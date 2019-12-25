«Голос, приносящий радость»: прерванный полет Владислава Голикова
В России спустя 3 года после крушения лайнера ТУ-154 под Сочи отдают дань памяти жертвам трагедии, в том числе и тем, кто родом из Казани
Сегодня в России вспоминают жертв авиакатастрофы над Черным морем в районе Сочи: 25 декабря 2016 года в результате крушения летевшего в Сирию самолета Минобороны погибли 92 человека, в том числе известная благотворительница и блогер Доктор Лиза. На борту находился и основной состав ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, который должен был дать концерт на военной базе Хмеймим. Среди погибших были и два уроженца Казани: 22-летняя балерина Ралина Гильманова и 43-летний ведущий солист Владислав Голиков. Своими воспоминаниями об исполнителе с «Реальным временем» поделились люди, которые его близко знали.
Торжественная церемония открытия памятной доски Владиславу Голикову состоялась еще в понедельник. На ней вновь звучал незабываемый голос тенора, к 43 годам объехавшего с гастролями почти весь мир. Его диапазон позволял ему исполнять и оперные арии, и народные песни, и произведения советских композиторов.
— Это потрясающе талантливый человек. Он всегда помнил о своей альма-матер, оставался всегда на связи со своими училищем, консерваторией. Своим талантом он служил своему народу и погиб при исполнении своего долга, — заявила на церемонии министр культуры РТ Ирада Аюпова.
Он предчувствовал свою смерть
Мама певца, Людмила Панкратова, в беседе с корреспондентом «Реального времени» вспомнила, что музыкой он был увлечен с детства. С трех лет он уже хотел играть на фортепьяно, но родители думали, что это детская шалость. «Мы как-то не распознали вовремя его талант, поэтому музыкальную жизнь он начал позднее обычного. Но все-таки он все успел», — поделилась Людмила Анатольевна.
По ее словам, сын с большим желанием учился, окончил экстерном музыкальную школу, музыкальное училище, педагогический институт и только потом поступил в консерваторию. Мечтал работать в оперном театре имени Мусы Джалиля. «Он так и говорил: жизнь моя в Казани — это консерватория и оперный театр», — вспоминает мама тенора.
Но выступать на казанской сцене Голикову не довелось — после прослушивания приезжавшая в Казань народная артистка СССР, оперная певица, актриса и театральный режиссер Галина Вишневская забрала его с собой в Москву.
— Она оказала большую помощь: устроила в свою оперную школу, где он проучился два года, обеспечила жильем, отнеслась к нему как к родному сыну — он ей очень понравился. Начался московский этап его жизни, там он женился. Первые шаги в профессии сделал в детском музыкальном театре имени Наталии Сац, в котором он работал, выступая параллельно с ансамблем. Его оттуда просто не отпускали, постоянно приглашали. Он не отказывал, и получилось, что он из него и не уходил, — рассказывает Панкратова.
В конце декабря 2016-го певец с ансамблем должен был лететь с концертами в Китай, но поездку в последний момент отменили. Так получилось, что весь месяц мама гостила у сына в столице.
— Он пришел домой и сообщил, что едет в Сирию. «Там же война!» — воскликнули мы. 23 декабря я уехала из Москвы. Он меня не отпускал целый месяц, как будто чувствовал, что это наша последняя встреча. Когда он меня провожал на вокзал — очень долго не мог уйти. Было позднее время, я его торопила — скоро закроют метро, но он ни в какую не хотел прощаться. И вот тогда у меня в душе что-то всколыхнулось: что это за проводы такие! Посмотрела на него — а у него полные слез глаза. «Сынок, ты что? Скоро Новый год, приезжайте ко мне в Казань!» — говорю ему. Он молчит. И на вопросы больше не отвечал.
У Голикова осталась дочь, сейчас ей 13 лет. «Он был хорошим семьянином. Воспитал прекрасную дочку. Девочка чтит отца, гордится им. Но она не пошла по его стопам, выбрала живопись», — рассказывает Людмила Анатольевна. Она гордится тем, что вырастила достойного сына — правильного, честного, трудолюбивого и очень талантливого.
По ее признанию, на трехлетнюю годовщину семья соберется в Москве, чтобы помянуть сына, мужа и отца. Голиков похоронен на военном кладбище в Мытищах. В память о жертвах авиакатастрофы на здании ансамбля открыта мемориальная доска, а в Сочи установлена стела с фамилиями всех погибших.
В Испании он был бешено популярен
Замначальника дважды Краснознаменного ансамбля песни и пляски имени А.В.Александрова Олег Лукиных рассказал, что Голиков быстро влился в коллектив, в который пришел в 2013 году:
— Он был уже сложившимся артистом, имея за плечами Казанскую консерваторию, Центр оперного пения Галины Вишневской, опыт работы в московских театрах, где он получил высшую квалификацию «ведущий мастер сцены». Тот огромный репертуар, которым он владел, позволил ему с первых дней участвовать в концертах ансамбля. По сложившейся традиции ансамбль неизменно исполняет произведения на родном языке слушателей. Владислав на зарубежных гастролях исполнял песни на английском, итальянском, испанском, португальском, словацком и других языках. И его выступления сопровождались восторженными аплодисментами зрителей.
