Пять «К» татарстанской культуры: ждем поправок

Как в Нацбиблиотеке обсуждали Стратегию развития культуры до 2030 года

Фото: Ринат Назметдинов

В Национальной библиотеке Татарстана прошло заключительное обсуждение проекта Стратегии развития культуры до 2030 года. При участии министра культуры республики Ирады Аюповой документ изучали ученые, журналисты, культуртрегеры, члены Общественного совета при Минкульте РТ.

Среда, взаимодействие, общение, образование, новые профессии

В конце сентября документ был рассмотрен на Совете по культуре и искусству при президенте РТ и президиуме кабинета министров РТ и на открытом заседании Общественного совета Минкульта РТ. При этом о Стратегии развития культуры Республики Татарстан на 2020—2025 годы и на период до 2030 года стали говорить на годовой коллегии ведомства по итогам 2018 года, работа над ней началась летом 2020-го.

Ее основа — принцип «пяти К»:

креативность (создание среды, стимулирующей к творчеству);

коммуникация (необходимость взаимодействовать с сообществами, активнее работать с целевыми аудиториями);

кооперация (принцип объединения ресурсов, который должен стать доминантным в сфере культуры);

капитализация (она подразумевает сразу несколько направлений в своем движении (капитализация ресурсной базы, капитализация культурного продукта, капитализация человека);

компетенция (составляющая, тесно связанная с капитализацией, созданием новых профессий в сфере культуры).

В Национальной библиотеке Татарстана прошло заключительное обсуждение проекта Стратегии развития культуры до 2030 года

К слову, в конце стратегии описаны основные показатели развития сферы культуры в 2019 году. Согласно ей, в прошлом году был проведен 361 сабантуй в регионах РФ и странах зарубежья.

Задачи Стратегии таковы:

создание возможностей для самореализации и развития талантов, условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных, семейных ценностей, патриотизма, исторических и национально-культурных традиций Республики Татарстан;

создание условий для обеспечения доступности культурных благ, формирования единого культурного пространства в рамках межсетевого взаимодействия внутри экосистемы культуры;

активизация культурного потенциала, создание конкурентоспособности и повышение качества услуг в сфере культуры и искусства;

формирование эффективной кадровой политики;

цифровая трансформация и интеграция проектов в сфере информатизации в деятельность учреждений культуры и в систему продвижения культурного продукта.

К сожалению, план работы был представлен участникам только на самом мероприятии, которое растянулось почти на 4 часа

Что с татарами?

К сожалению, план работы был представлен участникам только на самом мероприятии, которое растянулось почти на 4 часа. В выставочном пространстве библиотеки министр культуры РТ Ирада Аюпова сначала поделилась своими мыслями о проекте. В частности обратила внимание, что многие уезжающие из Казани выбирают новое место жительства не только из-за востребованности, но и, к примеру, возможности учиться у именитых педагогов. Здесь она вспомнила прошлые годы консерватории, которая притягивала к себе людей со всей России.

Отдельно Аюпова остановилась на маркетинге в сфере культуры, назвав тему особенно важной: «Это компетенция, которая не раскрыта. Мы говорим об этом на федеральном уровне. Мы можем быть блестящими художниками, но мы не можем себя реализовать и быть востребованными». Позже она продолжила: «Если ты свяжешь себя с этой (культурной, — прим. ред.) стезей, ты должен быть уверен, что по завершению образования будешь востребован в этом пространстве». Здесь Аюпова напомнила о многих новых профессиях, которые появляются в арт-сфере — им в Казани научиться нельзя.

После чего аудитория поделилась на четыре группы. Одна обсуждала экосистему культуры, вторая — ее экономику, третья — вопрос кадров. Еще одной темой обсуждения стала идентичность. В проекте стратегии ее обозначили так: «сознательное или бессознательное соотнесение себя с различными социальными, экономическими, национальными, профессиональными, языковыми, политическими, религиозными и другим группами или иными общностями». Следом шла «национальная идентичность — одна из составляющих идентичности человека, связанная с ощущаемой им принадлежностью к определенному этносу или нации».

Отметим, что татары сами по себе появляются в проекте только в конце, где говорится, что реализация стратегии позволит «обеспечить наращивание внутреннего духовного, интеллектуального, культурного и экономического потенциала татарского народа на основе его исторического опыта, социально-экономических и социокультурных традиций». Следом, кстати, сразу идет возрождение производства кожаных национальных изделий на территории республики.

Отдельно Аюпова остановилась на маркетинге в сфере культуры, назвав тему особенно важной

Среди других любопытных целей: достижение доли национальных фильмов в отечественном прокате к 2030 году до 45 процентов; увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей к 2030 году до 80 процентов; создание двух арт-инкубаторов в Казани и Набережных Челнах на базе государственных учреждений культуры и искусства.

