердительно, сообщив, что сейчас под этот проект ищется новое помещение. Но отметила, что сотрудничество с Русским музеем интересует республику больше в рамках его образовательных программ. Что касается частого экспонирования выставок из его коллекции, то это очень дорогостоящее дело.

Аюпова напомнила, что ГМИИ РТ обладает уникальной коллекцией русского авангарда, которой могут позавидовать многие музеи. У нас есть Фешин и Урманче. Нам надо прежде всего научиться продвигать своих художников, свои коллекции.

Один из вопросов журналистов касался увековечения памяти великих людей. Ирада Аюпова отметила, что установка памятников, желание назвать улицу именем того или иного известного человека — все это должно быть. Но эти вещи должны выноситься на обсуждение общественности. И в этом вопросе не должно быть спешки.

Уход из жизни великого человека должен ассоциироваться не с памятником, а с чем-то живым, с каким-то его продолжением, например с конкурсом или премией его имени. С чем трудно было бы не согласиться.

6. Концепция развития музыкального искусства Татарстана

Достижения и идеи, предложенные новым министром, не ограничиваются темами брифинга. Поэтому наше издание вспомнило и о других инициативах Ирады Аюповой за минувший год. Так, совсем недавно, она вместе с председателем комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Госсовета РТ Разилем Валеевым анонсировала создание концепции музыкального искусства Татарстана. Тема злободневная, проблемы есть: от уроков пения в общеобразовательных школах до невостребованности многих выпускников музыкальных училищ и консерватории. Концепция же включает три основных направления, и первое — система музыкального образования, включает весь кластер — от музыкальных школ до консерватории.

В апреле после пятилетнего перерыва в город вернулся так полюбившийся казанцам музыкальный конкурс. Фото Максима Платонова

7. Возвращение конкурса Глинки

В апреле после пятилетнего перерыва в город вернулся так полюбившийся казанцам музыкальный конкурс. В ТАГТ оперы и балета им. М. Джалиля прошла жеребьевка участников Международного конкурса вокалистов им. М. Глинки. Затем в зале Казанской ратуши прошло его торжественное открытие, и это было гала-концертом оперных звезд. Сколько участников и откуда приедут в Казань, каковы призы конкурса и какое количество исполнителей дойдет до финала — в материале «Реального времени». Состязание собрало рекордное число участников.

8. Выборы нового директора цирка

На год руководства Аюповой выпала непростая задача по выбору директора Казанского цирка. После нескольких неудач с конкурсом на замещение вакантной должности министр утвердила кандидатуру Рамиля Шарифуллина: «В финале лидерами у нас были два человека — это Сергей Нестеров и Рамиль Шарифуллин. Но Нестеров взял самоотвод, у него есть организационные вопросы, касающиеся его труппы. Он позвонил, извинился и готов к сотрудничеству. Второй лидер — Рамиль Шарифуллин, победил в результате конкурса. Сама процедура конкурса была очень интересной, мне кажется, что если директор цирка сможет внять всем тем идеям и темам, которые прозвучали в результате обсуждения, то цирковая площадка у нас станет конкурентоспособной», — отметила Ирада Аюпова.

9. Открытие Галереи современного искусства

После обстоятельной реконструкции в Казани открылась Галерея современного искусства. По сути, город получил абсолютно новое креативное пространство, оснащенное самым современным образом. ГСИ входит в комплекс ГМИИ РТ и возникла благодаря стараниям его директора Розалии Нургалеевой, которая проявила недюжинную «волю к победе» и отменный художественный вкус. Все выставки, которые сейчас работают в ГСИ, заслуживают внимания любителей искусства.

В Татарстане родился новый фестиваль, о котором много лет мечтали театралы. Фото Максима Платонова

10. Первый Качаловский фестиваль

В Татарстане родился новый фестиваль, о котором много лет мечтали театралы. И хотя его создание ставят в первую очередь в заслугу главному режиссеру Качаловского театра Александру Славутскому, все же его появление также пришлось на период руководства нового министра культуры и проходило при ее поддержке. Фестиваль носит имя Василия Качалова и проходит на площадках Качаловского театра. Художественный руководитель театра и одновременно его директор Александр Славутский, ставший инициатором феста, планирует, что театральный форум будет проходить один раз в два года. На первом фестивале выступили четыре театра — из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа. Показали свой спектакль и качаловцы.



Конечно, этим списком инициативы, рожденные при новом министре, не ограничиваются. Более подробно с культурными достижениями республики можно познакомиться в нашем обзорном материале.