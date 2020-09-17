«Не хуже, чем в Щепкинском»: есть ли шанс у Казанского театрального училища стать институтом?

Театральная общественность Татарстана поддержала идею Фарида Бикчантаева

«Приезжаешь в район, начинаешь разговаривать с главами: построили ДК, а работать то некому! И причина не только в зарплате. Ведь театральные работники — это отдельная каста. Звуковик в театре — это не ди-джей и не «прокатчик», — рассуждает основатель и директор Молодежного театра на Булаке Виктор Степанцов. Днем с огнем, как выяснилось, в Татарстане не сыщешь театральных художников по свету и звуку, завпостов, бутафоров и еще с десяток узких специалистов, которых готовят лишь в столичных институтах. Казани просто необходим свои театральный вуз, тем более что вся база в лице профессуры и площадок у республики уже есть, сошлись во мнении все опрошенные корреспондентом «Реального времени» эксперты отрасли, однозначно поддержав инициативу Фарида Бикчантаева, озвученную на встрече с участием министра культуры России.

Двух зайцев: Казанский театральный институт решит вопрос зарплат молодежи и кадрового голода

Бесспорно, главной темой первого в истории Совета по культуре и искусству при президенте в начале этой недели стало предложение главного режиссера Татарского театра им. Г. Камала Фарида Бикчантаева — о преобразовании Казанского театрального училища в профильный Театральный государственный институт. Смелую идею, много лет витавшую в воздухе, глава Союза театральных деятелей Татарстана не побоялся озвучить в присутствии федерального министра культуры Ольги Любимовой, говоря о тотальной нехватке кадров во всех театрах Татарстана.

Число бюджетных мест в местных культурных образовательных учреждениях постепенно сходит на нет, молодые люди все чаще уезжают учиться в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, и, «польстившись на прелести большого города», уже не возвращаются обратно. При этом для 16 государственных театров, работающих в республике, кадры готовят только два учебных заведения — Казанское театральное училище и Казанский государственной институт культуры. Последний, ко всему прочему, с 2019 года убрал бюджетные места по направлению «актерское искусство» — эту проблему Бикчантаев недавно затрагивал в разговоре с Государственным Советником Татарстана Минтимером Шаймиевым.

Главной темой Совета по культуре и искусству при президенте стало предложение о преобразовании Казанского театрального училища в профильный Театральный государственный институт. Фото tatarstan.ru

Ситуация осложняется еще и тем, что уровень зарплат выпускников вузов и училищ разнится существенно, а потому молодые актеры — выпускники училища, едва поступив на службу в театр, вынуждены идти за «вышкой» хоть куда-нибудь, только чтобы поднять зарплату.

— При поступлении на работу выпускник Казанского театрального училища получает меньший оклад, чем выпускник КазГИКа, и эта разница составляет 22%. Поэтому выпускники училища, едва начав служить в театре, вынуждены поступать на заочное отделение вузов Татарстана. На сегодняшний день у нас актеры, значит, филологи, психологи с высшим образованием и другие специальности, — пояснил Фарид Бикчантаев.

— Заручившись поддержкой театральной общественности Республики Татарстан, я прошу вас, Рустам Нургалиевич, рассмотреть возможность создания на базе Казанского театрального училища Казанского государственного театрального института, который бы отвечал всем запросам современного профессионального театра, — обратился он к Рустаму Минниханову и Ольге Любимовой. — Мы можем своих артистов готовить здесь, потому что кто, как не мы, знает, как это делать. У нас есть потенциал, ресурсы, люди, которые способны щедро делиться своими знаниями во всех театральных областях. И Республика Татарстан может быть одним из всероссийских центров театрального образования, создав свой театральный институт, сосредоточив все силы в одном месте.

«На сегодняшний день у нас актеры, значит, филологи, психологи с высшим образованием и другие специальности», — пояснил Фарид Бикчантаев.

Поддержал Бикчантаева и художественный руководитель — директор Казанского академического русского Большого драматического театра имени В.И. Качалова Александр Славутский, выступавший «следующим по очереди» на совете.

