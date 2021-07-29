Эксперты KazanSummit: «Наша задача — не быть исполнителями, а быть инициаторами»

Татарстану намекнули, что идентичность нужно продвигать через креативные индустрии

Фото: Максим Платонов

Креативные индустрии частично потеряли деньги в офлайне, но нашли новые средства в онлайне — и именно они должны стать инструментом продвижения локальности. К таким выводам пришли участники круглого стола «Локальная идентичность и креативные индустрии», прошедшего на XII Международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021». Подробнее — в материале «Реального времени».

«Это новая промышленная политика России»

Модератором дискуссии выступила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, которая отметила, что 2020 год стал переломным в построении экономических процессов. Как он повлиял на креативную индустрию?

— Креативная индустрия — это новая промышленная политика России, любой страны, — отметил Сергей Капков, заведующий учебно-научной лабораторией «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» на экономическом факультете МГУ, бывший министр культуры Москвы. — Креатив — это умение мыслить в постоянно меняющихся обстоятельствах. Вот почему русские — жители России — настолько успешны.

Пандемия ускорила процессы, сказал Капков, поскольку молодые люди научились работать в онлайн-формате, стали собираться в коворкингах, в «Зуме».



— Наша задача — не быть исполнителями, а быть инициаторами, криэйторами, которые создают смыслы, — сказал Капков, отметив, что iPhone делают в Китае, но придумали его в Калифорнии.

Чтобы усилить эти процессы, совместно должны работать министерства культуры, образования и промышленности. Не менее важны правовые реформы, указала Татьяна Абанкина, директор Центра прикладных экономических исследований и разработок, чтобы российское законодательство рассматривало идею как интеллектуальную ценность.

Сергей Коротков, директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в России, указал, что в креативных индустриях занято 30 млн человек по всему миру. В 2020 году из-за отмены публичных выступлений эта сфера потеряла 30% гонораров за мастер-классы, воркшопы, лектории. Это минус 7 млрд дохода. При этом возрос интерес к цифровому контенту, когда к началу 2021 года еще полмиллиарда человек вышли в социальные сети.

Более того, указала Вероника Пешкова, посол доброй воли ООН по промышленному развитию и президент Фонда развития общественной дипломатии «Женский взгляд», креативные индустрии дают сейчас больше рабочих мест, чем автомобильная промышленность Америки, Западной Европы и Японии, вместе взятых.



Почему это важно для Татарстана?

— Когда высокая интеллектуальная составляющая привносится в предметы потребления — это вызывает интерес к культуре, — отметила Пешкова. — Пользуясь услугами и продуктами креативных индустрий, мы проникаемся локальной идентичностью.

Она тут же преподнесла Аюповой ковер из Ирана, который может нагреваться. Украшен он был, разумеется, национальными узорами — дарительница высказала надежду, что в сотрудничестве с Россией иранцы могли бы выпускать такие ковры с татарским орнаментом.



Креативные индустрии трансформируют отношение и к истории, сказала Фатма Гали, генеральный директор дизайнерского дома Azza Fahmy Jewellery:



— В нашей сфере появляются совершенно новые бренды. Они становятся узнаваемыми, И это меняет отношение к креативности, когда мы делаем наследие элементом дня сегодняшнего.

К сожалению, нам не удалось сходить на новый интеллектуальный продукт, придуманный в Татарстане, однако запрос на такие проекты явно есть — продавать не чак-чак, не бренд кулинарной столицы, не Иннополис, а обычную, но востребованную позицию в маркетплейсе, на которой гордо написано «Made in Tatarstan».