В период новогодних каникул жителей Татарстана ждет более 300 мероприятий

Фото: Ринат Назметдинов

Министерство культуры РТ подготовило на период новогодних каникул множество мероприятий. В целом, как сообщила в ходе брифинга первый замглавы ведомства Юлия Адгамова, в Казани и остальных муниципальных образованиях продут свыше 300 различных мероприятий.

Эпидобстановка внесла коррективы в формат детских представлений — интермедии вокруг елок решено заменить на иммерсивные представления. Такие спектакли готовит театр кукол «Экият».

Помимо этого, музеи республики, в том числе в Елабуге, Свияжске и Булгаре, подготовили для посетителей новые познавательные экскурсии.

Среди новинок этого года Адгамова назвала новогодний бал-маскарад, который состоится в Казанском кремле.

Напомним, на президентскую елку в «Татнефть Арене» приедут более 8 тысяч детей, на ней выступит группа Dabro.