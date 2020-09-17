«Не хуже, чем в Щепкинском»: есть ли шанс у Казанского театрального училища стать институтом?
Театральная общественность Татарстана поддержала идею Фарида Бикчантаева
«Приезжаешь в район, начинаешь разговаривать с главами: построили ДК, а работать то некому! И причина не только в зарплате. Ведь театральные работники — это отдельная каста. Звуковик в театре — это не ди-джей и не «прокатчик», — рассуждает основатель и директор Молодежного театра на Булаке Виктор Степанцов. Днем с огнем, как выяснилось, в Татарстане не сыщешь театральных художников по свету и звуку, завпостов, бутафоров и еще с десяток узких специалистов, которых готовят лишь в столичных институтах. Казани просто необходим свои театральный вуз, тем более что вся база в лице профессуры и площадок у республики уже есть, сошлись во мнении все опрошенные корреспондентом «Реального времени» эксперты отрасли, однозначно поддержав инициативу Фарида Бикчантаева, озвученную на встрече с участием министра культуры России.
Двух зайцев: Казанский театральный институт решит вопрос зарплат молодежи и кадрового голода
Бесспорно, главной темой первого в истории Совета по культуре и искусству при президенте в начале этой недели стало предложение главного режиссера Татарского театра им. Г. Камала Фарида Бикчантаева — о преобразовании Казанского театрального училища в профильный Театральный государственный институт. Смелую идею, много лет витавшую в воздухе, глава Союза театральных деятелей Татарстана не побоялся озвучить в присутствии федерального министра культуры Ольги Любимовой, говоря о тотальной нехватке кадров во всех театрах Татарстана.
Число бюджетных мест в местных культурных образовательных учреждениях постепенно сходит на нет, молодые люди все чаще уезжают учиться в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, и, «польстившись на прелести большого города», уже не возвращаются обратно. При этом для 16 государственных театров, работающих в республике, кадры готовят только два учебных заведения — Казанское театральное училище и Казанский государственной институт культуры. Последний, ко всему прочему, с 2019 года убрал бюджетные места по направлению «актерское искусство» — эту проблему Бикчантаев недавно затрагивал в разговоре с Государственным Советником Татарстана Минтимером Шаймиевым.
Ситуация осложняется еще и тем, что уровень зарплат выпускников вузов и училищ разнится существенно, а потому молодые актеры — выпускники училища, едва поступив на службу в театр, вынуждены идти за «вышкой» хоть куда-нибудь, только чтобы поднять зарплату.
— При поступлении на работу выпускник Казанского театрального училища получает меньший оклад, чем выпускник КазГИКа, и эта разница составляет 22%. Поэтому выпускники училища, едва начав служить в театре, вынуждены поступать на заочное отделение вузов Татарстана. На сегодняшний день у нас актеры, значит, филологи, психологи с высшим образованием и другие специальности, — пояснил Фарид Бикчантаев.
— Заручившись поддержкой театральной общественности Республики Татарстан, я прошу вас, Рустам Нургалиевич, рассмотреть возможность создания на базе Казанского театрального училища Казанского государственного театрального института, который бы отвечал всем запросам современного профессионального театра, — обратился он к Рустаму Минниханову и Ольге Любимовой. — Мы можем своих артистов готовить здесь, потому что кто, как не мы, знает, как это делать. У нас есть потенциал, ресурсы, люди, которые способны щедро делиться своими знаниями во всех театральных областях. И Республика Татарстан может быть одним из всероссийских центров театрального образования, создав свой театральный институт, сосредоточив все силы в одном месте.
Поддержал Бикчантаева и художественный руководитель — директор Казанского академического русского Большого драматического театра имени В.И. Качалова Александр Славутский, выступавший «следующим по очереди» на совете.
— Я хочу поддержать Фарида Рафкатовича. Где сегодня центр татарской культуры и языка? Если мы сегодня не поставим дело у нас в регионе — что у нас будет свой театральный институт, где мы воспитаем артиста татарского театра? Нигде мы его не воспитаем. Только в селах остались люди, которые знают свой язык. И такому мощнейшему национальному региону, как наш, не иметь своего театрального института — я считаю, что это наш «бич», который нужно реализовать как можно быстрее, — резюмировал режиссер, добавив, что хоть он и «не хочет никого обидеть», но в КазГИКе сейчас преподают те, у кого в театре ничего не получилось.