По словам Лукиных, ансамбль часто выступал в воинских коллективах, госпиталях, военных учебных заведениях, и Владислав всегда принимал в этом активное участие. У исполнителя было много ведомственных наград, было Благодарственное письмо президента России. В коллективе его любили и уважали за талант, высочайший уровень исполнительского мастерства, трудолюбие, ответственность, добросовестное отношение к делу, продолжает замруководителя ансамбля. При этом Голиков был очень скромным человеком, в нем не было ни капли высокомерия, зато была искренность, преданность своей профессии.
Пресс-секретарь ансамбля Валентина Максимова считает, что за свою недолгую жизнь певец много успел сделать. «В его жизни было много побед и триумфов. И как много любви и счастья он подарил многим в этом мире. Мог ли кто-то из родных, друзей, соседей в далекие 70-е годы предположить, что маленький, скромный, тихий мальчик из семьи инженера железнодорожных путей достигнет таких творческих высот, будет выступать на лучших сценах страны и мира! У него было много поклонников за рубежом», — рассказала Максимова. Она вспомнила, как была очевидцем его потрясающих выступлений, на финальных аккордах которых зрители в порыве вставали и восторженно аплодировали:
— В последние дни его жизни Владиславу позвонили из посольства Испании, пригласили на прием, который устроили специально в его честь. Оказалось, что видеоролик с его выступлением на испанском языке, выложенный на YouTube, набрал за короткий срок более миллиона просмотров. На приеме советник посла Испании в России рассказал, что в Арагоне он настолько популярен , что если бы он приехал туда, его бы узнавали на улицах. Он был счастлив, что его творчество находит такой отклик у людей. Он всегда говорил, что его главная цель — приносить радость людям.
Свой последний спектакль Голиков сыграл в свой день рождения — 23 ноября — в детском музыкальном театре имени Н.И. Сац. До сих пор там вспоминают, что все тогда находились под впечатлением от игры Владислава, а после отмечали, как он творчески вырос.
«У нас все еще есть Владислав, и музыка начинается снова»
После трагедии с лайнером пришло много писем, свидетельствующих о любви к творчеству Голикова. На торжественной церемонии открытия мемориальной доски на Казанской консерватории был зачитан отрывок из одного из них, присланного из Бельгии:
«В один трудный момент моей жизни я услышала пение Владислава. Я услышала в этом голосе такую красивую, полную нюансов радость, и подняв голову, увидела человека с безмятежным и чистым взглядом. И та радость, которая отражалась в его голосе, была во всем его лице. Тогда я сказала себе: «В этой жизни много печали, смотрите, радость по-прежнему спонтанно расцветает на лицах некоторых людей. Они оставлены Богом, чтобы притянуть нас за собой. Нас, других, в свет!»
Почитательница писала, что с тех пор слушала и видела Владислава каждый раз, когда появлялась возможность: на концертах ансамбля в Европе, а также в различных записях, и всегда с тем же удивлением, почему этот голос приносит столько радости. По словам автора письма, те же эмоции и чувства были и у ее детей, когда они слушали пение Голикова: «О, мама, как он прекрасен!» Мне было интересно, какие невидимые нити сплетены между людьми в этом мире — даже издалека, даже не зная друг друга. Голос Владислава вибрировал в нашем доме: сильный, теплый. Вечерами дети пели, танцевали, кружились под его пение. Мой мальчик смеялся со слезами на глазах, я спросила его: «Что с тобой происходит?» Он ответил: «Не знаю, но это так радостно, это делает меня счастливым».
Узнав о гибели любимого исполнителя, семья долго переживала, женщина и ее дети почувствовали пустоту и целыми днями молились за Владислава Голикова и каждого погибшего из александровского ансамбля: «Радость умерла», — сказала я себе. Но мы продолжали слушать Владислава. Мы по-прежнему делаем это очень часто. Мы поняли, что через слезы радость продолжает жить настолько полно и ярко, настолько чисто, высоко, как в храме. Сегодня, когда мне бывает тяжело и грустно, ко мне приходят дети и говорят: «Не печалься, мама. У нас все еще есть Владислав, и музыка начинается снова».
Справка
Владислав Голиков родился 23 ноября 1973 года в Казани. Окончил Казанское музыкальное училище имени И.В. Аухадеева (1989—1993 гг.) и Казанскую государственную консерваторию имени Н.Г. Жиганова (1996—2001 гг.).
- В 2004 году был приглашен Галиной Вишневской в Москву, учиться в Центре оперного пения под ее руководством.
- По окончании учебы в 2006 году служил в Московском музыкальном театре «Геликон-Опера». В 2006—2013 годах — в Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Н.И. Сац.
- В 2013 году начал работать в Академическом ансамбле песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Принимал участие в гастрольных поездках коллектива как по регионам России, так и за рубежом (Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Италия, Китай, Куба, Польша, Румыния и др.).
- За особые заслуги в 2014 году отмечен Благодарственным письмом президента Российской Федерации.
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