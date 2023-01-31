Нижнекамский драматический театр заработал меньше Буинского драмтеатра

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2022 году Нижнекамский драматический театр, при том, что он работает в одном из самых больших городов Татарстана, заработал меньше Буинского драматического театра. Об этом на итоговой коллегии Министерства культуры республики сообщила глава ведомства Ирада Аюпова.



— Лидеры по позитивным изменениям среди государственных учреждений после ремонта — это Казанский цирк, рост доходов в 3,5 раза. Мы понимаем — деньги проинвестировали, должен быть соответствующий итог. Музей изобразительных искусств — рост в 7 раз, Набережночелнинский татарский драматический театр — рост более чем в 2 раза, хотя он только недавно отремонтирован. Видим рост существенный по Национальной библиотеке. В то же время Нижнекамский драматический театр после масштабного ремонта и оснащения не показывает нужной динамики роста, руководителю нужно найти интересные зрителю формы работы! — заявила она.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ирада Аюпова рассказала, что в 2022 году в Татарстане объем внебюджетных доходов по культурной отрасли составил почти 1,8 млрд рублей. Темп роста — более 55%.



Хороший рост у театрально-зрелищных учреждений. Наибольший доход на рубль бюджетного финансирования у Казанского цирка — 2,62 рубля и у Татарского государственного театра кукол «Экият» — 1,17 рубля.

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Радиф Кашапов