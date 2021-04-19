Минкульт Татарстана поддержит фестиваль AWAZ на 5,5 млн рублей из бюджета

Моральная и материальная поддержка

В мае в Казани пройдет фестиваль AWAZ — крупное музыкальное мероприятие, которое продлится четыре дня и на котором, по заявлениям организаторов, выступят свыше сотни музыкантов. Как указано на сайте фестиваля, событие проходит при поддержке Минкультуры РТ, и эта поддержка обрела материальную форму: ведомство намерено взять на себя расходы на билеты и размещение участников на общую сумму до 5,5 млн рублей.

Согласно документам объявленного ведомством тендера, всего планируется размещение и перевозка 276 участников и делегатов фестиваля, а также 12 организаторов. При этом путешествовать и размещаться они будут без особого шика: если самолетом — экономклассом, поездом — возможно как купе, так и плацкарт, размещение — в гостинице или хостеле, требования к номерам не уточняются. В среднем на одного участника Минкульт потратит чуть более 19 тыс. рублей с учетом трансфера по Казани.

У участников фестиваля довольно широкая география: некоторых нужно будет привезти из Берлина, Барселоны, Бельгии, Сербии, Минска, а группу Los Piranas — из Колумбии. Общий километраж перевозок составляет 5000 км, подсчитано в тендерной документации.

Ведомство намерено взять на себя расходы на билеты и размещение участников на общую сумму до 5,5 млн рублей. Фото tatarstan.ru

На минувшей неделе организаторы фестиваля рассказывали, что власти города и республики, «в силу не зависящих от них причин, поддерживают в основном морально», а также что Минкультуры Татарстана «не закидывает» фестиваль деньгами.

При этом сообщалось, что было продано уже более тысячи билетов на фестиваль на сумму примерно 2,8 млн рублей (один полный билет сейчас стоит 2,8 тыс. рублей, а на самом старте, в феврале, он стоил еще 1,5 тыс. рублей). Впрочем, в том же интервью организаторы фестиваля добавляли: выручка от билетов покрывает не весь бюджет фестиваля.

— Речь в тендере идет исключительно о расходах на логистику и проживание артистов и делегатов в Казани — и не идет о расходах на продакшен, гонорары музыкантам и т. д. На данный момент никакой финподдержки фестиваля со стороны Минкульта нет. Поэтому распоряжаться гипотетическими деньгами и считать, какую часть общей сметы они покроют, смысла нет. Со стороны Минкульта на данный момент присутствует только информационная поддержка по части административных вопросов проведения фестиваля, — ответили организаторы мероприятия «Реальному времени».

Издание также направило запрос в Министерство культуры Татарстана.

Событие будет проходить с 20 по 23 мая включительно на десятке разных площадок — среди них как казанские клубы и арт-пространства, так и Нацбиблиотека РТ. Фото: Максим Платонов

Клубы, библиотека и синагога

Организацией AWAZ занимается команда промоутеров, ранее проводивших крупные московские фестивали «Боль» и Moskow Music Week. Сами организаторы называют фестиваль «одним из крупнейших событий фестивального лета 2021-го». В свете еще не снятых коронавирусных ограничений это может оказаться и недалеко от истины — но за пальму первенства им нужно будет соревноваться как минимум с гигантскими опен-эйрами вроде «Нашествия».

Событие будет проходить с 20 по 23 мая включительно на десятке разных площадок — среди них как казанские клубы и арт-пространства, так и Нацбиблиотека РТ, казанские синагога, лютеранская кирха.

В переводе с татарского слово «аваз» — это «звук». Как пишут сами организаторы, фестиваль нацелен на «культурный обмен между посетителями и участниками программы в контексте музыки и перформативного искусства».

Самым узнаваемым для казанцев названием в списке участников фестиваля станет дуэт «АИГЕЛ». Фото: Ринат Назметдинов

Вероятно, самым узнаваемым для казанцев названием в списке участников фестиваля станет дуэт «АИГЕЛ» петербургского электронщика Ильи Барамии и татарстанской поэтессы Айгель Гайсиной, не так давно представившей альбом на татарском языке «Пыяла». Однако помимо них есть множество других примечательных и необычных артистов — в их числе, например, те же колумбийские Los Piranas, чье звучание описывают как «южноамериканскую психоделику», Aisha Devi — исполнительница непало-тибетского происхождения, выросшая в Швейцарии, играющая танцевальную электронику.

Александр Артемьев