— Я хочу поддержать Фарида Рафкатовича. Где сегодня центр татарской культуры и языка? Если мы сегодня не поставим дело у нас в регионе — что у нас будет свой театральный институт, где мы воспитаем артиста татарского театра? Нигде мы его не воспитаем. Только в селах остались люди, которые знают свой язык. И такому мощнейшему национальному региону, как наш, не иметь своего театрального института — я считаю, что это наш «бич», который нужно реализовать как можно быстрее, — резюмировал режиссер, добавив, что хоть он и «не хочет никого обидеть», но в КазГИКе сейчас преподают те, у кого в театре ничего не получилось.

На мольбы татарстанских театральных режиссеров глава республики и министр культуры России ответили, надо сказать, более чем сдержанно. Дослушав Славутского, Любимова кивнула в сторону своего зама Ольги Яриловой, сидевшей рядом, пояснив, что «Ольга Сергеевна у нас курирует направление в Министерстве культуры, которое занимается образованием». Министр предложила вернуться к теме только после того, как обсудит вопрос с коллегами из уже существующих творческих вузов России и проанализирует «потребности региона». Сроков и конкретных предложений о создании комиссии для решения о «повышении» техучилища в статусе озвучено в этот день не было.

Министр предложила вернуться к теме только после того, как обсудит вопрос с коллегами из уже существующих творческих вузов России. Фото tatarstan.ru

«Работал он на стройке, бизнес прогорел и подался техником в театр. Это ведь тоже неправильно»

Не дожидаясь результатов анализа Минкульта, корреспонденты «Реального времени» решили самостоятельно выяснить, есть ли в принципе и насколько велика потребность республики в квалифицированных театральных кадрах, опросив коллег Бикчантаева и Славутского — главрежей и руководителей театров из Казани, Альметьевска и Набережных Челнов, в том числе и представителей негосударственных коммерческих театров. Забегая вперед, скажем: результаты неожиданностью не стали, абсолютно все опрошенные нами эксперты однозначно поддержали главу Союза театральных деятелей и озвучили целый список дефицитных нынче специальностей, по которым не обучает театральное училище, но может начать учить профильный вуз.

— Мысль о создании института родилась очень давно, наверное, еще 5-7 лет тому назад, рассказал главный режиссер Татарского ТЮЗа им. Г. Кариева Ренат Аюпов. — После каждого принятого экзамена по актерскому мастерству в институте культуры и театральном училище мы с Фаридом Бикчантаевым и другими преподавателями говорили о кадрах. Сам «кулек» (КазГИК, — прим. ред.) обучает по очень узкому направлению — актерскому, и то довольно точечному, я бы сказал. В театральном училище спектр шире: обучают бутафоров, реквизиторов, выпускают сценографов, актеров. Но этого недостаточно. Когда еще жива была Фирдания Исмагиловна Садреева (профессор, скончалась 5 апреля 2020 года на 76-м году жизни, — прим. ред.), мы говорили о том, что нам необходим автономный театральный институт, в котором бы существовал полный комплекс специальностей.

— Если мы хотим спасти, застраховать национальные театры от медленной, а, может, и быстрой гибели по причине отсутствия квалифицированных кадров, это единственно правильное решение. Я восхищаюсь дальновидностью Фарида Рафкатовича, — поделился с «Реальным временем» художественный руководитель Татарского государственного театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев.

Говоря о конкретных специальностях, нехватка которых в татарстанских театрах ощущается наиболее остро, эксперты называют в основном технические и смежные направления, в которые чаще всего приходят случайные люди без профильного образования, «самоучки», доучиваясь, что называется, в поле, объясняет директор челнинского Русского драматический театр «Мастеровые» Армандо Диамантэ. «Того же завпоста (заведующий постановочной частью, — прим. ред.) с образованием у нас найти и взять фактически невозможно», — констатирует он. То же самое с бутафорами, реквизиторами, заведующими монтировочной частью.

