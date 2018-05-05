Аюпова Ирада Хафизяновна
Общая информация
Родилась 13.07.1971 в Баку.
Образование:
1993 г. — Азербайджанская государственная нефтяная академия по специальности «инженер-математик».
2002 г. — Татарский институт содействия бизнесу по специальности " юрист".
2014 г. — профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по программе «Специалист по государственному и муниципальному управлению — MasterofPublicAdministration (MPA)».
Трудовая деятельность:
1994 — 1998 гг. – ОАО «Нижнекамскшина» (ПХ «Шинник», ИВЦ) — инженер-программист.
1998 — 2000 гг. – УКП «Нижнекамский коммерческий центр» — главный специалист.
2000 — 2004 гг. – Комитет поддержки предпринимательства г.Казани – начальник отдела, заместитель председателя комитета.
2004 — 2005 гг. – начальник отдела кадров администрации г.Казани.
2005 — 2006 гг. – Комитет поддержки предпринимательства г.Казани, председатель.
2006 — 2008 гг. – Министерство экономики Республики Татарстан, начальник отдела.
2008 — 2011 гг. – заместитель министра культуры Республики Татарстан.
2011 — 2015 гг. – Первый заместитель министра культуры Республики Татарстан.
2015 — 2016 гг. – начальник Главного архивного управления при Кабинете Министров Республики Татарстан.
2016 — 2018 гг – председатель Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу.
С 03.05.2018 — министр культуры Республики Татарстан
Заслуженный экономист Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г. Казань, ул. Пушкина, д. 66/33
- Телефон: +7 (843) 264-74-01
- Email: Irada.Ayupova@tatar.ru
- Сайт: www.mincult.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018