Ирада Аюпова примеряет «Золотое хасите»

Минкульт Татарстана представит первый этап проекта по развитию национального костюма

Фото: Ринат Назметдинов

Министерство культуры Татарстана представит завтра утром в открытом формате на углу улиц Каюма Насыри и Фатыха Карима работы финалистов Международного конкурса «Золотое хасите» («Алтын хәситә»). Показ сегодня анонсировала глава министерства Ирада Аюпова.

Даешь татарский кэжуал

Вслед за «Золотым пером», «Золотой тарелкой» город обзавелся и «Золотым хасите». Конкурс, в котором могли участвовать творческие коллективы, мастерские, центры, дома ремесел и театры мод, семейные коллективы, индивидуальные мастера, художники-модельеры, фотохудожники, коллекционеры, учащиеся и педагоги творческих специализаций средних и высших учебных заведений, без ограничений по возрасту, получал заявки с 20 декабря 2019 года по 20 февраля 2020-го.

Эскизы костюмов будут оцениваться по номинациям: реконструированный исторический национальный костюм; сценический национальный костюм; современный авторский костюм «Стиль Casual»; национальная детская одежда; головные уборы и аксессуары (мужские и женские); кукла в национальном костюме. Главный организатор конкурса — Республиканский центр развития традиционной культуры. Возраст участников варьировался от 16 до 78 лет, всего поступило 128 заявок из России, Германии, Казахстана, Нидерландов и Узбекистана. В финал вышли 29 участников.

Самая популярная номинация — «Современный авторский костюм «Стиль Кэжуал (Casual)» (костюм, отвечающий требованиям современной моды, с использованием современных технологий, материалов, сохраняющий традиционные особенности и колорит национального костюма).

Самая популярная номинация — «Современный авторский костюм «Стиль Кэжуал (Casual)». Фото Романа Хасаева

Работы принимались в виде эскизов, нарисованных карандашом или пером, без компьютерной графики. Именно эти эскизы и будут завтра представлены в видеороликах. В каждом номинации предусмотрены денежные призы: первое место — 500 000 рублей, второе — 300 000, третье — 100 000 рублей. Источник финансирования — бюджет республики. На эти деньги должна быть сформирована творческая группа, которая под наблюдением опытного наставника создаст небольшую коллекцию (организаторы говорили о десяти костюмах). Их министерство планирует представлять на татарстанских и московских мероприятиях. Уже есть планы на продвижение на международных неделях моды — Ирада Аюпова с этой целью еще до пандемии успела посетить Милан.

Кроме этого, в рамках финала выступят певцы и певицы — Эльмира Калимуллина, Артур Мингазов, Айдар Ракипов и Дина Хисанбеева. Что касается показов, то организаторы представляют несколько уже готовых коллекций, которые могут служить примером модного костюма с этнокомпонентами. Это, в частности, женские наряды от студентов Казанского техникума народных художественных промыслов и мужские от дизайнера Руслана Габова (он известен по работе со звездами татарской эстрады, его работы будут схожи с теми костюмами, которые в последние месяцы стал активно носить Рустам Минниханов), а также работы учеников Кукморской детской школы искусств. Также обещают некую секретную презентацию ювелирных украшений с татарским колоритом — не зря все-таки конкурс называется в честь нагрудного украшения хасите.

В рамках финала выступят певцы и певицы — Эльмира Калимуллина (на фото), Артур Мингазов, Айдар Ракипов и Дина Хисанбеева. Фото instagram.com/elmiramatur

Дизайнеры есть, нужен дизайнерский центр

Надо сразу отметить, что ограничений по национальному компоненту не было — поскольку в конкурсе участвовали не только татарские дизайнеры, вдохновлялись авторы историями и традициями разных народов.

Любопытно, что в эти же дни буквально на соседней улице Дирекция парков и скверов будет проводить фестиваль «Милли кием», совмещенный с другим фестивалем с более долгой историей, «Печән базары», на котором представляют свои изделия дизайнеры, а традиционным дресс-кодом считаются калфак, каляпуш, кулмэк, ыштан и так далее.

На «Милли кием» предлагается прийти в костюме своего народа, для погружения в атмосферу режиссер Камаловского театра Айдар Заббаров готовит постановку в стиле иммерсивного театра. В промороликах есть люди не только в татарских костюмах, но и русских, чувашских, черкесских. Изначально предполагалось, что к фестивалю будут готовиться заранее через серии лекций на Кабане, однако сложилось все иначе.

«Печән базары» упоминала в своей речи и Аюпова, прямо назвав конкурс продолжением фестиваля:

— Я очень люблю наши национальные изделия — изю, серьги, нашу ювелирку, ичиги. Я рада, что так могу выразить свою идентичность. Но если это будет носить кустарный характер... Когда семь лет назад прошел «Печән базары», это было шикарное явление, когда люди результат своего творчества вынесли на суд зрителя, и это создавало неповторимую ауру. Это классный проект, и он должен иметь продолжение. Мы должны уходить от событийности в сторону системы. Что сейчас увозят туристы? Чак-чак, кожаные изделия, многие люди спрашивают ювелирные изделия. Поэтому мы собрались — потому что все в наших руках.

На «Печән базары» дизайнеры представляют свои изделия, а традиционным дресс-кодом считаются калфак, каляпуш, кулмэк, ыштан

— Мы надеемся, что сделаем конкурс традиционным, — продолжала Аюпова. — И в будущем все будет более внушительным. Пока все проходит символически. Но главная мотивация — создание пространства для креативных индустрий и система, по которой будет реализовываться такая одежда. Причем это должно быть на основных туристических маршрутах.

Планировалось, что и конкурс «Алтын хасите» будет совмещен с научно-практической конференцией при участии зарубежных специалистов, а также ученых Института истории и Академии наук, которые могли бы рассказать об эволюции татарского костюма и нарядов народов Поволжья. Словом, задел для проекта внушительный. Пока что дизайнерские компании, которые запускают хотя бы одну коллекцию, либо уходят в индивидуальный пошив, либо ограничиваются простейшим масс-маркетом с татарскими принтами на футболках. Известно, что уже сейчас свежеотремонтированные присутственные места в Казанском кремле могут стать упомянутым пространством для дизайнеров, благо количество заявок, приходящих на тот же «Печән базары», давно превышает сотни.