Что решили группы

Руководитель института городских исследований «Тамга» Марья Леонтьева руководила группой, обсуждавшей экосистему. Под ней участники имели ввиду огромное количество людей, связанных с культурой. С одной стороны это зрители, читатели, слушатели, а также представители СМИ, с другой — творцы, администраторы, актеры, певцы, само министерство... Где-то посередине — эксперты и инвесторы. Среди приоритетов — развитие форм воздействия потребителя на продукт творцов; взаимосвязь между образованием и культурным производством; формальный подход к определению качественности продукта; ясность системы принятия решений в грантовой и других системах поддержки. Особо бурное обсуждение вызвал вопрос, как определить эффективность событий, ведь внятного прозрачного мониторинга на эту тему нет.

За экономику отвечала руководитель издательства «Юлбасма» Гузель Хасанова. Она отметила, что участники посетовали на большие вопросы к законодательству в области культуры — здесь нужны абсолютно прозрачные правила игры. Кроме того, она предложила идею бирж, на которых креативный кластер из Татарстана мог бы предлагать свои продукты за пределами не только региона, но и России.

Айгуль Давлетшина, независимый консультант по культурной политике, арт-менеджер, отвечала за работу группы по кадрам:

— У нас очень бурно прошло обсуждение, было понятно, что всем не хватает таких встреч, у всех разные сферы, разные оптики, а когда они сталкиваются, то получается что-то новое, даже рождаются ответы, которые люди давно искали.

Среди приоритетов — развитие форм воздействия потребителя на продукт творцов; взаимосвязь между образованием и культурным производством

Среди приоритетов оказались: привлечение (и возвращение) кадров в республику, создание системы стимулирования; появление экспертных сообществ, в том числе форумов и клубов взаимопомощи; мониторинг кадрового состояния отрасли и определение приоритетных направлений; продвижение национальной культуры; привлечение локальных абитуриентов в качестве волонтеров (форма профориентации); взаимодействие с детьми; взаимодействие министерств культуры и образования; реализация кадров (в частности, через социокультурное программирование); наставничество; повышение квалификации, переподготовка; «инъекции» компетенций для работы профклубов, приглашение экспертов; интерсекторальное взаимодействие (маркетинг — экономика — культура); клубы взаимопомощи, куда можно обратиться за советом.

Скажем, в вопросе продвижения национальной культуры речь шла о том, что необходимо думать о поддержке специалистов в области татарских ремесел, чтобы они выходили за рамки институций и проводили обучение в рамках воркшопов в общественных пространствах. А в вопросе наставничества возникла идея создания реестра, благодаря которому любой человек, игравший, к примеру, в детстве на скрипке, а теперь решивший подтянуть свое умение, мог бы найти наставника.

Историк, кандидат культурологии, руководитель мемориальной лаборатории института городских исследований «Тамга» Энже Дусаева работала с идентичностью:

— Основной посыл: важно сформировать территориальную идентичность. Мало ее отрефлексировать, нужна институция, которая ее будет дальше транслировать, потому что вопрос не только в том, чтобы мы, жители Татарстана, понимали, кто мы такие. Поскольку происходит ротация населения и много молодежи приезжает в Татарстан, чтобы они тоже понимали, что важно для нашей территории.

Также участники встречи говорили, что районные ДК могли бы стать центрами, где раз в квартал на мозговые штурмы приходили бы жители

Проблемы? Нет связки между Минобразования и Минкультом, нет коммуникации между ведомствами, нет общей площадки, нет базы данных по идентичности. Возможно, это будет институт или форум по идентичности, где исследователи могли бы обсуждать насущные проблемы.

Основные приоритеты — развитие локальной идентичности на родных языках, работа с молодежью, начиная с детских садов, создание сети детских театров и студий. Речь шла о том, что многие учреждения культуры, которые работают с идентичностью, могли бы быть более проявленными в городском пространстве. Звучали предложения о праздниках слобод, селений, основанных на интересе к краеведению. Что Казань, благодаря развитой инфраструктуре, могла бы стать хабом для других регионов, которые обсуждали бы здесь свою идентичность. Еще звучала проблема доступа к архивам, они не доходят до потребителя, мы, как исследователи, не получаем к ним доступа.

Также участники встречи говорили, что районные ДК могли бы стать центрами, где раз в квартал на мозговые штурмы приходили бы жители, которые обсуждали бы насущные проблемы, своеобразный питчинг проектов в регионах. Еще одна проблема — нет общей стратегии развития музеев. Перезагрузили ГСИ, сам музей ИЗО. Но система Нацмузея требует пристального внимания.

Предполагается, что озвученные рекомендации и корректировки также появятся в проекте Стратегии, которую кабмин должен принять уже в этом месяце.

1 / 23 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов