Аюпова Ирада Хафизяновна

Фото: Олег Тихонов

Общая информация

Родилась 13.07.1971 в Баку.

Образование:

1993 г. — Азербайджанская государственная нефтяная академия по специальности «инженер-математик».

2002 г. — Татарский институт содействия бизнесу по специальности " юрист".

2014 г. — профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по программе «Специалист по государственному и муниципальному управлению — MasterofPublicAdministration (MPA)».

Трудовая деятельность:

1994 — 1998 гг. – ОАО «Нижнекамскшина» (ПХ «Шинник», ИВЦ) — инженер-программист.

1998 — 2000 гг. – УКП «Нижнекамский коммерческий центр» — главный специалист.

2000 — 2004 гг. – Комитет поддержки предпринимательства г.Казани – начальник отдела, заместитель председателя комитета.

2004 — 2005 гг. – начальник отдела кадров администрации г.Казани.

2005 — 2006 гг. – Комитет поддержки предпринимательства г.Казани, председатель.

2006 — 2008 гг. – Министерство экономики Республики Татарстан, начальник отдела.

2008 — 2011 гг. – заместитель министра культуры Республики Татарстан.

2011 — 2015 гг. – Первый заместитель министра культуры Республики Татарстан.

2015 — 2016 гг. – начальник Главного архивного управления при Кабинете Министров Республики Татарстан.

2016 — 2018 гг – председатель Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу.

С 03.05.2018 — министр культуры Республики Татарстан



Заслуженный экономист Республики Татарстан.

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