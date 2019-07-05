Как и почему лихорадит «фольклорное» подразделение татарстанского Минкульта

В Республиканском центре развития традиционной культуры Татарстана массовый исход сотрудников

Как стало известно «Реальному времени», следом за уволившейся в марте этого года директором ГБУ «Республиканский центр развития традиционной культуры» Фанзилей Завгаровой из учреждения ушли как минимум еще 16 сотрудников и еще несколько собирают вещи. Бывший руководитель учреждения упрекает руководство татарстанского Минкульта в непонимании специфики работы центра. В свою очередь, министерство недовольно трудовой дисциплиной прежнего директора и ее команды. В ситуации вокруг РЦРТК, от которого потребовали заметных проектов и порядка в делах, разбирался корреспондент «Реального времени».

«Наши работы стали оцениваться как «местечковые»

Фанзиля Завгарова устроилась на работу в Центр татарского фольклора в 1997 году. Через 5 лет ее назначили уже директором. В 2011 году учреждение объединили с Республиканским научно-методическим центром культурно-просветительской работы. Так образовался Республиканский центр развития традиционной культуры, которым стала руководить Завгарова. Центр был создан для работы в нескольких направлениях, таких как научно-исследовательское, методическое, информационно-аналитическое, организационное, в том числе координация деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений Татарстана (в регионе сейчас их 1 941 единица).

— Работа у нас велась колоссальная, — с гордостью рассказывает «Реальному времени» Завгарова. — Центр системно занимался актуализацией, изучением, сохранением и популяризацией явлений традиционной культуры. Работы наших специалистов высоко ценятся не только в России, но и за рубежом. Доказательством служит аудитория международных конференций и семинаров, география публикаций. Татары всей страны, также и дальнего зарубежья, знают о центре через замечательный фестиваль «Түгәрәк уен» и одноименный журнал.

За 8 лет директор центра успела поработать при четырех министрах культуры. Именно Минкульту РТ подчиняется Республиканский центр развития традиционной культуры. Если с первыми тремя министрами у нее шло все как по маслу, то с четвертым у директора что-то не заладилось. По словам Завгаровой, Ирада Аюпова видела в этом учреждении некий ресурсно-образовательный центр, ориентированный на аналитическое исследование явлений профессионального искусства, что шло вразрез с пониманием директора.

Фанзиля Хакимовна, не найдя компромисс со своей начальницей, не стала продлевать контракт, и 20 марта 2019 года оставила директорское кресло. Фото tuganaylar.ru

— Все проекты, которые были созданы как важные цепочки системной работы, направленной на развитие и актуализацию нематериального культурного наследия народов Татарстана, стали оцениваться как «местечковые», не имеющие шумного резонанса, — говорит бывший директор центра.

Ее споры с министром порой происходили довольно бурно, нередко публично. Фанзиля Хакимовна, не найдя компромисс со своей начальницей, не стала продлевать контракт, и 20 марта 2019 года оставила директорское кресло. При этом она продолжает числиться сотрудником на полставки, взяв больничный (находится по сей день).

Министерство культуры РТ назначило в подведомственное учреждение нового директора — Алсу Мифтахову. Однако позже заявления на увольнение написали и другие сотрудники центра: по подсчетам Завгаровой — 22 человека, по словам Мифтаховой — 16. При любом раскладе, весьма ощутимо при общем штате в 59 человек.

— Причина подобной ситуации проста: не был построен конструктивный диалог, рекомендации опытных специалистов были проигнорированы. Когда ставится задача выполнить работу «по-новому», должны быть четко определены методы и приемы выполнения данной задачи, — объясняет Завгарова.

Ирада Аюпова подтвердила, что у нее с Завгаровой действительно шли споры вокруг деятельности центра. Однако причину ухода подчиненной с поста директора назвала иную. Фото Рината Назметдинова

«Не хотят соблюдать трудовую дисциплину»

В беседе с корреспондентом «Реального времени» министр культуры РТ Ирада Аюпова подтвердила, что у нее с Завгаровой действительно шли споры вокруг деятельности центра. Однако причину ухода подчиненной с поста директора назвала иную.

— Стали проверять, кто как приходит на работу. Оказалось, что приходят по два раза в неделю. Но мы же несем ответственность как работодатели. Любая попытка заставить их работать встречает сопротивление. Ушли те, кто не хочет работать с 9 до 6. У меня другого графика не предусмотрено. Вся проблема в том, что люди просто не хотят соблюдать трудовую дисциплину, — комментирует министр.

Также с ее стороны вызывало вопросы выявление победителей конкурсов, проводимых центром: «Сөйкемле Шүрәле» («Обаятельный Шурале»), «Идел йорт» и другие. На их результаты, как утверждает министр, приходили жалобы граждан.

— Я предлагала вывести проекты на публичное обсуждение. А мне в ответ: «Вы нам не доверяете?» Все-таки должна быть прозрачность принятия решений, — считает Аюпова.

Также с ее стороны вызывали вопросы выявление победителей конкурсов, проводимых центром: «Сөйкемле Шүрәле» («Обаятельный Шурале»), «Идел йорт» и другие. Фото tatfolk.ru

Ничего личного

Когда на смену Завгаровой поставили Алсу Мифтахову, она обнаружила, что половины сотрудников нет на рабочем месте. Многие работали на дому.

— Нигде в трудовых договорах у них не была прописана удаленная работа, — подчеркивает новый директор. — Мы с сотрудниками определили условия работы. Кто-то согласился, кто-то не захотел принимать их. Некоторые работали на совмещенных должностях, и они выбрали работу в другом месте. Мы попытались привести наши трудовые отношения в нормативно-правовую плоскость. Ничего личного не было.

Причем Мифтахова не связывает увольнение 16 сотрудников с уходом ее предшественницы. Так, по ее словам, главный бухгалтер нашла более высокооплачиваемую работу. Другой специалист покидает эту работу по семейным обстоятельствам.

Надо отметить, что зарплаты у работников центра — не разгуляешься. Самые «богатые» здесь научные сотрудники, имеющие степени докторов наук, получают по 28—30 тыс. рублей.

— Та часть людей, которые не были на рабочих местах, ушла. К нам приходят люди, имеющие ученые степени. Это нормальная ротация кадров. Пока мы принимаем на постоянную, на «совмещенку» мы не берем. Мне нужны сотрудники, которые работают на местах и достигают определенных результатов, — объясняет директор.

Так, с апреля она приняла на работу уже семь человек. На подходе — еще несколько сотрудников.

— Наша организация долгие годы делала большую работу, но ее труды не популяризировались, общественность мало о ней знала. Мы не собираемся что-то ломать. Мы нацелены на развитие, — резюмирует Мифтахова.