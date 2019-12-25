«Голос, приносящий радость»: прерванный полет Владислава Голикова

В России спустя 3 года после крушения лайнера ТУ-154 под Сочи отдают дань памяти жертвам трагедии, в том числе и тем, кто родом из Казани

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в России вспоминают жертв авиакатастрофы над Черным морем в районе Сочи: 25 декабря 2016 года в результате крушения летевшего в Сирию самолета Минобороны погибли 92 человека, в том числе известная благотворительница и блогер Доктор Лиза. На борту находился и основной состав ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, который должен был дать концерт на военной базе Хмеймим. Среди погибших были и два уроженца Казани: 22-летняя балерина Ралина Гильманова и 43-летний ведущий солист Владислав Голиков. Своими воспоминаниями об исполнителе с «Реальным временем» поделились люди, которые его близко знали.

Торжественная церемония открытия памятной доски Владиславу Голикову состоялась еще в понедельник. На ней вновь звучал незабываемый голос тенора, к 43 годам объехавшего с гастролями почти весь мир. Его диапазон позволял ему исполнять и оперные арии, и народные песни, и произведения советских композиторов.



— Это потрясающе талантливый человек. Он всегда помнил о своей альма-матер, оставался всегда на связи со своими училищем, консерваторией. Своим талантом он служил своему народу и погиб при исполнении своего долга, — заявила на церемонии министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Своим талантом он служил своему народу и погиб при исполнении своего долга», — заявила на церемонии Ирада Аюпова

Он предчувствовал свою смерть

Мама певца, Людмила Панкратова, в беседе с корреспондентом «Реального времени» вспомнила, что музыкой он был увлечен с детства. С трех лет он уже хотел играть на фортепьяно, но родители думали, что это детская шалость. «Мы как-то не распознали вовремя его талант, поэтому музыкальную жизнь он начал позднее обычного. Но все-таки он все успел», — поделилась Людмила Анатольевна.

По ее словам, сын с большим желанием учился, окончил экстерном музыкальную школу, музыкальное училище, педагогический институт и только потом поступил в консерваторию. Мечтал работать в оперном театре имени Мусы Джалиля. «Он так и говорил: жизнь моя в Казани — это консерватория и оперный театр», — вспоминает мама тенора.

Но выступать на казанской сцене Голикову не довелось — после прослушивания приезжавшая в Казань народная артистка СССР, оперная певица, актриса и театральный режиссер Галина Вишневская забрала его с собой в Москву.

— Она оказала большую помощь: устроила в свою оперную школу, где он проучился два года, обеспечила жильем, отнеслась к нему как к родному сыну — он ей очень понравился. Начался московский этап его жизни, там он женился. Первые шаги в профессии сделал в детском музыкальном театре имени Наталии Сац, в котором он работал, выступая параллельно с ансамблем. Его оттуда просто не отпускали, постоянно приглашали. Он не отказывал, и получилось, что он из него и не уходил, — рассказывает Панкратова.

Голиков похоронен на военном кладбище в Мытищах

В конце декабря 2016-го певец с ансамблем должен был лететь с концертами в Китай, но поездку в последний момент отменили. Так получилось, что весь месяц мама гостила у сына в столице.

— Он пришел домой и сообщил, что едет в Сирию. «Там же война!» — воскликнули мы. 23 декабря я уехала из Москвы. Он меня не отпускал целый месяц, как будто чувствовал, что это наша последняя встреча. Когда он меня провожал на вокзал — очень долго не мог уйти. Было позднее время, я его торопила — скоро закроют метро, но он ни в какую не хотел прощаться. И вот тогда у меня в душе что-то всколыхнулось: что это за проводы такие! Посмотрела на него — а у него полные слез глаза. «Сынок, ты что? Скоро Новый год, приезжайте ко мне в Казань!» — говорю ему. Он молчит. И на вопросы больше не отвечал.

У Голикова осталась дочь, сейчас ей 13 лет. «Он был хорошим семьянином. Воспитал прекрасную дочку. Девочка чтит отца, гордится им. Но она не пошла по его стопам, выбрала живопись», — рассказывает Людмила Анатольевна. Она гордится тем, что вырастила достойного сына — правильного, честного, трудолюбивого и очень талантливого.

По ее признанию, на трехлетнюю годовщину семья соберется в Москве, чтобы помянуть сына, мужа и отца. Голиков похоронен на военном кладбище в Мытищах. В память о жертвах авиакатастрофы на здании ансамбля открыта мемориальная доска, а в Сочи установлена стела с фамилиями всех погибших.

