Эксперты KazanSummit: «Наша задача — не быть исполнителями, а быть инициаторами»
Татарстану намекнули, что идентичность нужно продвигать через креативные индустрии
Креативные индустрии частично потеряли деньги в офлайне, но нашли новые средства в онлайне — и именно они должны стать инструментом продвижения локальности. К таким выводам пришли участники круглого стола «Локальная идентичность и креативные индустрии», прошедшего на XII Международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021». Подробнее — в материале «Реального времени».
«Это новая промышленная политика России»
Модератором дискуссии выступила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, которая отметила, что 2020 год стал переломным в построении экономических процессов. Как он повлиял на креативную индустрию?
Пандемия ускорила процессы, сказал Капков, поскольку молодые люди научились работать в онлайн-формате, стали собираться в коворкингах, в «Зуме».
— Наша задача — не быть исполнителями, а быть инициаторами, криэйторами, которые создают смыслы, — сказал Капков, отметив, что iPhone делают в Китае, но придумали его в Калифорнии.
Чтобы усилить эти процессы, совместно должны работать министерства культуры, образования и промышленности. Не менее важны правовые реформы, указала Татьяна Абанкина, директор Центра прикладных экономических исследований и разработок, чтобы российское законодательство рассматривало идею как интеллектуальную ценность.
Более того, указала Вероника Пешкова, посол доброй воли ООН по промышленному развитию и президент Фонда развития общественной дипломатии «Женский взгляд», креативные индустрии дают сейчас больше рабочих мест, чем автомобильная промышленность Америки, Западной Европы и Японии, вместе взятых.
Почему это важно для Татарстана?
Она тут же преподнесла Аюповой ковер из Ирана, который может нагреваться. Украшен он был, разумеется, национальными узорами — дарительница высказала надежду, что в сотрудничестве с Россией иранцы могли бы выпускать такие ковры с татарским орнаментом.
Креативные индустрии трансформируют отношение и к истории, сказала Фатма Гали, генеральный директор дизайнерского дома Azza Fahmy Jewellery:
К сожалению, нам не удалось сходить на новый интеллектуальный продукт, придуманный в Татарстане, однако запрос на такие проекты явно есть — продавать не чак-чак, не бренд кулинарной столицы, не Иннополис, а обычную, но востребованную позицию в маркетплейсе, на которой гордо написано «Made in Tatarstan».
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