— Наше училище не готовит педагогов по сценической речи, очень слабая подготовка по сценическому движению, нет художников по свету, заведующих постановочной частью, ну и, естественно, нет режиссерского образования. Нам свои режиссерские кадры выращивать нужно обязательно, — уверен главный режиссер частного Казанского камерного театра «СДВИГ», ведущий актер Качаловского театра Михаил Галицкий.

— Я думаю, специальность, которая просто необходима Казани — это театральный менеджмент, сейчас они нужны почти в каждом театре. Сценаристов не хватает, продюсеров, сценографов, композиторов, хореографов. Вообще, сценографов по пальцам можно пересчитать в нашей республике, приглашаем. А почему бы и нам не подготовить своих? Если институт будет создан, было бы здорово набрать и актеров музыкального театра — нехватка актеров именно музыкального направления созрела давно. И театральная общественность говорит о создании музыкального театра, но все упирается в кадры, которых нет. На пустом месте музыкальный театр не возникнет, — добавляет Ренат Аюпов.

Основатель и директор Молодежного театра на Булаке Виктор Степанцов в разговоре с «Реальным временем» подчеркнул, что в дефиците «практически любая профессия», начиная от техников, заканчивая художниками по свету и звуку. Да и с творческим составом дела обстоят не всегда гладко: молодые люди уезжают в Москву, и «растворяются» в прелестях и многообразии столичной жизни.

— Приезжаешь в район, начинаешь разговаривать с главами: построили ДК, а работать то некому. И причина далеко не только в отсутствии хорошей зарплаты. Ведь театральные работники — это отдельная каста. Звуковик в театре — это не ди-джей и не «прокатчик». Сейчас многие ударились в «прокат», потому что это легче, это быстрые деньги: поставил музыку на банкете, свел две песни и все. Ну и после всех кризисов бывает: как только обвал происходит в бизнесе, люди начинают искать работу. Работал он на стройке, бизнес прогорел и подался техником в театр. Это ведь тоже неправильно, театр надо любить всей душой, — настаивает он. — И это отдельная категория людей — специалистов, которых практически нет. Если мы хотим быть одной из театральных столиц, хочется все-таки профессионального уровня.

«Хочу подтвердить, что вся база для того, чтобы училище стало вузом у нас точно есть»

У некоторых деятелей театра есть даже видение того, как выстроить работу будущего института наиболее рационально и эффективно. Так, главреж Татарского ТЮЗа Ренат Аюпов предлагает организовать многопрофильные курсы, набирая в одну группу и актеров, и режиссеров, и театральных менеджеров, для того, чтобы на выходе их из института все они четко понимали, как работает и чем живет театр.

— Как мне кажется, необходимо не просто набирать актерский, режиссерский курсы, а поступить, как практикуют в Европе. Набирается разнопрофильный курс — 5—6 актеров, 2—3 сценографа, композитор, хореограф, продюсер, менеджер. Курс до 15—17 человек. Все время обучения они взаимодействуют и работают друг с другом, и, выпускаясь, четко понимают потребности друг друга. Сценарист, только начиная создавать произведение, понимал, сможет ли его реализовать театральный менеджер, примет ли продюсер, какие сложности будут у актеров и с чем придется столкнуться режиссеру, — пояснил он корреспонденту «Реального времени».

При этом практически все эксперты сошлись во мнении, что Казанское театральное училище — идеальная «база» для будущего вуза. Как выразился режиссер-постановщик Альметьевского татарского государственного драматического театра Ильяс Гареев, «уровень подготовки в нашем театральном училище не хуже, чем в московском Щепкинском», вот только перечень специальностей пока слишком узок.

— В нашем театральном училище преподает очень высокого класса профессорско-преподавательский состав. Уровень подготовки в нашем театральном училище, я не постесняюсь сказать, не хуже, чем в московском Щепкинском театральном училище, которое является вузом и дает высшее образование. Хотя, надо сказать, наше театральное училище готовит потрясающих гримерев — их приглашают на киностудии, в том числе и в Москву. Хочу подтвердить, что вся база для того, чтобы училище стало вузом у нас точно есть, — резюмировал Ильяс Гареев.