Людмила Анатольевна гордится тем, что вырастила достойного сына — правильного, честного, трудолюбивого и очень талантливого

В Испании он был бешено популярен

Замначальника дважды Краснознаменного ансамбля песни и пляски имени А.В.Александрова Олег Лукиных рассказал, что Голиков быстро влился в коллектив, в который пришел в 2013 году:

— Он был уже сложившимся артистом, имея за плечами Казанскую консерваторию, Центр оперного пения Галины Вишневской, опыт работы в московских театрах, где он получил высшую квалификацию «ведущий мастер сцены». Тот огромный репертуар, которым он владел, позволил ему с первых дней участвовать в концертах ансамбля. По сложившейся традиции ансамбль неизменно исполняет произведения на родном языке слушателей. Владислав на зарубежных гастролях исполнял песни на английском, итальянском, испанском, португальском, словацком и других языках. И его выступления сопровождались восторженными аплодисментами зрителей.

По словам Лукиных, ансамбль часто выступал в воинских коллективах, госпиталях, военных учебных заведениях, и Владислав всегда принимал в этом активное участие. У исполнителя было много ведомственных наград, было Благодарственное письмо президента России. В коллективе его любили и уважали за талант, высочайший уровень исполнительского мастерства, трудолюбие, ответственность, добросовестное отношение к делу, продолжает замруководителя ансамбля. При этом Голиков был очень скромным человеком, в нем не было ни капли высокомерия, зато была искренность, преданность своей профессии.

По словам Лукиных, ансамбль часто выступал в воинских коллективах, госпиталях, военных учебных заведениях, и Владислав всегда принимал в этом активное участие

Пресс-секретарь ансамбля Валентина Максимова считает, что за свою недолгую жизнь певец много успел сделать. «В его жизни было много побед и триумфов. И как много любви и счастья он подарил многим в этом мире. Мог ли кто-то из родных, друзей, соседей в далекие 70-е годы предположить, что маленький, скромный, тихий мальчик из семьи инженера железнодорожных путей достигнет таких творческих высот, будет выступать на лучших сценах страны и мира! У него было много поклонников за рубежом», — рассказала Максимова. Она вспомнила, как была очевидцем его потрясающих выступлений, на финальных аккордах которых зрители в порыве вставали и восторженно аплодировали:

— В последние дни его жизни Владиславу позвонили из посольства Испании, пригласили на прием, который устроили специально в его честь. Оказалось, что видеоролик с его выступлением на испанском языке, выложенный на YouTube, набрал за короткий срок более миллиона просмотров. На приеме советник посла Испании в России рассказал, что в Арагоне он настолько популярен , что если бы он приехал туда, его бы узнавали на улицах. Он был счастлив, что его творчество находит такой отклик у людей. Он всегда говорил, что его главная цель — приносить радость людям.

Свой последний спектакль Голиков сыграл в свой день рождения — 23 ноября — в детском музыкальном театре имени Н.И. Сац. До сих пор там вспоминают, что все тогда находились под впечатлением от игры Владислава, а после отмечали, как он творчески вырос.

Видеоролик с его выступлением на испанском языке, выложенный на YouTube, набрал за короткий срок более миллиона просмотров, рассказала Валентина Максимова

«У нас все еще есть Владислав, и музыка начинается снова»

После трагедии с лайнером пришло много писем, свидетельствующих о любви к творчеству Голикова. На торжественной церемонии открытия мемориальной доски на Казанской консерватории был зачитан отрывок из одного из них, присланного из Бельгии:

«В один трудный момент моей жизни я услышала пение Владислава. Я услышала в этом голосе такую красивую, полную нюансов радость, и подняв голову, увидела человека с безмятежным и чистым взглядом. И та радость, которая отражалась в его голосе, была во всем его лице. Тогда я сказала себе: «В этой жизни много печали, смотрите, радость по-прежнему спонтанно расцветает на лицах некоторых людей. Они оставлены Богом, чтобы притянуть нас за собой. Нас, других, в свет!»

Почитательница писала, что с тех пор слушала и видела Владислава каждый раз, когда появлялась возможность: на концертах ансамбля в Европе, а также в различных записях, и всегда с тем же удивлением, почему этот голос приносит столько радости. По словам автора письма, те же эмоции и чувства были и у ее детей, когда они слушали пение Голикова: «О, мама, как он прекрасен!» Мне было интересно, какие невидимые нити сплетены между людьми в этом мире — даже издалека, даже не зная друг друга. Голос Владислава вибрировал в нашем доме: сильный, теплый. Вечерами дети пели, танцевали, кружились под его пение. Мой мальчик смеялся со слезами на глазах, я спросила его: «Что с тобой происходит?» Он ответил: «Не знаю, но это так радостно, это делает меня счастливым».

Узнав о гибели любимого исполнителя, семья долго переживала, женщина и ее дети почувствовали пустоту и целыми днями молились за Владислава Голикова и каждого погибшего из александровского ансамбля: «Радость умерла», — сказала я себе. Но мы продолжали слушать Владислава. Мы по-прежнему делаем это очень часто. Мы поняли, что через слезы радость продолжает жить настолько полно и ярко, настолько чисто, высоко, как в храме. Сегодня, когда мне бывает тяжело и грустно, ко мне приходят дети и говорят: «Не печалься, мама. У нас все еще есть Владислав, и музыка начинается снова».

1 / 23 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Элеонора Рылова, фото Рината Назметдинова