На мольбы татарстанских театральных режиссеров глава республики и министр культуры России ответили, надо сказать, более чем сдержанно. Дослушав Славутского, Любимова кивнула в сторону своего зама Ольги Яриловой, сидевшей рядом, пояснив, что «Ольга Сергеевна у нас курирует направление в Министерстве культуры, которое занимается образованием». Министр предложила вернуться к теме только после того, как обсудит вопрос с коллегами из уже существующих творческих вузов России и проанализирует «потребности региона». Сроков и конкретных предложений о создании комиссии для решения о «повышении» техучилища в статусе озвучено в этот день не было.
«Работал он на стройке, бизнес прогорел и подался техником в театр. Это ведь тоже неправильно»
Не дожидаясь результатов анализа Минкульта, корреспонденты «Реального времени» решили самостоятельно выяснить, есть ли в принципе и насколько велика потребность республики в квалифицированных театральных кадрах, опросив коллег Бикчантаева и Славутского — главрежей и руководителей театров из Казани, Альметьевска и Набережных Челнов, в том числе и представителей негосударственных коммерческих театров. Забегая вперед, скажем: результаты неожиданностью не стали, абсолютно все опрошенные нами эксперты однозначно поддержали главу Союза театральных деятелей и озвучили целый список дефицитных нынче специальностей, по которым не обучает театральное училище, но может начать учить профильный вуз.
— Мысль о создании института родилась очень давно, наверное, еще 5-7 лет тому назад, рассказал главный режиссер Татарского ТЮЗа им. Г. Кариева Ренат Аюпов. — После каждого принятого экзамена по актерскому мастерству в институте культуры и театральном училище мы с Фаридом Бикчантаевым и другими преподавателями говорили о кадрах. Сам «кулек» (КазГИК, — прим. ред.) обучает по очень узкому направлению — актерскому, и то довольно точечному, я бы сказал. В театральном училище спектр шире: обучают бутафоров, реквизиторов, выпускают сценографов, актеров. Но этого недостаточно. Когда еще жива была Фирдания Исмагиловна Садреева (профессор, скончалась 5 апреля 2020 года на 76-м году жизни, — прим. ред.), мы говорили о том, что нам необходим автономный театральный институт, в котором бы существовал полный комплекс специальностей.
Говоря о конкретных специальностях, нехватка которых в татарстанских театрах ощущается наиболее остро, эксперты называют в основном технические и смежные направления, в которые чаще всего приходят случайные люди без профильного образования, «самоучки», доучиваясь, что называется, в поле, объясняет директор челнинского Русского драматический театр «Мастеровые» Армандо Диамантэ. «Того же завпоста (заведующий постановочной частью, — прим. ред.) с образованием у нас найти и взять фактически невозможно», — констатирует он. То же самое с бутафорами, реквизиторами, заведующими монтировочной частью.
— Я думаю, специальность, которая просто необходима Казани — это театральный менеджмент, сейчас они нужны почти в каждом театре. Сценаристов не хватает, продюсеров, сценографов, композиторов, хореографов. Вообще, сценографов по пальцам можно пересчитать в нашей республике, приглашаем. А почему бы и нам не подготовить своих? Если институт будет создан, было бы здорово набрать и актеров музыкального театра — нехватка актеров именно музыкального направления созрела давно. И театральная общественность говорит о создании музыкального театра, но все упирается в кадры, которых нет. На пустом месте музыкальный театр не возникнет, — добавляет Ренат Аюпов.
Основатель и директор Молодежного театра на Булаке Виктор Степанцов в разговоре с «Реальным временем» подчеркнул, что в дефиците «практически любая профессия», начиная от техников, заканчивая художниками по свету и звуку. Да и с творческим составом дела обстоят не всегда гладко: молодые люди уезжают в Москву, и «растворяются» в прелестях и многообразии столичной жизни.
«Хочу подтвердить, что вся база для того, чтобы училище стало вузом у нас точно есть»
У некоторых деятелей театра есть даже видение того, как выстроить работу будущего института наиболее рационально и эффективно. Так, главреж Татарского ТЮЗа Ренат Аюпов предлагает организовать многопрофильные курсы, набирая в одну группу и актеров, и режиссеров, и театральных менеджеров, для того, чтобы на выходе их из института все они четко понимали, как работает и чем живет театр.
При этом практически все эксперты сошлись во мнении, что Казанское театральное училище — идеальная «база» для будущего вуза. Как выразился режиссер-постановщик Альметьевского татарского государственного драматического театра Ильяс Гареев, «уровень подготовки в нашем театральном училище не хуже, чем в московском Щепкинском», вот только перечень специальностей пока слишком узок.
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