Ирада Аюпова: «Отложенный эффект в культуре — наша реальность»

Фото: Ольга Юхновская / evening-kazan.ru

На пресс-завтраке под занавес 2020-го министр культуры Татарстана Ирада Аюпова предложила журналистам самим ответить на вопросы: «Удача года», «Провал года» и «Пожелание на будущий год» в отношении деятельности министерства и культурных мероприятий в республике. Представители СМИ, среди которых был и корресподент «Реального времени», не постеснялись и закидали министра впечатлениями, вопросами и просьбами. В итоге, удалось узнать — что протестируют в Национальном музее РТ, когда закончится ремонт в художественном училище и вернется ли вновь Московская академия имени Сурикова в Казань, а также какие татарстанские производства возьмется поднимать Минкульт.

Как не остаться без вкуса к жизни

Перед началом пресс-завтрака Ирада Аюпова рассказала, что для нее лично главным открытием года стал выход татарстанских учреждений культуры в онлайн: «Никогда ранее наши театры и музеи так активно не присутствовали в соцсетях!» Министр назвала это настоящим прорывом. Она отметила также новый для Татарстана фестиваль Uen fest, посвященный традиционным народным играм и забавам. Проект планируется завершить в марте 2021 года большим финальным шоу.

— Мы сможем, наконец, увидеть радость побед в глазах наших детей, услышать их искренний смех! Надеюсь, к весне будущего года большинство карантинных мер будет снято. Надо сделать именно для детей культурные блага востребованными. За ними подтянутся и родители. Коронавирус нам показал, что такое жить без вкуса и обоняния. Нам теперь главное сделать так, чтобы будущие поколения не остались без вкуса к жизни, — считает министр культуры.

Набережночелнинский драматический театр тоже нуждается, чтобы ему подсказали векторы развития. Фото nabchelny.ru

Журналисты поедут по районам

Отвечая на вопросы-пожелания, Ирада Аюпова отметила, что казанским журналистам, пишущим о культуре, нужно проработать вопросы организованного выезда в районы Татарстана. Так за пределами их внимания не останутся знаковые для республики события.

— Новость состоявшаяся, но не попавшая в СМИ — это событие, которого словно и не было. Есть Болгарские музеи, столько театров замечательных — много осталось за пределами внимания прессы. Вот, например, практически незамеченным прошло обновление Мензелинского театра, куда главным режиссером пришел Ильнур Ганеев. Набережночелнинский драматический театр тоже нуждается, чтобы ему подсказали векторы развития. Вообще в автограде в этом году сделано немало финансовых вливаний. Строится собственное здание для «Мастеровых», выросших из театрального кружка при заводе в профессиональный театр. Вообще, развитие Закамского района — тема отдельного разговора, — рассказала министр.



Если ответить на вопрос «Для кого пишут на тему культуры» очевиден для развитого человека и не требует пояснений, то «Кто пишет культуру» — более сложная тема. На встрече с министром было отмечено — за немногочисленными культурными обозревателями дня сегодняшнего прийти некому. Молодежи в культурной журналистике крайне мало. Для того, чтобы исправить ситуацию Ирада Аюпова предложила проводить на факультете журналистики в КФУ особую неделю. Пишущие о культуре сами проведут занятия, семинары, мастер-классы. Возможно, желающих рассказывать о «разумном, добром, вечном» будет больше.

К слову, министр культуры сообщила, что ведомство готовит Положение о конкурсе для журналистов, специализирующихся на культуре.

Министр отметила, что близка к реализации давняя мечта — создать в театре имени Карима Тинчурина Лабораторию татарской драматургии. Фото tatar-inform.ru

«В Тинчуринском театре все выходят на сцену»

Многое было сказано о судьбе Тинчуринского театра. «Главный режиссер там нужен, и сейчас мы думаем об этом. Два года назад мы взяли тайм-аут, который через несколько месяцев истекает. Но те изменения, которые происходят с театром сейчас — не самые худшие», считает Аюпова. В качестве примера привела премьеру первого иммерсивного спектакля на татарском языке, который покажут в ближайшие дни. Отметила немало интересных уже вышедших постановок. «Наша главная победа — в театре сейчас занята вся труппа. У актеров нет времени на споры и склоки, все выходят на сцену», заверила она.

Министр отметила, что близка к реализации давняя мечта — создать в театре имени Карима Тинчурина Лабораторию татарской драматургии. По ее словам, в уходящем году действительно много финансовых вливаний было в премьерные театральные постановки, поэтому и сезон театральный получился очень насыщенным, несмотря на прошедшую самоизоляцию. Кроме того, сегодня очень сложно подобрать репертуар на зрителя 15+. Это должны быть, прежде всего, спектакли для семейного просмотра. Однако и Казанский ТЮЗ, и Татарский ТЮЗ имени Кариева, и театр кукол «Экият» в этом отношении работают успешно.

Грядет ребрендинг буфетов

Не обошли вниманием и Национальный музей Татарстана. При полном обновлении постоянной экспозиции, ему стоит заняться поиском новых форм общения с посетителем, считают журналисты, стать более открытым. К слову, и о питании в учреждениях культуры было сказано отдельно. Там, куда ходят за культурой, и угощаться нужно «по всем правилам этикета», а не на ходу с картонных тарелок, из пластиковых чашек.

— Да, у нас есть задумки по созданию общего фирменного стиля для буфетов в учреждениях культуры. Это касается и качества продуктов, и подачи блюд. Не буду раскрывать всех секретов, но первые обновления появятся именно в буфете Национального музея Татарстана, — раскрыла секрет Ирада Аюпова.

Фото alextkach.ru

На очереди — керамика, Алексеевская фабрика ручного ткачества и другие предприятия народных промыслов

Народные промыслы — в промышленные масштабы

Художественное училище имени Николая Фешина давно притягивает взгляды — когда же закончится долгожданный ремонт и что с ним будет после? Ирада Аюпова отметила, что для ссуза этот год также был прорывным. Закончился капитальный ремонт в одном крыле, продолжается в другой части исторического здания:

— Мы надеемся, что в будущем году ремонт завершится и училище сможет в полной мере использовать пространство особняка. Рядом, в шаговой доступности — Галерея современного искусства, усадьба Сандецкого, все это для удобства работы и выставок студентов и молодых художников. Рядом — несколько скверов для пленэрных этюдов.

Министр рассказала, как много училищем сделано в этом году — конкурс по творчеству Антуана де Сент-Экзюпери для учащихся художественных школ, развитие народных художественных промыслов, в частности искусства кожаной мозаики:

— На очереди — керамика, Алексеевская фабрика ручного ткачества и другие предприятия народных промыслов — нам нужно добиться, чтобы эти производства получили реальные финансовые вливания для своего развития.

Фото Максима Платонова

2020 год стал для нас поистине золотым — состоялся конкурс «Алтын хаситэ», поставлен мюзикл «Алтын Казан», проведена первая премия регионального кино «Алтын тэлинкэ»

«Кино за семь дней» выходит в федеральный прокат

Формат Казанского фестиваля мусульманского кино нужно менять, считает министр культуры. Именно поэтому фестиваль прошел, скорее, незаметно, просмотры и голосование провели в онлайн-формате. Однако кино в Татарстане в этом году не «провисло»:

— 2020 год стал для нас поистине золотым — состоялся конкурс «Алтын хаситэ», поставлен мюзикл «Алтын Казан», проведена первая премия регионального кино «Алтын тэлинкэ». Кроме того, в эти дни продолжается проект «Кино за семь дней», правда, в этом году фильм за неделю снимается онлайн. Что из этого получится — увидим.

Интересно, что на днях фильм о Казани, снятый в прошлом году на проекте «Кино за семь дней» на днях выходит в федеральный прокат.

— Культура — специфическая отрасль. У нас не бывает так: «Сегодня сделал, а завтра появилось». Важна и преемственность — каждый раз начинать заново, на пустом месте неправильно. Отложенный эффект в культуре — наша реальность,– подытожила свое выступление Ирада Аюпова.